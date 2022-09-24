Подводим итоги 213-го дня войны.

Ситуация на фронте

В сводках Генштаба ВСУ сегодня упомянута беспилотная атака по Одессе. Сообщается, что вследствие удара дронов погибли два человека, ещё двое ранены.

Украинские военные вчера днем сообщили, что город атаковали дроны иранского производства "Шахид-136" и "Мохаджер-6". Детальных фотографий обломков не было, но ранее в Украине показывали не сами "Шахиды", а российскую реплику - беспилотник "Герань-2", сделанный, как считается, по чертежам иранских конструкторов.

В ночь на субботу была ещё одна атака "Шахида" в Одесской области. Командование "Юг" заявило, что его сбили в районе порта "Южный".

То есть, Россия начала применять массово дроны нового типа - не подтверждая при этом, что они иранские. Но Украина их официально называет БПЛА иранскими. А вчера МИД лишил аккредитации иранского посла и сократил число сотрудников дипмиссии.

Посольство Ирана выпустило в ответ заявление, где говорит, что сожалеет о действиях Украины и считает их "основанными на неподтвержденных сообщениях и вызванными созданием медийного пространства иностранной стороны".

То есть, и в Иране поставок России БПЛА по-прежнему не подтверждают. Тем не менее, риторика Банковой достаточно жесткая. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Иран находится "на дне цивилизации".

"Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - написал Подоляк в твиттере.

На ту же тему выступил в своем телеграм-канале и глава Офиса президента Андрей Ермак: "Каждому, кто поддерживает убийство украинцев и помогает России оружием, гарантирована изоляция. И речь не только о санкциях".

На Донбассе продолжаются боевые действия.

Как говорится в сводке Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

Лиман в сводках не упоминается, но бои, судя по информации из разных источников, там идут серьезные. Военные телеграм-каналы пишут, что ВСУ сейчас штурмуют Дробышево - село в пяти километрах к северо-западу от Лимана, откуда открывается прямая дорога на сам город. Также пишут, что ВСУ продвигаются и к Ямполю (город восточнее Лимана). То есть Лиман по-прежнему хотят окружить.

Украинская власть одновременно посылает сигналы, что готовится к освобождению Луганской области. Зеленский вчера создал военные администрации на территории региона, которая сейчас подконтрольна "ЛНР" - в городах Счастье, Сватово и Старобельске.

Украинские спикеры (губернатор Луганщины Гайдай, спикер Офиса президента Арестович) в последнее время часто говорят о том, что после взятия Лимана для ВСУ открывается путь на Луганскую область. Ту же задачу решает форсирование реки Оскол в Харьковской области.

Но там ли ВСУ начнут свое новое генеральное контрнаступление - пока неизвестно. Если вспомнить историю с Балаклеей, этот удар никем не анонсировался - в отличие от широко рекламируемого наступления в Херсонской области, которое пока не достигло каких-то масштабных результатов.

Сегодня были снова мощные обстрелы самого центра Донецка. Пострадали здания по проспекту Ватутина, который соседствует с "городской администрацией" (правда, снаряды падали довольно далеко от нее). Также были прилеты по дворам у центрального бульвара Пушкина.

Также был обстрел Запорожья, куда в последнее время прилеты идут почти ежедневно. Пострадал многоквартирный дом, где есть один погибший (на фото в начале материала). Остальные удары пришлись на объекты инфраструктуры.

Из Запорожья через Кривой Рог на Киев запустили новый поезд, которым смогут воспользоваться для эвакуации (в том числе жители Никополя и Марганца). То есть, ситуация с обстрелами во всем этом регионе накаляется.

Военные перспективы

На Западе считают, что после появления проблем на фронте Путин взял руководство войсками в свои руки. А также запретил российским военным отступать из Херсона, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

"Уход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить за Днепр, сохранив технику и личный состав. Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения Путина в войне и принесло бы Украине вторую крупную победу за один месяц", - пишет издание.

Собеседники NYT утверждают, что Путин объявил генералам о намерении самолично принимать решения по стратегическим вопросам на местах. По утверждениям источников газеты, это создало напряженность среди военных.

Отметим, что ранее западные СМИ писали ещё в мае, что Путин "принял командование на себя".

Напомним, что в Херсонской области украинские войска наступают с конца августа, но пока продвижение незначительное (особенно, если сравнивать с успехами ВСУ в Харьковской области). Украинские спикеры и эксперты предполагали, что россияне сами отведут войска на левый берег Днепра из-за постоянных ударов ВСУ по коммуникациям через реку. Но этого пока не происходит.

С учётом информации The New York Times, а также проводимого, в том числе и в Херсоне, "референдума" о присоединении к России, отход армии РФ на левый берег по "доброй воле" выглядит маловероятным.

Важное заявление сегодня прозвучало из Европы по вопросу ядерного оружия. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррелль призвал искать дипломатическое решение.

По его мнению, война достигла "опасного момента". "Потому что российская армия загнана в угол, а реакция Путина - угроза применения ядерного оружия - очень плохая", - объяснил Боррелль.

Отсюда он делает вывод: необходимо достичь "дипломатического решения", но с одним непременным условием: оно должно сохранить "суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Иначе мы можем закончить войну, но мира у нас не будет, а будет другая война", - сказал Боррелль.

"Когда люди говорят, что это не блеф, вы должны воспринимать их всерьез", - добавил он, имея в виду угрозу Путина применить ядерное оружие.

Про то, что "это не блеф" говорил Путин в своем недавнем обращении, когда заявил, что Россия может применить ядерное оружие для защиты своей территориальной целостности. То есть, после того как пройдут референдумы и захваченные украинские территории РФ аннексирует, то под "нарушением территориальной целостности" Москва может рассматривать наступление на них ВСУ.

Боррель не пояснил какое именно "дипломатическое решение" он видит по войне в Украине.

Впрочем, и сам факт подобных призывов уже достаточно показателен.

"Референдумы"

Сегодня - второй день "референдумов" на захваченных территориях Украины.

На зданиях в центре Донецка появились огромные баннеры. На них - своеобразная иллюстрация вхождения "ДНР" в состав России.

На фоне - название множества городов, причем населенные пункты Донбасса стоят рядом с такими названиями, как "Волгоград", "Сургут", "Владивосток" и так далее. В центре - большими буквами написано "Россия".

Но поощряют к участию в голосовании не только идеологически.

Жители Донецка сообщили "Стране", что как раз вчера, в первый день "референдума", всем родителям перечислили на карту "путинские выплаты" - по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Также именно в этом день было зачислено по 3 млн рублей раненным и 7,4 млн семьям погибшим.

А за несколько дней до "референдума" военные "ДНР", в том числе мобилизованные, получили повышенные зарплаты. Летом рядовые получали около 100 тысяч. В сентябре они получили 200 тысяч рублей.

На Западе уже готовятся к новым антироссийским санкциям за "референдумы". Президент США Джо Байден анонсировал "быстрые и тяжелые" санкции.

"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины. Российские "референдумы" – это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силой части Украины, грубо нарушающий международное право, включая устав ООН", – говорится в заявлении президента США.

Мобилизация в России

Также идет четвертый день процесса, который длится параллельно с "референдумами" - мобилизация в РФ.

Если в предыдущие дни о скандалах с набором призывников сообщали в основном оппозиционные российские медиа, то сегодня к ним подключились и первые лица государственных телеканалов.

Вот, что пишет главред RT Маргарита Симоньян:

"Вчера официально объявили, что мобилизация не касается студентов очных и вечерних отделений.

Сегодня в военкоматах говорят, что "это касается только призывников, а не мобилизованных".

Объявили, что рядовых набирают до 35 лет. Повестки приходят сорокалетним", - сообщила она.

Она и другие медийные персоны, а также российские "военкоры" сегодня активно критиковали огрехи призывной кампании в России. Кроме перечисленных проблем сообщали о попытках мобилизовать ранее не служивших и хронически нездоровых мужчин. А также о выдаче, к примеру, ржавых автоматов.

После этого пришла информация, что проблема с этими автоматами уже решена.

Судя по всему, высшим российским руководством в медиа спущены установки следить за ходом мобилизации и выявлять ее недостатки. Российские телеграм-каналы сообщают, что в минобороны регулярно проводят "разборы полетов" с военкоматами. Также сегодня пришло известие, что уволен замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков, который отвечал за тыловое обеспечение и занимал эту должность с 2008 года.

Официальная причина - "в связи с переходом на другую работу". Но очевидно, что это произошло после первых скандалов, связанных с обеспечением во время мобилизации.

Заместителем министра вместо Булгакова назначен Михаил Мизинцев, руководитель Центра управления обороной.

Также российские СМИ написали, что сегодня Минобороны провело совещание с военкоматами, где отчитало их за халатность и привлечение всех без разбора вопреки официальным разъяснениям. Под страхом увольнения причастным приказали навести порядок.

В Сети, тем временем, ширятся видео разной направленности. Во-первых, с массой мобилизованных людей.

Во-вторых, с теми, кто служить не хочет. В Сети публикуют ролики очередей на границе России с Казахстаном и Грузией. Местные медиа пишут, что выехать из Астраханской области в Казахстан сейчас занимает в районе суток, а пройти через грузинскую границу - порядка шести часов.

При этом мужчин в целом выпускают, хотя и пристально опрашивают.

Также увеличился поток желающих выехать из РФ через Финляндию, заявляют власти страны.

В российских телеграмм-каналах прошел слух, что границу на выезд для мужчин закроют уже на следующей неделе, а в приграничных областях с Украиной будет введено военное положение.

При этом Европа раскололась по вопросу, принимать ли бегущих от мобилизации россиян. Ряд стран восточной Европы против, а вот Германия, Нидерланды, а также руководство Евросоюза - за.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен предоставлять убежище людям, которые находятся в опасности из-за своих политических убеждений. Он отметил, что открыт для консультаций с коллегами из ЕС по поводу того, каким образом можно было бы осуществить такую инициативу.

Третья категория видео - активные противники мобилизации в России. Они выходят на немногочисленные митинги, где их часто задерживают. А некоторым и вручают повестки.

Американский "Институт изучения войны", описывая проблемы мобилизации в России, призывает их не абсолютизировать.

"Вполне возможно, что министерство обороны России решит некоторые из самых серьезных проблем и направит мобилизационные усилия в нужное русло", - пишут американские эксперты.

"Институт" не исключил, что большая часть частичной мобилизации проходит более или менее по плану. И что "социальные сети освещают проблемы, которые являются серьезными, но не обязательно повсеместными".