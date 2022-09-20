Подводим итоги 209-го дня войны.

"Референдумы"

Сегодня на захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдума" о вхождении в состав РФ.

Они заявили, что он пройдет в период с 23 по 27 сентября. То есть "голосование" будет несколько дней. Оно будет проходить и в "ЛДНР" и в захваченных частях Запорожской и Херсонской областей.

Также отдать голос можно будет на территории РФ.

На "референдум", как заявили "власти Запорожской области" вынесут вопрос о выходе из состава Украины, создании "государства" и его вхождении в РФ.

В Херсонской области добавили, что будут формировать из населения захваченных территорий "добровольческие батальоны".

В Москве с утра начали комментировать "референдумы" - и уже по тональности комментариев было понятно, что их будут проводить и далее аннексировать территории.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер". Далее он добавил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты".

Что именно применят - он не уточнил, но сегодня Госдума синхронно приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации (о чем мы детальнее расскажем ниже). Также многие поняли его фразу как то, что Россия может применить ядерное оружие.

Глава МИД РФ Лавров заявил: "нынешняя ситуация подтверждает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы".

Также сегодня анонсировалось выступление Путина и Шойгу. Но российские СМИ сообщили, что его переносят на завтра.

В Офисе президента отреагировали на заявления по "референдумам" тем, что будет продолжена военная операция по изгнанию россиян из Украины.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми. Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Его советник Михаил Подоляк назвал происходящее "ассиметричным ответом" России на поражением под Харьковом.

"Россияне решили асимметрично ответить на украинское контрнаступление. Думая, что незаконный "референдум" остановит HIMARS и Вооруженные Силы от уничтожения оккупантов на нашей земле. Вы действительно хотите потратить время, необходимое для побега на новое шоу? Попробуйте... Будет интересно...", - написал он.

О непризнании "референдумов" уже заявили и на Западе.

Но, как видим, "референдумы" о присоединении всех захваченных территорий Украины к РФ, судя по всему, будут проведены. Пусть даже и формально.



Причем уже в ближайшие дни – с 23 по 27 сентября. После чего Россия объявит об аннексии территорий.



Главный вопрос – как это в реальности повлияет на ход войны?



Представители украинской власти в своих комментариях единодушны в том, что аннексия не поменяет ничего. ВСУ и далее будут наступать.



В тоже время, очевидно, что если руководство РФ решило столь резко "поменять концепцию" по "референдумам", то некие перемены будут.



Наиболее обсуждаемы в России две версии на этот счёт.



Первая – объявление войны Украине (ведь Москва будет считать, что ВСУ наступает на территорию РФ) и затем – мобилизации, чтоб решить, как считается, главную проблему российской армии на фронте – низкую численность. Как минимум за счет отправки на войну срочников и отдельных категорий резервистов. Тем более, что наступление ВСУ в Харьковской области показало, что прежняя модель "воюем контрактниками без мобилизации", себя уже исчерпала (по крайней мере, такая точка зрения популярна в РФ).



Вторая – объявление Украине ультиматума: прекращение боевых действий на нынешней линии фронта, а в случае отказа – применение ядерного оружия. На такой сценарий все чаще намекают в Москве.



Либо оба варианта вместе.



И оба варианта – это игра ва-банк, на которую Москва, вероятно, пошла, столкнувшись с невозможностью добиться более-менее приемлемого для себя окончания войны в Украине, если ее вести прежним способом. А также с учетом близких к нулю перспектив договориться с Киевом на каких-то компромиссных условиях.



Мобилизация – риск резкого роста внутренней социально-политической напряженности. И далеко не факт, что она даст серьезный военный эффект – мобилизованных нужно обучить, вооружить, подготовить, провести слаживание. Это много времени. Да и боевые качества мобилизованных, как показывает ситуация в "ЛДНР", крайне сомнительные. Все это ставит под сомнение, что мобилизация резко изменит в лучшую для РФ сторону положение на фронте (разве что поможет его стабилизировать). Тем более, что "референдумы" могут стать поводом для Запада передать качественно новые виды вооружения Украине (современные танки, например, или ракеты с большим радиусом действия). А вот проблемы для российской власти внутри страны мобилизация создать может. Если и не сразу – то постепенно. По мере расширения мобилизации, затягивания войны и роста потерь.



Что касается ультиматума с угрозой применения ядерного оружия, то главный вопрос в том, как на него отреагируют украинские власти, а также насколько в реальности руководство РФ готово нанести по Украине ядерный удар, если ультиматум будет отвергнут. Конечно, не хочется верить, что это вообще возможно. Но вспомним, что многие до 24 февраля не верили и что вторжение РФ реально.



Но, в конечном счете, все зависит от реакции на перспективу ядерного удара по Украине Запада и Китая. Что они скажут Москве и о чем ее предупредят (и предупредят ли). И ещё вопрос - что США, в случае ультиматума, скажут (и посоветуют) Киеву. К слову, многие обратили внимания, что ускорение движения по "референдуму" началось после встречи Путина и Си Цзиньпина, а также после вчерашнего визита в Пекин одного из самых приближенных к президенту РФ лиц – секретаря Совбеза Патрушева.



Но что точно понятно – присоединение к РФ захваченных территорий сильно поменяет саму Россию и сделает невозможным завершение войны на каких-то компромиссных с Киевом и Западом условиях. РФ еще более отдалится от Запада, еще более ужесточится ее внутренняя политика.

То есть, произойдет то, что давно требовала от Путина условная "партия войны" и на что Путин долго не решался. И с этой точки зрения минимальное сопротивление российской армии украинскому наступлению в Харьковской области и разгон "зрады" после этого в российских телеграмм-каналах, дает обильную пищу для конспирологических теорий – кто, как и зачем подвел Путина к теме "референдумов".

К слову, еще одной причиной ускоренного запуска "референдумов" может быть стремление России поддержать боевой дух в своих сторонниках на захваченной части территории Украины. После отступления войск РФ из Харьковской области и начала продвижения ВСУ в Донецкую и Луганскую области в их среде начали распространяться пораженческие настроения. И, не искошено, в том числе, чтоб и пресечь их решили проводить "референдум" уже в ближайшее время, показав, что "Россия уходить не собирается".

Военная и политическая ситуация

Фронтовые сводки Генштаба сегодня говорили о боях к югу от Бахмута, под Горловкой, Угледаром и Авдеевкой. ВСУ заявляют, что наступающие там российские войска несут большие потери, а больницы переполнены ранеными.

В "Институте изучения войны" пишут, что украинские силы продолжают попытки выйти на левый берег реки Оскол.

Со ссылкой на российские источники, американские эксперты пишут, что уничтожена группа ВСУ в районе Двуречного на северном фланге российских оборонительных позиций. По другим данным, там разбомбили украинскую переправу.

"Институт" пишет, что эта информация не подтверждена. Но делает вывод, что украинские войска продолжают "ограниченные и локальные операции по форсированию реки Оскол".

Украинская армия также наступает в районе Лимана и Ямполя, российские войска продолжают наступление к югу от Бахмута, где они, как утверждается, захватили электроподстанцию "Донбасская 750" (она находится на возвышенности, с которой простреливается окружающая местность).

Также россияне контратакуют на юге. "Институт" считает подтвержденной информацию присутствия ЧВК "Вагнер" у Архангельского (северная часть Херсонской области), которое контролируют ВСУ. Украинские силы же атаковали Безыменное и Счастливое в районе Давыдова Брода, но эти атаки противник отразил.

Перейдем к более глобальному анализу военных перспектив.

Военная операция Украины в Харьковской области вызвала моральный подъем, но вряд ли на повторение такого успеха стоит рассчитывать дважды. Об этом заявил CNN высокопоставленный представитель НАТО.

"Очевидно, Украина тоже потеряла тысячи солдат, в том числе многих из своих лучших частей на Донбассе", - пишет агентство в аналитической статье. Также оно упоминает, что российские артиллерийские и ракетные войска по-прежнему значительно превосходят украинские.

Для заявленных в Киеве целей - освобождения Крыма и всего Донбасса - линии снабжения ВСУ слишком растянуты, а лучшие части рассредоточены. "Украинские силы будут уязвимы для контратак", - заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Поэтому данный вопрос будет зависеть от поставок военной помощи Запада.

По этой помощи обсуждаются два основных момента: передача Украине основных боевых танков и самолетов F-16. О том, что такие переговоры идут, пишут западные СМИ.

Впрочем, на поставки тех же F-16 Украине, если будет принято такое решение, уйдет два-три года. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

Причина - обучение и вопросы логистики. Хекер заявил, что сейчас "не стал бы рассчитывать" на отправку этих самолетов Киеву, пишет Politico.

При этом, по его словам, конфликт в Украине, вероятно, продлится годы, а не месяцы, к чему уже начали готовиться в США. То есть возможность принятия решения по F-16 остается.

Впрочем, Хекер говорит, что Украина сумела сохранить до 80% своей авиации с начала вторжения России. То есть, вопрос авиации, следуя этой логике, так остро у Киева не стоит.

Россия же начинает преобразование законодательства под нужны мобилизации.

Госдума России сегодня ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также ужесточает наказание за ряд преступлений во время военного времени:

- от трех до 10 лет лишения свободы за добровольную сдачу в плен (статья 352.1 УК РФ);

- до 15 лет заключения за мародерство (ст. 356.1);

- до 5 лет лишения свободы за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения на период от двух до 10 суток (статья 337 УК РФ);

- до 7 лет лишения свободы за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения на период от 10 до одного месяца

- от 5 до 10 лет колонии за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения на период свыше месяца

- от двух до трех лет лишения свободы за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения

Отметим, что в России сейчас военное положение не введено и мобилизация не объявлена.

Однако такую возможность обсуждают в последние месяцы. Особенно со вчерашнего дня, когда резко активизировалась тема проведения "референдумов" о присоединении захваченных территорий Украины к РФ.

По одной из версий после этого Россия, как писалось выше, может объявить войну Украине и начать мобилизацию.

Также продолжается набор добровольцев - причем не только из числа российских граждан. Правительство Москвы развернет в миграционном центре "Сахарово" набор иностранцев на военную службу в армию РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что иностранцы, заключившие годовой контракт на службу в российской армии, смогут получить гражданство России по упрощённой процедуре.