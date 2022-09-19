Подводим итоги 208-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня сообщал, что ВСУ отбили атаки противника в районах Бахмута и населенных пунктов к югу от него - Веселой Долины, Курдюмовки, Зайцево и Николаевки 2-й.

В российских телеграм-каналах пишут, что на окраины Бахмута уже вышли отряды ЧВК "Вагнер" (якобы аги уже даже зашли на знаменитый Артемовский завод шампанских вин). Но видеоподтверждений этому пока нет. Но есть видео пожарищ в городе, что свидетельствует о его сильнейших обстрелах.

Также, сообщает Генштаб, россияне ведут обстрелы недавно освобождённых городов и сел у линии фронта - Купянска, Высокополья, Гоптовки, Святогорска и других. Видимо, поэтому об их взятии пока официально не сообщалось.

Луганский губернатор Гайдай сегодня сообщил, что Белогоровка под Лисичанском полностью зачищена и находится под контролем ВСУ. Генштаб ВСУ об этом пока не сообщал.

Украинские военные телеграмм-каналы пишут, что флаг Украины поднят в селе Яровая. Это около Святогорска (левый берег Северского Донца) и к западу от захваченного россиянами Лимана, за который сейчас идут бои. Лиман является одним из стратегически важных пунктов для обороны РФ как в Харьковской, так и в Луганской областях.

Сегодня было множество ракетных и артиллерийских обстрелов. Наиболее серьезный произошел в Донецке, где сообщается о 13 погибших после удара по площади Бакинских комиссаров.

Из них двое детей. В "ДНР" обвинили в обстреле украинскую армию. Украина этот обстрел не комментировала, но ранее в аналогичных случаях (когда гибло много мирных жителей на территории "ЛДНР") Киев обвинял в обстрелах РФ.

Накануне ночью войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов, заявил "Энергоатом".

В результате обстрела произошел мощный взрыв, ударной волной повреждено здание станции, разбито более 100 окон. После обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередач.

Сейчас все три энергоблока Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме, пострадавших нет.

Общий план того, что происходит сейчас на фронте, дает "Институт изучения войны" (США):

1. Россия начала формирование 4-го армейского корпуса, по данным российских военных блогеров. Он будет, как и 3-й, состоять из добровольцев.

Эксперты считают, что Путин "не доверяет" военному начальству после ряда неудач на поле боя и надеется на добровольцев больше, чем на регулярные армейские части.

2. Россияне сильно укрепили запад Херсонской области, и там скорее всего не будет повторения истории с Балаклеей. В тоже время "Институт" полагает, что там российская армия, столкнувшись с проблемами с подвозом боеприпасов из-за ударов по переправам через Днепр, сделает "планомерный отход" на левый берег. Причем сделает это, по мнению Института, уже в ближайшие недели.

О том, что российские войска на правом берегу Днепра зажаты между ВСУ и рекой без нормальных коммуникаций, а потому будут вынуждены уходить, заявляет и украинское командование, экссперты и спикеры власти.

Отметим, что в российских военных телеграмм-каналах пока о каких-либо серьезных проблемах армии РФ на этом направлении не сообщают, заявляя, что там все атаки отбиваются и в целом ситуации гораздо лучше, чем на востоке Украины.

3. Украинские силы продолжают занимать позиции на восточном берегу реки Оскол. "Российский источник сообщил, что бои продолжаются в восточной части Купянска", - пишет "Институт".

Собственно ситуация на левом берегу Оскола и на левом берегу Северского Донца в Донецкой области (в районе Лимана) остается ключевым фактором, который влияет на ситуации на фронте и ход войны.

Главный вопрос - сможет ли армия РФ остановить на этой линии украинские войска или нет.

Вокруг Лимана продолжаются бои. По левому берегу Оскола поступает противоречивая информация. По одним данным - ВСУ уже прочно овладели восточной частью Купянска (на левом берегу реки) и фактически преодолели водную преграду в виде Оскола и идут в направлении Сватово (то есть, Луганской области). По другим - россияне еще держат оборону на левом берегу. В том числе и продолжают бои за восточную часть Купянска.

Британская разведка сообщает, что войска РФ за последние дни, вероятно, потеряли в Украине не менее четырех боевых самолетов.

"Сохраняющееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, обуславливающих хрупкость ее оперативного плана в Украине", - полагает разведка Британии.

Сегодня также получила продолжения история с найденными в Изюме массовыми захоронениями. Ее впервые прокомментировал Кремль.

Напомним, Владимир Зеленский обвинил Россию в массовых убийствах в Изюме. По информации украинских правоохранительных органов в городе и его окрестностях найдены тела сотен людей. Некоторые со следами пыток.

РФ официально ранее эти обвинения не комментировала. Российские военные телеграмм-каналы утверждали, что массовые захоронения - это могилы погибших украинских солдат, тела которых после боев находили и хоронили российские военные. А также могилы гражданских, погибших во время обстрелов города.

В Кремле же сегодня назвали позицию Украины "враньем".

"Киев раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче, это вранье - и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Как отреагирует Россия?". Военные перспективы

На Западе снова говорят о стратегической неопределенности, которая возникла в связи с неудачами РФ в Украине.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу. И остается неясным, как Россия на это отреагирует.

Судя по контексту выступления генерала, в качестве одной из реакций он рассматривает и прямой конфликт Москвы с НАТО.

Милли посетил американскую базу в Польше и проверил ее систему ПВО, включая ракетные батареи Patriot, которые, как пишет агентство, "станут последней линией обороны, если Россия решит атаковать базу, рискуя начать войну с НАТО".

"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности", - сказал Милли в Варшаве после посещения базы.

Параллельно США уже обсуждают с западными союзника и план реагирования на возможное применение Россией ядерного оружия в Украине.

"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет недопустимым и вызовет серьезные последствия... Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как мы могли бы поступить в ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми", - заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Разговоры о применении тактического ядерного оружия Россией в ответ на военные неудачи в Украине - это сейчас одна из самых обсуждаемых на Западе тем.

Ее обсуждают в контексте такого удара по Украине - то есть не по территории НАТО, что в теории не активирует участия Альянса в этой в войне. Но это лишь в теории. Судя по цитированным выше заявлениям Милли, даже ограниченный ядерный удар по Украине вызвать непредсказуемый сценарий.

Впрочем, пока в России пытаются набирать военных для обычной сухопутной армии. То есть, не теряют надежды завершить "спецоперацию" в свою пользу конвенциональным способом.

В частности, продолжается активный набор добровольцев. К примеру, в городах Ростовской области на улицах появилась реклама с призывом вступать в "ЧВК Вагнера". Указанный в объявлений номер, судя по приложению для определения номеров, записан у других абонентов как "Вагнер".

ЧВК "Вагнера" уже давно ведёт свою деятельность совершенно в открытую, а ее куратор, близкий к Путину бизнесмен Евгений Пригожин лично агитирует вступить в ряды "Вагнера" заключённых в российских колониях.

"Референдумы" стартуют?

Сегодня на захваченных Россией территориях Украины вдруг резко активизировали тему "референдумов".

"Общественная палата ЛНР" обратилась к "главе республики" Пасечнику с призывом немедленно провести "референдум" о вхождении в состав РФ. То же сделали в "ДНР". Ее руководитель Пушилин на камеру созвонился с Пасечником и обсудил эту инициативу.

Кроме того, о необходимости быстрейшего проведения "референдума" заявили и назначенные россиянами "власти Херсонской области".

Такая синхронность очевидно вызвана не самодеятельностью, а спланированной российской акцией. Косвенно это подтвердили в Госдуме. Депутат от "Единой России" Виктор Водолацкий заявил, что "голосование" пройдет осенью и в ближайшее время.

С украинской и российской стороны начали звучать объяснения того, что происходит.

Губернатор Луганской области Гайдай заявил, что "референдум" откроет путь к общей мобилизации в РФ

По его словам, после голосования "наша деоккупация временно оккупированной украинской Луганской области, с точки зрения РФ, будет "прямым нападением на Россию", и это позволит провести всеобщую мобилизацию, объявить войну", – заявил Гайдай.

Схожая точка зрения прозвучала и в России.

"Сегодня "референдум", завтра - признание частью РФ, послезавтра - удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях", - заявила глава государственного телеканала RT Маргарита Симоньян.

В конце августа, когда "Страна" подводила итоги 6 месяцев войны, как один из сценариев возможного развития ситуации мы описывали сценарий "военного референдума".

Он подразумевал, что Россия проведет "референдум" о присоединении захваченных территорий прямо во время боевых действий. После чего примет эти территории в свой состав и предъявит Киеву ультиматум – в случае продолжение атак будет воспринимать это как "акт агрессии" с возможным применением оружия массового поражения в качестве "ответа на агрессию".

Данный сценарий напоминает игру "ва-банк", так как может действительно перевести военный конфликт совсем на другой уровень эскалации.

Но было непонятно, готова ли Россия именно таким образом сформулировать ультиматум, не говоря уже о готовности реализовать на практике свои угрозы, если ВСУ продолжат наступление и после "референдума".

Поэтому ещё в августе данный сценарий казался маловероятным, а разговоры о скором поведении "референдума" (например, 11 сентября) которые активно велись в начале лета, к его концу постепенно затухли.

Судя по тогдашним заявлениям из Москвы "референдум" решили перенести "на потом", привязав его ко времени выхода на границы Донецкой области.

И вот теперь тема вдруг вновь резко всплыла.

Почему?

Наиболее часто встречающееся объяснение - тяжёлая ситуация для России на фронте, где ВСУ продолжают наступление в Харьковской области и пока не очень понятно смогут ли российские войска его удержать на границах Луганской области (как раз сегодня глава Луганской ОВА сообщил, что село Белогоровка на Луганщине освобождено украинскими войсками).

При этом, руководство РФ явно не хочет объявлять мобилизацию, чтоб увеличить численность войск на фронте в Украине.

В таких условиях "референдум" и перспектива перевода после него войны на новый уровень (вплоть до угроз использования ядерного оружия) может рассматриваться в Кремле как способ побудить Киев остановить боевые действия на нынешней линии фронта.

Есть ещё одна версия, о которой писалось выше, что присоединение «ЛДНР» и других захваченных территорий к РФ - это возможность обосновать для внутрироссийской общественности необходимость объявления Украине войны и мобилизации в России (если боевые действия после «референдума» не прекратятся).

Но, повторимся, в любом случае для Москвы это будет уже игра "ва-банк".

И сейчас все ещё по-прежнему непонятно - принял ли уже Путин решение начать эту игру, запустив "референдумы", либо это инициатива отдельных групп в российской власти, которые к такой игре Путина пытаются подтолкнуть.

Вероятно, уже в ближайшие дни ситуация должна проясниться в ту или иную сторону в зависимости от того будет ли объявлен "немедленный референдум", либо тему вновь приглушат.

Санкции и экономика

Продолжаются апокалиптические прогнозы о ситуации в европейской экономике.

Риск рецессии в еврозоне достиг самого высокого уровня с июля 2020 год: растут опасения, что зимний дефицит энергоресурсов вызовет спад экономической активности, пишет Bloomberg.

Экономисты теперь оценивают вероятность сокращения ВВП два квартала подряд в 80% в течение следующих 12 месяцев по сравнению с 60% в предыдущем опросе.

Германия, крупнейшая экономика ЕС и одна из наиболее уязвимых относительно сокращения поставок газа, вероятно, начнёт падать уже в этом квартале. Да и по всей Европе домохозяйства и компании готовятся к возможности нормирования энергии и уже борются с рекордно высокими темпами инфляции.

Опросы предприятий показывают, что с июля активность снижается, и в ближайшей перспективе мало признаков улучшения. Ожидается, что инфляция достигнет пика в 9,6% в последние три месяца года, что почти в пять раз превышает целевые показатели Европейского центробанка.

Вероятно, именно на этот сценарий сейчас рассчитывает Россия, чтобы не допустить роста поддержки Украины Западом или вообще добиться ее снижения.

Впрочем, у РФ санкции тоже создают проблемы. Например, турецкие банки начали отказываться работать с платежной системой "Мир". Это уже сделал крупнейший частный банк Турции Is bankasi, а также Denizbank. Они явно опасаются обещанных американцами санкций.

При этом множество представителей зарубежного бизнеса по-прежнему работают в РФ. В аналитическом центре Atlantic Council заявили, что большинство транснациональных корпораций остаются в России.

"На сегодняшний день с российского рынка полностью ушли только 106 международных компаний, а осталось 1149", - заявила центру основатель WeAreUkraineinfo Наталья Попович.

Сообщается, что процесс ухода из России непрост и может обернуться для некоторых большими затратами, вплоть до возможности превентивной национализации активов российским государством.

Поэтому даже многие из тех, кто заявил об уходе из России, потом его отложили, сообщают аналитики.