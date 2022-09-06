В понедельник, 6 сентября, в Украине идет уже 195-й день войны с Россией.

О том, что происходит сейчас на военных и политических фронтах читайте подробнее в итогах дня за 5 сентября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

6 сентября

09.07 Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов опубликовал фото последствий обстрела Индустриального района в Харькове.

В области под обстрелом был Харьковский, Богодуховский и Лозовский районы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

В Золочеве погибли 2 человека 39 и 52 лет, повреждены 7 жилых домов.

08.42 Данные по потерям РФ в Украине.

08.35 В России официально заявили, что "Северный поток-1" не работает из-за европейских санкций.

"Санкции Запада сделали неработоспособной систему обслуживания агрегатов для прокачки газа, ремонтное обслуживание турбины "Северного потока" не производится", - заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

08.27 Сообщают о ракетных ударах по Николаевской и Запорожской областям.

08.25 Россия тратит на войну в Украине заметно меньше, чем зарабатывает на продаже энергоресурсов.

Как подсчитал финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха, с 24 февраля по 24 августа Россия получила от продажи энергоресурсов 158 миллиардов евро.

При этом российские расходы на войну Центр оценил в 100 миллиардов евро.

08.20 Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил ракетные удары.

08.17 А вот видео масштабного задымления в Кривом Роге после того, как прозвучали взрывы.

08.15 Столб дыма в Кривом Роге. Официальной информации пока нет.

08.10 Сообщают о взрывах в Кривом Роге.

08.00 Ночью снова обстреляна Никополь и Никопольский район Днепропетровской области.

Российские оккупационные войска трижды накрыли район "Градами", сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека - мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

В городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе повреждены несколько газопроводов и автомобилей.

07.50 Воздушная тревога уже по всей Украине (кроме Крыма).

07.45 Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Европа разделилась по вопросу Украины.

"Общество в Европе сегодня делится на тех, кто готов терпеть и глубоко понимает, что означает российская гибридная агрессия, российская военная агрессия.

Есть, конечно, часть населения, которая сегодня рассуждает абсолютно потребительскими категориями — такие люди переживают за свой кошелек и за увеличенные счета", - сказал премьер-министр в эфире телемарафона.

По его словам, европейские правительства "активно призывают население экономить на отоплении и электроэнергии".

07.35 В Киеве и примерно половине регионов - воздушная тревога.

07.30 Байден заявил, что Россию нельзя признавать страной-спонсором терроризма.

На вопрос, должны ли США присвоить России такой статус, президент ответил журналистам очень кратко: "Нет", пишет Reuters.

Признать РФ спонсором терроризма требует Украина и отдельные силы в Соединенных Штатах. Однако Белый дом пока не идет на такой шаг.

07.20 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Отбиты попытки наступления российских войск в районах Соледара и Зайцево (Бахмутское направление), Шахты Бутовка и Спартака (Авдеевское направление).

2. За минувшие сутки, противник нанес 3 ракетных и более 35 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Одна ракета была сбита украинской ПВО.

3. ВСУ нанесли более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.

06.50 Контрнаступление ВСУ на юге Украины ощутимо ухудшает материально-технический и административный потенциал России на оккупированной территории.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Там также указывают, что контрнаступление украинских войск помешало планам РФ провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях.

06.35 С 24 февраля в Украине пострадали от войны с РФ 13 917 мирных жителя. Из них 5 718 погибли. Об этом сообщаю в ООН.

06.20 Власти Польши отменили налог на доходы для украинских беженцев, работающих удаленно. Об этом пишут польские СМИ.

06.10 За сутки на южном направлении ВСУ нанесли 18 авиаударов, выполнили 370 артзадач. Уничтожили 86 военных РФ, 23 единицы техники, станцию связи, противотанковый ракетный комплекс, 4 склада боеприпасов. Были сбиты вертолет Ка-52, БПЛа и две ракеты Х-59.

Об этом сообщили в командовании "Юг".

06.00 Ночью армия РФ ударила по Индустриальному району Харькова двумя ракетами. В одном случае ракета попала в частный жилой дом. От осколочного ранения погибла женщина.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

00.47 Также сообщают о взрывах в Бахмуте (Донецкая область).

00:40 Пишут о взрывах в Вознесенске (Николаевская область).