Подводим итоги 212-го дня войны.

Ситуация на фронте

Сегодня украинское командование дало несколько комментариев по ситуации на фронте. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении.

"Детали знает наш штаб, они доведены до командиров, они четко проводят определенные им задачи. Слишком большие детали не нужно знать противнику, а наше население в ближайшее время узнает", - сказал Череватый.

После освобождения Купянска Лиман – это следующий шаг к освобождению Луганской области, заявил он. "И, конечно, это будет сделано в определенное время. Каждый населенный пункт для нас важен, а этот в том числе с оперативно-тактической точки зрения", - заявил он.

Напомним, советник Офиса президента Арестович вчера сделал прогноз, что Лиман возьмут уже на днях.

Однако, сказал, что город еще не окружен. О наступлении ВСУ на Лиман заявил вчера и Денис Пушилин.

Продолжается наступление ВСУ и севернее - начальник главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщил об освобождении Яцковки на левом берегу Оскола. То есть продолжается наступление на российскую линию обороны на левом берегу Оскола - процесс, который мы уже описывали вчера.

Если украинская армия возьмет Лиман и закрепится на левом берегу Оскола, то далее открывается путь на Луганскую область.

Российские военные телеграмм-каналы также пишут об этой угрозе. То есть, Москве она очевидна. Увидим в ближайшие дни сможет ли армия РФ все-таки удержать здесь фронт и прибудут ли подкрепления.

Пока по всей линии фронта здесь идут ожесточенные бои.

В Донецкой области основные события развиваются вокруг Бахмута, на который продолжают наступать российские войска.

По словам Громова, россияне хотят окружить город, но украинские войска держат оборону и даже отвоевали часть позиций к югу от Бахмута.

А вот "Институт изучения войны" (США) сообщает, что ВСУ отошли в восточной части Бахмута, взорвав мост через речку Бахмутка. Американские эксперты таже приводят данные "ДНР", где заявили, что захватили населенный пункт Жованка на северной окраине Горловки.

Источники в США и на Западе говорят, что основная часть российских войск все еще остается на юге, где Украина также развернула наступательные операции вокруг Херсона, пишет CNN. Об активной переброске сил на угрожаемые направления в Харьковской, Донецкой и Луганской областях речи не идет.

К слову, в Херсонской области о масштабны продвижения ВСУ по-прежнему ничего не слышно. Видимо, оборона россиян там значительно крепче, чем в Харьковской области.

Еще один важный момент.

В последние дни Росси стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Новости об этом идут постоянно.

Сегодня за этими дронами характерной треугольной формы ("Шахид-136") была целая охота в Одессе, где днем работала ПВО и звучали автоматные очереди прямо в центре города (стреляли по дронам из автоматов).

Но, по итогу, два из них сбить так и не сумели и они нанести удар по району порта Одессы, где начался пожар. Позже украинское воздушное командование заявило о том, что сбило еще один тип дрона - Мохаджер-6.

Особо обращает на себя внимание тот факт, что Одесса сейчас, по сути, находится далеко в тылу украинских войск - на сотни километров от линии фронта. Но, тем не менее, иранские беспилотники, как видим, достают и туда. А значит они, потенциально, могут "охотиться" за разными целями. Включая и системы ПВО и Хаймарсы.

"Страна" рассказывает, что известно об этих дронах.

Shahed-136. Размах крыльев – 2,5 м, длина корпуса – 3,5 м, заявленная дальность полета – не менее 2 000 км (то есть может, теоретически, долететь и до западной границы Украины), скорость — 185 км/ч.

Боеголовка — в носовой части. Головная часть может составлять до 50 кг взрывчатки, что делает этот дрон достаточно мощным оружием.

Может нести 4 или 8 ракет и оснащен устройством самоликвидации. То есть после отстрела боевого запаса сам поражает цель.

Мохаджер-6. Обломки этого беспилотника сегодня показали ВСУ (ссылка).

Размах крыльев – 10 м, скорость – 200 км/ч. Радиус действия составляет 200 км, при этом дрон может находиться в воздухе 12 часов.

Взлётная масса составляет 670 кг, а полезная нагрузка — 100 кг. На четырёх узлах подвески могут крепиться противотанковые ракеты третьего поколения Almas, которые бьют на расстояние до 8 км.

"Референдумы" начались

Сегодня в 8 утра по Киеву на неподконтрольных Украине территориях начались "референдумы" за вхождение в состав России.

Голосовать будут пять дней - от сегодня и до вторника 27 сентября. Все дни, кроме последнего, это будет происходить не только на "избирательных участках", но и на дому и во дворах выездными группами.

Вот, как это происходит в Калининском районе Донецка.

Вопросы в бюллетенях будут разные. У жителей Херсонской и Запорожской областей (точнее, их захваченной россиянами части), спросят, хотят ли они создать "независимое государство" и после этого стать частью РФ.

К слову, "голосование" намерены провести также и в подконтрольных РФ населенных пунктах Николаевской области - Снегиревке и Александровке.

В "ЛДНР" этап с "независимостью" пропустят (считается, что ее провозгласили еще в 2014 году) и сразу перейдут к вхождению в состав России. Предварительные итоги собираются озвучить уже 28 сентября.

Российские социологи уже публикуют данные "опросов", по которым от 87% людей "поддерживают вступление в Россию".

Кремль тоже комментировал процесс. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "при положительном решении" на захваченных украинских территориях "последуют действия парламента и президента России". "Будут подписаны документы, всё будет оперативно", - заявил он.

Назначенные Россией "власти" прямо по ходу голосования вносят коррективы в свои цели.

Например, в Запорожской области заявили о намерении "объявить о независимости" в границах уже подконтрольных РФ территорий и в таком виде затем войти в состав России.

При этом ранее заявлялось, что цель - выход на административные границы Запорожской области. То есть теперь, видимо, концепция поменялась и "границу" решили фиксировать по нынешней линии фронта.

Украинские комментаторы заявляют, что в Херсонской и Запорожской областях на участки идут голосовать, в основном, те, кто работает в созданных россиянами "администрациях", а в остальном "голосование" происходит через разнос урн по домам.

Советник ОП Михаил Подоляк отреагировал на "референдумы" в "ЛДНР".

"Сегодня нет никакого законного действия под названием "референдум". Здесь есть только пропагандистское шоу для Z-призыва и территория Украины, требующая немедленного освобождения", - написал он.

На Западе осудили "референдумы", а заодно и мобилизацию. Об этом заявили министры иностранных дел стран G7 после встречи в Нью-Йорке. Они назвали голосование эскалацией и пригрозили новыми санкциями. Итоги "референдумов" признавать не будут.

"Любые референдумы в условиях присутствия российских военных, запугивания и принудительных депортаций не могут быть свободными и честными. Любая форма аннексии территории Украины будет грубым нарушением ее суверенитета согласно Хартии ООН", - заявили они и призвали остальные государства занять такое же позицию.

Заявлено, что у Украины есть полное право защищаться от российской агрессии и возвращать контроль над утраченной территорией в пределах международно-признанных границ.

Последний тезис особенно важен. В России не первый день намекают, что после "референдумов" и аннексии этих территорий будут воспринимать попытку ВСУ их отвоевать как "нападение на РФ".

Что дает формальный повод применить ядерное оружие. И это одна их главных тревожных тем обсуждения последних дней.

Ядерные разговоры

Сегодня Дмитрий Песков ответил на вопрос, что будет, если после "референдума" Украина продолжит воевать за свои территории. Ответ прозвучал такой: "в случае присоединения в их отношении будет действовать соответствующие положения Конституции РФ. И все предельно четко на этот счёт".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае угрозы этим территориям может быть применено ядерное оружие. А вчера замглавы украинской военной разведки Вадим Скибицкий заявил британскому телеканалу ITV News, что, возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины, "чтобы остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство".

Такая перспектива, похоже, всерьез начала рассматриваться и на Западе рассматривается. Газета The Washington Post сегодня предположила, что Россия рассматривает возможность использования ядерного оружия на поле боя в Украине. Цель - заставить Киев и его сторонников заморозить нынешнюю линию фронта.

При этом, как сообщает издание со ссылкой на свои источники, США в течение нескольких месяцев направляли России частные предупреждения о "серьезных последствиях" применения ядерного оружия по Украине.

Правда, о каких именно последствиях идет речь конкретно не говорится.

"Администрация Байдена в целом решила намеренно расплывчато предупреждать о последствиях ядерного удара, чтобы Кремль беспокоился о том, как может отреагировать Вашингтон", - говорится в статье.

Но, помимо психологического давления, неизвестно, что еще стоит за этой тактикой. "Администрация Байдена столкнется с кризисом, если Россия применит ядерное оружие в Украине", - считает Washington Post.

"Любой прямой военный ответ США против России может привести к возможности более масштабной войны между ядерными сверхдержавами, предотвращение которой администрация Байдена сделала приоритетом номер один во всей своей политике в отношении Украины", - пишет издание.

В "Атлантическом совете" уже заявили, что лучшим вариантом для администрации Байдена может быть нанесение ответного удара обычными средствами по российским силам.

"Если российские силы в Украине начнут ядерную атаку, Соединенные Штаты могут нанести прямой удар по этим силам... Чтобы послать сообщение о том, что это не грядущая крупная война, это ограниченный удар. Если вы Путин, что вы сделаете в ответ? Я не думаю, что вы сразу скажете, давайте запустим все ядерные бомбы в США", - считает Мэтью Крениг, профессор государственного управления в Джорджтаунском университете и директор Центра стратегии и безопасности Скоукрофта в Атлантическом совете.

Но даже ограниченный обычный удар американских вооруженных сил по России будет расценен многими в Вашингтоне как безрассудство, поскольку они возражают против риска полномасштабной войны с Россией, обладающей ядерным оружием, сообщает The Washington Post.

Впрочем, судя по заявлениям из РФ, там предпочли бы ядерной войне переговоры с американцами и с этой, вероятно, и повышают ставки. В Совбезе России сегодня призвали "активнее изучать опыт урегулирования Карибского кризиса".

В ходе выступления на конференции к 60-летию Карибского кризиса замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что события 1962 года являются примером того, как две сверхдержавы могут объединиться для совместной конструктивной работы "на благо всего человечества", отложив в сторону идеологические противоречия.

Карибский кризис - политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года. Тогда США разместили на территории Турции (т.е. близко к СССР) ракеты "Юпитер", а СССР разместил ракеты на Кубе, т.е. рядом с побережьем США.

Кризис мог привести к глобальной ядерной войне. Ситуация разрешилась договором между США и СССР о взаимном выводе ракетного вооружения с Кубы и из Турции.

Считается, что в 1962 году мир был наиболее близок тому, чтоб началась третья мировая война с использованием ядерного оружия. Но после договоренностей Москвы и Вашингтона опасность отступила и в дальнейшем Советский Союз и Америка начали искать пути мирного сосуществования друг с другом (точнее - относительно мирного, с учётом холодной войны).

Вероятно, Москва, заявлениями о Карибском кризисе, намекает Вашингтону, что и на этот раз все можно решить во время прямых переговоров руководителей России и США.

Однако пока непонятно - готовы ли американцы о чем-то подобном договариваться сейчас с Путиным.

В 1962 году США и СССР воспринимались в мире как практически равновеликие сверхдержавы и потому им было куда проще пойти друг другу на уступки, чем сейчас, когда США уже 30 лет по сути является единственной сверхдержавой. И существенные уступки с ее стороны могут подорвать этот статус, а также всю созданную после окончания "холодной войны" систему международных отношений.

И на данный момент никто ни о каких стратегических компромиссах с Кремлем в Вашингтоне не говорит. По крайней мере публично.

А ставки, тем временем, все повышаются. И о ядерной войне уже, к сожалению, не говорят как о чем-то совершенно невозможном.

Мобилизация в России и чем ответит Украина

Тем временем, в РФ продолжается объявленная Путиным частичная мобилизация.

Российские оппозиционные СМИ пишут, что Россия намерена призвать даже не миллион, а 1,2 миллиона человек. Обе цифры Кремль опроверг. Но, если предположить, что они близки к истине, то эти объемы могут через некоторое время (по разумы подсчетам через 2-4 месяца) серьезно поменять картину на фронтах - поскольку будет означать рост российской группировки в Украине примерно в пять раз (при условии, конечно, если всех мобилизованных должным образом обучат и вооружат).

И здесь важен вопрос, чем на эту мобилизационную активность ответит Украина.

Вчера Зеленский провел по этому поводу заседание Ставки верховного командования. Конкретных решений публично не озвучили.

Однако перечень возможных ответных действий Украины и ее союзников примерно понятен.

1. Первый - это усиление мобилизации в Украине. Министр обороны Резников ранее заявлял о замедлении темпов призыва - но это было до решений Путина. Поэтому нельзя исключать, что мобилизация активизируется.

Однако ограничителем этого процесса (также как, впрочем, и в России) могут стать вопросы материально-технического и организационного порядка: смогут ли Украина и ее партнеры обучить и вооружить новый приток личного состава. И хватит ли подготовленных офицеров для командования новыми подразделениями.

2. Второй момент вытекает из первого - при формировании новых подразделений встает вопрос усиления западных поставок оружия и военного оборудования. Мы пока не видим тренда на увеличение поставок.

И не видит его Банковая. Сегодня глава Офиса президента Ермак заявил: "Жаль, что на 7 месяц войны мы до сих пор говорим о задержках в поставках обещанного оружия".

Одновременно Зеленский критикует Запад за отказ поставлять Украине основные боевые танки и быстрее давать системы ПВО. Но там не торопятся. Германия, к примеру, вчера в очередной раз отказывается поставлять Украине основные боевые танки и БПМ. Голосование за это в Бундестаге провалилось.

Западные возможности ограничивает истощенность собственных запасов, на воспроизводство которых уйдут годы, а также опасения разжечь глобальный конфликт, если Украина пойдет в наступление по всем фронтам.

В общем, как западные союзники материально ответят на российскую мобилизацию и помогут ли Украине добиться численного паритета - вопрос открытый.

3. Есть и более радикальный вариант - передать Украине более дальнобойные ракеты, которые смогут без существенного прироста по численности обеспечить ВСУ увеличение огневой мощи и повысить российские потери.

Но пока на это Запад не решался, опасаясь перехода войны в прямое столкновение России с НАТО. Что будет сейчас (после мобилизации и "референдумов") - посмотрим.

Пока же очевидно, что до того, как мобилизация в России скажется на ситуации на фронте, ВСУ нужно успеть освободить как можно больше территории.

Собственно, сейчас в Харьковской области и на севере Донецкой области мы такое наступление и наблюдаем. Не исключено, что будут и другие направления ударов.

Переговоры и Саудовская Аравия

Сегодня Дмитрий Песков также заявил, что переговорный процесс с Украиной "востребован для достижения наших целей". "Но мы не видим предпосылок для его возобновления", - заявил он.

Владимир Зеленский, который вчера провел заседание ставки, заявил, что решение о проведении "референдумов" закрывает возможность закончить войну за столом переговоров. Те же сигналы на днях поступали из России.

Но, судя по состоявшемуся большому обмену переговоры на самом деле продолжаются. И в них вовлечены международные силы.

Кроме Турции, в этом обмене ярко проявила себя Саудовская Аравия - один из ключевых союзников США на Ближнем Востоке, в последнее время наладившая ровные отношения с Россией. Именно благодаря саудитам, на свободу вышли иностранцы, воевавшие за Украину (хоть часть из них уже успели "приговорить" в "ДНР" к смертной казни). Их, в отличие от "азовцев", вывезли через Эр-Рияд.

Причем вывезли без видимых бонусов для Российской Федерации. А значит, это было частью какой-то другой дипломатической игры.

Сразу после обмена саудовскому принцу Бен Салману был звонок от Зеленского и советника Байдена Салливана. А затем принц позвонил Путину. Где и прозвучало заявление, что Саудовская Аравия готова помочь в политическом урегулировании конфликта.

"В начале разговора Путин поблагодарил наследного принца за его активный и выдающийся вклад в успех процесса обмена пленными. Наследный принц подтвердил готовность Королевства оказать все добрые услуги и поддержать все усилия по достижению политического решения кризиса", - говорится в сообщении арабской стороны.

Как мы уже говорили, у Саудовской Аравии всегда были особые отношения с американцами, а в последнее время правящая династия находится в дружеских отношениях с РФ. То есть в данном случае это удобная переговорная площадка для Вашингтона, Москвы и других игроков.

То, что переговоры через нее уже идут - стало понятно по маршруту пленных иностранцев. А вот касаются ли они более глобальных вопросов и помогут ли закончить войну - покажет время.

Пока же, как говорилось выше, идет игра на повышение ставок.