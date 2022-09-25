Подводим итоги 214-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Главная тема на войне сегодня и уже третий день подряд - активность российских беспилотников на юге. Генштаб сообщал о более чем 60 вылетах вражеских БПЛА за сутки, особенно в Херсонской и Николаевской областях.

С утра были удары дронами по центру Одессы, где попали в административное здание (в телеграм-каналах пишут, что целились в штаб оперативного командования "Юг", но эту информацию никто не подтверждал).

Вот, как этот беспилотник пытались сбивать - снова интенсивные автоматные очереди.

Днем украинским ПВО удалось сбить под Николаевым еще один дрон-камикадзе - как утверждается, иранский Shaheed-136.

Ввиду этой активности объединенное командование "Юг" советует жителям городов держаться подальше от мест, которые россияне могут атаковать. Но по самим этим аппаратам у военных еще много вопросов.

"Дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения. Сейчас наши войска изучают тактику врага в использовании этого оружия. Боевые уловки оккупантов удастся разгадать. Тактико-технические характеристики еще не изучены полностью, потому что есть противоречивые данные о том, насколько далеко они могут быть направлены. Сейчас это изучается. Думаю, что в ближайшее время сообщим и сориентируем всех", - заявила глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Вот, кстати, как эти дроны действуют - отрывок и презентационного видео иранских производителей.

В общем, россияне наращивают атаки беспилотниками, закупленными в Иране или сделанными по его технологии. И в ближайшее время это будет темой №1 на фронте. Поскольку РФ сможет наносить гораздо больше точечных ударов по тылам украинской армии.

Контрмеры уже принимаются. Одна из израильских оборонных компаний поставит Украине системы защиты от беспилотников, сообщает The Times of Israel. Официально эта информация пока не подтверждена, однако логично предположить, что Украина ищет, где получить такие системы.

Перейдем к ситуации на Донбассе. Там по-прежнему самой горячей точкой остается Лиман.

В сводках говорится, что россияне обстреливают из танков и минометов Коровий Яр - населенный пункт к северу от Лимана, где на днях сообщалось о появлении ВСУ (Лиман сейчас пытаются окружить украинские силы). То есть за Коровий Яр идут бои.

Атаки россиян, по данным Генштаба ВСУ, отбиты в районах Соледара, Выемки, Курдюмовки, Зайцево, Новомихайловки и Первомайского. Это населённые пункты вокруг Бахмута и Донецка.

Ночью россияне нанесли очередные удары по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры, электроподстанция и жилой сектор, где также пропал свет. Минобороны РФ подтвердило удар и заявило, что целило "по пункту временной дислокации иностранных наемников".

Мощные удары ВСУ наносили по Херсонской области. После обстрела пострадал оптовый рынок в Новой Каховке. А в Херсоне после удара по гостинице Play погиб украинский экс-нардеп Алексей Журавко.

Журавко - инвалид-колясочник. В Раду избирался в 2006 и 2007 годах от Партии Регионов. После 2014 года критиковал Майдан и поддерживал Россию. Накануне гибели он в Херсоне пришел голосовать на "референдум".

Издание New York Times выпустило сегодня большой репортаж о боевых действиях в Херсонской области. Битва, которая там продолжается - "возможно, самая страшная за всю войну", пишет корреспондент издания.

Данные о потерях украинской стороной не разглашаются. Но после бесед с бойцами ВСУ корреспондент вынес ощущение, что потери "большие и даже массовые". Ему рассказали, например, что в боях за одно только село полегли сотни солдат. В другом месте за два часа погибло 50 бойцов.

"Каждый украинский солдат на южном фронте носит с собой автомат, но немногие из них стреляли из этого оружия. Смерть здесь приходит с большого расстояния. Она неизбирательна и тотальна", - пишет американское издание.

Украинские чиновники говорят, что у них не было выбора, кроме как начать атаку. Нужно освободить юг, прежде чем дожди в октябре превратят дороги в непроходимое болото.

Также Киеву нужно показать миру, что он способен выгнать россиян со своей территории, особенно до того, как зима станет испытывать решимость союзников. Но основательно укрепившиеся в Херсонской области россияне способны оказывать сильное сопротивление, что и приводит ко множеству жертв, пишет NYT.

Мобилизация в России и Украине

В РФ продолжается частичная мобилизация. Возникающие проблемы российское руководство пытается купировать.

После ряда скандалов с рекрутированием в армию не служивших ранее студентов, Путин издал указ, которым освободил учащихся вузов, в том числе заочников, от мобилизации.

Правда, коснулось это только государственных вузов. Те, кто учатся в частных университетах, по-прежнему подлежат призыву (и уже идут призывы распространить указ и на них).

Крым сегодня первым заявил, что намерен закончить мобилизацию в это воскресенье, поскольку выполнил план по ней, заявил "глава" полуострова Сергей Аксенов.

Тем не менее, очереди на вылет в московских аэропортах Шереметьево и Внуково меньше не становятся. А на сухопутной границе все чаще стали ловить "нелегалов", которые пытаются проникнуть в Казахстан в обход пограничных пунктов.

Причина таких настроений - в России уже второй день распространяются настойчивые слухи, что на следующей неделе, сразу после окончания "референдумов" (то есть - 28-29 сентября) в РФ запретят выезд военнообязанных.

Открыто протестуют по поводу массового призыва в Дагестане. Там идут митинги против мобилизации.

Сегодня российские телеграм-каналы публиковали видео из села Эндирей, жители которого протестуют против призыва в армию. Именно там слышали автоматные очереди - и пока неизвестно, кто стрелял.

В Махачкале - столице Дагестана - сегодня днем тоже были акции недовольства мобилизацией. По видеороликам заметно, что там протестуют, в основном, женщины.

Важные мессиджи по поводу российской мобилизации звучат из Украины. Судя по ним, Киев ответит на российский призыв увеличением планов по мобилизации в Украине.

Советник ОП Алексей Арестович вчера допустил, что всех украинских студентов призовут в армию. Так он прокомментировал, в частности, требования учащихся иностранных вузов отпустить их за границу.

"Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие. Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбонне либо в Оксфорде?", - сказал Арестович в эфире у Марка Фейгина.

В целом, по словам советника Офиса президента, в мобилизационном резерве Украины находится более пяти миллионов человек.

"Если будет не хватать людей для обороны, то будет мобилизация. Еще раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 миллиона человек", - сказал Арестович. По его словам, Запад поможет их вооружить.

То есть, исходя из его слов, ответом на мобилизацию в РФ может стать увеличение масштаба мобилизации в Украине.

Верят ли США в ядерную угрозу

Вчера и сегодня продолжали обсуждать возможный ядерный удар по Украине после "референдумов", который должны завершиться 27 сентября (а а уже 29-го, как пишут российские СМИ, захваченные территории уже планируется официально принять в состав России).

Судя по словам главы МИД РФ Лаврова, сказанных вчера на пресс-конференции в ООН, на захваченные Россией территории Украины будут распространяться гарантии защиты ядерным оружием.

На вопрос, будет ли ядерная доктрина РФ распространяться на регионы Украины, которые Россия собирается аннексировать, ответ прозвучал такой:

"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации, безусловно находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию", - заявил Лавров.

На это отреагировала Банковая. "Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН - большей насмешки над глобальными институциями трудно и представить", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, ядерные угрозы РФ - это проблема не Украины, а всего мира. "Члены Ядерного клуба должны очертить России последствия. "Ящик Пандоры" должен быть закрыт", - пишет Подоляк.

Ранее в интервью The Guardian он призывал ядерные державы предупредить Путина о возможности ядерного удара по Российской Федерации. Причём, как выходит из слов Подоляка, превентивного.

"Другие ядерные государства должны очень твердо заявить, что, как только Россия хотя бы подумает о нанесении ядерных ударов по чужой территории – в данном случае по территории Украины – последуют быстрые ответные ядерные удары, чтобы уничтожить ядерные пусковые установки в России", - обрисовал перспективу Подоляк.

К слову, предупреждения от Запада в адрес России поступают - правда, пока неясно, что они содержат.

Помощник по национальной безопасности президента США Байдена Джейк Салливан сегодня сообщил о том, что Россия уже получила "жесткое предупреждение" от его страны "на очень высоком уровне". По его словам, США заявили Москве, что применение Россией ядерного оружия "будет иметь катастрофические последствия", а Вашингтон даст "решительный ответ".

При этом премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала "не слушать угрозы Путина", а продолжать вводить новые санкции против России и поддерживать Украину. "Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы", - сказала Трасс в интервью CNN.

При этом в западной прессе настроения более тревожные. New York Times пишет, что Россия может взорвать тактическое ядерное оружие — возможно, в ходе демонстрационного взрыва над Черным морем, Северным Ледовитым океаном или на территории Украины. Но пока нет доказательств того, что он перемещает это оружие или готовит такой удар, сообщили газете представители администрации США.

Официальные лица рассказали журналистам, что они отметили изменение тона, масштаба и серьезности последних угроз Путина. Но не верят, что он готов применить ядерное оружие сейчас, учитывая реакцию, которую это вызовет со стороны Запада, а также со стороны союзников Москвы, таких как Китай и Индия.

Тем временем, в Белом доме сообщили, что США продолжат содействовать поставкам в Украину танков советского производства - а о передаче основных боевых танков западного производства речи пока не идет.

Об отказе поставлять такие танки в очередной раз заявил канцлер Олаф Шольц. По его словам, Германия не хочет отправлять танки Украине, потому что это может стать "опасным шагом в развитии конфликта".

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой", - пояснил в интервью The New York Times.

Накануне издание Military Watch писало, что Украина получит словенские танки M-55S, которые были построены на базе советских Т-55А - так как у НАТО иссякли запасы танков Т-72.

Относительно Украины в США назревают и другие проблемы. Как пишет The Wall Street Journal, многие республиканцы в Палате представителей задаются вопросом, не лучше ли потратить деньги на борьбу с Китаем и решение экономических проблем.

Число скептиков по поводу помощи Украине в Конгрессе возрастает, и в преддверии ноябрьских выборов они особенно активизируются, обращая внимание на то, что в помощь Украине уже направлены колоссальные средства - многие миллиарды долларов.

В то же время, есть серьёзные экономические проблемы, с которыми должна сейчас справляться Америка - в первую очередь, серьезнейшая инфляция. В борьбе с ней потраченные на Украину миллиарды могли бы очень пригодиться, рассуждают скептики.

В январе республиканцы наверняка будут составлять заметное большинство в Конгрессе, и вопрос помощи Украине может выглядеть уже совершенно иначе, предполагает издание.