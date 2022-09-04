В Балтийское море у берегов Латвии упал частный самолет, сообщает агентство TT со ссылкой на шведских спасателей.

На перехват загадочного самолета поднимались истребители НАТО, что базируются в Эстонии на авиационной база Эмари, где в советское время был аэродром Сууркюла.

Это военный объект в уезде Харьюмаа Эстонии, расположенный к северо-западу от посёлка Эмари. Сколько именно самолетов и когда поднялись в воздух - не сообщается.

Пилоты датских ВВС, ранее сопровождавшие его в своей зоне ответственности, сообщили, что в кабине пилотов никого не было.

Позже появились сообщения, что это зарегистрированный в Австрии частный самолет Cessna 551, который вылетел из Хереса на юге Испании.

Он взлетел в 12:56 по Гринвичу и без указания пункта назначения, сообщает сайт FlightRadar24.

Самолет дважды повернул (в Париже и Кёльне - Ред.) прежде чем отправиться в небо прямо над Балтийским морем мимо шведского острова Готланд.

В 17:37 по Гринвичу он был отмечен на трекере как быстро теряющий скорость и высоту.

"Нам стало известно, что самолет потерпел крушение (в море) к северо-западу от города Вентспилс в Латвии", - сообщил представитель службы спасения Швеции.

По данным газеты Bild, после взлёта в Испании на воздушном судне, что следовало в Кёльн, возникли проблемы и в дальнейшем связь с ним была потеряна. Немецкие журналисты также сообщили, что на борту потерпевшего крушение самолёта должны были находиться четыре человека.

Береговая охрана Швеции направила на место спасательные самолёты, катера и вертолёт.