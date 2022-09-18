Подводим итоги 207-го дня войны.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал следующее:

1. Уже второй день в сводках говорится о штурме Авдеевки россиянами. Сообщается о больших потерях ранеными у РФ: примерно по 30 человек в день.

2. Под Бахмутом отбиты вражеские атаки в районе Николаевки 2-й, Веселой Долины,. Отрадовки. Под Донецком - в районе Марьинки и Новомихайловки.

3. По данным разведки, россияне строят укрепления на Чонгаре при въезде в Крым - то есть в довольно глубоком тылу.

В Херсонской области российские войска атаковали в районе Правдино к югу от Посад-Покровского. В целом по Херсонской области уже довольно долго нет вестей о серьезных продвижения ВСУ. Бои, очевидно, приняли там позиционный характер. По крайней мере пока.

Также Генштаб ВСУ сообщает об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки (приграничный пункт) Харьковской области.

По поводу ситуации с Купянском и вообще на левом берегу реки Оскол (где россияне пытаются выстроить новую линию обороны) - главная интрига.

В украинских пабликах сегодня появилось видео понтонной переправы, предположительно, через Оскол в районе Купянска. То есть на левый берег ВСУ активно заходят. Управление стратегических коммуникаций ВСУ сегодня заявило, что Украина с 17 сентября взяла под контроль и левый берег Оскола.

Ранее украинские военные сообщали (правда, неофициально) о том, что восточная часть Купянска (на левом берегу) уже ими взята и, таким образом, город полностью освобожден.

Это подтвердили и часть российских телеграмм-каналов, но другие утверждали, что там идут бои и российские силы еще остаются. Хотя и подтверждали, что ВСУ активно наступает на левый берег Оскола и в районе Купянска, и в районе Боровой и южнее в районе Рубцов (это уже Донецкая область).

Вероятно, уже в ближайшие дни станет понятно смогли ли ВСУ закрепится на левом берегу Оскола и сорвать таким образом планы противника создать там новую линию обороны.

Также сегодня в течение дня поступали известия о продолжающихся боях вокруг Лимана, которые ВСУ фактически сейчас пытаются взять в кольцо. Напомним, что взятие Лимана открывает украинским войскам дорогу на Луганскую область по левому берегу Северского Донца. То есть, в направлении Кременной.

Внимание западных аналитиков также приковано к ситуации на реке Оскол в Харьковской области и к Лиману. В "Институте изучения войны" (США) считают, что Россия, похоже, не собирается всерьез защищать этот рубеж.

Американские эксперты не видят отправки туда значительных подкреплений. И делают вывод, что южное направление, видимо, считается в Кремле более приоритетным.

ВСУ, считает "Институт", расширяют свой плацдарм на левом берегу Оскола.

В тоже время российские телеграмм-каналы пишут, что оборонительные бои на левом берегу реки еще продолжаются и туда подходят резервы.

Что касается Лимана, то "Институт" также видит угрозу его окружения.

Украинские войска тем временем ведут обстрелы Сватово Луганской области, где Россия строит, как считается, вторую линию обороны восточнее Оскола. Глава Луганской ОВА Гайдай показал фото разрушенного автовокзала Сватово - где, по его словам, была база российских войск.

Россия, судя по всему, реагирует на активизацию украинских ракетных ударов и перебрасывает (предположительно - в направлении Украины) системы ПВО и зенитные ракеты из района Санкт-Петербурга. Такую информацию публикует финское издание Yle со ссылкой на спутниковые снимки и комментарий эксперта.

Эти снимки показывают, что мобильные огневые платформы и ракеты исчезли с базы на Карельском перешейке. Никаких комментариев по этому поводу не давала ни Россия, ни западные наблюдатели.

Этот случай - не единичный. Как пишет Yle, Санкт-Петербург долгое время был окружен защитным кольцом из 14 баз ПВО. Сейчас несколько из них стоят пустыми.

"Путин добровольно не сдастся". Военные перспективы

Неожиданное заявление сегодня сделал Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос Reuters, в состоянии ли Украина вернуть Крым, он не исключил, что это произойдет невоенным способом.

"Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса.

Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение", - заявил президент.

Это достаточно интересный поворот - с учетом того, что ранее на Банковой заявляли об освобождении всей территории военным путем. Это может быть свидетельством тех процессов, о которых "Страна" уже писала - часть западных элит после неудач российской армии в Харьковской области хочет склонить Путина к переговорам и уступкам.

Впрочем, на Западе далеко не все уверены, что это сейчас возможно.

Недавние успехи Украины на поле боя не изменят планов России - она все равно продолжит наступление на Донбассе, не считаясь ни с какими потерями. Об этом говорится в секретном отчете разведуправления НАТО, детали которого стали известны изданию Business Insider.

По ожиданиям экспертов НАТО, Россия усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям. Из этого делается вывод: Россия и Украина сейчас очень далеки от возможного решения конфликта.

В минувшую среду Кремль охарактеризовал представленную Украиной концепцию гарантий безопасности как опасность для России. А Украина по-прежнему стремится к членству в НАТО, что Кремль считает угрозой для себя. Пространства для компромисса здесь не просматривается, пишет Business Insider.

Издание Foreign Policy в свою очередь анализирует, что будет, если Украина "загонит Путина в угол" на поле боя.

Варианты следующие:

1. Применение тактического ядерного оружия.

Такой вариант эксперты не исключают. Но считают его маловероятным по ряду причин.

Во-первых, при ограниченном применении ТЯО Украина все равно продолжит сопротивление, поскольку для нее наступил "экзистенциальный конфликт".

Во-вторых, Россия превратится в "международного изгоя далеко за пределами своей нынешней изоляции". В-третьих, это последний военный аргумент РФ в отношении Киева, и он будет использован лишь в самом крайнем случае.

2. Массовая мобилизация.

"Даже если Кремль объявит полную мобилизацию, на обучение новобранцев уйдут месяцы, и до сих пор остаются открытыми вопросы о том, достаточно ли в сильно поредевших рядах российских сил снаряжения, чтобы выдержать призывную армию", - пишет издание.

Второй фактор - психологический: пока война не задевала общество массово, оно готово поддерживать "спецоперацию", но в случае массового призыва ситуация может измениться.

В то же время не только Путин, но и все руководство России скорее всего будет настаивать на мобилизации, если будет велик риск проигрыша войны.

3. "Держать строй" и надеяться, что Европа сдастся.

Кремль может продолжить воевать в Украине теми же силами, задача которых - сдержать ВСУ и продержаться до конца зимы. Что не даст России победы, но "может быть достаточно, чтобы лишить Украину полноценной победы в этом году".

Пока все еще неясно, хватит ли у Киева сил и боеприпасов, чтобы вернуть всю украинскую территорию. И, по мнению Путина, время может быть на его стороне, когда речь идет о западной поддержке Украины.

Кроме дефицита энергии в ЕС, ставка может делаться на те настроения, по которым слишком быстрая победа Украины может обернуться ядерным конфликтом, которого в ЕС не хотят. Поэтому у Путина могут рассчитывать, что часть Запада будет склонять Киев к переговорам.

Однако власти объединенной Европы демонстрируют готовность и далее поддерживать Украину.

"Именно на украинцев и только на них ляжет забота определить будущие условия мира", - пишет в колонке для издания Le Jourlnal du Dimanche еврокомиссар по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

При этом, он призывает осознать, что война скоро не закончится: "Давайте не будем питать иллюзий. Путин добровольно не сдастся. А война может длиться долго. Конечно, после войны наступит мир. Но прежде чем заключить мир, вы должны закончить войну".

Поэтому Боррель призывает ЕС усилить помощь Украине. Для этого, по его убеждению, надо продолжать курс, выбранный 24 февраля: "не принимать непосредственное участие в конфликте, а мобилизовать огромные экономические и военные ресурсы, чтобы позволить украинцам восстановить свой попранный суверенитет".

Впрочем, пока этот процесс не до конца похож на мобилизацию всех ресурсов. Например, передача Украине 18 немецких самоходных гаубиц, о которой сообщалось вчера, состоится, как оказалось, не раньше 2025 года, пишет Die Welt.

Компания Krauss-Maffei Wegmann, занимающаяся производством такой техники, заявляет, что она будет готова к поставкам не раньше, чем через 30 месяцев.

При этом украинцев уже начали обучать управлению западными танками, артиллерией и зенитными батареями. Первая группа военных прибыла для этого в Испанию.

Параллельно Украина ведет закрытые переговоры с США о передаче ВСУ американских истребителей четвертого поколения F-16, разведывательно-ударных беспилотников Gray Eagle, а также зенитных ракетных комплексов Patriot. Информацию об этом получило издание Politico.

В публикации говорится, что "тихий" способ переговоров избран во избежание обостренной реакции России.

Но есть и другие проблемы.

Например, все требуемые виды вооружений просят у США и их европейские союзники. Поставка 14 истребителей F-16 в Словакию уже отложена на год — до 2024 — из-за проблем с цепочкой поставок, и Тайвань остается в списке приоритетов для самолетов и их запасных частей.

Беспокоит американских экспертов также и то, что сложное техническое обслуживание и поддержка систем создадут проблемы для Украины в разгар войны - потребуется время, чтобы его освоить.

С другой стороны, отмечает Politico, украинская молниеносная операция в Харьковской области убедила США в том, что ВСУ могут действовать результативно и эффективно. Это, безусловно, может ускорить ход "тихих" переговоров.

Усиливает вооруженность, судя по всему, и Москва. Иранские грузовые самолеты на этой неделе регулярно совершали рейсы в Россию. По данным сайта Flightradar, из Тегерана в столицу РФ прибыли за эти дни минимум 4 борта авиакомпаний, связанным с иранскими военными.

Зафиксированы 3 полета Ил-76 авиакомпании Pouya Air (принадлежит Корпусу стражей иранской революции - элитной гвардии). Еще один рейс совершен грузовым Boeing-747 авиакомпании Saha Air (принадлежит иранской армии).

Напомним, ранее появилась информация, что иранские военные дроны уже активно используются Россией в Украине.

"Годы кризиса и депрессии"

Возвращаясь к "непримиримой" позиции Борреля - звучат в Европе и другие точки зрения. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече в поселке Кетче, которую организовала партия политика, выступил с многочисленным негативом в отношении Украины.

Он заявил, что война в Украине может продолжаться до 2030 года и вину за это возложил на Запад. Он утверждает, что война в Украине была бы локальной, но вмешался Запад и сделал ее глобальной. И заявил, что "Украина по итогу может потерять треть или даже половину своей территории".

Орбан также раскритиковал санкции ЕС против России — вводя ограничения, Европа "стреляет себе в ногу". Политик озвучил такие подсчеты: из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности. Он сказал, что выступит против продления антироссийских санкций.

Видимо, поэтому Еврокомиссия все отчетливее обещает наказать Венгрию деньгами. ЕК предложила заморозить выплаты Будапешту из бюджета ЕС примерно на 7,5 млрд евро "за коррупцию".

Ранее заявлялось, что евочиновники рассматривают заморозку до 65% выплат Венгрии по трем основным программам из фонда "сбалансированного развития" ЕС, что, собственно, и составляет порядка 7,5 млрд.

Впрочем, страх перед последствиями антироссийских санкций испытывает не только Венгрия.

Германию ожидают тяжелые годы из-за острейшего энергетического кризиса и тяжелейшей экономической депрессии. Такой мрачный прогноз сегодня сделал журнал Der Spiegel на обложке своего последнего номера.

"Общество дробится под тяжестью кризисов. В частности, под угрозой находится средний класс. Как теперь справедливо распределить бремя?" - задает риторический вопрос авторитетное немецкое издание, предвидя опасную сегментацию немецкого общества, что всегда чревато гражданским недовольством и конфликтами.

На этом фоне в Европе звучат довольно негативные для Украины заявления.

Большой скандал вызвали высказывания экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что границы Украины "неестественны".

Марги на презентации своей книги сказал: "я со всей ответственностью заявляю, Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Это территории других стран".

Он также считает, что для прекращения войны нужно соглашение с участием России, США и других стран.

"Скажем предельно ясно – пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, и с Россией, и с Германией, и с Украиной, и с Китаем, и не будет достигнуто соглашение, мира в Европе не будет. Не будет мира, пострадает демократия", - заявил Марги.

Такие заявления уже вызвали осуждение со стороны МИД Румынии, а также жесткую реакцию Украины.

"Такие высказывания неприемлемы ни при каких обстоятельствах. Они представляют собой особо вопиющее нарушение в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность Европы", — заявило украинские посольство в Румынии.

"Пугачевский бунт"

Российская певица Алла Пугачева попросила зачислить ее в число иностранных агентов в РФ, после того как в этот список попал ее муж Максим Галкин.

Пугачева обнародовала свое обращение в Минюст России, где пишет: "Прошу зачислить меня в ряды иноагенотв моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

В российских военных телеграмм-каналах, поддерживающих вторжение в Украину, тем временем, в ходу конспирологическая версия, что заявление Пугачевой - это «пробный камень» со стороны той части элиты, которая выступает против войны и в целом против политики Путина, но до сих пор по этому поводу публично не высказывалась. То есть, согласно этой версии, оставшиеся в России противники войны из среды элиты и бизнеса посмотрят на то, что теперь будет с Пугачевой и если она и далее продолжит спокойно жить в России, то подобные заявления прозвучат и от других.

От российских властей пока никаких комментариев по поводу обращения Аллы Пугачевой не было. Лишь вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что, по его мнению, иноагентом певицу объявлять не будут.