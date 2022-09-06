Подводим итоги 195-го дня войны.

Харьков, Донбасс, Запорожье

Донбасс. Генштаб сегодня сообщал, что отбиты попытки наступления российских войск в районах Соледара, Кодемы и Зайцево (Бахмутское направление), Шахты Бутовка, Спартака и Новобахмутовки (Авдеевское направление), а также Марьинки.

Советник Офиса президента Арестович вчера заявил о продвижении ВСУ северо-восточнее Краматорска. Видимо, речь идет о селе Озерное, где в воскресенье Нацгвардия подняла украинский флаг.

"ДНР" сегодня опубликовала видео, где утверждает, что украинских войск в селе Озерное уже нет. Сам флаг тоже сброшен.

Сообщается, что это не занятое никем село находится в серой зоне, в низине между высотами, которые контролируются ВСУ и противником. Накануне туда вошла группа украинских войск и установила флаг, а потом вновь уплыла на южный берег Донца.

На видео показано и само Озерное, но также - только с дрона. Кадров крупным планом из села в "ДНР" не представили.

Также "штабе территориальной обороны ДНР" сегодня заявили, что захватили Новополь и Времьевку на границе Донецкой и Запорожской областей. Времьевка находится в непосредственной близости от Великой Новоселки.

Украина не подтверждала потери этих населенных пунктов.

В Луганской области было продвижение ВСУ "на несколько сот метров". Об этом с утра сообщал губернатор Сергей Гайдай.

Где конкретно это произошло - он не сообщил. Впрочем, в сводках Генштаба Украины она тоже не отражена.

В конце дня ряд российских телеграмм-каналов сообщили, что "вагнеровцы" захватили село Кодема к югу от Бахмута, но информацию об этом никто официально не подтверждал.

Харьковская область. Главная новость - начало наступления ВСУ на город Балаклея к юго-востоку от Харькова. О его приближении последние две недели сообщали российские ресурсы.

Пока информации об этом в официальных украинских источниках нет.

Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке заявил только об обстреле россиянами находящейся к югу от Балаклеи Гусаровки, а также об авиаударах по находящемуся северо-западнее Пришибу (от него сегодня началось наступление) и находящейся юго-западнее Асеевке.

Пишут о наступлении ВСУ, в основном, в местных пабликах и российских телеграм-каналах, правда, без каких-либо подтверждений.

Если обобщить, то информация поступает такая:

1. Самые ожесточённые бои идут во Врубовке (село к северу от Балаклеи), куда вошли ВСУ и заняли западную часть поселка. К востоку от этого села находится знаменитый балаклейский арсенал (хотя неизвестно - осталось ли там что-либо из боеприпасов).

Также это выход на трассу в Балаклею с северо-востока (Балаклея - Купянск), по которой российские войска в городе получают подкрепление. Сейчас бои идут в самом селе. Там подорван мост через реку.

2. Также сообщают о боях на окраинах самой Балаклеи. Появилось фото подорванного моста, который ведёт с западной окраины города в центр. Впрочем, достоверной информации о том, что происходит на окраинах и зашли ли туда ВСУ пока нет.

В то же время назначенные россиянами "власти" захваченных районов Харьковской области заявили, что Балаклея находится под российским контролем.

3. На момент начала атаки ВСУ в городе на позициях со стороны войск РФ находились мобилизованные из "ЛДНР". Сейчас туда россияне перебрасывают резервы. С обеих сторон активно работает артиллерия.

4. Также российские телеграм-каналы утверждают, что во время удара по Чугуеву был якобы поражен штаб украинских сил, который координирует наступление в Харьковской области. Подтверждений с украинской стороны этому нет.

5. Жители Балаклеи сообщили "Стране", что город находится под сильным обстрелом и они стараются не выходить на улицу и оставаться по возможности в убежищах.

Российские военные телеграм-каналы сообщают, что в ближайшее время ожидается еще одно наступление ВСУ - в районе Святогорска и на границе Донецкой и Харьковской областей. Если такое наступление действительно будет, то его цель очевидна - оттеснить российскую армию от Славянска.

Тем временем, события происходили и в самом Харькове и вокруг него. Город подвергся новым обстрелам - разрушен жилой дом в центре Харькова. Как утверждают россияне - там было расположение подразделения "Кракен". Украинская сторона это опровергает.

Также прошла информация о продвижении российских войск к востоку от Харькова, но ее пока никто не подтвердил (в том числе и российские официальные источники).

Запорожская область. Сегодня были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды.

Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива.



Станция периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга.



В числе прочего в докладе сказано, что представители МАГАТЭ зафиксировали ущерб, нанесенный комплексу станции вблизи зданий, где находятся реакторы. В частности, МАГАТЭ говорит о повреждении:



- Цистерны со смазочным маслом для турбин;



- Крыш нескольких зданий, в том числе гаража, где находятся машины для перевозки отработанного топлива;



- Здания, в котором хранится свежее ядерное топливо и твердое отработанное топливо.



- Нового здания учебного комплекса.

Агентство призывает создать вокруг станции зону безопасности и заявляет, что в противном случае может произойти ядерная катастрофа.

Также сегодня в Бердянске взорвали машину российского "коменданта" Артема Бардина. Его самого в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где, по слухам, он скончался.

Ситуация на Юге

Продолжаем анализировать происходящее на юге, где продолжается контрнаступление ВСУ.

Арестович вчера сообщил, что помимо Высокополья на севере Херсонской области, ВСУ также взяли соседнее село Ольгино. А в самом Высокополье взяли в плен "чуть больше десятка" пленных из "ДНР".

То есть, как и под Балаклеей, а ранее - на севере Харьковской области, российская оборона продавливается в основном там, где передовые позиции удерживают принудительно мобилизованные в донбасских "республиках".

При этом, по словам Арестовича, село Новопетровку южнее Ольгино удерживают россияне.

В то же время Арестович считает, что говорить о движении украинской армии к Херсону еще рано. Но, по его прогнозам, "через 3-4 недели ситуация для россиян на Херсонском направлении ухудшится".

Видимо, расчет идет на истощение российских войск на правобережье в результате постоянных ударов по их линиям коммуникаций (по мостам через Днепр), о чем также постоянно заявляет и украинское командование, и западные аналитики.

Но пока что наземные бои не выходят за пределы окрестностей Высокополья и Андреевского плацдарма ВСУ под Давыдовым Бродом - судя по тем сообщениям, которые поступают с мест.

Официально украинское командование сообщает о множественных ударах по российским позициям силами артиллерии и авиации. А Генштаб ВСУ вечером заявил, что россияне атаковали село Любомировка на северо-запад от Херсона.

Россия же подтвердила удар по по нефтебазе в Карповке Днепропетровской области - недалеко от линии фронта (30 километров от Высокополья).

Минобороны России также сообщает об ударах по украинским силам в регионе - без какой-либо конкретики по наземным передвижениям войск.

Российские военные телеграм-каналы сообщают, что со вчерашнего вечера шли попытки ВСУ прорваться в треугольнике Терновые Поды - Зеленый Гай - Благодатное (это как раз в районе Любомировки, где, как подтвердил выше Генштаб, идут бои). Но, как утверждают россияне, продвижения особого нет. В остальном пока поступают данные о стабилизации фронта на юге.

При этом все ожидают, что атаки ВСУ будут повторяться вновь и вновь - этого требует стратегия "истощения" правобережной группировки российских войск.

Россияне же постоянно заявляют о крупных потерях ВСУ, надеясь, что из-за них наступательный потенциал украинской армии со временем уменьшится.

Военные перспективы

За последние сутки появилось много информации о состоянии российской армии и оборонки.

В Британии вчера заявили, что потери российской армии в Украине достигли 25 тысяч человек убитыми. Это сказал министр обороны Бен Уоллес. По его словам, общие потери россиян – включая раненых и пленных – могут равняться примерно 80 тысячам.

Эти данные резко - в два раза - расходятся с информацией Минобороны Украины, по которой по состоянию на сегодня армия РФ потеряла убитыми 50 200 солдат.

Что касается украинках потерь, то пока лишь есть цифра озвученная в прошлом месяце главкомом Залужным - 9 тысяч военных.

Недавно бывший замкомандующего украинского спецназа, генерал Сергей Кривонос заявил о "сотнях тысяч" убитых украинцев во время войны, имея в виду, вероятно, и мирных граждан и военных.

В России, тем временем, хотят нарастить потенциал в оборонке.

Вчера премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о постройке двух автобронетанковых ремонтных заводов.

Из этого можно сделать вывод, что нынешних мощностей для ремонта военной техники не хватает.

Также на Западе заявляют, что Россия покупает северокорейскую артиллерию, пишет со ссылкой на разведку США The New York Times.

"Закупка Москвой миллионов снарядов и ракет у Северной Кореи является признаком, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к государствам-изгоям", - говорится в материале.

Подробностей - какие именно снаряды Москва, по данным разведки США, закупает - не сообщается. Но нужно отметить, что у КНДР есть развитая ракетная промышленность и образцы, бьющие на 200-400 километров.

Впрочем, российские военные эксперты назвали эти публикации "бредом" и заявили, что у России проблем с боеприпасами никаких нет.

Что же до украинских поставок оружия, то здесь пока нет никакого прогресса по современным натовским танкам, которые хочет получить Украина.

Как сообщило сегодня немецкое издание Die Welt, канцлер Шольц "не взял на себя никаких обязательств" после просьбы украинского премьера Шмыгаля о поставке танков Leopard 2. То есть, фактически отказал.

Die Welt пишет, что этот вчерашний разговор был "общим и неопределенным", и у канцлера не было "вообще никакого желания" менять позицию по танкам, которые Германия отказывается продавать Украине (и не позволяет этого делать другим странам).

Интересные новости приходят из Восточной Европы. В Латвии восстанавливают военный призыв, отмененный с 2007 года. Планируется призывать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Первый призыв может состояться уже в январе 2023 года. До 2027-го призыв будет постепенно увеличиваться.

То есть постепенно увеличивается милитаризация сопредельных с Россией стран НАТО.

При этом опции переговоров с Россией Запад явно не отбрасывает. Например, Джо Байден заявил вчера, что Россию нельзя признавать страной-спонсором терроризма. А Белый дом сегодня подтвердил, что это решение - окончательное.

Признать это требует Украина и отдельные силы в Соединенных Штатах. Однако Белый дом, как видим, не идет на такой шаг. Что можно объяснить нежеланием полностью сжигать мосты для дипломатии с Москвой (тем более, что Вашингтон неоднократно заявлял: война окончится переговорами).

В России, кстати, говорят, что Путин намерен сделать некие предложения Западу в своем послании к Федеральному собранию, которое состоится до конца года, как сегодня пообещали в Кремле.

Такую возможность обсуждают в российских телеграм-каналах. Мол, к моменту, когда послание будет зачитано, в Европе уже "хлебнут" проблем с энергетикой и будут готовы договариваться с Россией, а не конфликтовать.

Однако пока, судя по заявлениям из Евросоюза, там на какие-либо уступки России идти не готовы.

Экономика и санкции

Еврокомиссия уже прорабатывает введение ограничения цен на российский газ и рассматривает два варианта, пишет газета Financial Times:

1. Введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ, либо учреждение единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на топливо.

Этот вариант может привести к риску наступления форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с "Газпромом" и "возможной эскалации геополитической напряженности", считают в Брюсселе.

2. Разделение стран ЕС на "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками газа. В "красной" зоне цены могут быть ограничены, а в зеленой оставаться на достаточно высоком уровне, чтобы облегчить потоки газа в страны красной зоны.

Данную меру, указывается в документе, будет сложно реализовать, она будет во многом зависеть от координации между странами ЕС.

Напомним, что Россия, как и в случае с "потолком" цены на нефть, уже заявила, что не будет поставлять топливо по директиве установленным ценам. В случае же с газом, то по факту Москва сама ограничивает его подачу в Евросоюз, перекрыв "Северный поток".

Отметим, что прекращение поставок российского газа напрямую в Европу может нанести довольно серьезный удар по Украине. Потому что будет означать прекращение транзита газа через украинскую газотранспортную систему. И тогда необходимые объемы газа придется импортировать из Европы не виртуально (откачивая их от транзитного газа), а реально - покупая физически газ в Европе, где его и так хватать не будет (не говоря уже о ценах).

При этом, как мы уже рассказывали, российский газ все равно поступает в ЕС через посредников - в частности, китайцев, закупающих сжиженный газ у россиян и потом перепродающих его в Европу (поскольку в самом Китае идет падение спроса). Естественно, этот "китайский" газ идет в ЕС по рыночной, а не фиксированной цене.

Аналогичными образом могут идти закупки российской нефти. Если, конечно, Индия и Китай не присоединятся к американской идее "потолка цен".

К слову, Индия выразила к идее нефтяного "потолка" интерес, сообщили сегодня местные СМИ (то есть это пока неофициальная информация). Но поставила условие, что нужно обеспечить доступ на мировой рынок иранской и венесуэльской нефти, которая сейчас под эмбарго.

Но пока это все проекты, и Россия тратит на войну в Украине заметно меньше денег, чем зарабатывает на продаже энергоресурсов.

Как подсчитал финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха, с 24 февраля по 24 августа Россия получила от продажи энергоресурсов 158 миллиардов евро.

При этом российские расходы на войну Центр оценил в 100 миллиардов евро.

Крупнейшим покупателем российских углеводородов являлся Евросоюз, потративший на них 85 млрд евро (из них 19 миллиардов пришлось на Германию). На втором месте – Китай (35 млрд евро).

Европа же сильно страдает от высоких цен. Тревога на счет зимы перекинулась уже и на Польшу, которую захлестнула "лавина отчаянных сообщений" от граждан, сообщил лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск.

Причина - инициатива польской нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12–15 раз. "В последние несколько десятков часов есть такая лавина отчаянных сообщений: "Сделайте что-нибудь, потому что мы действительно не выживем", — рассказал Туск.

По его словам, если ситуация не изменится, "в январе, феврале будут падать десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов".

Тот факт, что Европа разделилась по вопросу Украины, подтвердил и украинский премьер Шмыгаль.

"Общество в Европе сегодня делится на тех, кто готов терпеть и глубоко понимает, что означает российская гибридная агрессия, российская военная агрессия.

Есть, конечно, часть населения, которая сегодня рассуждает абсолютно потребительскими категориями — такие люди переживают за свой кошелек и за увеличенные счета", - сказал премьер-министр в эфире телемарафона.

По его словам, европейские правительства "активно призывают население экономить на отоплении и электроэнергии". При этом Шмыгаль заявил, что Европу ждет самая тяжелая зима за десятки лет.

А вот турецкий президент считает, что страны Европы сами виноваты в проблемах, которые им грозят предстоящей зимой. Эрдоган заявил, что у Турции "нет проблем с поставками газа", а Европа, по его словам, "пожинает то, что посеяла".

"Отношение Европы к Путину и ее санкции неизбежно привели Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Тем временем, Европа санкционную войну продолжает. С 12 сентября она откажется от упрощенного визового режима с Россией. Еврокомиссия сегодня утвердила это решение.

Консульствам стран Евросоюза рекомендовано проверять просителей шенгенских виз на предмет угрозы безопасности ЕС и международным отношениям. Сейчас у россиян на руках до миллиона шенгенских виз, они могут быть пересмотрены.

Что еще изменится:

- визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро,

- сроки выдачи виз могут увеличиться до 6 месяцев

- долгосрочных и многократных виз для россиян станет сильно меньше, обычным станет выдача однократного шенгена строго под даты поездки.

Россия ответила на это "ассиметрично". Путин поручил МИД проработать отмену виз для иностранных туристов, не основываясь на взаимности.

"Я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа - принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать, когда нам это на пользу... Надо быть погибче", - сказал Путин.

Судя по всему это означает, что РФ намерена отменить визы для европейцев.

Это неожиданный, но, с точки зрения Москвы, логичный ход. С одной стороны - обеспечивается приток туристов (например, жителей приграничных с Россией стран ЕС для покупки бензина и других товаров, которые в РФ дешевле, чем в Европе). С другой - появляется возможность заработать имиджевые очки в глазах обычных европейцев. Особенно с учётом начинающихся протестов в ЕС, которые нередко проходят под лозунгами отмены санкций против РФ.