В парке развлечений города Мохали (штат Пенджаб в Индии) неожиданно вышел из строя популярный аттракцион "Башня свободного падения". В результате обрушения аттракциона с людьми пострадали 50 человек, 16 из них в тяжелом состоянии.

На видео очевидцев кабина с посетителями аттракциона медленно вращается на верхней точке башни.

В какой-то момент она останавливается, а затем с огромной скоростью падает вниз с высоты 15 метров.

Внизу механизм торможения не срабатывает, и кабина со страшной силой ударяется о землю.

СМИ сообщили, что врачей поблизости не было, поэтому пришлось ждать их прибытия. Полиция уже занялась расследованием инцидента.

Ранее в Испании на аттракционе пострадали не менее 28 человек, среди них дети.

Как писала "Страна", в Северной Ирландии аттракцион рухнул прямо на людей. В парке развлечений Planet Fun тогда пострадали шесть человек. Сорвавшиеся качели вылетели за пределы периметра, ударились о строение и упали прямо на посетителей.

Также "Страна" писала, как в США прохожие спасли аттракцион, который мог рухнуть вместе с катающимися людьми.