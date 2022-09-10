Анализируем итоги 199-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте 10 сентября

Сегодня был важный день для украинского контрнаступления в Харьковской области.

1. ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. К востоку, судя по всему, сохраняется присутствие российских войск. Сегодня днем это подтвердил командующий Сухопутных войск Александр Сырский, на вечер обновлений по этой теме не было.

Также были сообщения, что ВСУ прорываются к северо-западу от Купянска в направлении на Великий Бурлук - важный логистический центр россиян (из тех, что у них остался в Харьковской области).

Проходила информация, что к западу от Великого Бурлука, на левом берегу Северского Донца высадился десант ВСУ возле села Хотомля. От него идет дорога на Волчанск, а также на Великий Бурлук.

Из Волчанска и других пока еще захваченных городов Харьковской области идет эвакуация на территорию России. В очередях перед КПП в Белгородской области стоят сотни автомобилей, и власти региона предпринимают экстренные меры.

2. Украинские силы уже возле Изюма или даже вошли в город, откуда еще со вчерашней ночи шла эвакуация российских войск в соседнее село Оскол и дальше за одноименную реку, чтобы не оказаться в "котле".

В целом видно, что россияне пытаются зацепиться за Оскол и перенести за него линию фронта, поскольку ее будет легче оборонять.

Факт отвода войск из Изюма подтверждают и многие российские военкоры. В то же время говорить об освобождении Изюма пока рано. Неизвестно, куда в городе смогли продвинуться ВСУ.

На одном из видео при въезде в город, к слову, есть признаки того, что в Изюме россияне оказывают украинцам сопротивление.

3. На трассе к востоку от Балаклеи подтверждено взятие села Савинцы. Бои там, судя по всему, шли до сегодняшнего дня, хотя основная группа украинских войск ушла далеко вперед.

Пока также туманна судьба развязки Веселое-Кунье к северу от Изюма.

4. Намного более противоречивые данные по району Лимана (Донецкая область), через который идет единственная оставшаяся в распоряжении РФ дорога на Изюм.

Российские телеграм-каналы писали, что ВСУ форсировали Северский Донец к юго-западу от Лимана, в районе Старого Каравана. К юго-востоку от Лимана сообщалось о попытках отбить у россиян Ямполь (тоже на южном берегу реки, где украинцы, видимо, закрепились).

Вечером было видео из Лимана, судя по которому город на данный момент под РФ. Сообщается о боях на подступах к населенному пункту, но об их итогах информации не было.

"Глава ДНР" Пушилин заявил, что ситуация под Лиманом "тяжелая", но других деталей не уточнил.

5. Российские телеграм-каналы и участники "спецоперации" сообщают о том, что ВСУ пытаются прорываться в районе Спорного - у границы Донецкой и Луганской областей, примерно в десяти километрах от Лисичанска.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил сегодня, что украинские войска идут на Кременную и появились в Лисичанске. Но других подтверждений этому нет (а в "ЛНР" заявили, что ВСУ в пределах "республики" нет).

То есть на данный момент ВСУ пытаются усиленно взять в полное окружение Изюм, полностью освободить Купянск и развивают успех на север Харьковской области. То есть, похоже, что российские войска частично или полностью выйдут в Луганскую область.

Более того, что сегодня это внезапно подтвердили российские власти.

Как Россия объяснила свое отступление

Сегодня вечером минобороны России нарушило свое 5-дневное молчание и попыталось объяснить, что, с его точки зрения, происходит в Харьковской области.

В Москве заявили, что все происходящее - "перегруппировка", и теперь в РФ собираются наращивать усилия на донецком направлении.

"Принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении", - сообщило МО РФ".

Также заявляется, что "в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и переброске изюмско- балаклейской группировки войск на территорию ДНР, проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск".

То есть, по версии россиян, они специально вывели войска из Харьковской области и отдали территории Украине. Говорится, что это сделано "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".

Отход российских войск прикрывался ударами авиации и артиллерии, заявили в минобороны РФ.

Объяснение сразу вызвало много вопросов. Особенно в части тезиса, что теперь все усилия будут брошены на Донбасс (как бы изначально заявленная цель "спецоперации").

Но на деле уход россиян из под Изюма уменьшает шансы захватить Донбасс. Например, наступления на Славянск с севера уже не получится, придётся наступать только "в лоб" через Бахмут, где у ВСУ сильная линия обороны.

И к тому же ещё непонятно где в Харьковской области фронт остановится и удержат ли его на Осколе (а для его удержания тоже подразделения нужны).

И это не говоря уже о политических и информационно-психологических потерях.

Другой вопрос, что ситуация действительно может свидетельствовать об отсутствии у РФ на данный момент резервов, для чего всеми силами стараются сократить и "оптимизировать" (за счёт рек и водохранилищ) линию фронта.

Но в целом теперь у России в ближайшей перспективе остается две основных стратегии. Это либо активизировать наступление на каком-либо другом участке - либо уйти в глухую оборону с целью сохранить, что у нее осталось в Украине (или какие-то ключевые участки).

Правда, вариант с уходом в оборону невыгоден в том смысле, что Украина будет обстреливать захваченные территории "Хаймарсами" и дальнобойными снарядами "Экскалибур", уничтожая материальную базу для контроля территорий.

И без глубоких наступлений эту проблему не решить. Но на данный момент непонятно - есть ли у РФ на это силы.