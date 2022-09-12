Подводим итоги 201-го дня войны.

Главное с фронтов

Начнем со сводок Генштаба Украины. Он сообщил, что за минувшие сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Причем ВСУ наступают не только в Херсонской и Харьковской областях, но и на Донбассе.

Позже это заявление подтвердилось очно: появились фото с украинскими военными в Богородичном и Святогорске, которые летом были захвачены Россией.

По Богородичному (село около Святогорска на другом берегу Донца) информация подтвердилась официально.

А по Святогорску пока точного понимания, кто контролирует этот город, нет.

Назначенные Россией "власти" Святогорска утверждают, что город под контролем РФ, а фотографии оттуда сделала диверсионная группа.

Правда, ряд российских военных телеграм-каналов подтверждают, что ситуация в городе для россиян тяжелая.

К вечеру появилось видео из Святогорска с военными Нацгвардии на фоне здания горисполкома.

Святогорск находится на левом берегу Северского Донца, где российские силы намеревались укрепляться после отступления от Изюма. Если ВСУ его отобьют, то этот план будет серьезно нарушен.

Впрочем, по информации из разных источников, украинские войска в других местах Донецкой области также переправились на левый берег Донца и наступают на Лиман и Ямполь. Правда, как утверждают россияне, оба города находятся под контролем РФ и атаки украинской армии отбиваются.

Также не совсем понятно, что происходит на более северных участках линии, которую в РФ определили как "новый рубеж обороны". А именно - по реке и водохранилищу Оскол в Харьковской области. Российские телеграмм-каналы утверждают, что на этой линии армия РФ возводит новые оборонительные позиции, но пока нет каких-либо достоверных подтверждений тому, что украинское наступление на этом рубеже остановлено. Вчера российские телеграм-каналы публиковали фото с российскими солдатами, как утверждается, в восточной части Купянска. Но остаются ли они там и сейчас - непонятно.

То есть в целом пока еще нельзя сказать, что россиянам удалось стабилизировать фронт по Осколу в Харьковской области и по Северному Донцу в Донецкой области после отступления.

На карте Института изучения войны отмечено контрнаступление ВСУ в районе Григоровки и Белогоровки под Лисичанском (то есть в направлении от Северска на восток). О чем официально пока также не заявлялось.

Правда, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области уже есть освобожденные населенные пункты. Но названий он не уточнил, добавив только, что там идет зачистка.

При этом, судя по сводкам, РФ продолжает наступление южнее Бахмута. На это утро там шли бои в районе Зайцево и Николаевки 2-й на трассе в Горловку. Также противник атаковал район Майорска (к северо-западу от Горловки) и Красногоровки (к северу от Авдеевки).

Под Авдеевкой в последние дни сильно активизировались бои, город активно бомбят. В "ДНР" сообщают о продвижениях в этом районе, но не конкретизирует, каких именно. Также российские телеграм-каналы пишут об отбитых попытках контрнаступления ВСУ на Пески, хотя подтверждений этой информации нет.

Перейдем к южному участку.

Спикер Одесской ОВА Братчук сегодня заявил, что в Херсонской области ВСУ освободили Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Миролюбовку и Сухой Ставок. Отметим, что ранее многие из этих населенных пунктов уже фигурировали в сводках в числе освобожденных.

Украинское командование заявляет, что россияне на юге находятся в сложной ситуации, а отдельные их подразделения пытаются вести переговоры с ВСУ о сдаче оружия. Однако пока примеры организованной сдачи в плен отсутствуют. Причиной называют удары по российским линиям снабжения, которые делают оборону правобережья Днепра проблематичной.

Впрочем, каких-либо доказательств этой информации пока нет.

Интересно, что западные наблюдатели полагают, что в Херсонской области войска РФ могут сознательно сократить линию фронта и отступить на 5-10 км в сторон, чтобы держаться в досягаемости собственной артиллерии на левом берегу Днепра с целью преодолеть проблему с подвозом боеприпасов на правый берег.

Об этом сегодня написал польский специалист по работе с открытыми данными Ярослав Вольски.

Пока данная информация не подтверждена. Однако такой шаг в теории действительно позволил бы российской армии во многом решить проблему переправки боеприпасов через Днепр (артиллерия бы стала действовать с левого берега).

Также оперативное командование "Юг" сегодня сообщило, что в Черном море наблюдается "внезапная" активизация российских больших десантных кораблей. Также сегодня вывели в море четыре надводных ракетоносца, снаряженные 26 "Калибрами".

Правда, учитывая штормовую погоду, вряд ли десант будут высаживать на данный момент, заявили украинские военные.

Анализ военной обстановки

В украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов", сообщил сегодня советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Фаза прорыва, быстрого продвижения, цунами заменилась фазой закрепления результатов и боев за занятие наиболее выгодных рубежей - как трамплинов для следующих прыжков", - заявил он.

По его словам, командование "не позволяет себе увлекаться - и это - высший признак профессионализма". Арестович заявил, что впереди - "молниеносные удары" и "медленное прогрызания их обороны".

На Западе сегодня также много анализировали ситуацию с украинским наступлением и его перспективами.

Британская разведка заявила, что быстрые украинские успехи имеют серьезные последствия для плана "спецоперации" России. Большая часть сил РФ в Украине, скорее всего, вынуждена будет отдавать приоритет обороне.

Детальнее эту тему развил Институт изучения войны (США). Он полагает, что нынешнее контрнаступление ВСУ не положит конец войне, она, вероятно, продлится до 2023 года.

На данный момент россияне сумеют закрепиться на каких-то рубежах, считают эксперты. И, возможно, даже попытаются наступать:

"Кампания на северо-востоке Украины в конечном итоге завершится, что позволит россиянам восстановить прочную оборонительную линию и, возможно, даже провести локальные контратаки".

Впрочем, в Институте заявляют, что Украина своим контрнаступлением переломила ход этой войны в свою пользу. И перехватила инициативу на фронте.

"Киев, скорее всего, будет все чаще диктовать место и характер крупных боевых действий, и Россия будет все чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление Украины в последовательных военных кампаниях, если Москва не найдет способ перехватить инициативу", - прогнозирует Институт изучения войны.

Утверждается также, что с потерей Изюма Россия не сможет атаковать Донецкую область с севера, а это затрудняет или делает невозможным достижение целей "спецоперации".

Но главное - после украинского контрнаступления под Харьковом Россия сталкивается с "дилеммой времени и пространства".

Чтобы сформировать прочную линию обороны по реке Оскол и защитить захваченную Луганскую область, России, вероятно, должна будет отвести силы из других секторов. При этом российские войска вокруг Бахмута и под Донецком продолжают наступательные операции, а россияне в Херсоне по-прежнему сталкиваются с угрозой новых атак ВСУ. Поэтому отводить войска будет оттуда будет болезненно.

"Украинская кампания, похоже, направлена на то, чтобы поставить Путина именно перед такой дилеммой и извлечь выгоду практически из любого принятого им решения", - заключает Институт.

Видимо, с других участков - из-под Херсона или Запорожья - войска перебросить особой возможности нет (есть риск контратаки ВСУ). А для полноценного наступления их там не хватает. В последнее время в российских военных телеграмм-каналах довольно часто можно встретить оценки, что в ближайшее время ВСУ могут начать наступление в Запорожской области, чтобы устроить прорыв к Мелитополю и к границе с Крымом.

А сегодня об этом заявил представитель назначенных россиянами "властей" Запорожской области Рогов. Он утверждает, что украинские войска готовят удар по Энергодару.

К слову, сегодня назначенный россиянами "глава администрации Запорожской области" Балицкий заявил о том, что "референдум" о присоединении к РФ переносится на неопределенное время - "как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области".

"Сложные 90 дней"

Уже второй день Россия наносит удары по объектам энергоинфраструктуры Украины. И последствия масштабны. Вчера пропал свет сразу в нескольких регионах Украины. Сегодня - в Харькове.

В России сегодня не прокомментировали ударов по энергетическим объектам в Украине (только "глава Крыма" Аксенов выразил поддержку обстрелам).

На объекты инфраструктуры были прилеты и ранее, но к таким серьезным последствиям они не приводили.

Главный вывод - РФ показала, что может накануне зимы попытаться развернуть сценарий энергетического коллапса в Украине. Что резко ударит по тылу и еще сильнее обрушит экономику страны, вызвав социальную катастрофу. И, кроме того, повысит расходы Запада на поддержку Киева.

К слову, примерно так же оценивает цели РФ в плане ударов по инфраструктуре и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк:

- Энергетические протесты в Европе.

- Пропаганда "Они замерзнут без нас" в мировых СМИ.

- Демонстрационные обстрелы украинских ТЭЦ.

- Выпрашивание переговоров о ложном "прекращении огня»

Подробнее, что означает "ракетный блэкаут" со стороны России - "Страна" анализировала здесь.

К слову, Владимир Зеленский на днях предупредил о "самой сложной зиме" для Украины и мира.

"Это самая сложная зима для всего мира… Россия делает все, чтобы за 90 дней этой зимы сломить сопротивление Украины, сопротивление Европы и сопротивление мира. Это то, на что Россия надеется, это ее последний аргумент… Впереди 90 дней, которые решат больше, чем 30 лет независимости Украины. 90 дней, которые решат больше всех лет существования Европейского союза. Зима определит наше будущее", - заявил президент на саммите "Ялтинской стратегии", который прошел в Киеве в субботу.

В этом контексте Зеленский назвал один из главных вызовов Украине - это уменьшение западной поддержки, которое могут продемонстрировать некоторые страны.

"Это такой легкий толкающий шаг в сторону того, что надо что-то сделать, мы не можем постоянно давать вам деньги на поддержку. Уменьшение финансовой помощи - будет. Наша задача этого не допускать, но оно будет. Нужно это принять Украине, обществу и прежде всего власти", - сказал Зеленский.

Под "что-то сделать" имеется в виду - окончить войну не обязательно капитуляцией России, а компромиссом с ней, как следует из других заявлений Зеленского на YES.

По его словам, также может быть уменьшение поставок оружия. Задача Украины - этого не допустить, апеллируя к народам западных стран.

Таким образом сценарий возможного энергетического "блэкаута" в Украине лишь обострит указанные Зеленским тенденции.

В США тоже опасаются, что "российские энергетические махинации" могут сломить решимость Европы в отношении поддержки Украины, пишет CNN.

На прошлой неделе Байден как минимум дважды обращался к Европе с призывом "сохранить санкционное давление на Россию перед лицом стремительного роста цен на энергоносители, вызванного вторжением России, и перспективой суровой зимы", пишет CNN.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал граждан придерживаться курса и продолжать поддерживать Украину даже перед лицом "трудных шести месяцев".

"Усиливающаяся информационная кампания подчеркивает растущую настороженность Вашингтона и Брюсселя в отношении того, что превращение Москвой в оружие нефти и газа — двух ее крупнейших статей экспорта — может вызвать трещины в едином европейском фронте против войны России в Украине", - пишет издание.

По словам представителей американской и западной разведок, разделение Европы и ослабление решимости Запада является ключевым приоритетом для президента РФ Путина.

Полемика вокруг переговоров

При этом Зеленский, как мы уже рассказывали вчера, постоянно говорит, что переговоры с РФ возможны только после вывода ее войск из Украины. Кроме того, он заявил, что Москва говорит языком ультиматумов.

"Я не вижу никакого желания с российской стороны быть конструктивными. Что касается ультиматумов: мне неважно, кто выдвигает ультиматумы — он или кто-нибудь другой в случае ухода Путина с поста президента. Это мой принцип: я не говорю с теми, кто выдвигает ультиматумы", - сказал Зеленский в интервью CNN.

Аналогичные тезисы Зеленский и министр обороны Резников озвучили 10 сентября в Киеве на форуме "Ялтинской стратегии". Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. До этого, по его словам, "общество не готово говорить с террористами".

В любом случае он отметил, что мирный договор с Россией может быть заключен после освобождения занятых РФ украинских территорий. По словам Зеленского, Россия таким образом должна выйти из "статуса террориста" и "стать просто врагом".

После этого, по его мнению, могут "открыться коридоры для дипломатии".

На фоне таких заявлений Зеленского из России поступили сигналы, что там также не собираются вступать с президентом Украины в переговоры.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев потребовал "тотальной капитуляции" Украины.

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - заявил Медведев.

Позже последовал более официальный комментарий. "Не усматриваем переговорной перспективы, предпосылки для такого общения отсутствуют", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, "Россия будет добиваться выполнения всех целей специальной военной операции".

Иными словами, о смене парадигмы в Москве после наступления украинских войск под Харьковом речи не идет. Признаков готовности договариваться РФ не проявляет.

Основные партнеры Украины на Западе, видимо, пока и не рассчитывают на такой исход. Сегодня стало известно, что Пентагон рассматривает вопрос передачи Украине современных танков и призывают к таким же шагам союзников, пишет Süddeutsche Zeitung.

По данным источников издания, на данный момент идут активные дискуссии как в Вашингтоне, так и с союзниками. В переговоры вовлечены высокопоставленные дипломаты стран Запада.

Правда, как пишут западные СМИ, к этой идее скептически относится Германия.

Не исключено, что помимо угрозы прекращения поставок российского газа у отдельных стран есть и опасения чисто военного характера - что РФ начнет еще сильнее поднимать ставки. Как, например, с ракетным блэкаутом.