В Москве открыли "поющий" памятник Иосифу Кобзону. Трехметровая бронзовая скульптура установлена в Оружейном переулке в центре города.

В постамент вмонтировано 14 плит в форме виниловых пластинок с QR-кодами. Наведя смартфон на QR-код, можно прослушать одну из песен в исполнении Кобзона.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.

Даже после смерти СБУ внесла его в список артистов, которые "угрожают Украине".

Кобзон родился в Часов Яре Донецкой области. В 2014 году после аннексии Крыма подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики Владимира Путина по Украине, после чего попал под западные санкции.

В Украину ему был запрещен въезд с октября 2014 года. Посещал оккупированные Донецк и Луганск, где раздавал гуманитарную помощь и выступал с концертами.

В 2014 году был лишён звания "почётный гражданин" ряда городов Украины, стал почётным консулом "ДНР" и получил гражданство непризнанной республики.

В феврале 2015 года включён в список лиц и компаний, которых в ЕС считают ответственными за дестабилизацию ситуации на востоке Украины.