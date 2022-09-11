В Индии смартфон взорвался ночью на подушке своей хозяйки, убив женщину прямо в постели. Фото
В Индии погибла женщина после взрыва смартфона Xiaomi.
Пользователь Twitter и YouTube-блогер из Индии опубликовал в соцсети шокирующие кадры взрыва смартфона Xiaomi Redmi 6A и его еще более ужасных последствий.
Как сообщается, жертва взрыва приходилась тетей индийскому блогеру. Спасти ее не удалось.
История взрыва Redmi 6A классическая – женщина оставила телефон на ночь на зарядке, на подушке прямо возле своей головы. Отмечается,что женщина использовала смартфон только для звонков и просмотра видеороликов в YouTube.
Местное отделение Xiaomi уже отреагировало на инцидент. В компании пытаются связаться с семьей погибшей и выяснить обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что в прошлом году в Харькове у подростка в руках взорвался повербанк. Парня с травматической ампутацией 1-2 пальца левой кисти доставили в медицинское учреждение.
Также "Страна" сообщала, что четыре года назад в столице Нидерландов, Амстердаме, в магазине Apple взорвался iPad. После взрыва планшета из магазина эвакуировали всех посетителей и сотрудников.
Причиной взрыва стал или перегрев, или негерметичный аккумулятор.