Disney опубликовала трейлер новой "Русалочки" с чернокожей актрисой в роли Ариэль – Холли Бейли. Фильм выйдет в мае 2023-го.

За двое суток трейлер с темнокожей главной героиней посмотрело уже почти 8 млн человек. При этом видео набрало почти 1 млн дизлайков. Это рекорд у Disney.

Как сообщала "Страна", роль принца Эрика в киноадаптации диснеевского мультфильма "Русалочка" может достаться экс-участнику популярного бойзбенда One Direction Гарри Стайлсу. Роли шести сестер русалочки могут достаться также актрисам Зендае Мари Коулман и Кеке Палмер. Роль матери Ариэль может исполнить Гугу Эмбата-Ро.

Некоторые зрители раскритиковали кастинг Disney, увидев в адаптации студии желание привлечь внимание за счет цвета кожи главной героини.

Однако в компании заверили, что это абсолютно не имеет значения. Производство самого фильма происходит на Карибах. В фильме появятся новые песни и даже обещают сольную композицию для принца.

Ранее стало известно, что Меган Маркл будет озвучивать персонажей Disney ради спасения слонов.

В новом французском фильме про Д’Артаньяна появится темнокожий мушкетер.

Напомним, фею в ремейке "Питера Пэна" сыграет темнокожая актриса.