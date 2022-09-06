Против Шаломайа Бауэрса, главы фонда движения в США, выступающего против насилия в отношении темнокожего населения, подан иск в суд. Его обвиняют в растрате более 10 миллионов долларов, полученных в качестве пожертвований для поддержания деятельности движения Black Lives Matter (BLM).

Об этом сообщает CNN.

Иск в отношении директора Black Lives Matter Global Network Foundation подали на этой неделе подразделения самого движения против угнетения темнокожих. Они обвиняют сам фонд, консалтинговую компанию Бауэрса и несколько физических лиц.

В иске говорится, что Бауэрса наняли в фонд 2020 году. Первоначально фонд создавался как административная организация по сбору средств для оказания финансовой поддержки усилиям сообщества BLM на местном уровне".

Мужчина отверг обвинения в свой адрес, назвав их ложными, наносящими вред и разобщающими.

К слову, Бауэрса устроила в фонд одна из основательниц движения Black Lives Matter Патрисс Хан-Каллорс, которая оскандалилась тем, что перебралась жить в один из самых белых регионов Калифорнии и купила там дом за 1,4 миллиона долларов.

Позже выяснилось, что Хан-Каллорс владеет четырьмя дорогими особняками общей стоимостью $3,2 миллиона. Поначалу общественность недоумевала, откуда у активистки и художницы, позиционирующей себя как марксистка, миллионы на роскошные дома. Но затем было установлено, что для их покупки она использовала средства, собранные в качестве пожертвований. В 2021 году Хан-Каллорс ушла с должности исполнительного директора фонда движения после шумихи в СМИ.

А в феврале 2022 года генпрокуратура Калифорнии потребовала от лидеров движения предоставить финансовую отчетность о пожертвованиях организации, пригрозив в противном случае персональной ответственностью. .