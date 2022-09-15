Подводим итоги 204-го дня войны.

Ситуация на фронте

В сводках Генштаба ВСУ много внимания уделялось району Бахмута. В частности, сообщалось о потерях российских десантных войск. Основные бои идут под Соледаром, Отрадовкой, Веселой Долиной и Зайцево (последние три пункта - к югу от Бахмута. Также ВСУ отбивают атаки в районе Спорного к северо-востоку.

По самому Бахмуту идут уже который день мощные прилеты. Сегодня ночью там разрушили многоэтажку.

С российской стороны заявляется, что ЧВК "Вагнера" ведут бои в промзоне на восточной оконечности Бахмута. Подтверждений этой информации нет. Также к югу от Бахмута россияне регулярно заявляют, что взяли Кодему и часть высот вокруг нее, но в сводках это село не упоминается.

Ближе к Донецку бои идут под Майорском у Горловки, у Водяного под Авдеевкой и у Новомихайловки под Марьинкой. Сегодня утром в "ДНР" официально заявили, что Майорск уже захвачен. Отметим, эта новость появилась в российских телеграм-каналах еще на прошлой неделе. Но пока объективных подтверждений данные сообщения не имеют.

Генштаб Украины в целом фиксирует, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. К слову, Арестович вчера заявлял, что вторая линия обороны строится в Луганской области с опорой на Сватово (первая - на реке Оскол в Харьковской области).

В этой связи "глава ЛНР" Пасечник сегодня заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. "Определенных успехов противник достиг, фактически, он достиг границ "ЛНР", но оснований для паники нет", - заявил Пасечник.

Вероятно, имеются в виду бои в районе Белогоровки под Лисичанском, о которых сообщается уже несколько дней.

Но ВСУ наступают на Луганщину и севернее - через новую линию обороны россиян по реке Оскол.

Американский "Институт изучения войны" на своих сегодняшних картах отметил, что на левом берегу Оскола есть попытка украинской армии занять плацдарм в районе Боровой (правда, этой информации уже несколько дней).

Также российские телеграм-каналы и представители "ДНР" сообщают о продолжающихся боях за Лиман - стратегически важный город на левом берегу Донца, на котором российская армия пытается выстроить новую линию обороны. Если Лиман будет взят ВСУ, то эту линию обороны создать уже не получится.

Активно идут боевые действия на юге.

Главное событие здесь - вчерашний российский удар по Карачуновской дамбе в Кривом Роге. Вода в реке Ингулец из-за этого поднялась на полтора-два метра. Как считают военные эксперты, а также Арестович, целью было "смыть" украинские понтонные мосты ниже по течению Ингульца. Через эту реку ВСУ наступают в Херсонской области.

По версии Украины, по дамбе на Ингульце били ракетами "Кинжал" и "Искандер". Россия пока этого не подтверждала (как и самого удара по дамбе). Ранее в Москве заявляли, что трижды использовали "Кинжал" в Украине.

Это новейшая российская ракета, которая благодаря сверхзвуковой скорости и маневренности считается практически неуязвимой для систем ПРО.

К слову, в Кривом Роге сегодня был еще один мощный прилет. Попало по промышленному предприятию, есть масштабные разрушения. "Прилетело" и по инфраструктуре в Кировоградской области.

А ближе к вечеру, как написал глава военной администрации города Александр Вилкул, был вновь прилет по гидротехническим сооружениям.

То есть, РФ снова наращивает удары по глубокому тылу. И обстрел дамбы - это еще один признак, указывающий на вероятную смену концепции ракетных ударов, когда акценты смещаются на критическую инфраструктуру (что это означает, мы разбирали здесь).

На земле продолжаются информационные войны вокруг села Киселевка на пути от Николаева к Херсону.

Вчера вечером глава Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил, что во вторник ВСУ освободили Киселевку. По его словам, единственный населенный пункт, разделяющий теперь украинскую армию и город Херсон – это Чернобаевка.

Но уже утром "Институт изучения войны" поставил этот факт под сомнение. Эксперты заявили, что украинские военные на данный момент не подтвердили освобождения Киселевки, а российские источники опровергли это.

Сегодня российские телеграм-каналы снова показали видео с российским флагом в Киселёвке. Заявляется, что посёлок полностью под контролем РФ, но регулярно подвергается обстрелам.

И, наконец, в Николаевской ОВА тоже опровергли освобождение Киселевки. По состоянию на 15 сентября село находится в "серой" зоне - за нее ведутся бои, заявил губернатор Виталий Ким.

Ким сообщил и другую важную информацию. По его словам, сегодня ночью и до утра противник наносил удары по городу Очаков. "Попадания преимущественно по аквазоне (то есть, стреляли по воде - Ред.), пострадавших нет", - заявил он.

Интересно, что российская сторона сегодня сообщала о попытке высадки украинского десанта на Кинбурнской косе напротив Очакова. И о якобы потоплении лодок с украинским спецназом.

Но подтверждений этому со стороны Украины нет.

Военные перспективы и "красная черта"

Сегодня стало известно, что США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие дни. А Германия пообещала поставить Украине еще две системы MLRS (аналог американских Хаймарсов).

То есть всего от немцев будет пять таких систем: в июле Германия предоставила Украине три РСЗО M270 MARS.

Но пока не заявлена поставка дальнобойных - до 300 километров - ракет ATACMS. Хотя Украина их сейчас усиленно требует.

В России сегодня сделали по этому поводу громкое заявление. Поставки ракет большой дальности Киеву станут "красной чертой", после чего Москва станет рассматривать американцев стороной конфликта, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Если США примут решение о поставке Киеву ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта", - заявила она.

С одной стороны Вашингтон и так воздерживался от этих поставок, не желая избыточной эскалации - тем более, что значительная часть линии фронта простреливается стандартными ракетами для "Хаймарсов".

Телеканал CNN сегодня сообщил, что в администрации Байдена считают, что действующих поставок достаточно, чтобы удержать отвоеванную Украиной территорию. Поэтому некоторые запросы украинской стороны продолжают отклоняться - в частности, ракеты ATACMS.

В Белом доме объясняют нежелание поставлять их опасениями "эскалации конфликта".

С другой - США неуклонно повышают градус в поставках все более современных вооружений, и когда-то те же "Хаймарсы" считались недоступными для ВСУ. И, не исключено, что для точечного применения дальнобойные ракеты могут и поставить, а дальше - посмотреть на реакцию Москвы.

Видимо, с этим и связаны российские предупреждения. Правда, чем ответит Кремль, если такие поставки состоятся - пока непонятно. Пока Россия сигнализирует о том, что будет продолжать "спецоперацию".

По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, "гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймёт безвыходность ситуации для неё". Отметим, что нынешнее руководство Украины отнюдь не считает, что проигрывает войну (особенно после успешной харьковской операции и давления на российские позиции под Херсоном). А потому слова Пескова можно трактовать как стремление РФ поменять власть в Украине. Но пока на такие перспективы мало что указывает, учитывая ситуацию на фронте.

В свете неудач в Харьковской области, в РФ продолжается дискуссия, что с этим делать. Помимо призывов активнее наносить удары по критической инфраструктуре Украины, обсуждаются варианты увеличения группировки для военных действий.

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров призвал регионы РФ проводить "самомобилизацию".

"Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество", - написал он в своем Telegram-канале.

В таком случае, по подсчетам Кадырова, удастся мобилизовать 85 тысяч человек (всего в России 84 субъекта Федерации + захваченный Крым, который РФ также включает в субъекты).

На это уже отреагировал "глава" Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на полуострове уже подготовлены 1200 человек и еще два батальона формируются.

"Все регионы работают в этом направлении. Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечим их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные", - заявил Аксенов.

Впрочем, сколько по итогу получится набрать через регионы - пока непонятно. Как и то, сколько людей удастся сагитировать подписывать контракт с Минобороны. А проблема численности для армии РФ в Украине стоит остро. Из-за того, что Россия не проводит мобилизацию (и, похоже, власти и не намерены ее объявлять в ближайшее время по организационным и политическим причинам), численность российской армии, действующей в Украине значительно меньше, чем ВСУ. Что, во-многом, и стало причиной прорыва фронта и отступления в Харьковской области.

То, что эту проблему пытаются решить как можно скорее и любыми способами, свидетельствует и вчерашнее видео с куратором ЧВК "Вагнер" Пригожиным, который агитировал заключенных российских колоний отправиться воевать в Украину.

От того, сможет ли РФ решить задачу наращивания своих сил на фронте (и как быстро) во-многом и зависит весь дальнейший ход войны.

Экономика и геополитика

Ситуация с энергетикой в Европе накаляется.

Газ на европейских биржах вырос в цене на 12% по сравнению с показателями предыдущего дня и торгуется сейчас выше 2500 долларов за тысячу кубометров.

Тем временем, американские производители сланцевых нефти и газа заявили, что не смогут увеличить добычу в достаточном объеме для помощи Европе справиться с энергетическим кризисом, пишет Financial Times.

На фоне роста цен появляются новые заявления о планах экономить.

Так, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что температура в доме на уровне 17-19 градусов полезной для здоровья.

Экономят и бизнесы. Компания LVMH Moët Hennessy решила теперь выключать свет в своих магазинах во Франции (например, в Луи Виттоне) по ночам для экономии.

Те же страны, которые предлагают снимать с России санкции, чтоб решить энергетические проблемы, в Европе решили наказать. Например, Венгрию, которую депутаты Европарламента объявили "избирательной автократией".

Согласно утвержденному ЕП отчету, Венгрию следует рассматривать как "гибридный режим избирательной автократии", при котором выборы проводятся регулярно, но без соблюдения основных демократических норм.

"Среди экспертов растет консенсус в отношении того, что Венгрия больше не является демократией", - заявили законодатели, сославшись на ряд международных индексов, которые за последние годы понизили статус Венгрии.

Список претензий включает избирательную систему, независимость судебной власти, неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений, плюрализм СМИ, академическую свободу, права ЛГБТ и защиту меньшинств и просителей убежища.

Отчет поддержали 433 депутата, 123 против и 28 воздержались.

Учитывая, что недавно стало известно о намерениях снизить финансирование Венгрии из-за "коррупции", за бунтующий против санкций Будапешт, видимо, берутся всерьез.