Подводим итоги 215-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Согласно сводкам Генштаба ВСУ, на Донбассе противник атакует в направления Бахмута, Авдеевки и Угледара. А именно - в районах Соледара, Бахмута, Спорного, Майорска, Подгородного, Выемки, Курдюмовки, Зайцево, Новомихайловки, Первомайского, Павловки и Победы.

Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Два беспилотника попали по военному объекту, там всю ночь шла детонация боеприпасов и пожар. Местное население эвакуировали.

Место не сообщалось, но одесские телеграм-каналы писали, что взрыв произошел в Белгород-Днестровском районе.

То есть предположительно иранские беспилотники продолжают массированные налеты. По этому поводу в том числе Зеленский сегодня провел заседание ставки Верховного главнокомандующего. На ней наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг".

Президент также заявил, что "важно, чтобы военные, которые сейчас продвигаются вперед, были полностью обеспечены высокоточным оружием и всем необходимым". О том, что ВСУ идут в наступление, он упоминал вчера в своем вечернем обращении.

Куда наступают - президент не конкретизировал. Но в соцсетях сегодня сообщили, что освобожден Купянск Узловой на левом берегу Оскола. То есть наступление продолжается на востоке Харьковской области в направлении границы Луганской области.

Российские телеграм-каналы сообщают об ожесточенных боях вокруг Лимана, куда наступают украинские войска. У ВСУ преимущество в живой силе, но ландшафт местности не позволяет его реализовать в полной мере.

При этом ежедневно есть тактические продвижения украинских войск, поскольку лесистая местность позволяет сосредоточивать пехотные группы. В частности, по данным российских военных телеграмм-каналов, украинские войска продвигаются на восток от Оскола в районе к северу от Лимана (очевидно, пытаясь окружить этот город с севера). Сообщается, что ВСУ уже овладели Карповкой и Редкодубом.

Правда, официальных подтверждений этой информации нет.

Карта из российских телеграмм-каналов

Сегодня, к слову, был сильный ракетный удар по Славянску, откуда в том числе идут операции по освобождению Лимана.

Также российские военные телеграм-каналы пишут о том, что украинские войска сосредотачиваются в районе Запорожья. Там отдельные российские представители ждут наступления ВСУ.

На Херсонском фронте за последние несколько дней наблюдается ослабление активности.

Мобилизация в России

Сегодня российские регионы начали отчитываться о приближении к выполнению плана по частичной мобилизации. В частности, об этом заявили в Севастополе и в Крыму, где сказали, что призвали даже тех, кто служил срочную службу в украинской армии. Они приняли присягу на верность России и отправились в подразделения российской армии.

В самой России обсуждается ограничение на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе, где тысячи мужчин призывного возраста стремятся покинуть страну (в России в отличие от Украины границы пока на выезд не закрывали).

Из российской власти поступают разные сигналы о том будут ли закрывать кордон. Сенатор Сергей Цеков заявил о необходимости запретить выезд за границу всем россиянам призывного возраста.

Также он призвал повысить штраф за уклонение от получения повестки с 3 до 50 тысяч рублей, и возможно, ввести уголовную ответственность.

Ему ответил другой сенатор - Андрей Клишас. Он предложил "всем коллегам" уделять больше внимания другим вопросам.

"Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации о которых сообщают СМИ", - написал он в Telegram.

Кремль и военные пока говорят, что кордон не закрывают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявил, что "в настоящий момент никаких решений на этот счет нет". А минобороны РФ сообщило, что "в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается".

Но понятно, что существенное усложнение выезда уже происходит - пусть и без формального закрытия границы. Российские СМИ пишут о том, что есть списки подпадающих под мобилизацию, которые пограничникам передают из Минобороны. И тех, кто в этих списках не выпускают из страны без справки из военкомата.

В целом по стране протесты против мобилизации довольно немногочисленные. Видимо те, кто против, "голосуют ногами" - просто уезжая из страны.

Исключение - Дагестан, где протесты идут уже несколько дней. В том числе и в Махачкале со вчерашнего дня. Сегодня они дошли до драки и массовых задержаний. Власти пытаются купировать протесты, задерживая наиболее активных участников и ведя переговоры, успокаивая население. Какие результаты даст эта работа увидим в ближайшие дни. Но в целом то, что именно в Дагестане идут наибольшие протесты не удивительно. Это регион, который федеральные силы смогли "умиротворить" сравнительно недавно. Гораздо позже чем Чечню. И там еще 5-10 лет назад шли боестолкновения, было сильно влияние исламистов и их подполья. Естественно, это сказывается и сейчас.

Еще один из инцидентов - призывник выстрелил в военкома города Усть-Илимска Иркутской области и тяжело его ранил. Стрелком оказался 25-летний местный безработный Руслан Зинин. По словам очевидцев, перед тем как открыть стрельбу, он сказал: "Сейчас все поедем домой".

В Украине сегодня попытались сгладить негатив после заявлений Арестовича о том, что Киев может усилить мобилизацию после объявления массового призыва в России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не нуждается в дополнительной мобилизации, поскольку имеет резервы и готова к большему количеству российских военных.

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию", - сказал советник главы Офиса президента.

Впрочем, в любом случае, даже если планы по мобилизации увеличат, то общественность об этом в известность ставить вряд ли будут - эти цифры засекречены, а всеобщая (а не частичная) мобилизация в Украине и так уже объявлена еще 24 февраля и в ее рамках могут призывать сколь угодно много военнообязанных.

Референдумы и что будет дальше

В "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей сегодня заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися. Явка, по их словам, составила свыше 50% (на Донбассе - свыше 70%).

При этом организованное россиянами голосование продолжается. Последний его день будет завтра, 27 сентября. А процедура "принятия в состав России" может состояться 29 сентября.



Руководство РФ уже дало понять, что после этого наступление ВСУ будет рассматривать как "агрессию против России" и применит в ответ "весь арсенал средств".



Какие есть сценарии развития событий после "референдумов" - анализирует "Страна".



1. Россия выдвинет ультиматум с угрозой использовать ядерное оружие.



Часто обсуждаемый сейчас сценарий: РФ потребует от Украины прекратить боевые действия, пригрозив в случае отказа ядерным ударом.



Вероятность этого сценария напрямую зависит от реакции на такую перспективу внешних сил – Запада, а также нынешних партнеров России - Китая, Индии и Турции. Если Путину от них поступят предупреждения о последствиях, которые он воспримет как серьезные, то вероятность снизится. Если нет – то ничего исключать нельзя.



При этом, возможно, что ядерный ультиматум не будет озвучен сразу после аннексии украинских территорий, а будет отложен, чтоб оценить развитие ситуации на фронте. Если украинские войска не смогут более развить наступление на уже захваченные РФ территории, то ультиматум предъявлять не будут, воюя и дальше обычными вооружениями. А если возникнет, например, реальная угроза для РФ потерять Херсон (или же какую-либо другую территорию), то ультиматум может быть предъявлен.



Что касается реакции Украины, в случае, если такой ультиматум будет выдвинут, то она также напрямую зависит от позиции западных союзников: предупредят ли они Россию об ответном ударе, либо настоятельно посоветуют Украине идти на перемирие и компромиссы, чтоб избежать ядерной войны.



2. Война идет в прежнем режиме



Этот сценарий подразумевает, что Россия не будет ни использовать оружие массового поражения, ни объявлять Украине войну, оставаясь в формате "специальной военной операции".



То, что РФ объявила частичную мобилизацию дает определенные аргументы в пользу этой версии. Пополнение позволит России решить свою основную проблему в войне – сравнительно низкую численность задействованных в Украине подразделений. И, исходя из этого, армия РФ может рассчитывать остановить украинское наступление, а возможно и самой перейти в наступление.



В таком случае война примет характер войны на истощение, в которой Москва будет склонять Киев и Запад к перемирию.



3. Россия объявляет войну Украине



Вариант также без применения ядерного оружия. Однако с объявлением войны Украине, военного положения и всеобщей мобилизации.



От предыдущего варианта на практике отличается одним параметром – количеством мобилизованных. Мобилизационный ресурс РФ значительно выше, чем у Украины. И здесь расчет Москвы может быть на формировании кратного численного преимущества на фронте для крупномасштабного наступления.



Правда, непонятно есть ли у России ресурсы вооружить и обучить такое количество мобилизованных. Да и социальные последствия всеобщей мобилизации для ситуации внутри РФ могут быть тяжелыми.



4. Война переходит в стадию вялотекущей



Этот сценарий заключается в том, что обе стороны, не объявляя официально о перемирии, де-факто постепенно снизят активность на фронте примерно до такого же уровня, какой был с весны 2015 года и до февраля 2022 года на Донбассе (хотя тогда перемирия заключались). То есть – вялотекущей войны с периодическими локальными обострениями.



Украина на такой вариант может пойти, если это настойчиво порекомендует Запад (под предлогом – "не загонять Путина в угол" и не провоцировать ядерную войну). А также для полного перевооружения армии.



Россия также может согласиться на такой вариант, так как он даст возможность получить передышку для пополнения и реорганизации армии с учетом потребностей современной войны и для "переваривания" аннексированных территорий.



Пока никаких сигналов, что стороны хотят договариваться об этом варианте не поступало. Но, как показывает недавняя история с обменом пленных, непубличный диалог Киева и Москвы продолжается. И какие вопросы там обсуждаются можно только догадываться.

Глава МИД Турции сегодня сказал, что Путин на переговорах с Эрдоганом "заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях".

По словам Чавушоглу, это Путин озвучил на переговорах с Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде. Глава МИД Турции добавил, что с каждым днем возобновить переговоры становится все сложнее.

Вероятно под "новыми условиями" речь идёт о том, что после "референдумов" захваченные территории Украины Россия будет считать "своими" и отдавать их по своей доброй воле не будет. Ранее ходили слухи, что РФ на переговорах в марте 2022 года была готова вернуть Украине захваченные после 24 февраля территории.

Залужный на обложке журнала "Тайм"

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного поместили на обложку нового выпуска американского журнала Time.

"Генерал. Внутри украинского контрнаступления, которое изменило ход войны", - написано на обложке.

В самой статье журналисты пишут о том, что руководство Залужного позволило украинской армии адаптироваться к действиям против РФ, и "сейчас эта инициатива сделала ключевой поворот в пользу Украины".

Действия Украины обозначены как "искусная игра", когда вместо заявленного наступления на юге войска пошли в атаку на северо-востоке и застали РФ врасплох.

Залужный, в отличие от Зеленского, как пишут в статье, не относился со скептицизмом к грядущему вторжению РФ, в начале феврале проводились масштабные учения, тем не менее детали стратегии Залужный держал в секрете.

"Нам нужно, чтобы противник думал, что мы все дислоцированы на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и постим в Facebook", - описывает он воспоминания.

В начале войны цель, по его словам, была удержать Киев, дать противнику продвинуться вглубь территории и уничтожить тылы и линии снабжения.

На фоне подготовки к тяжелой зиме, Залужный готовится к долгой и кровавой битве.

"Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет окончательной. Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне", — сказал Залужный Time.

То есть, исходя из его слов, выходит, что под "победой" понимается некое перемирие, которое не будет означать окончательный разгром одной из сторон. А станет передышкой перед новой войной.

Отметим, что появление генерала Залужного на обложке авторитетного американского журнала само по себе знаковое явление. Особенно учитывая политический подтекст.

Напомним, уже давно ходят слухи, что Зеленский хочет сменить Залужного на посту главкома ВСУ на командующего Сухопутными войсками генерала Сырского (причина - якобы опасения команды президента политической конкуренции со стороны набирающего популярность главкома, который к тому же пользуется поддержкой Запада). Также заговорили о том, что президент провоцирует напряжённость в отношениях между Залужным и Сырским, выделяя роль последнего в контрнаступлении в Харьковской области и не упоминая о роли в нем Залужного.

В то же время Зеленский отрицает намерения сменить Залужного, а командование ВСУ назвало "политическими спекуляциями" слухи о напряжённых отношениях между руководителями украинской армии.

В том же интервью наличие противоречий опроверг Арестович.

"Так называемый конфликт с Залужным был придуман нашей оппозицией от начала и до конца. С одной стороны, это явно выдумка. С другой стороны, это имеет болезненный эффект, потому что разжигание конфликта между военачальником и верховным главнокомандующим (президентом - Ред.) — это катастрофа", - заявил Арестович.

Однако, не исключено, что само по себе появление Залужного на обложке вновь активизирует слухи о его не только военных, но и политических перспективах.

"План по предотвращению Третьей мировой"

При этом самый обсуждаемый сейчас вариант - гипотетический ядерный ультиматум России.

У Вашингтона есть план на случай применения Россией ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS.

Он заявил, что у России есть определенное количество ответственных за ядерное оружие лиц, но неизвестно, скажут ли они президенту страны Владимиру Путину "нет", если он решит применить ядерное оружие.

Блинкен рассказал, что Вашингтон донес Москве "публично и в частном порядке" свою обеспокоенность по поводу этих заявлений. "Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими. И мы очень ясно дали это понять", — подчеркнул Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что у США есть план "по предотвращению Третьей мировой войны", но отказался раскрыть его подробности.

Ранее помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Россия уже получила "жесткое предупреждение" от его страны "на очень высоком уровне". Но в чем заключается это предупреждение также не пояснил.

Аналитики тем временем пытаются спрогнозировать, чем такая ситуация может обернуться. Американские военные учения указывают на то, что конфликт с применением такого вооружения быстро выйдет из-под контроля, сообщает CNN.

Проведенное Принстонским университетом моделирование американо-российского конфликта, который начинается с применения тактического ядерного оружия, предсказывает быструю эскалацию, в результате которой погибнут и будут ранены более 90 миллионов человек.

Как отмечает американский "Союз обеспокоенных ученых", первоначально предполагалось, что использование тактического ядерного оружия может предотвратить глобальный ядерный конфликт. Однако ученые считают, что такое мышление является "ошибочным и опасным".

"Тактическое ядерное оружие вносит большую двусмысленность, повышая вероятность того, что страна может подумать, что ей сойдет с рук ограниченная атака", — заявляют они.

В ответ на заявления Путина о ядерном оружии на прошлой неделе Международная кампания за отмену ядерного оружия (ICAN) заявила, что Европа 2022 года является гораздо более опасным местом для применения ядерного оружия, чем Япония 1945 года, население которой было меньше и которая была относительно изолированной.

Сегодня в Европе "один ядерный взрыв, вероятно, унесет жизни сотен тысяч мирных жителей и ранит гораздо больше людей; радиоактивные осадки могут загрязнить большие территории в нескольких странах", — считают в ICAN.

"Экстренные службы не смогут эффективно реагировать, а повсеместная паника вызовет массовые перемещения людей и серьезный экономический спад. Многократные взрывы, конечно, будут намного хуже", — заявляют в организации.

При этом на Западе раздаются голоса о том, что Путин вряд ли отступит в Украине. Глава Финляндии Саули Ниинистё считает, что российский президент намерен "решить сейчас, так или иначе" ситуацию в Украине.

Он заявил, что в течение многих лет он наблюдал за президентом РФ и понял его эволюцию мышления. По его словам, Путин "вложил все", и не примет "какое бы то ни было поражение".

"Он вложил все. Он борец, поэтому очень трудно представить, как он принимает какое бы то ни было поражение, – и это, безусловно, делает ситуацию очень критической", - заявил Ниинистё.