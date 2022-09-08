Подводим итоги 197-го дня войны.

Наступление ВСУ в Харьковской области

Самые главные новости сегодня приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ.

Генштаб Украины сегодня официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.

"В рамках проведения оборонной операции на Харьковском направлении с целью восстановления утраченных территорий с начала недели ВСУ во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии, другими силовыми структурами ведут активные действия по определенным направлениям. В настоящее время военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождены более 20 населенных пунктов", - заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Ни Громов, ни вечерняя сводка Генштаба ВСУ не указывает название этих населенных пунктов.

Но зато видео оттуда уже очень много в соцсетях.

1. Прежде всего - украинские войска вошли в Балаклею.

Еще днем появилось фото как над зданием в городе развивается украинский флаг. Позже фото с флагом на центральной площади.

А вечером уже появилось и видео с украинскими военными около здания администрации Балаклейской громады.

Жители Балаклеи подтвердили "Стране", что в город зашли ВСУ.

"Зашли с западной стороны, была автоматная стрельба в городе, но недолгая. Сейчас тихо. Городских боев не было. Судя по всему, русские сами ушли", - сообщили жители города.

На видео, которые публикуются сейчас из Балаклеи, также не слышно никаких звуков городских боев. Так что действительно можно предположить, что российские войска ушли оттуда сами, без боя (либо бой был, но не продолжительный - в сети гуляет видео как ВСУ ведут стрельбу в Балаклее). И город сейчас берет под контроль украинская армия.

Накануне в российских телеграмм-каналах была информация, что из города вывели подразделения Росгвардии и СОБРа. Но якобы на их место зашли подразделения российской армии. Как видим - не зашли. Или зашли, но сразу отступили.

Также появилось видео поднятия украинского флага севернее - в селе Волохов Яр, который ВСУ заняли еще позавчера.

2. Еще одно место, к которому было приковано внимание - Шевченково, которое открывает дорогу на Купянск.

Бои там длятся со вчерашнего дня. При этом в самом Купянске назначенные россиянами "власти" заявили об эвакуации женщин и детей, а город, по сообщениям российских военкоров, закрыли на въезд и проводят поиски диверсантов.

Ряд российских телеграмм-каналов сообщает, что Шевченково в Харьковской области, за которое в последние дни шли бои, под контролем ВСУ и теперь бои приближаются к Купянску.

В российских военных пабликах пишут, что бои уже идут на подступах к Купянску - в деревне Грушевка.

К концу дня появилось фото украинских военных на въезде в Шевченково.

3. ВСУ ведут наступление к стратегически важной развязке у сел Веселое и Кунье к востоку от Балаклеи и к северу от Изюма. Пока данных о том, что развязка взята, нет. При этом, украинские журналисты сообщают, что ВСУ продвинулись далеко на юго-восток и овладели селами Синиха и Сеньково около Оскольского водохранилища.

Сообщается, что россияне перебросили десантников на опасные участки. Также работает авиация и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", судя по публикуемым в пабликах видео.

Но в целом ситуация для российских сил сложилась настолько тяжело впервые с начала войны. Развитие наступления ВСУ грозит им блокированием Изюма с севера, а затем, в перспективе - ударом по нему с юга (со стороны Донецкой области), что позволит окружить это стратегически важный город полностью.

Без контроля над Изюмом армия РФ не сможет развивать наступление на Северный Донбасс. Более того, может потерять уже занятые там территории на левом берегу Северского Донца (Лиман, Святогорск и прочие). И откатится к Луганской области. Что в целом поломает планы по наступлению на север Донецкой области.

На данный момент пока не очень понятно есть ли у России резервы, чтобы остановить продвижение ВСУ. С одной стороны - рядом граница с РФ. И всю территорию к северу от Купянска также контролируют россияне. То есть, резервы могут подбросить достаточно оперативно. С другой стороны, судя по быстрому продвижению ВСУ и уходу из Балаклеи резервы пока не подошли, либо они в недостаточном количестве.

И в целом в российских военных пабликах обсуждается как вообще получилось, что ВСУ смогла начать контрнаступление и сразу добиться серьезных успехов, прорвав фронт фактически на полсотни километров. И это при том, что практически везде еще за неделю до начала наступления у Балаклеи писали, что оно там готовится.

Объяснения этому даются разные. Начиная от конспирологических теорий о предательстве (ее придерживается Стрелков-Гиркин) или же некой грядущей "сделки", условием которой якобы является отступление россиян из Харьковской области (плюс обсуждения неких "хитрых планов" затянуть украинские войска подальше от линий снабжений и нанести по нм контрудар, взяв в котел). И заканчивая более прозаическими объяснениями как-то низкая компетентность военного командования, низкая боеспособность частей, а также - отсутствие резервов из-за того, что их все перебросили на направления, которые считались более приоритетными - для обороны в Херсонской области и для продолжения наступления на Донбассе. И в нужный момент свободных подразделений под рукой у командования армии РФ не оказалось, а потому и приходится оставлять города, чтоб беречь силы и пытаться создать новые линии обороны.

Последней точки зрения придерживается и "Институт изучения войны" (США).

"Российская группировка в этом районе, вероятно, была недостаточно укомплектована из-за предыдущих развертываний российских войск для захвата оставшейся части Донецкой области и поддержке южного направления", - сообщает Институт.

Но в целом ближайшие дни покажет - будет ли украинское наступление также быстро развиваться и дальше, либо россиянам удастся его на неких рубежах остановить и не допустить окружения Изюма.

В целом же, в информационном и в морально-политическом плане все происходящее воспринимаемся как серьезный удар по России. Тем более, что никаких более-менее четких объяснений того, что происходит российское командование так и не предоставило.

Но, повторимся, многое зависит от дальнейшего развития событий. И не только в Харьковской области.

Донбасс и Херсонская область

На Донбассе россияне и "ЛДНР" продолжабт атаковать. Сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

Также в "ДНР" продолжают заявлять о продвижении в районе Песок, Донецкого аэропорта и Авдеевки.

А Генштаб ВСУ заявляет, что атаки на всех направлениях отбиты.

Что касается Херсонской области, то там после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои. Российские военные телеграмм-каналы сообщают о "локальном прорыве" российской обороны в районе Посад-Покровского. Сражение там продолжается, ВСУ ведут наступательные действия.

В Германии Рамштайн, а в Киеве Блинкен

Сегодня у США и западных союзников - "День Украины".

Помимо встречи на военной базе "Рамштайн", где собралась контактная группа по Украине, Байден сегодня проведет видео-конференцию, на которой обсудит помощь для ВСУ.

В ней примут участие лидеры государств НАТО, ЕС и G7.

"Звонок состоится в то время, как Украина продолжает наступление на российские войска, а президент России Владимир Путин готовится к встрече с председателем Китая Си Цзиньпином впервые с момента начала войны в феврале", - сообщает Bloomberg.

Ожидается, что во встрече примет участие только что назначенная премьер Британии Лиз Трасс.

Не дожидаясь этой встречи, Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 675 миллионов долларов.

Он будет включать 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты HARM, Humvees, бронированные машины скорой помощи, стрелковое оружие.

Также "Вашингтон пост" сообщала о наличии там новых боеприпасов для "Хаймарсов". А Bloomberg пишет, что в пакет помощи Украине "незаметно добавили" самые точные снаряды НАТО - Excalibur.

Ряд экспертов считают, что удары по мостам через Днепр у Новой Каховки и Херсона наносились не ракетами Хаймарс, а снарядами Эскалибур, которые невозможно перехватить с помощью ПВО.

Также эти снаряды часто попадали на видео. Тем не менее, о включении их в поставки сообщали только сейчас (хотя очевидно, что они уже используются на фронте).

В "Рамштайне" Норвегия заявила, что передала Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые площадки, блоки наведения и приборы ночного видения.

Hellfire – американская управляемая противотанковая и противовоздушная ракета. Применяется против вертолетов, самолетов, беспилотных аппаратов, наземных транспортных средств. Дальность поражения – до 8 километров. Украина получила ракеты для запуска мобильными группами с земли.

Также сегодня в Киев неожиданно прибыл госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что администрация Байдена предоставит Киеву два миллиарда долларов в качестве долгосрочного иностранного военного финансирования.

"Президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который был и останется столицей суверенной, независимой Украины", - сказал госсекретарь

Не исключено, эти крупные политические движения по Украине синхронизированы с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области и на Херсонщине. Успехи украинской армии должны облегчить Байдену задачу более плотного вовлечения европейских союзников в помощь Киеву.

Важные события, связанные с Украиной, могут произойти и в НАТО. На пост генсека Альянса рассматривают кандидатуру вице-премьера Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой. Нынешний генсек Йенс Столтенберг должен покинуть свой пост 30 сентября 2023 года.

Но позволит ли это резко нарастить военную помощь Украины со стороны государств, которые оказывали ее до сих пор в скромных объемах - пока вопрос. Экономическая ситуация пока не дает на него однозначного ответа.

Экономика и санкции

Украина хочет новых санкций против России, но Брюссель не может помочь, пишет американское издание Politico.

Дипломаты и официальные лица говорят, что никто не хочет говорить о новом пакете санкций после того, как Венгрия затормозила последний.

На этой неделе Будапешт выступил против продления санкций блока против российских олигархов, призвав исключить из списка трех бизнесменов.

Страны ЕС в конце концов уговорили Будапешт снять его требования, но угрозы продемонстрировали, что лидер Венгрии Виктор Орбан не боится использовать любые имеющиеся в его распоряжении инструменты — в данном случае блокирующий голос — для политического воздействия, пишет издание.

В первые несколько месяцев после российского вторжения 24 февраля европейские дипломаты и официальные лица лихорадочно работали над тем, чтобы ввести санкции в отношении окружения Путина.

Но теперь, как сказал один высокопоставленный чиновник в одной из стран ЕС, блок просто больше не думает о санкциях. "Аппетит ослаб. С каждым пакетом это становилось все труднее", - сказал европейский дипломат.

У Европы сейчас много своих проблем - львиная доля которых и вызвана санкциями. Грядущая зима, вероятно, станет "одной из самых худших в истории", заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью изданию Der Spiegel.

По его словам, Еврозона может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ. Он также заявил, что подача энергии может быть нормирована в некоторых странах. Есть и угроза роста безработицы.

На этом фоне от "старых" европейских элит звучат и призывы к переговорам с Россией. Очередным миротворцем вызвался стать экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

Он заявил, что хотел бы стать посредником для урегулирования военного конфликта в Украине. Причем в эту компанию он приглашает бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. "С Меркель я хотел бы попытаться стать посредниками, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", - заявил Берлускони.

Бывший премьер Италии добавил, что пока не видит экономических потерь для Кремля от санкций. "Мне кажется, что он (Путин - Ред.) абсолютно способен противостоять санкциям и ограничению цены на газ",— сказал он.

Каких-то реакций на предложение "друга Путина" еще не последовало.

Тем временем у Европы может наметиться, вслед за газовой, еще и зерновая проблема.

Вчера Путин дал понять, что Россия может отказаться от зерновой сделки - поскольку ее экспорт не освободили от ограничений, как предполагалось (хотя формальная причина называлась иная - что большинство кораблей идут в Европу, а не голодающим странам).

Сегодня эти претензии фактически поддержал президент Турции. "Анкара хочет, чтобы поставки российского зерна на мировые рынки начались как можно скорее", - заявил Эрдоган.

Независимо от того, куда на самом деле идет украинское зерно и что там происходит с продажами российской агропродукции - это может стать еще одним рычагом давления на Европейский союз, у которого конфликт не только с Москвой, но и назревает разлом с Турцией по поводу Греции.

В общем, США, очевидно, сейчас прикладывают большие усилия, чтоб сохранить сохранить Европу вокруг поддержки Украины на фоне тяжелых кризисных явлений, которые эта война вызывает.