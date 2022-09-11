Подводим итоги 200-го дня войны.

Контрнаступление в Харьковской области

Итак, главная новость дня - российские войска покинули большую часть Харьковской области.

За россиянами в регионе на данный момент остается восточный берег реки Оскол и одноименного водохранилища. Видимо, именно на этом рубеже они готовятся держать оборону.

А вот из населенных пунктов на остальной территории Харьковской области противник выходил фактически без боев. Оставлены такие стратегически важные места как Волчанск, Великий Бурлук, Казачья Лопань. Они удерживались Россией с первых дней "спецоперации".

Всего, по данным губернатора Олега Синегубова, освобождено более 40 населенных пунктов. То есть, уже в ближайшее время украинские войска выйдут на границу с Россией почти по всей линии ее протяженности в Харьковской области.

Пока не все так однозначно с Изюмом, бои за который идут со вчерашнего дня.

Украинские и российские военные обозреватели пишут, взаимно подтверждая друг друга, что часть подразделений РФ к югу от города оказалась либо в "котле", либо в оперативном окружении.

Украинский Генштаб утром сообщал, что от путей снабжения отрезаны подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Ведомство не уточнило, где именно это произошло - но ранее было известно, что 20-я армия действует к юго-западу от Изюма.

Именно там, в районе Малой Камышевахи подразделения российских войск по состоянию на это утро вели оборонительные бои.

Западнее Изюма освобождена Великая Камышеваха. При этом пока не поступало данных о полном взятии ВСУ самого Изюма. По некоторым данным, в южной части города еще действуют россияне. Но уже есть видео с украинскими военные из центра города.

При этом российские телеграм-каналы сообщают, что их силы смогли уйти из Изюма и из его окрестностей (в том числе и к югу от города, вырвавшись из окружения) на восток, в город Оскол и далее - на восточный берег одноименной реки.

Тот факт, что река Оскол станет главным оборонительным рубежом РФ на окраине Харьковской области, говорит и карта российского минобороны, которая была официально опубликована сегодня.

Там еще примечательно и то, что Россия показала отступление из тех мест, которые на момент публикации карты даже еще не были заняты ВСУ.

Одновременно с харьковским наступлением южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области.

На подступах к городу вчера весь день шли бои. Российские телеграм-каналы пишут, что город по-прежнему под контролем РФ. Также сообщается об ударах по украинской переправе через Северский Донец под Лиманом.

Под вечер россияне начали говорить об украинской танковой атаке на Лиман. На данный момент бои там продолжаются.

Отметим, что если ВСУ возьмут Лиман, то планы России по созданию нового рубежа обороны по левому берегу Донца будут разрушены.

Поэтому бои за город имеют большое значение для обоих сторон. На момент публикации материала информации о продвижении ВСУ под Лиманом не поступало. Россияне утверждают, что контролируют Лиман.

Чего дальше ждать на фронте?

Итак, пока ситуация в Харьковской области застыла в районе реки Оскол. Вопрос - надолго ли. И какую стратегию дальше примут Киев и Москва.

Многое зависит от состояния резервов у обеих сторон. Уже очевидно, что у России с ними проблемы.

Впрочем, и у Киева резервы не безграничны, и Арестович вчера уже спрогнозировал, что ВСУ "упрутся". Где именно, он не уточнил. При этом губернатор Луганской области Гайдай говорит, что далее логично будет развивать наступление на подведомственный ему регион.

Логика в этом действительно есть - наступать на территории, которые противник рассматривает как тыловые и, вероятно, хуже обороняет. К тому же для выхода на Луганскую область не нужна перегруппировка уже имеющихся наступающих сил.

Россия сейчас ведет наступление только в Донецкой области, там сосредоточены боеспособные войска.

Как и под Херсоном, куда РФ в последние недели активно перебрасывала резервы, ожидая украинского наступления (к слову, Арестович вчера назвал обещания наступать на юге, которые давала Украина, "разводкой", чтобы оттянуть туда российские силы, а основной удар нанести на востоке).

То есть атаковать действительно имеет смысл там, где много сил не держат. В российских телеграм-каналах одним из таких направлений называют Угледар в Донецкой области. Заявляется, что Украина копит там силы, которые могут ударить на юго-восток, в сторону давно уже тыловой Волновахи, а также в сторону Мариуполя.

У России вариантов тоже немного. Задача-минимум - удержать оборону участка за Осколом и не дать ВСУ выйти на оперативный простор в Луганской области.

Это будет зависеть опять-таки от наличных резервов. Здесь для россиян ситуация шаткая. Хотя данные о прибытии резервов и попытках создать линию обороны поступают постоянно.

Что же до дальнейших шагов РФ, то пока вопрос, смогут ли россияне усилить атаки в Донецкой области или пойти в новое наступление под Херсоном или Запорожьем. По крайней мере именно в этих местах у них собраны крупные группировки войск.

В любом случае, внутри России от Кремля будут требовать какой-то "ответки". Сторонники "партии войны" после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство РФ.

Но опять же, не совсем ясно, как Москва в короткие сроки решит задачу некомплекта личного состава и резко усилится настолько, чтобы начать прорыв хотя бы по одному из направлений.

Численность российского контингента в Харьковской области на момент начала контрнаступления Арестович вчера оценил в 15-16 тысяч человек. Но их наверняка сейчас задействуют для обороны Луганской области и Лимана.

То есть, не исключено, что каких-то убедительных военных ответов на случившееся Москва в ближайшей перспективе и не сможет. Если таковыми не считать ракетные обстрелы, которые этой ночью и днем были небывало интенсивными.

Более того, после сегодняшнего обстрела пропало электричество сразу во многих областях (такого ещё никогда не было с начала войны). Судя по всему, российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре в украинской энергетике.

Запустит ли наступление переговоры с РФ?

На фоне происходящего от Украины усилились сигналы о том, что переговоры с Россией теперь-то уж точно невозможны - раз ВСУ показали свои возможности наступать и побеждать.

Об этом вчера вполне однозначно высказались президент Зеленский и министр обороны Резников на прошедшем в закрытом режиме форуме "Ялтинской стратегии".

Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. До этого, по его словам, "общество не готово говорить с террористами". Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и территории "ЛДНР". Либо же должна быть одержана военная победа над Россией.

"Вариантов возвращения на линию "на 24 февраля" уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Go out", - добавил к этому министр обороны.

По мнению президента, зимой Украина может уже изгнать российскую армию.

"Я считаю, что эта зима – переломная, и она может привести к быстрой деоккупации Украины. Мы видим, как они бегут на некоторых направлениях. Будь мы немного сильнее оружием, мы бы деоккупировали быстрее", - заявил Зеленский.

Но у Запада могут быть другие взгляды на проблему.

В украинской околополитической тусовке ходят активные слухи о том, что недавно приезжавший в Киев глава Госдепартамента Блинкен обсуждал с Киевом возможность начала переговоров о мире с Москвой, которая может стать сговорчивее на фоне провалов на фронте. И согласится, к примеру, вернуться на линию до 24 февраля (детальнее в этом вопросе мы разбирались здесь).

Интересно, что сегодня открыто переговоров Украины и России потребовал президент Франции Макрон. Он позвонил Путину, "осудил продолжение российских военных операций в Украине и напомнил о своем требовании их скорейшего прекращения боевых действий, начала переговоров и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

То есть Запад на фоне триумфа под Харьковом активно пытается убедить РФ прекратить войну и вернуть Украине территории. В том числе - начав переговоры.

Однако, как мы видим, о переговорах украинские власти пока и слышать не хотят. Более того - секретарь Совбеза Данилов даже намекает, что Украина может перейти границу и выйти на территорию РФ.

"ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. А интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии", - заявил секретарь Совбеза в интервью "Голосу Америки".

Отметим, что вчера распад России в своем интервью прогнозировал и министр обороны Алексей Резников. При этом он заявил, что за пределы Украины нынешняя война не выйдет. Но Данилов, как видим, намекает, что на границах Украины ВСУ могут и не остановиться.

В России же формулировки двоякие. Там заявляют, что открыты и к переговорам, и готовы воевать дальше.

"Мы не против переговоров, мы не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказываются (Киев - Ред.), должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться", - заявил сегодня лава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они уже заявляют, что переговоры могут быть только после победы Украины. И потом, когда Россия уйдет с украинских земель, они будут готовы уже разговаривать, навязывая нам свои условия. И в этом их активно поддерживают, даже потакают им Лондон, Вашингтон, Брюссель. Поэтому, если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, которые были поставлены президентом в рамках специальной военной операции", - сказал министр.

То есть пока в России формально от целей "спецоперации" не отказываются. И, вероятно, будут рассчитывать как минимум удержать территории в Украине военным путем (тем более, что по многим параметрам Москва по-прежнему обладает военным преимуществом над Киевом - в частности, может наносит ракетные удары по всей территории страны).

Как максимум РФ попытается перейти в более активное наступление на каком-то из участков.

И в любом случае в Кремле будут дожидаться, пока цены на энергию этой зимой не поменяют отношения Европы к этому конфликту. В надежде, что они вынудят европейцев учесть интересы РФ при урегулировании в Украине.

Все эти шаги пока явно привлекательнее для Москвы, чем фактическая капитуляция (что предлагают Украина и Запад) и мощный внутриполитический кризис, который она неминуемо вызовет.

А вот сработают ли эти ставки - посмотрим.