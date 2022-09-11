В Индии погибла женщина после взрыва смартфона Xiaomi.

Пользователь Twitter и YouTube-блогер из Индии опубликовал в соцсети шокирующие кадры взрыва смартфона Xiaomi Redmi 6A и его еще более ужасных последствий.

Как сообщается, жертва взрыва приходилась тетей индийскому блогеру. Спасти ее не удалось.

История взрыва Redmi 6A классическая – женщина оставила телефон на ночь на зарядке, на подушке прямо возле своей головы. Отмечается,что женщина использовала смартфон только для звонков и просмотра видеороликов в YouTube.

Местное отделение Xiaomi уже отреагировало на инцидент. В компании пытаются связаться с семьей погибшей и выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Харькове у подростка в руках взорвался повербанк. Парня с травматической ампутацией 1-2 пальца левой кисти доставили в медицинское учреждение.

Также "Страна" сообщала, что четыре года назад в столице Нидерландов, Амстердаме, в магазине Apple взорвался iPad. После взрыва планшета из магазина эвакуировали всех посетителей и сотрудников.

Причиной взрыва стал или перегрев, или негерметичный аккумулятор.