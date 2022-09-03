Подводим итоги 192-го дня войны.

Ситуация на фронте

Итак, о чем сегодня заявлял Генштаб и другие источники.

На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты.

В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. Заявленная вчера тишина окончилась - этой ночью назначенные Россией "власти" сообщили о новых прилетах.

По словам "замглавы администрации" Рогова, была перебита Днепровская ЛЭП. В районе АЭС было несколько взрывов. Станция не пострадала, но переведена на автономный режим работы.

Также он сообщил о неких лодках с вооруженными людьми, которые вышли с подконтрольной Украине территории. Была поднята авиация - вертолеты, заявил Рогов.

Минобороны РФ позже расширило эту информацию, заявляя, что вчера вечером ВСУ якобы предприняли новую попытку захвата Запорожской АЭС.

В описании МО РФ эта история выглядела так: "2 сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.

По десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок".

Предыдущее заявление российских военных об "украинском десанте" на Запорожскую АЭС было сделано в четверг, накануне визита миссии МАГАТЭ.

Отметим, что ни тогда, ни сейчас Минобороны РФ не предоставило видео и фото того, что десант был (хотя в первый раз сообщалось об убитых и пленных на берегу). Кроме видео какой-то горящей баржи.

Впрочем, нужно сказать, что и украинская сторона официально также обвинений в отправке десанта на станцию не комментировала, хотя подчас опровергает и менее серьезные заявления РФ.

Правда, сегодня вечером Генштаб сообщил, что "оккупанты, чувствуя опасность, ужесточили административно-полицейский режим в населенных пунктах, расположенных на берегах реки Днепр и охрану береговой линии во временно захваченных районах Запорожской и Херсонской областей".

Какую именно опасность они чувствуют - не уточнялось, но, как видим, Украина подтвердила, что РФ готовится к отражению водного десанта.

Вчера в эфире у Фейгина тему более открыто затронул Арестович. Он назвал историю с первым десантом фейком и заявил, что 60 человек не могли бы захватить АЭС, где находятся "тысячи" российских военных.

Теперь перейдем к ситуации на юге, где уже шестой день идет украинское контрнаступление, о котором, однако, официально украинская сторона почти ничего не говорит.

Генштаб с утра сообщил, что в Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

Также в сегодняшний сводке - много сообщений об авиаударах по российским силам на юге. Но о наземных операциях по-прежнему ничего не говорят.

Между тем, наземные бои на Херсонском направлении сейчас очень интенсивные, о чем, помимо прочего, говорят видео, которые появляются в Сети.

Минобороны РФ при этом продолжает говорить о том, что наступление полностью провалилось.

Российские военные телеграмм-каналы также говорят, что атаки везде отбиты, а в районе села Сухой Ставок украинские войска, по их утверждению попали в «огненный мешок» и фактически окружены. И сейчас ВСУ предпринимают попытки их деблокировать.

Украинская сторона, повторимся, эту информацию не комментирует никак.

Но в позитивном для Украины ключе комментируют западные источники.

Британская разведка в утренней сводке пишет, что идет "продолжающееся наступление на широком фронте к западу от реки Днепр с упором на три направления в пределах оккупированной Россией Херсонской области".

Цели операции ВСУ Британия называет "ограниченными" - то есть, входит ли в них занятие Херсона неизвестно.

Но "силы Украины, вероятно, добились определенной степени тактической внезапности; используя плохую логистику, администрирование и руководство в российских вооруженных силах".

Американский Институт изучения войны говорит, что РФ «распространяет дезинформацию» относительно провала украинского наступления, пользуясь молчанием Киева по поводу действий на юге.

В общем, на Западе явно сильно «болеют» за Украину в этом сражении и стараются позитивно подавать новости с южного направления.

Тем временем, советник Офиса президента Украины Арестович вчера заявил, что наземный компонент контрнаступления - не основной. По его словам, главное для ВСУ на юге - удары "Хаймарсами", управляемыми снарядами "Экскалибур" (вероятно, по мостам) и авиационными противорадарными ракетами Harm.

Арестович считает, что украинская разведка работает лучше российской (видимо, в силу масштабной помощи разведок НАТО). И в сочетании с применением ударных комплексов дает наилучший результат для ВСУ.

"Наша задача - выявить и накрыть, что с успехом и происходит пятые сутки. Не стоит ожидать от нас храбрых наступлений, как у них в Лисичанске и Северодонецке... Мы будем реализовывать свои преимущества", - заявил советник Офиса президента.

То есть, судя по словам Арестовича, стратегия Киева заключается в том, чтобы под градом ударов из "Хаймарсов" по мостам и тылам заставить россиян самостоятельно покинуть правый берег Днепра (к слову, западные блогеры, ссылаясь на спутниковые снимки, пишут, что новокаховский мост уже обрушен под Уралами ВСУ, но других подтверждений этому нет). Без ввязывания в крупномасштабные наземные сражения, где у РФ как раз есть свое преимущество, как признал советник Банковой.

Если так, то контрнаступление Украины на юге может действительно растянуться на очень долгий срок.

Но пока ситуация на земле подтверждает картину, нарисованную Арестовичем: мы видим контактные бои местного значения вокруг нескольких сел по линии разграничения, установившейся ранее.

Эти бои продолжаются с переменным успехом для обеих сторон. А основной "движ" происходит в ракетно-артиллерийской сфере.

Военные перспективы

В этой связи прозвучала еще одна оценка ситуации на юге Украины.

Британский военные аналитик Роберт Фокс заявил, что "херсонское наступление Украины носит скорее символический, чем стратегический характер", пишет газета Evening Standart.

"Вопреки настоятельному совету военных президент Зеленский приказал атаковать Херсон до 1 сентября. Обезопасить Херсон и порты к западу от Николаева до Одессы и ее портов-сателлитов нужно для безопасности украинских сил и судоходства до следующей весны.

Военные советники заявили, что Украине необходимо собрать больше полностью обученных сил с тактическими и стратегическими резервами для обеспечения успеха.

Зеленский требовал срочных действий, потому что опасается, что ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС.

Всеобщая избирательная кампания в Италии активизировала лагерь мира. Сторонники правой коалиции, которая, вероятно, придет к власти 25 сентября, считают, что Италия идеально подходит для того, чтобы выступить посредником в сделке с Москвой, обеспечив восстановление поставок дешевого газа из России.

В Великобритании бывший главнокомандующий армией лорд Даннат заявил, что сейчас необходимы мирные переговоры. Интересно, что сэр Алекс Янгер, бывший глава МИ-6 и гораздо более разбирающийся в делах Украины, призвал к удвоенной поддержке Киева.

Янгер считает, что это может стать решающим моментом для Украины и России. Военное поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешнему киевскому правительству будет трудно оправиться", – говорится в статье.

Эту публикацию прокомментировал Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Он заявил, что ее распространение в соцсетях – спецоперация России для дискредитации президента Зеленского.

"На самом деле, Фокс объясняет, почему руководству воюющей страны приходится принимать непопулярные решения. По его мнению, Россия проиграла информационную войну Украине, а Путина загнали в тупик", – говорится в комментарии ЦПД.

Кроме юга, советник Банковой Арестович прогнозирует в ближайшие недели усиление боев на Донбассе в связи с "приказом Путина взять Донецкую область до 15 сентября".

Отметим, что о существовании этого приказа заявляли в Генштабе Украины, в России же никто этой информации не подтверждал.

Арестович считает, что 3-й армейский корпус РФ будут перебрасывать на донбасское направление. Также будет усиление боев под Запорожьем.

К слову, занятые Россией территории Запорожской области сделали еще один шаг к "референдуму" о вхождении в РФ. На места прибыло оборудование для голосования - кабинки для избирателей и прозрачные ящики для бюллетеней. А также переносные урны для выездного голосования.

Но напомним, российские СМИ пишут, что ориентировочные даты проведения "референдума" - октябрь или ноябрь.

Впрочем, очевидно, боевые действия на этом не закончатся.

Белый дом вчера сообщил, что запросит в первом квартале 2023 года 11,7 миллиардов долларов помощи для Украины. В эту сумму войдут поставки оружия и финансовая поддержка Киева.

Также Байден предложил Конгрессу выделить Украине два миллиарда долларов на оплату энергоносителей.

Отметим, что в Украине оценивают свою ежемесячную потребность в дотациях на уровне 5 миллиардов долларов (и это пока без учета отопительного сезона).

На геополитическом треке Запад беспокоится связкой Китай-Россия-Иран, которые, как считает агентство Bloomberg, "медленно объединяются против США".

Издание пишет, что Россия и Китай, а также Китай и Иран имели стратегическое партнерство уже до этого года. А теперь Иран помогает Москве, предоставляя ему военную помощь.

На данный момент Вашингтону не грозит полноценный альянс враждебных держав, но они все сильнее объединяются в своей враждебности к США, констатирует Bloomberg.

Экономика и санкции

Вчера Россия заявила, что останавливает "Северный поток-1" на неопределенный срок - якобы из-за неисправностей. Впрочем, не особо скрывая, что связано это с санкциями ЕС против Москвы.

На Западе обвинили Кремль в "использовании энергии как оружия". "Газпром" на это сегодня заявил, что ремонт турбины для "Северного потока-1" невозможен.

"Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", - пишет "Газпром", намекая на санкции.

Напомним, "Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток" не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.

В тоже время, представитель немецкой Siemens Energy заявил в ответ, что компания не считает заключение "Газпрома" убедительной причиной для остановки газопровода. Дословно возражение немецкой компании звучит так: "Это рутинная процедура, входящая в работы по техническому обслуживанию. В прошлом возникновение такого рода утечек также не приводило к остановке производства".

К слову, агентство Reuters сегодня сообщило, что Россия снова начала заполнять "Северный поток-1", но пока официально это не подтверждалось.

Но в общем всем очевидно, что цель России - "наказать" Европу за санкции и поставки оружия Украине. И вызвать беспрецедентный дефицит газа, который нельзя будет ликвидировать без политических договоренностей с Москвой.

Цены на энергоносители уже задрали тарифы на электричество даже в Британии, которая покупала не так много российских ископаемых. Вот несколько новостей оттуда:

- Британцам запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера, пишет Daily Mail.

"Людям запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Пабы будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30", - пишет издание.

- 60% британских заводов могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию, рассказали Bloomberg в промышленной организации MakeUK.

- Правительство Великобритании может вернуться к использованию копировальной бумаги, если в результате энергетического кризиса в стране этой зимой придется прибегнуть к отключениям электричества.

Копировальная бумага, известная как копирка, была запатентована в Англии в 1806 году и широко использовалась по всему миру, пока ей на смену не пришли ксероксы, принтеры, а затем и электронная почта.

Почти в ежедневном режиме идут аналогичные новости из Германии и других крупных европейских стран. Что не замедлит сказаться на общественной поддержке дальнейшего спонсирования Украины и на росте настроений о договоренностях с РФ.

На этом фоне Москва пока что сохраняет консенсус внутри России по поводу того, что происходит.

Уровень поддержки действий "спецоперации" в России за летние месяцы не изменился: 46% "определенно поддерживают" действия российских вооруженных сил и еще 30% "скорее поддерживают". То есть в целом 76% поддержки.

Не поддерживают – в совокупности 17% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

По вопросу о том, нужно ли продолжать военные действия или переходить к переговорам российское общество разделилось практически поровну: около половины респондентов (48%) считают, что необходимо продолжать военные действия, чуть меньше (44%) — что следует начать мирные переговоры.