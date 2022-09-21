Подводим итоги 210-го дня войны.

Мобилизация

Итак, сегодня в России Путин не только поддержал "референдумы" на захваченных территориях Украины (дав понять, что собирается присоединить эти регионы к РФ), но и объявил частичную мобилизацию.

Она будет проводиться, как заявляется, в первую очередь среди резервистов - то есть тех, кто уже имеет опыт службы и воинскую специальность. Их планируется призвать 300 тысяч - по крайней мере, такая цифра заявлена официально, хотя не исключено, что в реальности набор будет более обширным (цифра в указе президента о плане по мобилизации засекречена).

При этом уже заключившие контракт не смогут его разорвать до окончания мобилизации. За уклонение от службы и отказ ехать на войну - уголовная ответственность (соответствующие поправки приняты Госдумой, а сегодня их утвердил Совет федерации).

Студентов и срочников обещают в Украину не отправлять. Мобилизованным обещают платить, как контрактникам (то есть, до 300 тысяч в месяц за пребывание в зоне "спецоперации"). Также Путин распорядился довести снабжение формирований "ДНР" и "ЛНР" до уровня российской армии.

Официально озвученная Путиным причина объявления частичной мобилизации (после 7 месяцев войны, при том, что ранее намерения объявлять мобилизации отрицались на всех уровнях) - "Россия теперь воюет не только с Украиной, но и со всеми силами НАТО и объединенного Запада".

В тоже время очевидно, что решение о мобилизации (также как и по "референдумам") - это реакция на неудачи в Харьковской области, которые показали, что нынешними ограниченными силами (около 200 тысяч солдат - контрактников и добровольцев) Россия более не может не только наступать, но и удерживать уже занятые территории. С учетом того, что Украина проводит мобилизацию уже более полугода и получает большое количество западного вооружения (включая высокоточное).

Поэтому РФ и пошла на мобилизацию.

В качестве главного риска мобилизации для российской власти называют резкий рост недовольства населения и усиление социальной праведности в обществе.

Однако пока главный способ "протеста" россиян - стремление уехать из страны, что фиксируют сайты по покупке авиабилетов (тем более, что, в отличие от Украины, военнообязанным страну покидать пока не запрещают).

На объявленные оппозицией сегодня вечером акции протеста пришло примерно столько же людей, сколько приходило и на акции протеста против войны 24 февраля. То есть - очень мало. Да и тех по большей части задержали.

Упор, которые сделали власти на "частичности" мобилизации, а также на том, что под нее попадет ограниченное число людей, имеющих боевой опыт или службу в армию, а также обещание платить высокие зарплаты, похоже, успокоили значительное количество россиян.

А те из них, кто активно поддерживает войну даже воодушевились - потому что увидели, что Путин настроен воевать и дальше и на компромиссы идти не намерен. И на неудачи на фронте отреагировал конкретными мерами в виде мобилизации.

Отметим, что ситуация может измениться, если мобилизация затронет широкие слои населения, будут большие потери на фронте, а сама война затянется на долгое время.

Но это будет потом.

А сейчас главная проблема для российской власти, связанная с мобилизацией - это необходимость в короткие сроки обучить и вооружить сотни тысяч человек. И это большая задача и пока непонятно насколько с ней справится российская военная машина и госаппарат.

Как показывает опыт мобилизации в "ЛДНР", плохо обученные и вооруженные "мобики" могут быть в больше степени проблемой для армии, а не ее решением.

А главное - в какие сроки?

Военные эксперты говорят, что для подготовки к реальной войне мобилизованному резервисту (то есть, служившему в армии) нужно порядка двух месяцев. И за это время нужно удерживать фронт теми силами, что есть сейчас. И это будет непросто. Тем более, что как раз в это время ВСУ, вероятно, и попытаются наносить удары, чтоб успеть прорвать фронт до того момента, когда начнут поступать пополнение из мобилизованных.

Что касается Украины и Запада, то их реакция на объявление мобилизации была практически одинаковой - ее оценили как признание Путиным провала своих планов по Украине и поражений на фронте, после чего он хочет спасти ситуацию за счет отправки на фронт сотен тысяч мобилизованных.

Украинские власти говорят, что для хода ведения войны ничего мобилизация не поменяет.

Хотя очевидно, что увеличение российской армии на несколько сот тысяч человек - это серьезное изменение ситуации на фронте, которое украинское командование и Запад наверняка будут учитывать в своем дальнейшем планировании. Как по темпам мобилизации в Украине, так и по поставкам оружия.

Что касается увеличения мобилизационных планов в Украине, то пока официально о них не объявлено. На вопрос о возможности корректировки планов по мобилизации в Украине в связи с объявлением мобилизации в РФ, пресс-секретарь президента Зеленского Никифоров сказал, что это компетенция Генштаба ВСУ.

Но в целом уже понятно, что война в ближайшие недели не закончится (как многим стало казаться после успехов ВСУ в Харьковской области).

И задействованные для войны ресурсы Украине и ее западными союзникам нужно будет наращивать в любом случае.

"Референдум". В чем замысел?

Помимо мобилизации, как писалось выше, второй важный посыл в обращении Путина - подтверждение того, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после проведения там "референдумов". Они пройдут 23-27 февраля. То есть России может объявить "своими" эти регионы уже в конце сентября-начале октября.

Вопрос - что это поменяет для хода войны?

Российские власти уже заявили, что эти территории включат в состав РФ, то и реакция на атаки украинских войск на них будет намного жестче. Намекалось даже на возможность использования ядерного оружия.

О ядерном оружии говорил в своем обращении и Путин.

"При угрозе территориальной целостности России мы используем все методы. Это не блеф", - заявил президент России.

Впрочем, из его обращения явно не следовало, что он намерен применить ядерное на данной стадии войны в Украине.

То есть прямо "ядерный ультиматум" пока не выдвинут.

И не до конца ясно, всерьез ли Россия готова угрожать применением в Украине ядерного оружия, чтоб зафиксировать линию фронта и прекратить боевые действия. Наоборот - Путин дал понять, что он намерен и дальше наступать на Донбассе к границам Донецкой области. То есть, войну он заканчивать сразу после "референдумов", судя по всему не намерен. И значит и в ультиматуме нет смысла.

Не верит в ядерный удар и Зеленский, хотя и не на 100%.

"Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие", - сказал Зеленский, добавив, что он не отвергает риск полностью: "мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски", - считает Зеленский.

Но в целом, главное в политическом смысле значение и "референдумов", и объявленной мобилизации - показать, что Россия отступать не намерена даже после неудач на фронте идти не намерена, а военные проблемы будет решать за счет мобилизации и увеличения задействованного в боях ресурса.

Не исключено, что одним из важных мотивов таких решений было показать населению захваченных территорий, что Россия уходить не собирается, а трудности на фронте будут решены и "подмога уже близко". Это должно, по идее, поднять боевой дух в том числе и сил "ЛДНР", а также уже воюющих на фронте подразделений российской армии.

И это, конечно, сигнал Украине и Западу, что никаких компромиссов, о которых шла речь еще в марте на переговорах в Стамбуле (в частности - о возвращении всех захваченных после 24 февраля территорий), уже больше не будет. РФ показывает, что намерена воевать долго и готова мобилизовать на это имеющиеся ресурсы.

Сегодня участник переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что отныне "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

И о том же, кстати, неоднократно ранее говорили и представители украинской власти. На самом деле это почти так и есть.

Почти - потому что единственным предметом переговоров между Украиной и Россией в таком случае (помимо гипотетического варианта капитуляции или развала одной из воюющих сторон) после "референдумов" может быть только соглашение о прекращении огня на линии фронта.

То есть тот самый "корейский вариант" - перемирие без заключения мирного соглашения и каких-либо иных договорённостей кроме прекращения огня.

Впрочем, и такой вариант сейчас чисто теоретический - обе стороны, судя по их заявлениям и действиям, намерены продолжать воевать до момента достижения своих целей. По крайней мере пока.

К слову, важный вопрос связан с тем - будет ли объявлена мобилизация в российскую армию жителей территорий, захваченных начиная с 24 февраля, после их присоединения к РФ.

Мэр Мелитополя Иван Фёдоров призвал всех мужчин с этих территорий немедленно уезжать оттуда, потому иначе, по его словам, их мобилизуют в российскую армию.

Отметим, что относительно того будет ли распространяться мобилизация на захваченные территории после 24 февраля Россия официально ничего не говорила.

Назначенный россиянами «глава» Херсонской области Сальдо заявил, что в регионе будут сформированы «подразделения» из местных жителей в поддержку российской армии. Но сказал, что они будут формироваться на добровольной основе.

Детальнее в теме "референдумов" и мобилизации в России (а также вызовет ли она протесты) мы разбирались здесь.

Военная ситуация

Сегодня, по данным Генштаба, противник наступал под Бахмутом (Веселое, Курдюмовка, Зайцево), под Горловкой (Майорск), Авдеевкой (Первомайское), Марьинкой и Угледаром (Новомихайловка).

Также россияне атаковали в Купянске. Все атаки, как заявляется, отброшены ВСУ.

О наступлении украинских войск в сводке речи не шло. При этом власти дают понять, что одна из целей ВСУ - выход на Луганскую область.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что "судьба контрнаступления на Луганск продолжает зависеть от освобождения Лимана". Ранее о том же говорил Арестович: по его словам, после взятия Лимана, украинская армия выходит на оперативный простор и может наступать на Луганскую область.

За Лиман уже больше недели идут ожесточенные бои. И украинские, и российские ресурсы сообщают, что ВСУ удалось зайти в окрестные села, что создает Лиману угрозу окружения. Но сам город пока находится под контролем "ДНР", силы которой вместе с российскими войсками держат там оборону.

Но давление со стороны украинских войск продолжается и пока непонятно, смогут ли российские войска удержать Лиман.

Также как и непонятна до конца ситуация севернее - на левом берегу Оскола в Харьковской области. Там россияне собирались создать новую линию обороны. Но поступают противоречивые сведения - удалось ли ее удержать, либо ВСУ продолжают наступление уже и на левом берегу.

Отметим, что для украинской армии это крайне важная задача не дать здесь закрепиться россиянам (а также взять Лиман), что позволит ВСУ развернуть наступление на Луганскую область широким фронтом и нанести здесь серьезное поражение россиянам еще до того как на фронт прибудет пополнение из мобилизованных.

Поэтому наверняка давление здесь будет серьезное. Но и армия РФ с "ЛНР", вероятно, будет пытаться любым способ удержать свои рубежи.

К слову, Россия уже второй день ведет обстрел дамбы Печенежского водохранилища близ Харькова, где уже поврежден верхний шлюз.

Печенежская дамба стоит на Северском Донце. Ее разрушение может поднять уровень воды вниз по течению реки. В том числе и в Донецкой области, где сейчас с правого берега на левый через переправы наступают украинские войска.

Поэтому не исключено, что цель ударов - затруднить ВСУ форсирование реки. Аналогичная история была с ударом по дамбе Карачуновского водохранилища в Кривом Роге, после чего поднялась вода в форсируемой ВСУ реке Ингулец.

Также под ударом после длительного перерыва оказалась Запорожская АЭС. Повреждено оборудование связи одного из энергоблоков, сообщает пресс-служба Энергоатома. Обе стороны традиционно обвинили в обстреле друг друга.

В Херсонской области, в отличие от Харьковской, темпы наступления ВСУ по-прежнему медленные. Сопротивление россиян здесь серьезное. Украинские войска продолжают наносить удары по переправам Днепр.

Российские СМИ сообщают, что сегодня в Херсон приезжал первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко. В том числе и для контроля за подготовкой "референдума".

Призывы реформировать Совбез ООН

Сегодня на Западе прозвучали призывы изменить состав Совета безопасности ООН. Туда входят пять постоянных членов, которые могут использовать право вето: Франция, США, Россия, Китай и Великобритания. А также десять временных, избираемых Генассамблеей.

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Генассамблее ООН, призвал предоставить ФРГ место постоянного члена Совбеза и в целом реформировать этот орган, расширив влияние стран Азии, Африки и Южной Америки, чтобы "адаптировать правила и институты к реалиям этого века".

Шольц предлагает сначала предоставить Германии место одного из меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а затем уже и кресло постоянного члена.

Вслед за ним о том же заговорил Байден. Выступая на Генассамблее, он предложил расширить количество постоянных и непостоянных членов Совета безопасности.

По его словам, постоянные места нужно выделить для африканских государств и Латинской Америки, а также для "стран, которые мы давно поддерживаем".

Идеи США и Германии по Совбезу можно расценивать как попытки снизить вес России в Совете и лишить ее права вето. Но конкретных предложений по этому поводу не звучало.

И, к тому же, непонятен сам механизм такого изменения. Потому Россия (и, скорее всего, Китай) применят свое право вето, чтоб заблокировать подобные инициативы.