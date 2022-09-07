Главком ВСУ Валерий Залужный вместе с первым заместителем главы оборонного комитета Рады Михаилом Забродским (генерал-лейтенант ВСУ, сейчас - нардеп от партии Порошенко "Евросолидарность") написал большую статью о своем видении военной кампании 2023 года.

Начинает он с того, что война в Украине уже вышла за рамки локального конфликта средней интенсивности. И, скорее всего, она перейдет на следующий год.

Поэтому Залужный ставит вопрос - какие цели в 2023 году могут быть у ВСУ (а также у противника) и что нужно для их реализации.

"Страна" проанализировала статью главнокомандующего.

Положение россиян и их задачи

Статью главком начинает с обзора амбиций России.

1. Оперативные перспективы для противника просматриваются на Изюмском и Бахмутском направлениях - с выходом на административную границу Донецкой области.

2. Еще более привлекательной для противника может выглядеть перспектива продвижения в Запорожском направлении. Она обеспечивает дальнейшие действия на север и создание прямой угрозы овладения Запорожьем и Днепром, что приведет к потере украинской стороной контроля над значительной частью Левобережной Украины.

3. Не исключено возвращение к замыслу захватить Киев и угроза повторного развертывания боевых действий с территории Беларуси.

4. Но больше всего возможностей открывает дальнейшее продвижение со стороны Херсона по плацдарму на правом берегу реки Днепр.

"Успех на Юге, при его быстром и правильном использовании, может иметь двойной эффект. С одной стороны, вполне реальны перспективы овладения Николаевом и Одессой. С другой – создание угрожающего направления в сторону Кривого Рога, а в дальнейшем – и угрозы центральным и западным регионам Украины", - пишет Валерий Залужный.

Он перечисляет результаты, которые РФ может достигнуть, если реализует перечисленные цели. Это обеспечение безопасности "ЛДНР", лишение Украины доступа к Черному морю, контроль над ключевым элементом энергетической системы страны - Южноукраинской АЭС и, собственно, завершение "спецоперации".

Ключевым элементом этой стратегии, особенно в том, что касается операций на юге, Залужный видит российский контроль над Крымом.

"Крым был и остается основой для линий коммуникаций на южном стратегическом фланге российской агрессии. Территория полуострова позволяет размещение значительных группировок войск и запасов материальных средств. Наконец, в Крыму главная база Черноморского Флота и сеть аэродромов для нанесения авиационных ударов практически на всю глубину территории Украины", - пишет главком.

Также, по его мнению, стратегической инициативой на данный момент и на начало года будет в целом владеть противник.

Положение ВСУ

Говоря о положении украинских сил, Залужный называет его "неоднозначным". Разберем по пунктам:

1. Линия фронта имеет крайне невыгодную конфигурацию на Изюмском и Бахмутском направлениях: "Существенные вклинения противника сковывают любой оперативный маневр для украинских войск и требуют двойного комплекта сил для его сдерживания. Особенно остро это ощущается из-за нехватки средств огневого поражения и ПВО".

2. Не лучше выглядит и ситуация на Юге и Востоке.

Уже отмечалось угроза продвижения противника в направлении Запорожья. Также не исчезает опасность развития противником частичного успеха в направлении Гуляй Поля, что при определенных условиях может создать угрозу охвата всей группировки украинских войск на Востоке.

"Наличие у противника оперативного плацдарма на правом берегу Днепра требует дополнительных усилий по предотвращению его расширения", - пишет Залужный.

Цель №1 - Крым

Главком считает, что лучшей стратегией для Украины в 2023 году будет нанесение нескольких одновременных контрударов.

Одной из главных Залужный считает атаку на "центр тяжести" российских операций - Крым. И далее в тексте статьи звучит, что полуостров - главная цель всех операций ВСУ в следующем году.

Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит.

"Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад", - пишет главнокомандующий.

Отметим, что механизированная бригада в ВСУ - это в среднем три тысячи военных. То есть, со слов Залужного, для отвоевания Крыма необходима группировка размером в 30-60 тысяч. Главком пишет, что эти бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров.

"И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя", - пишет Залужный. То есть техники для оснащения такой группировки сейчас не хватает.

Цель №2 - ракеты для ударов по РФ

Но даже если Крым удастся освободить, то это будет означать не победу, а только новый этап войны. Главком пишет, что Россия сможет перебазировать свой флот в Новороссийск, а авиацию - на соседние аэродромы, и наносить удары оттуда. Потери в технике, боеприпасах и по минимуму в людях россияне со временем могут пополнить.

В этом случае конфликт затянется, а конечный результат будет до конца не определен.

Именно поэтому Залужный предлагает считать "центром тяжести" российских операций не Крым, а возможность России наносить удары на глубину 2000 километров по украинской территории. Тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 километров.

"Пока такое положение будет сохраняться, эта война может длиться годами", - делает вывод главком. По его мнению, большинство россиян не против войну, поскольку не до конца понимают ее цену "во всех смыслах". Иными словами, до них почти не долетают украинские ракеты.

Цель, по словам Залужного - "сделать для россиян и на других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей".

Поэтому он предлагает Западу поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для "Хаймарсов", а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска).

В этом контексте Залужный официально заявил о том, что Украина нанесла ракетные удары по Крыму - в частности, по аэродрому Саки. Это первое подтверждение со стороны Киева факта именно ракетного удара (а не диверсионной акции).

Крымским примером главком проиллюстрировал свой тезис о том, что нужно достигать целей на территории противника.

"Только при условии выравнивания баланса по досягаемости средств поражения и, таким образом, расшатывания указанного "центра тяжести" противника можно говорить о переломе в ходе войны", - заключает Залужный.

Также в конце статьи делается вывод, что в таком интенсивном конфликте, как нынешний, поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ. Кроме того Запад обязан быть готовым, как считает Залужный, к тому, чтобы ответить на возможное применение Россией тактического ядерного оружия против Украины.

"Любые попытки практических шагов по применению тактического ядерного оружия должны быть пресечены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира", - написал главком.

Выводы

1. У россиян на многих фронтах выгодное стратегическое положение и захвачены важные плацдармы для продвижения вперед в следующем году. Их возможные цели - Донбасс, Запорожье и Днепр, Одесса и даже Киев.

2. Для эффективного противодействия контрнаступления ВСУ нужно провести несколько одновременных контрударов и попытаться вернуть Крым, как "центр тяжести" всех российских операций.

3. Но даже в случае успеха этих планов война может длиться годами, поскольку у россиян преимущество в дальнобойных средствах поражения. Украине от Запада нужны такие же, чтобы и россияне почувствовали войну у себя дома.

4. Для выполнения целей, указанных в пунктах 2 и 3, нужна масштабная военная помощь Запада. На данный момент ее для выполнения указанных задач, недостаточно.

5. Интересно замечание Залужного об опасности применения РФ ядерного оружия. И необходимости Запада на это ответить "всем арсеналом средств". То есть, надо полагать, и ядерным оружием в том числе.

Отметим, что именно опасения угрозы прямого столкновения с Россией и удерживают сейчас Запад от поставок всего, чего просит Залужный - дальнобойных ракет, способных бить по российской территории, и крупных партий наступательных вооружений (танков и самолетов натовского образца).

Очевидно, что наиболее вероятный сценарий применения Россией ЯО - это поражение в Украине или перенос боевых действий на территорию России. В том числе под "атакой на территорию РФ" Москва, очевидно, будет воспринимать и наступление на Крым, а возможно и массированные ракетные удары со стороны Украины.

И в этом смысле кажется малореальным, что Запад захочет развития именно такого сценария - когда Россия применит ЯО, а НАТО ей придется как-то отвечать.

Именно поэтому многие западные СМИ давно обсуждают проблему "страха перед победой Украины". Особенно этого опасаются европейцы, которые не хотят ядерного конфликта на своих границах.

Да и США официально всячески дают понять, что предоставлять Украине вооружений, способных бить по России, не станут. А использование тех же "Хаймарсов" будут строго контролировать, утверждая каждую цель.

Поэтому на данный момент выполнения Западом названных Залужным условий стратегического перелома в войне выглядит малореальным. Но, конечно же, нельзя исключать, что со временем ситуация может поменяться.

Чем дальше идет война, тем дальше заходит и Запад в своей военной поддержке Украины.