Подводим итоги 196-го дня войны.

Наступление ВСУ под Балаклеей

Итак, вчера украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей.

Информации по этому поводу сегодня было очень много (пусть и в основном неофициальной, поступающей из телеграм-каналов).

Вот, что известно к завершению этого дня.

Украинские войска наступают к северу и к югу от Балаклеи. А также - в меньшей степени - на сам город (сообщается, что ВСУ вышли на его западные окраины, но центр и большую часть Балаклеи на момент написания данного материала контролируют россияне).

Судя по всему, в городские бои решено было не ввязываться, а максимально быстро развивать наступление. Стратегической целью видится отрезание Изюма от основного пути снабжения из России, который идет через город Купянск (по нему сегодня нанесли удар из "Хаймарсов").

И ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера. Через деревни Вербовку, Яковлево и Волохов Яр украинские силы направляются в сторону Шевченково, которое находится примерно в 30 километрах от Купянска по прямой.

Как сообщают телеграм-каналы, основные бои сейчас идут на линии Волохов Яр - Шевченково. Пишут, что россияне вводят резервы, чтобы не допустить продвижения ВСУ на Шевченково. То же самое делают украинские силы.

Вторая "клешня" украинской армии охватывает Балаклею с юга.

Там сообщается об ударе по деревням Байрак и Новая Гусаровка (бывшая Красная Гусаровка). Российские телеграм-каналы пишут, что оттуда идет наступление ВСУ на село Савинцы. Оно расположено на трассе, которая ведет в Балаклею с востока.

Таким образом все трассы на Балаклею либо перерезаны (как скорее всего на севере) либо простреливаются украинской армией. То есть город находится в оперативном окружении.

Также навстречу южной "клешне" от Волохова Яра часть украинских сил движется на юг - по трассе на Изюм, в направлении стратегически важного перекрестка у сел Веселое и Кунье. Оттуда открывается как прямая дорога на Изюм (16 километров), так и возможность полностью заблокировать Балаклею с востока.

Таким образом на данный момент ВСУ блокируют не только Балаклею, но и пытаются отрезать Изюмскую группировку противника от ее основных путей снабжения с севера Харьковской области.

В этом случае у Изюма останется только одна "дорога жизни" - с востока через реку Оскол. Но пока, отметим, Купянск не занят и находится в относительном тылу, поэтому связь Изюма с "большой землей" не нарушена.

В этой связи в российских телеграм-каналах опасаются, что Украина может попытаться форсировать Северский Донец и попытаться выйти к востоку от Изюма.

В целом в Харьковской области бои продолжаются, россияне, как сообщается, вводят резервы и контратакуют. С их стороны идут массированные артобстрелы и авианалеты. Ближайшие дни (и даже сутки) называют решающими - либо ВСУ продолжат прорыв, либо завязнут во встречных позиционных боях, где будет сказываться преимущество россиян в артиллерии.

Также обсуждается, не было ли херсонское контрнаступление отвлекающим маневром для удара в районе Балаклеи. Многие уже обратили внимание, что о возвращении Херсонской области Украина говорила ежедневно, а по Харьковской области хранила полное молчание (хотя многие наблюдатели предполагали, что наступление будет в том числе и здесь).

В российских телеграм-каналах, полемизируя с этим, пишут, что на юге Украина ввела в бой зримо больше сил, чем сейчас под Балаклеей. Поэтому наступление в Херсонской области будет, по их мнению, продолжено. Это не отвлекающий удар, а один из основных. Также как и под Балаклеей.

Другой вопрос, что россияне накануне и сразу после начала наступления на юге перекидывали под Херсон резервы, которые могли быть задействованы под Харьковом (что, возможно, и стало одной из причин прорыва первых линий обороны россиян). Впрочем, учитывая, что основной театр военных действий в Харьковской области находится сравнительно недалеко от границы с Россией, армия РФ сможет относительно быстро перебросить туда резервы (если они, конечно, есть в достаточном количестве в том районе).

Пока, повторимся, сражение продолжается и ближайшие дни могут стать решающими.

Контрнаступление ВСУ на юге

Сегодня новостей из Херсонской области меньше, чем обычно, но они есть.

Военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. То есть этот населенный пункт освобожден. Он находится к югу от Потемкино, которое также контролируется ВСУ.

В остальном сообщается, что бои на юге приняли позиционный характер. Хотя в районе Давыдов Брода (Сухой Ставок и окрестные села) они довольно ожесточенные: ВСУ пытаются расширить контролируемый район, а российские войска - ликвидировать прорыв.

Сегодня много информации о контрнаступлении ВСУ на Херсонщине публиковали западные медиа. Они дают представление о соотношении сил на этом участке - и о том, почему продвижение идет медленно.

CNN выпустило статью с оценками британского контрактника, который воюет за Украину на юге. Он рассказывает, что у россиян большое преимущество в артиллерии и бронетехнике.

"Они просто постоянно обстреливают нас артиллерией, вот что делает это (наступление - Ред.) намного сложнее. Артиллерия и броня, которые у них есть, превосходят наши. Наши удары более точны, но более ограничены", - заявил Марк Эйрс.

Эйрс - пулеметчик - получил осколочное ранение ноги на второй день украинского контрнаступления на юге и сейчас проходит лечение в Одессе. Также были ранены еще четыре человека из его подразделения.

По его словам, отвоевание Херсонской области быстрым не будет: "Это тяжелый, медленный бой, метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов, чтобы провести масштабный блицкриг с массой артиллерии и бронетехники".

По словам Эйреса, украинские передовые подразделения хорошо оснащены стрелковым оружием и боеприпасами, но им не хватает тяжелых вооружений.

CNN добавляет, что ВСУ смогли отвоевать "небольшую горстку" населенных пунктов Херсонской области, но достигнуто это за счет "тактической неожиданности".

Еще один один материал вышел у Washington Post. Журналисты тоже побывали в больнице, где лежат раненые на южном фронте.

"Солдаты с отрубленными конечностями, осколочными ранениями, покалеченными руками и раздробленными суставами рассказывали об асимметричном неблагоприятном положении, с которым столкнулись их подразделения в первые дни нового наступления по вытеснению российских войск из стратегически важного города Херсона", - говорится в материале.

Военные жаловались на нехватку артиллерии (российская артиллерия выпускает намного больше снарядов, чем украинская) и указывали на лучшее техническое оснащение противника.

В материале говорится, что "отчеты солдат сигнализируют о том, что впереди долгая битва и еще много жертв".

30-летний командир взвода по имени Игорь заявил, что потери украинской стороны превышают российские в пять раз.

Солдаты говорят, что российские танки ведут огонь выезжая из специально возведенных бетонных укреплений, а беспилотники отслеживают передвижение войск с дистанции в километр, что не дает засечь их.

Сообщается, что российским хакерам удавалось перехватить контроль над беспилотниками ВСУ. Также солдаты жаловались на устаревшее оборудование и необходимость экономить боеприпасы.

Bloomberg сегодня написал, что украинское наступление на юге не оказалось более быстрым, чем критикуемое за медлительность наступление России на Донбассе.

При этом расчет ВСУ остается на то, что постоянные удары по мостам через Днепр и прочим коммуникациям правобережной группы российских войск в конце концов истощат ее запасы и силы.

Донбасский фронт

Украинский Генштаб сообщает, что в Донецкой области удалось отразить следующие атаки:

1. На Григоровку под Северском.

2. На Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселую Долину и Николаевку 2-ю под Бахмутом.

3. На Майорск под Горловкой.

4. На Опытное под Авдеевкой.

В министерстве обороны России заявили сегодня о захвате Кодемы к югу от Бахмута. Оттуда открывается дорога к Зайцево и южным окраинам Бахмута.

О взятии Кодемы силами ЧВК "Вагнера" вчера писали российские телеграмм-каналы и публиковали оттуда видео. Украинская сторона этого не подтверждает.

В "ДНР" сегодня заявили о продвижении в районах Песок и Авдеевки.

Британская разведка, анализируя ситуацию на Донбассе, сообщила, что цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут.

"Планируемые основные усилия России, вероятно, связаны с наступлением на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: или развертывать оперативные резервы для поддержки этого наступления, или защищаться от наступления Украины на юге", - говорится в отчете.

В разведке Британии считают, что многочисленные одновременные угрозы, разбросанные на протяжении 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил.

Проблемы с этими аспектами стали причиной неудач РФ в начале войны, считают в разведке Британии.

Военные перспективы

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Рады Михаил Забродский написали крайне интересную статью с анализом перспектив войны.

Мы уже разобрали ее подробно. Приводим несколько основных тезисов.

1. Война перейдет и в следующий год, и Украине нужно быть к этому готовой.

2. Стратегической инициативой на данный момент и на начало следующего года будет в целом владеть противник. Среди возможных планов РФ - наступление до границ Донецкой области, атака на Запорожье и Днепр, атака на Одессу, чтоб отрезать Украина от моря. Также не исключено новое наступление на Киев.

3. Впервые официально признаётся, что по авиабазе в Крыму под Саками был нанесён удар украинскими ракетами.

4. Одна из главных военных целей Украины - это освобождение Крыма для чего нужно создать одну или несколько оперативных группировок по 10-20 бригад в каждой.

5. Но, по мнению авторов, даже потеря Крыма не нанесёт России решающего поражения. Поэтому ключевое значение для хода войны будет иметь возможность Украины наносить удары вглубь территории России (чтоб россияне "почувствовали войну"), для чего ВСУ нужны ракеты с дальним радиусом действия.

6. Мировые державы должны быть готовы применить "весь арсенал средств" в случае попыток применения Россией против Украины ядерного оружия.

Основной рефрен статьи - нужно больше оружия для ВСУ, которого пока не хватает для решения обозначенных Залужным задач.

Поэтому не исключено, что статья не случайно появилась накануне очередной встречи в Рамштайне, где должны обсудить новый пакет военной помощи Украине.

По оружию - сегодня стало известно, что Германия передала Украине контрбатарейный радар COBRA, обещанный еще летом. А также пять зенитных самоходных установок Gepard. Также Украина получила от западных партнеров ракеты Harpoon на автомобильной платформе.

Но эти поставки - явно не того масштаба, которые очертил главнокомандующий. Хотя они, как видим, уже позволяют ВСУ вести локальные контрнаступательные действия. Причем сразу на нескольких участках.

На Западе при этом советуют усиливать наступления, которые ведет Украина. Ведущие СМИ связывают с этим продолжение военной и финансовой помощи.

"Украина должна продемонстрировать достаточный прогресс на поле боя, чтобы противостоять риску усталости среди своих американских и европейских союзников, поскольку они сталкиваются с растущим общественным давлением по поводу экономических последствий войны" - сообщает Bloomberg.

В России же сегодня впервые озвучили дату предполагаемого "референдума" на захваченных территориях - 4 ноября, когда празднуется День народного единства. Об этом заявил сенатор и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. назначенные РФ "власти" захваченных областей уже заявили, что будут готовиться на эту дату.

Правда, не совсем понятно как будет проводится этот "референдум", если практически по всей линии фронта идут бои (причем в Харьковской и Херсонской областях ВСУ наступают), а российская армия пока не вышла на границы Донецкой области. И с нынешними темпами и в целом с учетом общей обстановки на линии фронта маловероятно, чтоб это произошло к началу ноября.

Если только не планируется бросить в бой какие-то новые резервы, которые смогут резко ускорить российское наступление и остановить украинское.

Также сегодня была поставлена на паузу одна из важных историй, связанных с украинской мобилизацией. Минобороны перенесло срок начала обязательной постановки женщин на воинский учёт с 1 октября 2022 года на 1 октября 2023 года.

В ведомстве отдельно сказали, что никаких запретов на выезд женщин за границу с 1 октября 2022 года не будет. А в парламенте будет рассматриваться закон, по которому воинский учет женщин должен стать добровольным.

Экономика и санкции

Вчера и сегодня из России шли сигналы, что зерновая сделка может быть пересмотрена.

Позавчера на это намекнул министр иностранных дел Сергей Лавров. А полпред РФ в ООН Василий Небензя не исключил, что сделку не продлят в ноябре.

Претензии России в том, что не сняты препятствия для российского аграрного экспорта в сферах финансов, страхования и логистики. О чем была договоренность с генсеком ООН в рамках зерновой сделки.

Сегодня в эту тему включился Владимир Путин. Он заявил, что будет обсуждать с Эрдоганом ограничение вывоза зерна из Украины - поскольку оно идет на Запад, а не голодающим странам.

"Докладываю вам, уважаемы коллеги: если исключить Турцию как страну-посредника, то практически всё зерно, вывозимое с Украины направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны ЕС. По программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего 2 корабля из 87. На них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 млн тонн. Ну это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны", - заявил российский президент.

"Стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом", - добавил Путин.

Вторая тема дня - ограничение цен на газ, которое задумали в Еврокомиссии. Газета Politico пишет, что в ЕС хотят установить потолок цены газа из России в 512 долларов за тысячу кубов. Это почти в 5 раз дешевле, чем газ стоил на бирже в Европе во вторник.

Также ЕС хочет ввести потолок цен не только на российский газ, который поставляется по трубопроводу, но и на сжиженный. То есть вообще на весь.

Об этом пишет Bloomberg. Правда, при этом в ЕС опасаются, что по таким ценам к ним газ вообще никто не повезёт. Впрочем, Норвегия, к примеру, уже заявила, что готова рассматривать такую возможность.

Также не против "потолка цен" МИД Франции. Там говорят, что новые меры могут ввести для начала на полгода.

А вот в Германии пока против. "Мы по-прежнему скептически относимся к вопросам, связанным с ограничением цен на газ, но в целом мы готовы к переговорам в европейских рамках", — заявил представитель министерства экономики, пишет Politico.

Главную озабоченность ФРГ вызывает то, что ограничение цены на российский трубопроводный газ, вероятно, вызовет ответные меры Москвы в виде полного прекращения подачи газа в ЕС.

Берлин опасается, что это особенно ударит по странам Центральной Европы, таким как Чехия, Словакия и Румыния, которые получают российский газ по трубопроводу через Украину или южному газопроводу "Турецкий поток".

К слову, ударит это сильно и по Украине, которая лишится транзитного газа, который можно было брать из трубы в счет оплаченных контрактов с европейцами. Если транзита не будет, то газ придется физически покупать в Европе, где цены будут космическими да и с наличиям газа будут колоссальные проблемы.

Идею "газового потолка" прокомментировал и Путин на Восточном экономическом форуме.

"Мы их (потолки цен - Ред.) просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут - ничего не будем поставлять", - сказал президент РФ.

"И нам останется только одно, только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: "Мерзни, мерзни, волчий хвост", - добавил он.

Тем временем, швейцарцам, у которых зимой в доме будет теплее +19 градусов, грозит тюрьма, пишет местная газета Blick.

В зданиях, отапливаемых газом, температура в помещении может быть повышена максимум до +19 градусов. Горячую воду можно было нагреть только до +60 градусов.

При этом запрещено будет использовать обогреватели. Также жителям страны запретили обогревать сауны и бассейны. Исключение - больницы, роддомы, дома престарелых.

Любому, кто нарушит эти правила, грозит тюремное заключение или штраф. Даже за небрежное нарушение мер возможен штраф до 180 дневных ставок (Одна ставка - около 30 швейцарских франков, т.е. примерно 30 евро).

Есть явления и более глобального порядка. Европейская ассоциация металлургического бизнеса Eurometaux заявила об "экзистенциальной угрозе для будущего европейских металлургических заводов" из-за роста цен на электроэнергию в Европе.

Ассоциация требует снизить затраты на электроэнергию в регионе, чтобы предотвратить закрытие металлургических заводов.

Около 50% мощностей по производству алюминия и цинка в ЕС "уже отключены из-за энергетического кризиса", говорится в письме Eurometaux на имя президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Именно по причинам экономического порядка в НАТО заявили, что война в Украине входит в критическую фазу.

Генсек Йенс Столтенберг заявил, что грядущая зима будет тяжелой не только для Украины, но и для Запада.

"Скоро зима и будет тяжело. Тяжело украинскому народу и вооруженным силам, которые борются за свою свободу, и тяжело тем из нас, кто их поддерживает. Наше единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия ощутят на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванного жестоким вторжением РФ", - написал Столтенберг в статье для Financial Times.

По его мнению, впереди - "трудные шесть месяцев с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, даже гражданских беспорядков".

Тем не менее, он считает, что прекращать помощь Украине нельзя.

"Впереди трудные времена, но мы уже сталкивались с трудными временами вместе. Цена отказа от отстаивания наших ценностей всегда выше. Ради будущего Украины и нашего будущего мы должны подготовиться к зимней войне и придерживаться курса", - заключил он.

Еврокомиссия, видимо, согласна с тем, что Украине нужно продолжать помогать. Сегодня ЕК предложила Киеву дополнительный пакет помощи - пять миллиардов евро.

"Это дополняет €10 млрд, которые Европейский Союз уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи", - сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.