Подводим итоги 206-го дня войны.

Ситуация на фронте

Сводки Генштаба сегодня сообщали о наступлении россиян в районах Бахмута, Зайцево, Авдеевки, Первомайского, Николаевки Второй и Новомихайловки.

Эти населенные пункты находятся на широком фронте от Бахмута до Угледара. Все атаки, как утверждается, отражены.

При этом противник ведет перегруппировку сил и вводит новые резервы.

Также сообщалось, что россияне готовят альтернативные способы переправы через Днепр в Херсонской области. В районе Каховской гидроэлектростанции они затопили 9 вагонов для движения по реке.

О том, что происходит на основном фронте - по реке Оскол в Харьковской области - в Генштабе не сообщают.

А это как раз главный вопрос по ходу войны.

Вчера украинское подразделение "Кракен" заявило, что ВСУ форсировали Оскол и взяли восточную часть Купянск, освободив таким образом весь город. Это же подтвердили и некоторые российские телеграм-каналы. Хотя и не все - некоторые заявляют, что восточная часть города по-прежнему находится под РФ, а ВСУ туда заходят лишь в качестве ДРГ и вскоре уходят.

Официальных подтверждений полного освобождения Купянска со стороны Украины также нет.

В целом россияне пишут, что ВСУ пытаются наступать через Оскол (в частности в направлении насланных пунктов Боровая и Рубец), но российские войска там держит оборону.

На южном фланге оскольской группировки, в районе Лимана, украинские военные заявляют, что освободили два населенных пункта на левом берегу Северского Донца к югу от Лимана - Доброво и Щурово.

Видео с поднятием украинского флага в Щурово размешено в соцсетях. Ранее появилось аналогичное видео из другого населенного пункта к югу от Лимана - Диброво.

Официальных данных по этому поводу опять-таки нет. "Страна" уже рассказывала, что с потерей позиций на левом берегу Северского Донца ВСУ смогут выйти в тыл оскольской группировке противника с юга и атаковать позиции россиян в Луганской области.

Но пока бои там продолжаются и их исход еще не ясен.

Советник Офиса президента Арестович обрисовал эту ситуацию так:

"Противник немного оправился от шока в Харьковской области и начал становится в более-менее разумную оборону.

Новая линия фронта вырисовывается примерно по реке Оскол восточнее Изюма.

Здесь сейчас главная главная интрига войны.

Падение этой линии, обрушит всю оборону россиян на севере Луганской области. Мы скачком выходим на рубеж Рубежное - Станица Луганское, а Северодонецк и Лисичанск становятся фактически призом. Но вся эта история непростая. Мы до сих пор не можем пройти Лиман, мы до сих пор не можем развиться от Боровой и обеспечить себе левобережный плацдарм за рекой Оскол... Там очень сложный лесной узел", - заявил Арестович.

О том, что россияне сосредоточивают технику и войска между Осолом и Сватово заявлял и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. А также британская военная разведка. По ее данным, войска РФ установили линию обороны между рекой Оскол и городом Сватово и будут вести упорную оборону в этом районе.

Через него один из немногих основных маршрутов снабжения из Белгородской области. Кроме того, эта линия проходит вдоль границы Луганской области, захват которой является одной из непосредственных российских целей войны.

"Любая существенная потеря территории в Луганской области однозначно подорвет стратегию России", - считает британская разведка.

Отметим, что в последнее время российские власти все чаще трактуют цели "спецоперации" как "защиту Донбасса". То есть у ВСУ действительно есть резоны отодвигать от воплощения именно эту задачу России, чтобы не дать ей провести "референдумы" (после чего РФ сможет включать иные механизмы для защиты "своей" территории, нежели "спецоперация").

В этом контексте наступление на Луганскую область, которая пока более других готова к "референдуму", выглядело бы логичным шагом для ВСУ. Хотя неизвестно, будет ли здесь основной удар.

Российские телеграм-каналы сообщают, что он может быть вообще на северном фланге оскольской группировки, где русло Оскола гораздо уже и проще для форсирования.

Буча-2. Массовые захоронения в Изюме

После ухода российских войск из Изюма, а также других городов Харьковской области, украинские власти обвинили РФ в военных преступлениях.

Вчера Владимир Зеленский опубликовал фото с места массовых захоронений в Изюме.

По его словам, в могилах погибшие из-за ракетных обстрелов, дети и военные. В том числе - и со следами пыток. Всего - более 400 тел. На фото видны тела людей, предположительно, в военной форме.

Среди тел, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме, 99% - с признаками насильственной смерти, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



"Есть несколько тел со связанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети", - заявил Синегубов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото могил в Изюме с указанием имен погибших и даты их смерти (в том числе детей). Дата смерти - 9 марта. То есть, когда город еще находился под контролем ВСУ и подвергался постоянным обстрелам, от которых, вероятно, эти люди и погибли.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после обнаружения массовых захоронений в Изюме необходимо усилить поддержку Украины.

"Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме, Украина, душераздирающие и должны активизировать нашу поддержку храбрых украинцев, стремящихся освободить свою родину. Мы поддерживаем Украину в привлечении к ответственности за эти преступления", - написал он в Twitter.

ООН после этого заявила, что собирается прислать миссию в Изюм для расследования ситуации с массовыми захоронениями.

Россия официально этого не комментировала. Российские военные телеграмм-каналы утверждают, что массовые захоронения - это братские могилы, где россияне хоронили погибших в бою украинских военных, так как, по их заявлениям, с украинским командованием не удавалось договориться о передаче тел погибших.

Зеленский уже заявил, что "Россия повторила в Изюме тоже самое, что сделала и в Буче".

Западные СМИ также много пишут о массовых захоронениях. Но многое, очевидно, будет зависеть от вердикта миссии ООН, которая приедет в Изюм.

Обстрелы

Сегодня было много обстрелов. Россияне били по Славянской ТЭС, повреждено оборудование. В результате обстрела в поселке Николаевка, расположенном рядом с ТЭС, начались перебои с водой.

Попал под обстрел и Краматорск. А в результате обстрела Константиновки получили ранения пять человек.

На неподконтрольной территории сегодня были мощные удары по центру Донецка - прямо по району площади Ленина. Погибло четыре человека. Вечером обстрелы возобновились. Судя по видео и характерному свисту - били снарядами ствольной артиллерии.

Есть жертвы и в ходе обстрелов в неподконтрольной Горловке.

В Харьковской области были ракетные удары по Чугуеву, где погибла 11-летняя девочка.

Военные перспективы

В мире продолжают рисовать прогнозы по дальнейшему развитию событий на фронте.

На Донбассе украинским войскам предстоит выполнение гораздо более тяжелой задачи, чем в Харьковской области, где они в течение нескольких дней брали город за городом, нередко без единого выстрела.

Об этом пишет New York Times в репортаже, написанном из Часов Яра - городе в Донецкой области рядом с Бахмутом.

"Русские окапывались на Донбассе почти десятилетие. У них бесчисленное количество запасных позиций, укрепленных траншей, десятков тысяч солдат, наемников из пресловутой группы Вагнера и авиационное прикрытие из-за близости к российской границе. У них также есть хорошо финансируемая сеть гражданских шпионов на подконтрольных Украине территориях, которые передают секретную информацию россиянам, часто с разрушительными последствиями".

Украинский солдат на передовой, побеседовавший с корреспондентом американского издания (но оставшийся анонимным "из-за деликатности его положения") признал, что украинские военные несут тяжелые потери на Донбассе и что "русские штурмуют нас каждый день и захватывают нашу территорию на пару метров в день".

"В Соледаре со всех сторон раздаются оглушительные взрывы. Черный дым сгущает воздух. Мирные жители отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства уйти с пути приближающихся войск. Такие места превратились в змеиную яму. Войска не доверяют народу. Народ не доверяет войскам. Никто никому не доверяет", - пишет корреспондент NYT.

При этом власти США уверены, что в более уязвимом положении все равно находятся российские власти.

"Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции", — заявил генерал-лейтенант Скотт Берриер, директор разведки при Пентагоне.

По мнению генерала, сейчас уже ясно, что Путин не сможет сделать то, что изначально намеревался сделать.

Критическим моментом стало нежелание Путина полностью мобилизовать российские силы, чтобы привлечь в бой больше живой силы. "Он подходит к моменту принятия решения. Каким будет это решение, мы не знаем. Но от этого во многом зависит, как долго продлится этот конфликт", - сказал Берриер.

В тоже время, в США в последние дни довольно много говорят о возможности использования Россией ядерного оружия.

Отвечая на вопрос об опасениях, что Путин может применить оружие массового уничтожения, если его существенно потеснят на поле боя украинские силы, заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн сказал: "Я не думаю, что нам следует недооценивать приверженность Путина его первоначальной программе - контролировать Украину. Я не думаю, что у нас есть основания полагать, что он отошел от этого".

При этом, Коэн считает, что США не должны недооценивать "аппетит к риску" Путина, напомнив, что в начале конфликта Путин и его официальные лица намекали на российский ядерный арсенал и массированные ответные меры, предупреждая НАТО не вмешиваться.

Американские журналисты спросили и Байдена, что бы он сказал Путину по поводу использования ядерного или химического оружия в Украине.

"Не делай этого, не делай, не делай. Это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой", - ответил президент США в эфире телеканала CBS.

Правда, каким будет ответ на это, Байден уточнять не стал.

"Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу. Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", - заявил президент.

После этого вопрос относительно использования ящерного оружия в Украине задали уже российские журналисты пресс-секретарю президента РФ Пескову. Он ответил так: "читайте доктрину, там все написано".

Отметим, что в российской военной доктрине применение ядерного оружия предусмотрено в четырех случаях:

1. Получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию.

2. Применение против России ядерного оружия и другого оружия массового поражения.

3. Воздействие на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий российских ядерных сил.

4. Агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Под "агрессией против России" Москва вполне может расценить и попытки Украины вернуть Крым военным путем, если они последуют. Либо сухопутную атаку на российские территории в международно признанных границах РФ (например, на Белгород).

Отметим, что украинские власти заявляют о намерении вернуть Крым в состав Украины в ходе нынешней войны. А главком ВСУ Валерий Залужный в своей недавней статье призвал Запад предоставить Украине ракеты с дальним радиусом действия, чтоб бить по территории РФ.

В целом эту доктрину обосновал советник главы Офиса президента Дмитрий Подоляк.

"Дальность ракет определяет возможность нанесения ударов по складам в удаленных районах, например, в Крыму. Разрушив все, что касается доставки ресурсов, мы получим обескровливание российских группировок. Падение Донецка и Луганска обрушат всю инфраструктуру российской армии. Россия начнет масштабно бежать с территории Украины, включая Крым", - говорит Подоляк.

Сегодня глава МИД Кулеба заявил, что "не исключает, что США примут положительное решение" по таким ракетам. Ранее в Москве говорили, что Вашингтон в этом случае станет стороной конфликта в Украине.

Впрочем, из Германии идут другие сигналы.

С одной стороны канцлер Олаф Шольц говорит, что Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Хотя и уточняет, что Берлин "не будет предпринимать односторонних шагов, которые привели бы к эскалации".

С другой стороны в Бундесвере говорят, что поставки оружия Украине ослабляют немецкую армию.

"Мы слишком хорошо понимаем стремление Украины к тяжелым вооружениям. Мы можем представить, например, передачу бронетранспортеров со складов промышленности. Однако с нашей точки зрения как профессионального объединения, больше невозможно передавать оружие и боеприпасы Бундесвера. Каждая отдельная поставка ведет к ослаблению нашей армии", - заявил председатель Ассоциации вооруженных сил Германии Андре Вюстнер.

Он назвал эту политику "дальнейшей каннибализацией наших войск" и считает, что она будет иметь негативные последствия — не только в плане материальной оперативной готовности, но и для наших обязательств перед НАТО, особенно на обучении и практике. "Поэтому наше требование: никаких дальнейших сборов со складов Бундесвера. И, что не менее важно: немедленная закупка запасных частей для уже поставленных систем!" - заявил Вюстнер.

Экономика и санкции

На экономическом фронте в ЕС - без перемен к лучшему. Европейскую энергетику на фоне санкций Запада и газовых контрсанкций РФ продолжает лихорадить.

Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить зимнего хаоса и бесконтрольных перебоев, пишет Bloomberg. Но в любом случае, населению придется экономить.

По данным издания, во Франции у сетевого оператора практически не осталось возможностей для поддержания электроснабжения, и компания объявила "красную" тревогу. "Она уже отключила ряд крупных промышленных предприятий и понизила напряжение в сети. Оператор вынужден предпринимать радикальные шаги и отключить подачу электроэнергии в некоторые жилые районы, чтобы не допустить полного краха системы", — пишет издание.

Энергокризис усугубляется с каждой неделей.

"Реальность такова, что Европе не хватает газа, если спрос не уменьшится, то предприятия будут вынуждены отключиться от сети. В самом худшем случае, это коснется и домохозяйств", — предупреждает опрошенный Bloobmerg глава отдела энергетики и климата лондонского аналитического центра Onward Эд Биркетт.

Немецкие поставщики электричества уже планируют повысить стоимость своих услуг в три раза, сообщает Bild. В настоящее время они взимают с потребителей около трех центов за кВтч., грядущей зимой цена увеличится до девяти центов. Это значит, что семья из двух человек будет тратить на электричество на 180 евро в год больше.

Зимой в Германии ожидаются перебои с электричеством, предупреждает оператор Amprion. Там уже готовятся производить "контролируемое почасовое отключение потребителей от электроснабжения".

А правительство Франции даже приняло решение пораньше отключать от иллюминации Лувр и Версальский дворец.

"Мы собираемся погасить пирамиду Лувра раньше, уже сегодня вечером. Вместо того, чтобы выключать пирамиду в час ночи, Лувр выключит ее в 23 часа. Мы также отключим фасад Версальского дворца в 22 часа вместо 23 часов со следующей недели", - заявили власти страны.

Европейские правительства декларируют при том неизменность поддержки Украины. Но насколько это будет осуществлено в реальности на фоне экономических проблем и не будут ди сделаны попытки ослабить военную помощь Украине и санкции против России - вопрос.

Тем временем, РФ продолжает стратегию перенаправления энергетических потоков с запада (то есть, с европейского направления) на восток и юг. Так, президент Турции Эрдоган заявил, что на саммите ШОС в Самарканде были достигнуты договорённости о строительстве газопровода из России в Пакистан.