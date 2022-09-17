В четверг, 15 сентября, в возрасте 65 лет умер Антимос Кухилава, который известен в статусе так называемого "вора в законе" по прозвищу "Антимос"/"Антик"/"Дедушка".

Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник.

По словам источника издания, один из наиболее "медийно-известных" представителей преступного мира Украины умер в одной из больниц турецкой Анталии. Согласно версии источника, причиной смерти вора в законе считается общее ухудшение состояния здоровья.

"Это не афишировалось, но где-то полтора года назад "Антик" был госпитализирован, ему делали операцию по удалению кисты в голове. Плюс существенно сказывались другие болячки", - указывает собеседник Dетектив-Info.

Официальная церемония прощания и захоронения Кухилавы должна состояться 19 сентября после отправки тела криминального авторитета на этническую Родину.

"Антимос", избравший в качестве своей резиденции Одессу, в конце 1990 - начале 2000-х годов считался одним из самых влиятельных "воров в законе" на отечественных территориях.

По его протекции или участии происходили "коронации" таких знаковых для Украины "законников" как Сергей Мамедов ("Мамед"), Алексей Сальников ("Леха Краснодонский"), Поликарп Джанелидзе ("Полик"), Миндия Горадзе ("Лавасоглы Батумский") и т.д. О степени авторитета Кухилавы свидетельствовал и тот факт, что именно он стал первым при независимости Украины "криминальным генералом", который весной 2008 года дал публичное интервью отечественным журналистам.

Его называли сторонником дипломатии и решения конфликтов без войны. Уроженец Абхазии оказался двоюродным внуком знаменитого Мелитона Кантарии - советского солдата, который в 1945-м установил над Рейхстагом флаг Победы. Сын Антимоса был женат на украинской певице Анастасии Приходько.

В конце 2016 года "Антимос" вернулся в Одессу. До своей депортации из Украины в 2009 году, он по праву считался королем криминальной Одессы и "смотрящим по городу".

"Страна" подробно рассказывала о Кухилаве и "воровском переделе" в Одессе.

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