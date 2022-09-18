Еврокомиссия предложила заморозить выплаты Венгрии из бюджета ЕС примерно на 7,5 млрд евро "за коррупцию".

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер у себя в твиттере.

Ранее там же он писал, что Еврокомиссия рассматривает заморозку до 65% выплат Венгрии по трем основным программам из фонда "сбалансированного развития" ЕС, что, собственно, и составляет порядка 7,5 млрд.

"В ожидании реализации мер по восстановлению верховенства закона в Венгрии коллегия Еврокомиссии предложила Совету ЕС принять меры по ограничению бюджета в рамках механизма обусловленности выплат соблюдением верховенства закона", - формулировал Мамер.