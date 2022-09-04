Подводим итоги 193-го дня войны.

Ситуация на юге

Судя по информации из разных источников - украинская армия сегодня продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области (ближе к границе Криворожского района Днепропетровской области). Там в последнее время шли серьезные бои.

В соцсетях есть фото с поднятием украинского флага над поселковой больницей в Высокополье, который вывесили сегодня.

Отметим, что в сводке Генштаба ВСУ об освобождении этого поселка ничего не говорится (как и о других наземных действиях на Херсонском направлении).

А Зеленский заявил так: "держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву".

Фото с флагом над Высокопольем разместили в соцсетях глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.

Российские военные телеграм-каналы подтверждают эту информацию. Пишут, что войска РФ отошли с южных окраин Высокополья, чтоб избежать окружения. Ряд каналов пишет, что российские военные еще остаются в другой части поселка.

Удары ВСУ по Высокополью наносились из соседних сел Потемкино и Ольгино, что, собственно, и создало угрозу окружения.

Еще один участок, где ВСУ ведут активные наступательные действия - район Андреевки. Там еще в первые дни украинские войска закрепились в районе Сухого Ставка и Костромки, после чего пытаются расширить этот плацдарм.

Российские телеграмм-каналы пишут, что по прорвавшимся украинским частям, а также по понтонным переправам ВСУ через Ингулец наносятся массированные огневые удары, в том числе и авиацией. При этом Украина перебрасывает подкрепления.

Паблики россиян сообщают, что в этом районе якобы ввели в бой танки немецкого производства Leopard 2А4. Правда, никаких фото- и видеоподтверждений этому не предоставляют.

Отметим, что официально о поставках этих танков в Украину не объявлялось. Ранее испанские власти говорили, что собираются их поставить, но затем заявили, что отказались от этих намерений.

Россияне теперь предполагают, что испанцы на самом деле танки поставили. Но сделали это без публичной огласки.

Но, повторимся, никаких подтверждений этих слухов пока нет.

В целом российские телеграмм-каналы с одной стороны признают сложную ситуацию для армии РФ на правом берегу Днепра по нескольким причинам.

Их, в частности, указал Игорь Стрелков-Гиркин.

Во-первых, это то, что на данном направлении ВСУ смогли создать мощную артиллерийскую группировку, которая паритетна российской.

Во-вторых, удары по мостам через Днепр затрудняют снабжение правобережной группировки войск РФ и подвоз резервов. При этом наносятся и массированные удары и по складам боеприпасов РФ.

В целом, как уже ранее неоднократно писала "Страна", это, вместе с постоянными атаками ВСУ на суше, является главным фактором, на который делают упор украинские войска, принуждая как бы тем самым россиян самим уйти с правого берега Днепра поле того как их ресурсы будут истощены в постоянном отбивании украинских атак.

О том же пишет и "Институт изучения войны" (США): "украинские силы стремятся вывести из строя ключевые логистические узлы, поддерживающие российские подразделения на юге, и подорвать военный потенциал России".

С другой стороны, российские телеграмм-каналы, которые ведут воюющие на этом направлении, указывают на то, что пока, по их оценкам, ВСУ атакуют незначительными силами. И у российской армии в настоящий момент достаточно резервов на правом берегу, чтоб отбивать эти атаки (по украинским данным, которые озвучивал Арестович, у россиян там 25-30 батальонно-тактических групп), постоянно маневрируя и пытаясь не дать украинским силам устроить глубокий прорыв в обороне.

Также, судя по массированным огневым ударам, с боеприпасами у армии РФ пока проблем нет. И подвоз как-то будут организовывать через понтонные переправы (хотя понятно, что это в нынешних условиях довольно тяжело). О том, что выбивание россиян с правого берега Днепра непростая и долгая говорит и Арестович.

Судя по российским военным телеграмм-каналам, РФ делает ставку на нанесение максимальных потерь украинской армии, которая ведет наступательные действия в степи на открытой местности, в расчете на то, что, со временем, резервы ВСУ будут исчерпаны и, возможно, российская армия в таком случае даже сможет перейти в контрнаступление (если сил будет достаточно).

В общем, стратегия Украины и России примерно такова. И также понятно, что в ближайшие месяцы именно херсонское направление будет самым горячим. Ставки у обоих сторон здесь высоки.

Донбасс, Харьков, Запорожье

Генштаб сегодня сообщал следующее.

1. ВСУ отбили атаки россиян в районе Пасеки, Долины и Богородичного под Славянском.

Также сегодня украинские нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении. Это село на северном берегу Северского Донца к юго-востоку от Лимана.

О боях на этом направлении уже давно не сообщалось. Считалось, что северный берег Донца находится под контролем РФ, а на южном держат оборону украинские войска. Российские военные телеграмм-каналы пишут, что украинские военные ненадолго зашли в село, переплыв Северский Донец, сняли видео и уплыли обратно. Впрочем, подтверждения этой информации нет также как и нет четкого понимания, что сейчас происходит в Озерном и остались ли там украинские военные.

Также, судя по всему, ожесточенные бои идут между Изюмом и Славянском. Изюмский лес полностью уничтожен огнем. Об этом рассказал в интервью "Суспільному" заместитель руководителя ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник.

"Мы брали информацию со спутников. Тепловое излучение, фиксируемое спутниками… Мы понимаем, что у нас нет возможности туда выехать, посмотреть, проверить. Но мы понимаем по той информации со спутников, что Изюмского леса нет, он сгорел", - сказал Торяник.

2. В районе Бахмута российские войска наступали в районе Бахмутского и Покровского, а также самого Бахмута. Атаки по данным Генштаба ВСУ, отражены.

При этом российские военкоры сообщают, что ЧВК "Вагнер" захватил большую часть Кодемы. Украина же заявила, что атака на Кодему была отбита (то есть захват части поселка не подтверждает).

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня заявил, что чеченские подразделения и "2-й корпус ЛНР" начали наступление на Соледар, Яковлевку и Северск. А отсутствие активных действий здесь в последние пару недель он объяснил "оперативной паузой".

3. В районе Авдеевки россияне пытались, но не смогли продвинуться в районах Песок и Первомайского, сообщал Генштаб.

4. В Запорожской области продолжаются обстрелы в районе Энергодара.

На Запорожской АЭС артиллерийский снаряд пробил стену одного из энергоблоков (на тот момент нерабочего), утверждает назначенный Россией "глава" Энергодара Александр Волга.

Волга не уточнил, когда именно был поражен энергоблок. Но сказал, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую нельзя разрушить одним попаданием.

В Крыму сегодня заметили переброску крупной колонны российских войск по железной дороге.

Военнообязанным женщинам запретят выезд из Украины

С 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

Об этом сообщил юрист Министерства обороны Владимир Смилка.

"Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете военном. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования", – пояснил Смилка.

Напомним, с 1 октября женщины определённого Министерством обороны перечня специальностей должны в обязательном порядке стать на воинский учёт. Минобороны и нардепы заявляли, что сейчас готовится законопроект, по которому постановка на воинский учёт для женщин будет добровольной, однако пока он не принят и непонятно, успеют ли его принять до 1 октября.

Также Минобороны обещало сократить перечень специальностей, с которыми женщины должны становиться на воинский учёт. Но когда это произойдёт - пока непонятно (хотя сегодня замминистра обороны Анна Маляр еще раз подтвердила, что такие намерения есть, также как и по принятию закона о добровольной постановке на воинский учет). На данный момент действует прежний список, который представлен на инфографике ниже:

Военные перспективы

Из России поступают неофициальные пока данные о крупных кадровых перестановках в министерстве обороны.

Называется несколько фамилий, среди которых - воевавший в Украине генерал-лейтенант Мурадов, который назначен командующим Восточным военным округом.

Также сообщается, что осенью готовится новое назначение главы Чечни Рамзана Кадырова, который вчера записал удививших многих видео с намеком о том, что он намерен уйти с поста главы Чечни. После этого пошли слухи, что его могут назначить на один из руководящих постов в Росгвардии.

В целом российские СМИ пишут, что в сентябре-октябре может быть целая серия перестановок в ФСБ, МВД и правительстве.

То есть идут некие процессы, которые могут быть связаны как с избавлением от кадров, которые проявили себя хуже, чем ожидалось. Так и с продвижением тех, кто отличился в боевой ситуации.

Отметим, что это не первые кадровые перестановки в военном руководстве России. Не так давно менялись ответственные за "спецоперацию". Также были перестановки в российском ВПК - в частности, пост вице-премьера потерял его главный куратор Юрий Борисов.

Также ходят постоянные слухи о грядущей отставки Шойгу с поста министра обороны и замене его на главу Росгвардии Виктора Золотова. Но пока каких-либо подтверждений этому нет.

Тем не менее, внешне Россия продолжает риторику о том, что добьется в Украине всех поставленных целей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Москва готова вести переговоры с Зеленским о том, "как будут выполняться условия Москвы для прекращения "специальной военной операции".

При этом он сказал, что условия российской стороны остаются прежними.

Экономика и санкции

Главная тема - газ, поставки которого в Европу Россия снова снизила, отключив "Северный поток-1". В Евросоюзе снова пошли тревожные комментарии. А с другой стороны - там отчитались, что планово заполнили хранилища на 85%.

Объяснение этому нашлось неожиданное - импорт газа из Китая. Газета Financial Times сообщила, что Пекин перепродает часть своих излишков сжиженного газа из-за слабого спроса на энергию внутри страны.

В результате импорт в Европу вырос на 60% в годовом исчислении за первые шесть месяцев 2022 года. Если так будет продолжаться, Европа, скорее всего, достигнет заявленной цели по заполнению хранилищ (95% к ноябрю).

Правда, как только экономическая активность в КНР восстановится, ситуация быстро изменится. Это делает Европу зависимой от Пекина в плане энергоресурсов, что идет вразрез с геополитической тенденцией, согласно которой США и их союзники стремятся защитить либеральный международный порядок.

"Если Россия в конечном итоге будет экспортировать больше газа в Китай, чтобы наказать Европу, у Китая будет больше возможностей для перепродажи излишков газа на спотовом рынке, что косвенно поможет Европе", - пишет газета.

Кстати, китайские СМИ (в частности, South China Morning Post) писали об увеличении поставок в Китай российского газа не только по трубопроводам, но и сжиженного.

Судя по статье FT, именно его Китай и перепродает сейчас в Европу - пока Россия перекрывает источники трубопроводного газа в ЕС.

Не исключено, что именно поэтому канцлер Германии Олаф Шольц сказал сегодня фразу, которая может стать крылатой: "мы точно переживем эту зиму".

Шольц заявил, что, по его мнению, "Россия больше не является новым энергетическим партнером", так как нарушает свои контрактные обязательства.

А вот лидер крупнейшей немецкой оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц не так оптимистично смотрит в будущее. Он считает, что Германию ждет полное отключение от электроэнергии зимой 2023 года, если она закроет с 1 января (как и планировалось) свои ещё работающие атомные электростанции.

"Существует риск полной перегрузки энергосистемы осенью и зимой, а также недостаточного снабжения электроэнергией", - сказал Мерц в интервью газете "Бильд".

По его словам, если только каждый пятый потребитель газа будет отапливаться электричеством этой зимой, спрос на электроэнергию частных домохозяйств уже удвоится.

"Если это правительство будет продолжать в том же духе и будет придерживаться отказа от атомной энергетики по идеологическим причинам, нам грозит отключение электроэнергии в начале следующего года", - заявил он.

Детальнее о ситуации с газом и энергетикой в Европе мы разбирались здесь.

А пока, несмотря на тепло, уже начинают проявляться негативные последствия энергетического кризиса в Европе.

Полиция Великобритании готовится к "горячей" зиме - то есть, к всплеску преступности на фоне экономических проблем. В связи с этим летом был разработан специальный циркуляр, который попал в руки журналистов The Times.

По данным издания, полиция занимается разработкой экстренных планов, исходя из того, что "экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту определенных видов преступности в стране".

Имеются в виду такие преступления: кражи в магазинах, сетевое мошенничество, кражи со взломом, похищения велосипедов и вообще все виды преступления, "связанные с финансовой уязвимостью" британских семей и отдельных лиц. Всего этого, по мнению полиции, в холодное время года станет значительно больше.

Немецкое издание "Шпигель" посвятило материал вчерашним масштабным протестам в Чехии. И указало, что там требовали уменьшить помощь Украине.

"Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против правительства Чехии в субботу в Праге , обвинив его в том, что оно более серьезно относится к интересам Украины , чем к интересам собственного народа", - говорится в статье.

По данным полиции, около 70 000 человек собрались на центральной Вацлавской площади, чтобы выразить протест против высокой инфляции, вызванной высокими ценами на энергоносители.

Также туда пришли антипрививочники и противники приема мигрантов (Чехия приняла около 400 тысяч беженцев из Украины, напоминает издание).

"Лучшее для украинцев и два свитера для нас", - гласил баннер на митинге. Демонстранты обвинили правительство в том, что оно поддерживает Украину в борьбе с Россией санкциями, но не помогает чехам, страдающим от высоких расходов на отопление.

Демонстранты призвали к отставке правительства премьер-министра Петра Фиалы. Сам же он заявил, что протест был организован "пророссийскими лицами, близкими к экстремистским позициям".

"Понятно, что на нашей территории идет российская пропаганда и дезинформационные кампании, и некоторые люди просто слушают их", - сказал Фиала.

В Австрии также настроения неоднозначные.

Общественное мнение в Австрии и правительство страны начинают склоняться к отмене антироссийских санкций, сообщается в материале немецкой газете Die Welt.

Ссылаясь на результаты недавно проведенных опросов, издание утверждает, что на сегодняшний день уже 40% граждан Австрии выступают за отмену ограничений, введенных против России.

Причиной таких перемен в настроениях общества называются рост цен на энергию и высокая инфляция. "В Австрии больше нет четкого большинства, выступающего за санкции", - констатирует Die Welt.

По данным Die Welt, растет поддержка Австрийской партии свободы, выступающей "за уважительный диалог с Россией". В то же время издание обращает внимание на увеличение числа случаев, когда политики и от правящей коалиции отказываются от антироссийской риторики.