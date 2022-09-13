Анализируем и подводим итоги 202-го дня войны.

Ситуация на фронте

Украина и Запад продолжают подводить итоги контрнаступления ВСУ в Харьковской области. А также анализировать, как он развивается на юге.

С 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Интересно, что, как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. По крайней мере, так пишут заокеанские медиа.

Чиновники из Вашингтона, в том числе помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС Марк Милли, вместе с украинскими должностными лицами разрабатывали стратегию "контрнаступления" Киева в течение нескольких месяцев, сообщила газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники в американской власти.

По их данным, изначально разработкой плана контратаки занимались украинские военные по указанию президента Владимира Зеленского. Они предложили провести "широкое наступление" на юге, чтобы захватить Херсон и отрезать Мариуполь, пишет газета. Однако часть украинских военных и американские чиновники сочли, что при реализации такого замысла потери Украины будут слишком велики.

Тогда украинское командование решило начать делиться подробностями своих планов с американскими и британскими сотрудниками разведки и стало спрашивать у них совета. По словам представителя американской администрации, Салливан несколько раз разговаривал с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком о "планировании контрнаступления". В свою очередь Милли проводил беседы с американскими военными высокого ранга, стороны делились разведданными и обсуждали вопросы военной помощи, пишет издание.

"Мы проводили моделирование и некоторые теоретические тренинги. В результате этих упражнений выяснилось, что некоторые способы проведения контрнаступления с большей вероятностью были бы успешны, чем другие. Мы дали этот совет, а затем украинцы обдумали его и приняли свое решение", - сообщил в интервью New York Times заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

Ранее западные медиа сообщали, что НАТО предоставляло разведданные для операции в Харьковской области. Также официальные лица на Западе регулярно говорят, что эта победа достигнута благодаря западному оружию. В общем, подчеркивают свою вовлечённость в процесс и важность своей помощи.

Но вернемся к ситуации на фронте. Сейчас много вопросов по тому, сумели ли россияне закрепиться на левом берегу реки Оскол в Харьковской области. Советник Офиса президента Арестович вчера заявил, что в целом - да, за исключением участков к югу от Купянска и в районе Боровой, где ВСУ пытаются прорвать оборону.

Однако на утренних картах "Института изучения войны" не отображено появления украинских войск за рекой Оскол.

При этом "Институт" пометил на своих картах, что южнее Святогорск и Богородичное уже освобождены ВСУ. В отличие от Лимана, который пока остается под контролем "ДНР".

По Святогорску сообщения поступают разные.

Вчера "глава ДНР" Пушилин заявил, что город не контролирует ни одна из сторон. В то же время Нацгвардия Украины опубликовала несколько фото и видео из города. В "ДНР" заявили, что это была диверсионная группа, которая приплыла на лодках, прошла по городу, сфотографировалась и вышла из него.

Российские военные телеграмм-каналы пишут, что город находится "в серой зоне". То есть не контролируется полностью ни ВСУ, ни россиянами.

Объективная ситуация в городе до конца неясна. Но можно теоретически предположить, что украинская артиллерия с более высокого берега Донца могла выбить россиян из Святогорска (судя по фото Нацгвардии, здания там основательно разрушены). Но неизвестно, контролируют ли при этом город украинцы. И будут ли россияне предпринимать попытки вернуть над ним полный контроль.

Святогорск, как уже сообщалось, имеет важное значение для удержания линии фронта по левому берегу Донца, на которую отошли россияне после оставления Изюма.

Восточнее - в Луганской области - может начаться новое наступление ВСУ, сообщил губернатор Сергей Гайдай. По его словам, оно начнется с Кременной и Сватово. "Россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там", - сказал он.

Правда, судя по тому, что Украина ранее обещала главный удар нанести под Херсоном, а пошла на Балаклею - то к словам Гайдая нужно относиться с осторожностью. Со стороны россиян идут заявления, что украинская армия собирается атаковать то ли под Запорожьем, то ли в сторону Волновахи из-под Угледара. То есть, в южном направлении - к побережью Азовского моря и в направлении Крыма.

Да и для того, чтоб дойти до Кременной, нужно по дороге взять Лиман и Ямполь, а об их занятии ВСУ пока ничего не сообщалось (по Лиману "ДНР" переодически публикует видео о том, что город остается под из контролем, а российские военные телеграмм-каналы пишут, что туда подтянулось подкрепление из российской армии).

Кроме того, уже второй день поступают известия о том, что украинские войска заняли Белогоровку (причем идут разночтение какую именно - ту, что в Донецкой области по дороге из Бахмута на Лисичанск, то ли в Луганской области около Донца). Но четких подтверждений этой информации нет.

Продолжается наступление ВСУ в Херсонской области - хоть и не такими темпами, как под Харьковом. Примерно за две недели боев освобождены более 500 квадратных километров территорий и 13 населенных пунктов, заявил начальник обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко.

Министр обороны Резников объяснил, что Херсонская область - это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне используют как оборонительные траншеи. Поэтому быстро там продвигаться не получится.

Последние новости из региона приходят противоречивые. "Институт изучения войны" пишет о том, что российские войска выходят из Киселевки на северо-западе Херсонской области.

Организация ссылается на спутниковые снимки, где видно, как "все российские машины, кроме четырех, отошли от прежних передовых позиций".

Однако российские телеграм-каналы опровергают оставление Киселевки, публикуя оттуда видео, где село находится под РФ.

Киселевка важна для россиян с оперативной точки зрения. Это последний крупный населенный пункт на шоссе E58 из Херсона в Николаев - и на железнодорожной линии между позициями ВСУ и Чернобаевкой. Вывод российских войск с этой позиции мог бы поставить под угрозу их способность защищать северо-западные окраины Херсона.

В Донецкой области российские источники сообщают о том, что ЧВК "Вагнер" продолжает наступать на Бахмут (Генштаб ВСУ пишет, что атаки отражены). Также в "ДНР" сообщают о контратаках ВСУ в направлении Донецка.

Также одна из обсуждаемых тем сегодня - появление иранских дронов на войне в Украине. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

Это произошло в районе Купянска Харьковской области. Дрон-камидзе называется "Герань-2". И это, по сути, точнее копия иранского дрона Shahed-136.

Российские эксперты называют дрон "русифицированным" иранским дроном. Они также утверждают, что дрон не был сбит, а нанёс удар.

Военные перспективы

Сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обозначил военные задачи украинских властей:

1. Нужно защитить объекты критической инфраструктуры, по которым бьет сейчас российская армия, системами ПВО.

2. Нужно организовать наступление на Донецк и Луганск.

"Освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)", - написал Подоляк.

Но опять же, будут ли ВСУ наступать по крупным агломерациям, где есть риск понести большие потери и завязнуть в боях - вопрос. Скорее всего реальное направление нового контрудара озвучивать никто публично не будет.

И в целом пока рано делать прогнозы о том, чем закончится наступление Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, "россияне сохраняют в Украине очень значительные силы, а также оборудование, оружие и боеприпасы".

Видимо, чтобы нивелировать этот фактор, США и их союзники обсуждают целесообразность предоставления Украине ПВО и истребителей. Правда, лишь в средней и долгосрочной перспективе, пишет Financial Times. То есть сейчас на фронте они не появятся.

Также контрнаступление пока не смогло сдвинуть с мертвой точки позицию Германии по передаче танков Украине.

"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры", чтобы освободить людей и спасти их от геноцида. Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Почему боится Берлин, а Киев – нет?" – написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Но очевидно, что теперь Украина, на волне успеха своего контрнаступления, будет активнее пытаться получить от немцев эти танки.

"Быстрый успех украинского наступления воодушевил ее европейских союзников в преддверии суровой зимы, связанной с ростом цен на топливо, и, вероятно, усилит давление на членов НАТО с целью поставить Украине более тяжелое вооружение", - пишет New York Times.

В то же время, Запад пока и сам не знает, как на самом деле выглядит победа. У разных ее сценариев есть свои риски. Ответы на вопросы о том, где остановится война "во многом будут определяться не только в Украине, но и в Вашингтоне, который, как Германия и Франция, стремится не расширять войну".

"Статус-кво тупика или истощения был каким-то образом комфортным для Западной Европы и США, которые нервничают по поводу двух крайних сценариев — проигрыша Украины и победы Украины", - пишет издание. По проигрышу понятно, а вот что до победы, то здесь, видимо, есть опасения насчет перерастания конфликта в ядерную фазу и в открытое столкновение России и НАТО.

В унисон с этой позицией прозвучало сегодня заявление верховного представителя ЕС Борреля. Он заявил, что Евросоюз хотел бы мирных переговоров по Украине и по ряду вопросов, включая безопасность Запорожской АЭС. Но окончательное решение здесь, по его словам, будет принимать украинская власть.

Будет ли в России мобилизация?

От западной реакции на украинское контрнаступление перейдем к российской.

В последние дни в России на фоне неудач в Харьковской области вновь активизировалась тема необходимости начала мобилизации. Сравнительно небольшая численность армии РФ, действующей в Украине, называется одной из главных причин российских проблем на фронте.

Официально планы по проведению мобилизации отрицаются (последнее заявление об этом сегодня сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, но на уровне журналистов и блогеров эта тема обсуждается постоянно.

А вчера и сегодня за это выступили два депутата Госдумы - крымчанин Михаил Шеремет и глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Впрочем, пока мало что указывает на то, что российские власти объявят мобилизацию. Есть сомнения даже в чисто военном эффекте от неё. Не говорят уже о тяжелейших социально-политических последствиях для российского общества.

Как мы уже писали, сейчас россияне наблюдают за войной в Украине как за футбольным матчем, "болея за наших" и не особо вникая в вопрос о необходимости этой войны для России и россиян. Отсюда и высокая поддержка "спецоперации".

Но если россиянам прикажут самим "выходить на поле" и рисковать своей жизнью, а также затягивать пояса и приучаться жить "по законам военного времени", отказываясь от привычного "мирного" образа жизни, то отношение к войне может сильно поменяться.

Именно поэтому российские власти и пытаются создать у народа ощущение, что война где-то далеко и никак не влияет на обычную жизнь людей, а воюют только контрактники и добровольцы. И мобилизация, естественно, при таком подходе противопоказана.

Но само по себе муссирование этой темы может серьезно поменять настроения в российском обществе. И увеличить число сторонников завершения войны (а оно и сейчас немалое, как показывают опросы, особенно среди молодёжи).

И чем больше российские военные блогеры и телеграм-каналы пишут о нарастающих проблемах на фронте и необходимости их решения за счёт мобилизации, тем сильнее в российском обществе будет настрой на прекращение войны - раз она идёт с такими проблемами и "не по плану".

И это может повлиять и на позицию Кремля. Ранее одним из препятствий для российской власти пойти на какие-то компромиссы с Украиной являлся тезис "это не примет российское общество и может быть бунт". Но чем больше будет сторонников заключения мира, тем меньше эта угроза будет влиять на решения Кремля.

Другой вопрос, что при сохранении нынешнего положения на фронте, когда ВСУ провели успешное наступление в Харьковской области и наступают на Херсон и на севере Донбасса, не настроена на какие-либо уступки украинская власть.

Но тема переговоров и компромиссов не умерла и ее пытается время от времени реанимировать так называемая "партия мира" на Западе. В том числе и сейчас. В расчёте на то, что с российской стороны она, после наступления ВСУ, встретит большее понимание, чем полгода назад, а позиция западных стран и Украины может измениться по мере приближения зимы и нарастания энергетических проблем.

Гарантии безопасности Украине

Одна из главных новостей дня - презентованный в Киеве Офисом президента проект послевоенных гарантий безопасности Украины, который готовили с весны Ермак и экс-генсек НАТО Расмуссен.

В нем перечислены государства-гаранты: США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

10-страничный документ не содержит какой-либо конкретики по поводу того как именно должны действовать страны-гаранты в случае агрессии против Украины. Должны ли они, например, вступать в войну на стороне Украины и задействовать для этого свои вооружённые силы.

Там довольно обтекаемые на этот счёт формулировки: "гарантии должны обеспечить возможность самообороны Украины как для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, так и – в случае нападения – для защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности Украины. Киевский договор позволит достичь этой цели путем мобилизации необходимых политических, финансовых, военных и дипломатических ресурсов для обеспечения самообороны Украины. Договор будет состоять из совместного документа о стратегическом партнерстве, подписанного государствами-гарантами и Украиной (а также двусторонних соглашений между Украиной и государствами-гарантами)".

Отдельно в документе отмечается, что договор о гарантиях безопасности не означает провозглашение нейтрального статуса и не отменяет стремление Украины вступить в НАТО. Также проект по предусматривает, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.

Важный момент: проект по гарантиям безопасности предусматривает распространение этих гарантий на всю территорию Украины в рамках международно-признанных границ (то есть, и на Крым с Донбассом). Против чего еще весной выступала Россия.

Также проект предусматривает запрет на снятие санкций с РФ пока она не возместит ущерб Украине от войны.

Пока эта рамочная конструкция сенсационной не выглядит. Военно-финансовую помощь Запад и так оказывает без всяких гарантий (и ограничена она лишь его желаниями и возможностями). Санкции с России также вряд ли кто-то снимет, даже если проект "Киевского договора" не реализуется.

Учения со странами НАТО, упомянутые в проекте, и так происходили более чем регулярно. Средства ПВО и ПРО в Украину и так начинают поставлять.

То есть пока документ носит довольно декларативный характер и весьма далек от устава НАТО, который предписывает коллективную защиту.

Но сам факт появления проекта именно сейчас примечателен. Напомним, что этот договор был в марте составной частью переговоров о мирном урегулировании между Украиной и Россией.

И то, что проект договора сейчас презентован, может косвенно свидетельствовать, что и с переговорами, несмотря на публичное отрицание этого и Киева, и Москвы, некоторые процессы все ж таки идут.

Впрочем, вряд ли в их основе будет именно этот проект договора о гарантиях.

Его уже резко раскритиковали в Москве. "Все пункты проекта киевского соглашения по безопасности направлены на эскалацию, это проект вовлечения стран НАТО в конфликт", - заявил депутат Госдумы РФ и член переговорной группы с Украиной Слуцкий.

Еще дальше пошел экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Он написал, что проект гарантий создает "предпосылки к началу третьей мировой войны" с применением ядерного оружия. По крайней мере такой вывод можно сделать из его заявления.

"Западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдёт на другой уровень. У неё исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдёт по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда. И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: "От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей", - предрек Медведев.

Экономика и санкции

Вопрос введения новых санкций против России в некоторых странах ЕС "несколько угасает", поэтому принятие каждого нового пакета будет даваться сложнее, заявил сегодня глава МИД Украины Кулеба.

"Решения принимаются консенсусом, поэтому даже если одна страна потеряет аппетит, надо ее кормить. Действительно, будет очень сложно. Я могу сразу сказать: каждый следующий пакет санкций будет даваться нам сложнее, чем предыдущий при нынешнем статус-кво", - сказал он в интервью "РБК Украина".

Как бы в подтверждение этих слов ЕС, по данным британских СМИ, уже отказался от введения потолка цен на российский газ. И решил вместо этого обложить налогами "избыточную" прибыль энергетических компаний.

Экономический фронт, судя по всему, предстоящей зимой будет не менее важен, чем военный.

Армия Украины побеждает, но ее экономика проигрывает, пишет cтарший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета Нил Фергюсон в колонке для Bloomberg.

"Зеленский и его команда прекрасно осознают, что ближайшие три месяца принесут Украине как экономические, так и дипломатические опасности", - пишет он.

Текущее развитие событий ведет Украину "к высокой инфляции, если не к гиперинфляции", а приближение зимы создает угрозу единству Запада. "Без немедленного увеличения поддержки Запада Украине будет трудно сохранить свой успех на поле боя", - пишет он.

По его словам, на первый взгляд, "Россия рано или поздно обречена на победу над Украиной".

"Ее территория в 28 раз больше; ее ВВП в девять раз больше; ее население в 3,3 раза больше. Западные санкции не меняют того факта, что Россия все еще имеет значительные (хотя и сокращенные) доходы от экспорта своего газа и нефти, в то время как Украина сильно зависит от экономической и военной помощи Запада. Может показаться, что время больше на стороне России, чем Украины", - пишет он, но напоминает, что 13 американских колоний победили Британскую империю. Северный Вьетнам победил США. Советский Союз не смог победить в Афганистане.

Если США поставит больше высокоточного оружия и танков, это "пошатнет российские позиции в Херсоне, Луганске и Донецке". Также и ЕС может спасти Украину финансовыми вливаниями, считает Фергюсон.