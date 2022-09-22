В ночь на 22 сентября произошел самый масштабный обмен пленными с момента начала войны.

Из плена вышли "азовцы" и их командиры, иностранные военные, служившие в украинской армии, а также один из лидеров уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в Украине в госизмену.

В Украине этот обмен вызвал ликование, в России - "зраду", а посредник обмена - Турция - заявила, что сделан шаг к окончанию войны.

"Страна" разобралась, так ли это.

Обмен "азовцев", иностранцев и Медведчука. Главное

В рамках обмена Украине удалось вернуть 215 военных - в том числе 108 "азовцев". Всего 124 офицера - в том числе сотрудников СБУ, погранслужбы и других ведомств.

Пока основная информация по этой теме поступает из Украины. Зеленский и Ермак заявили, что 200 пленных - то есть львиную долю - Россия отдала за Виктора Медведчука, самого близкого к Путину украинского политика и кума российского президента.

По словам украинского президента, сначала российская сторона предложила обменять его на 50 украинских военных. Позже эту цифру удалось довести до 200. Власти Украины заявляют, что все показания Медведчук дал, поэтому судить его можно продолжать и без личного присутствия.

Еще пять украинских офицеров с "Азовстали" обменяли на 55 пленных россиян.

Эти пять офицеров - командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис"), и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волына"), азовцы Святослав Паламарь "("Калина") и Олег Хоменко, а также командующий 1-м отдельным батальоном морской пехоты Евгений Бова.

Обмен командиров состоялся при посредничестве президента Турции Эрдогана. По условиям сделки, до конца войны они будут оставаться в Турции "в полной безопасности, в комфортных условиях" и под личной протекцией турецкого лидера, сообщил президент Украины.

В эфире телемарафона показали, как Зеленский общается с бывшими пленными командирами по видеосвязи.

"У нас все хорошо, состояние здоровья удовлетворительное, спасибо вам и всей команде за то, что вы сделали", - сказал Зеленскому командир "Азова" Прокопенко.

В Офисе президента также сообщили, что в числе освобожденных украинцев три женщины - Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая. Они попали в плен беременными.

Эрдоган, который выступил посредником, назвал обмен "важным шагом на пути к прекращению войны" и сообщил, что это плод его переговоров с Путиным и Зеленским. Напомним, что еще на днях турецкий президент говорил, что Украина и Россия договорились обменять около 200 человек.

Но были и другие посредники. При помощи Саудовской Аравии освобождены 10 иностранцев - среди них воевавшие на стороне ВСУ граждане Великобритании, США, Швеции Хорватии и Марокко.

В "твиттере" государственного Саудовского информационного агентства появилось видео, на которых иностранцы выходят из самолета. На кадрах видны британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое попали в плен в апреле, а летом были приговорены к смертной казни "судом ДНР".

Также известно, что освободили двух американцев - Александра Дрюке и Энди Хьюна. Эту информацию, без упоминания фамилий, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Россия сперва официально этот обмен не комментировала. Только на следующий день к полудню минобороны РФ заявило, что он состоялся.

"В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской "республик", которым в плену грозила смертельная опасность", - сообщило ведомство.

При этом возвращения в Украину "азовцев" российские военные не прокомментировали. Как обмена Виктора Медведчука.

В российских телеграм-каналах тем временем появлялись фото пленных из РФ, которые едут домой.

Также СМИ показали момент высадки бывших пленных в Москве на аэродроме "Чкаловский".

Позже обмен Медведчука подтвердил "глава ДНР" Денис Пушилин. Он заявил, что это он подписывал "указ" об обмене. И объяснил, почему обменяли Медведчука.

"Только на моих глазах, при участии Виктора Медведчука были освобождены тысячи ребят", - заявил Пушилин.

Также, по словам, "главы ДНР", часть из переданных Украине пленных - "военные преступники". Учитывая, что ранее так называли "азовцев" и иностранцев, то это можно считать подтверждением их обмена с российской стороны.

В целом стало понятно, что Пушилина сделали основным ответственным за этот обмен. "Понимаю чувства и эмоции всех, но подписал указ, исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего", - заявил он.

Что стоит за обменом?

Пока нет развернутых объяснений самой России по поводу обмена (представитель Кремля Дмитрий Песков освобождение того же Медведчука комментировать отказался). Но в первом приближении все это выглядит весьма неожиданным.

Бросается в глаза сразу несколько моментов.

Во-первых, обмен Виктора Медведчука. Ранее из России поступали сигналы, что его могут поменять на бойцов "Азова". Но против этого на тот момент выступили многие сторонники "спецоперации". После чего в Кремле заявили, что он не военнопленный, и не воевал на стороне России, поэтому менять его на других пленных нельзя.

Теперь же его поменяли. При этом, что характерно, что произошло то накануне проведения "референдума" по присоединению к РФ захваченных украинских территорий. И это уже породило слухи, что освобождение Медведчука как-то с этими "референдумами" связано. И якобы он может получить некую должность в российской системе власти, связанную с "новыми территориями".

Во-вторых, из Кремля и "республик" ранее шли настойчивые сигналы о том, что "азовцев" менять не будут вообще, а устроят над ними "трибунал". К которому уже начали открыто готовиться в Мариуполе. И, как видим, снова произошла смена концепции.

То же самое касается и зарубежных военных, которые приехали вступить в ряды ВСУ. Их вообще ранее приговорили к расстрелу, но теперь отпустили без всяких пояснений.

Поэтому в России обмен уже вызвал негодование в телеграм-каналах, поддерживающих "спецоперацию". Там явно ждали более равноценного обмена - тем более, после столь резких шагов России по поводу "референдумов" и частичной мобилизации. А также на фоне угроз Путина применить ядерное оружие в случае нападения на российскую территорию.

Эту "зраду" российское минобороны явно пыталось смягчить упоминанием того, что 55 освобожденных из Украины россиян подвергались в плену издевательствам - то есть, их нужно было спасать любой ценой.

Из того же ряда - мера по командирам "Азова" и других соединений, попавших в плен из "Азовстали". Их до конца войны оставят в Турции, судя по всему, с ограничениями в передвижении. Видимо, это было условием РФ. Хотя уже сейчас понятно, что "азовцы" в ближайшее время станут медийными фигурами №1, даже не въезжая в Украину.

То есть, на первый взгляд, обмен для РФ действительно не выгоден. К тому же он противоречит установкам, которые ранее давали российские власти, а также подконтрольное им руководство "ДНР".

Вариантов, что произошло, в российских пабликах муссируется множество - от "предательства" до "хитрого плана". Кстати, не исключено, что нынешний обмен - это пролог к более широкому обмену "всех на всех", что уже анонсировал украинский генпрокурор Андрей Костин.

Но скорее всего были более глобальные договоренности не только с Украиной, но и по международной линии. На это указывают сразу несколько факторов: активное участие Турции и Саудовской Аравии, освобождение всех или почти всех взятых в плен иностранцев и положительные комментарии по этому поводу США и Британии.

То есть скорее всего этот обмен больше обращен ко внешним игрокам и согласован с ними.

Появился ли шанс окончить войну?

В данном контексте обращает на себя внимание заявление Эрдогана о том, что состоявшийся обмен - шаг к завершению войны. Действительно ли это так?

Обмен и правда выглядит неким "авансом" со стороны России, который она дает и Украине, и Западу. И, если это так, то должен состояться некий ответный шаг (необязательно на уровне пленных).

Также примечательно, что обмен произошел ровно в тот день, когда Россия резко подняла ставки в этой войне, заявив официальные претензии на часть украинской территории ("референдумы") и объявив мобилизацию. А также очертив "красные линии" для применения ядерного оружия (при нападении на "российскую территорию", куда РФ намерена включить часть украинских областей).

В этом контексте на Западе уже звучали мнения, что Россия может таким образом заявить некую переговорную позицию, от которой готова начать торговаться с Украиной и Западом по вопросу окончания войны.

И выдача тех, кого Москва ранее намеревалась использовать в других целях, выглядит как очередной "жест доброй воли". И как признак международной договороспособности РФ - особенно на фоне ужесточения ее позиции по Украине.

Если вспомнить первые месяцы президентства Владимира Зеленского, то подобные обмены символизировали некое потепление отношений если не между странами, то на уровне Кремля и Банковой. Правда, по итогу это закончилось войной.

Поэтому и сейчас рано говорить о том, что крупнейший за время "спецоперации" обмен положит конец войне. Как не положила его "зерновая сделка", достигнутая при посредничестве той же Турции.

Также пока нет данных о том, что Запад изменил свою концепцию по России после заявлений Путина о "референдумах" и частичной мобилизации.

Заявления о том, что нужно продолжать вооружать Украину, поступали вчера весь день от США, НАТО и ЕС. А близкие к Пентагону военные эксперты - "Институт изучения войны" - сегодня заявили, что в словах Путина нет угроз нанести ядерный удар по Украине (то есть, можно и дальше поддерживать контрнаступление ВСУ).

Впрочем, были и другие заявления. Канцлер Германии Шольц сказал, что нельзя допустить прямой эскалации между Россией и Западом. А издание New York Times выпустило анализ, где говорится, что ситуация стала более взрывоопасной, и обострилась дилемма, как дальше вооружать Украину, не ввязавшись в ядерную войну.

Но такие сомнения звучали и раньше. Официальная же риторика по Украине на Западе пока ничуть не изменилась. То есть, большой угрозы для себя в происходящем там не видят (или не показывают вида).

Да и в целом позиции Украины и России сейчас абсолютно противоположны. Ставка на военное решение вопроса сейчас главная у обеих сторон.

С другой стороны, произошедший обмен показал, что каналы для дипломатии остаются и консультации не прекращаются. И когда появится политическая воля договариваться - эти каналы смогут сработать.