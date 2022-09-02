В пятницу, 2 сентября, в Украине идет уже 191-й день войны с Россией.

Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской области. По данным Генштаба ВСУ, Путин отдал приказ захватить Донецкую область к 15 сентября.

Тем временем НАБУ занялось главами областей, подозреваемых в наживе на гуманитарке.

В Украине из-за войны резко подорожала техника и все промтовары, и осенью цены будут еще расти.

А в Британии больше половины из десятков тысяч украинских беженцев могут оказаться на улице из-за прекращения правительственной поддержки.

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2 сентября

09:58 На фото - очередь за справкой в "центральный республиканский банк ДНР" для получения 10 тысяч рублей (6,1 тыс.грн) на подготовку ребенка к учебному году.

Напомним, поручение правительству РФ выдать родителям российских школьников по 10 тысяч рублей дал Владимир Путин 24 августа.

На деньги могут рассчитывать родители детей 6-18 лет в "ЛДНР" и на захваченных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

09:57 СБУ передала в АРМА арестованный в Виннице бизнес российского олигарха стоимостью более 2 млрд грн

Речь о винницкой компании, специализирующейся на изготовлении бытовой химии, владельцем которой является российский олигарх, член политической партии "Единая Россия", сообщили в СБУ.

Хотя в СБУ не называют фамилии, по данным СМИ, речь о собственнике российской корпорации "Невская косметика" Владимире Плесовских.

В управление государства перешли:

- корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд. грн;

- готовая продукция и сырье стоимостью более 500 млн грн, которые находились на складах.

После начала полномасштабного вторжения РФ том менеджемент компании пытался вывести активы из Украины в интересах российского собственника, но схема была разоблачена и остановлена, сообщили в СБУ.

09:42 Энергоатом публикует видео с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Мы продемонстрировали, что международное сообщество присутствует на станции, может там остаться, и мы продолжим эту работу. Наша работа на станции только началась", - заявил Гросси на видео.

09:40 В Германии падает число сторонников санкций против России.

За сохранение санкций, введенных против России, даже при условии, что это будет сопряжено с ростом цен, перебоями в энергоснабжении и проблемами для экономики Германии, выступают 53% немцев, говорится в свежем соцопросе Deutschlandtrend.

Тогда как сразу после вторжения РФ в Украину в марте 2022 года, в поддержку санкций против Москвы высказывались 66% респондентов.

Больше всего сторонников санкций, судя по итогам опроса, среди избирателей партии "Союз-90/"зеленые" (90%), а меньше всего - среди электората правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ, около 10%).

09:35 В G7 сегодня могут согласовать план ограничения цен на российскую нефть, с целью сокращения доходов от войны Москвы в Украине, но с сохранением поставок нефти во избежание скачков цен, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Министры проведут встречу в режиме онлайн и, скорее всего, опубликуют коммюнике, в котором будут изложены их планы, отмечает издание.

"Соглашение вероятно", - сказал европейский представитель G7 без указания его деталей.

Ранее The Wall Street Journal писал, что 2 сентября, западные финансовые чиновники представят план по установлению потолка цен на российскую нефть.

09:25 Прокуратура публикует последствий обстрела Холодногорского района Харькова.

Сообщается, что поврежден спорткомплекс.

Удары наносились, предварительно, ракетами С-300 с территории Белгородской области.

09:08 Британская разведка полагает, что в российских военных учениях "Восток-22", которые несмотря на войну в Украине стартовали 1 сентября, примет участие не более 15 тысяч человек личного состава.

"Россия публично заявляла, что в учениях примут участие 50 000 военнослужащих, однако маловероятно, что в этом году будет активно задействовано более 15 000 личного состава. Это около 20% сил, участвовавших в последних учениях "Восток" в 2018 году", - сообщает разведка в новой сводке.

В минобороны Британии считают, что военные действия России в Украине показали, что российские военно-стратегические учения, такие как "Восток", "не смогли поддержать способность вооруженных сил проводить крупномасштабные и сложные операции".

Такие мероприятия тщательно прописаны, не поощряют инициативу и в первую очередь нацелены на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию, заявляют в разведке Британии.

Также британская разведка сообщает, что на юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы в Энергодарском районе, недалеко от захваченной Россией Запорожской АЭС.

08:45 В Славянске ночью обстреляли и разрушили детский сад "Теремок", сообщил мэр города Вадим Лях.

08:23 Оценка военной обстановки от "Института изучения войны" (США) на это утро:

1. Заявление Путина о планах ликвидировать в Украине "антироссийский анклав" говорит о том, что Кремль не отказался от намерений захватить всю Украину. И направлено на то, чтобы создать новые силы для этого осенью и зимой 2022 года.

2. Боевые действия в масштабах продолжающегося украинского контрнаступления не увенчаются успехом или провалом за день или неделю, пишет "Институт", оппонируя заявлениям из России о провале украинских операций на юге.

Основные участки, где продолжаются бои, "Институт" отметил на карте. При этом строятся они главным образом на российских данных и "нуждаются в проверке".

3. Касаемо заявлений России о десанте ВСУ на Запорожской АЭС: "Крайне маловероятно, что небольшая группа украинских сил предприняла самостоятельную атаку с целью отбить ЗАЭС. Российские власти, вероятно, активизируют свои усилия, чтобы представить украинские силы как угрозу для международных наблюдателей МАГАТЭ".

Отметим, что Украина никак не комментировала заявления России о высадке десанта.

08:09 Крупнейшая в мире китайская платежная система UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за границей.

Это решение связано с опасением вторичных санкций, сообщает РБК.

То есть, работать продолжат карты, выпущенные российскими банками.

08:08 В Холодногорский район Харькова прилетела ракета С-300. Повреждения получили два предприятия инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов.

08:07 В Босфоре сняли с мели вышедший из украинского порта сухогруз Lady Zehma.

Движение по проливу возобновлено, сообщили турецкие СМИ.

08:05 Сообщают, что это последствия ночного взрыва в Мелитополе.

08:03 Зеленский отменил ряд своих указов о создании делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе.

Ещё один намек от Банковой, что переговорный трек с Россией закрывается.

08:01 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

1. Отбиты атаки РФ на Бахмутское, Бахмут, Веселую Долину и Майорск.

2. Атаки и штурмы в районе Авдеевки, Опытного, Первомайского, Невельского и Красногоровки также отражены.

3. Под Херсоном силы РФ вели наступление на Потемкино, но были остановлены.

4. Сообщается об успешных ракетных ударах ВСУ по объектам в Новоосиновке Харьковской области и в Таврийске под Херсоном.

08:00 Ночью был прилет в Холодногорский район Харькова.

Предварительно без жертв, пострадали четыре автомобиля, сообщил мэр Игорь Терехов.

Телеграм-каналы пишут о двух взрывах в городе и одном в области.