Подводим итоги 216-го дня войны.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня сообщал, что россияне атаковали в районах Бахмута, Горловки и Авдеевки. Это населенные пункты Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка и Первомайское.

Там противник наступает. "Институт изучения войны" (США) конкретизирует, что "вагнеровцы", судя по всему, вошли в северную часть Отрадовки (10 км южнее Бахмута) с востока и перекрыли доступ украинских сил к южной части села.

Российская ЧВК продолжает вести наступление на север по трассе Бахмут-Майорск и заняла позиции в южной части Зайцево (8 км к юго-востоку от Бахмута). Теперь войска РФ будут скорее всего пытаться окружить украинские позиции в восточной части Зайцево с недавно захваченных позиций на электроподстанции.

Российские войска также наносят наземные удары по украинским позициям вдоль железной дороги у Белогоровки - единственного села в Луганской области, которое контролируется украинскими войсками.

По линии Лиман-Купянск наступают ВСУ. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов подтвердил, что освобожден Купянск-Узловой на левом берегу Оскола, о чем еще вчера писал в соцсетях. Также освобождены Пески-Радьковские в Боровской громаде (та же область).

Пески-Радьковские, как и Купянск-Узловой, находятся на левом берегу Оскола, где ранее пытались закрепиться российские войска, выстроив новую линию обороны. Как видим, эта линия уже пройдена ВСУ в разных местах.

"Институт изучения войны" пишет, что к северу от Лимана, тоже на левом берегу Оскола, украинские войска взяли Малиевку, Карповку, Новое и Редкодуб (из последнего есть видео с ВСУ).

Также российские источники заявили, что украинские силы расширили плацдарм к северу от Дробышево в пяти километрах от Лимана к северо-западу, а также создали плацдарм на левом берегу Донца восточнее Лимана и Ямполя. То есть в целом украинские войска стремятся отрезать коммуникаций российской группировки, которая обороняет Лиман.

О ситуации под Лиманом и Бахмутом - двух самых горячих точках войны - выпустила репортаж газета New York Times. Издание пишет, что бои идут ожесточенно, поскольку обе армии стремятся занять новые земли до наступления зимы.

"Украина прилагает все усилия, чтобы вернуть Лиман... Российские силы контролируют город, но Украина надеется использовать его как ворота, чтобы продвинуться дальше на восток и сохранить свою динамику.

Бахмут является точкой входа в часть региона, все еще удерживаемую украинскими войсками. Его захват также принес бы России победу после унизительного разгрома на севере. В течение последних трех месяцев русские непрерывно обстреливают Бахмут", – пишет NYT.

Как говорится в статье, Лиман поначалу считался легкой добычей для ВСУ. Но, по словам украинских солдат, в город прибыло российское подкрепление, которое замедлило их продвижение, по крайней мере, на данный момент.

"Здесь все меняется очень быстро", — сказал журналистам украинский солдат, дислоцированный к югу от города.

"В Бахмуте украинские войска, засевшие вокруг города, "изнашиваются" и подвергаются атакам с востока и юга. У них постоянный поток жертв и потерь техники. По крайней мере, одна деревня на окраине Бахмута была захвачена русскими в начале этого месяца", – пишет издание.

Россияне медленно захватывают город, пришли к выводу журналисты. "Дело в том, что раньше их (русских) было по одному-два на квадратный метр", — сказал NYT полковник ВСУ Береза, имея в виду количество российских солдат на передовой до того, как они отступили с северо-востока. "А сейчас, в связи с сужением фронта, – 10", – сказал украинский военный.

Также ситуация под Бахмутом показала американцам, что ракеты "Хаймарс" на фронте не всегда решают свои задачи. Их наличие в этом районе не смогло серьезно повлиять на российскую логистику, пишет газета.

"Это заметное изменение по сравнению с отчетами украинских командиров летом, когда впервые прибыло оружие ("Хаймарсы" - Ред.). Это позволяет предположить, что Россия адаптировалась к ударам, лучше рассредоточив свои запасы боеприпасов", - говорится в материале со ссылкой на командование в Бахмуте.

Вывод из этой публикации - после быстрой победы в Харьковской области дальнейшая ситуация на фронте начинает складываться для ВСУ не столь однозначно. При этом в России к тому же проходит мобилизация, которая примерно к новому году может изменить расклад по численному составу войск.

И, хотя идет она не без проблем (аналогичные мы наблюдали и на первых этапах мобилизации в Украине), масштабы призыва, судя по количеству новостей из России, весьма широкие.

Запад, оружие и Медведев

На фоне российской мобилизации сегодня от Запада звучали заявления, что Киеву не стоит ждать увеличения поставок вооружений.

Агентство Bloomberg со ссылкой сразу на несколько официальных источников сообщило, что нет никаких признаков того, что Киеву предоставят новые партии тяжелого вооружения. Союзники по НАТО опасаются, что поставки смогут спровоцировать прямую конфронтацию с РФ. Поэтому США сейчас проявляют осторожность. А в Европе собственные запасы основных вооружений истощаются.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что пока официальных запросов Берлину от других государств о разрешении реэкспорта танков Leopard в Украину не поступало.

Украина получила более 250 танков советской разработки. И страны, которые их предоставили, на фоне истощения собственных запасов ждут поставок танков западных образцов. Например, Польша ожидает поставки 116 танков Abrams M1A1 из США в начале следующего года, чтобы обеспечить свои собственные потребности.

Не-натовские союзники США также заявляют, что помочь Украине пока не могут.

"Украина обращалась к нам с просьбой о поставках ракетных систем HIMARS, систем ПВО для сухопутных войск, а также систем ПВО класса земля-море. У Новой Зеландии нет ничего, что хотела бы получить Украина", - заявила министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре.

На сегодняшний день новозеландское снаряжение, отправленное в Украину, насчитывает 1066 бронежилетов, 473 шлема и 571 маскировочный жилет. Также согласовано выделение 12,1 миллиона долларов на финансирование ВСУ.

В общем, на фоне объявления о мобилизации в России с Запада идут совсем не те сигналы, которых бы в Киеве хотели услышать. Ведь если численность ВСУ придется увеличивать, то вооружить и обучить новые силы можно только с западной помощью. По поводу которой говорится совсем не то, чего ожидают.

В России тем временем продолжают заявлять, что не остановятся перед применением ядерного оружия в Украине. Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев сегодня, что страны НАТО не смогут этому воспрепятствовать и "проглотят использование любого оружия в текущем конфликте".

Медведев уверен, что Запад не станет ввязываться в конфликт из-за Украины, "ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее".

Он также заявил, что "Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо", и что Россия сделает все, "чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей".

Вопрос ядерного оружия юридически напрямую увязан с "референдумами" на захваченных Россией территориях Украины. После их аннексии Россия заявит, что ядерные гарантии распространяются и на эти регионы. Что открывает путь к применению такого оружия в случае, если ВСУ продолжит их отбивать назад.

"Референдумы". Последний день

Сегодня - последний день голосования на "референдумах" за присоединение к России. Это единственный день, когда открылись "избирательные участки" (до этого урны для голосования носили по домам и дворам).

Подсчет голосов уже идет, и российские СМИ уже публикуют первые "промежуточные результаты", аутентичность которых в мире, судя по всему, мало кто признает.

Итак "за" вхождение в Россию:

"ДНР" - 97,91% (обработаны 14% голосов)

"ЛНР" - 97,82% (13% голосов)

Запорожская область - 98,19% (18% голосов)

Херсонская область - 96,97% (14% голосов)

Очевидно, что похожая динамика будет сохраняться, и Москва заявит о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" среди жителей захваченных регионов. Далее начнется юридическое оформление этого процесса.

Назначенные Россией руководители этих территорий заявили, что едут в Москву с обращением к Путину принять их в состав России. А вот когда он их примет - пока неясно. Сигналы идут разноречивые. О том, что решение об аннексии украинских территорий может быть окончательно утверждено 29-30 сентября сообщали ранее российские СМИ.

Британская разведка называла тоже дату 30-е сентября - день обращения Путина к российскому парламенту.

А вот спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня, что Совфед может рассмотреть вхождение "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав РФ только 4 октября.

То есть пока точной информации по датам нет. Хотя и так понятно, что аннексию формализуют в ближайшую неделю.

А то, что называется дата 4 октября может быть связана как с тем, чтоб не называть заранее точный день принятия решения (и он может быть действительно на этой неделе). Либо с подготовкой неких действий со стороны РФ, которые могут последовать сразу за речение о приняти в состав России захваченных украинских территорий.

Тем временем, российское издание "Ведомости" пишет, что после "референдумов" в РФ могут создать новый федеральный округ – Крымский.

В его состав войдут и сам полуостров, и "ЛДНР", и захваченные в Украине территории после 24 февраля. То есть части Запорожской и Херсонской областей. Возглавить новое полпредство может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Необходимость создания нового федерального округа источники объясняют "непростой ситуацией", сложившейся вокруг "референдумов". И тем, что для управления новыми территориями нужен политический тяжеловес.

Откровения Залужного о Герасимове

В статье Time, о котором мы вчера уже подробно писали, главком ВСУ Валерий Залужный неожиданно высоко оценил начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова.

В своем кабинете Залужный хранит собрание сочинений генерала Валерия Герасимова, который старше его на 17 лет, пишет издание.

"Я вырос на русской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России", - говорит Залужный.

"Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны", - цитирует Залужного Time.

Такая похвала в адрес фактически ключевого человека в армии противника выглядит крайне неожиданно в разгар боевых действий,

Поэтому сразу появились разные версии зачем это Залужный сказал. По одной из них якобы это еще один из сигналов о том, что дело идет к некоему соглашению о прекращении либо о "заморозке" войны на фоне поднятия ставок Россией с "референдумом", мобилизацией и ядерными угрозами.

Но пока никаких достоверных подтверждений этому нет.

Авария на "Северном потоке"

Вчера стало известно, что на газопроводе "Северный поток" в территориальных водах Дании и Швеции произошла масштабная утечка газа.

В районе утечек газа с "Северных потоков" были зарегистрированы мощные подводные взрывы, сообщил Шведский сейсмический центр. К месту утечки направлены фрегат Absalon и экологическое судно Gunnar Thorson. Они проведут мониторинг воды в зонах ЧП.

Датские военные опубликовали кадры с места утечки.

Повреждения на нитках "Северного потока" носят беспрецедентный характер, сообщил оператор проекта Nord Stream AG. Там заявляют, что разрушения происшедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов. Компания отмечает, что сроки восстановления работы трубопроводов пока оценить невозможно.

Сообщается, что из прорванных труб может выйти газа на два миллиарда долларов, посчитал аналитик нефтегазовой отрасли Александр Собко.

Тема из технической быстро переросла в экономико-политическую. В России заявили, что могла иметь место диверсия.

Российские эксперты, близкие к правительству, обвинили в этом США.

"Исчезла возможность снабжать газом Германию и через нее остальную часть Европы. Это — проблема не только для России, но и для Европы. Кто-то бьет, прежде всего, по Германии. Это выгодно США, которым необходимо похоронить немецко-российское сотрудничество. И, соответственно, не дать возможность восстановить отношения и приковать ЕС к рынку СПГ. Они окончательно отрывают Россию от Европы по газовому взаимодействию", - заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

В Украине же говорят, что утечка - "не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС", написал советник ОП Михаил Подоляк в Twitter.

"Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие", - написал Подоляк.

Но в любом случае последствия этого инцидента очевидны - резкое сокращение поставок российского газа в Европу (и без того уже ранее сокращённое по инициативе Москвы). На это уже отреагировали цены - стоимость газа вечером достигла отметки в 2100 долларов за тысячу кубометров.

И причина в этом не только авария на "Северном потоке", но и фактический ультиматум от "Газпрома" к "Нафтогазу": в Москве заявили, что если "Нафтогаз" не отзовет свои иски к "Газпрому", то российская компания прекратит все отношения с Украиной. То есть - и транзит газа в Европу в том числе.

И если эта угроза воплотится в жизнь, то единственным трубопроводом, по которому будет экспортировать российский газ в ЕС останется "Турецкий поток". Но его мощность очень небольшая (15,7 млрд кубометров в год) и даже близко не сможет компенсировать остановку транзита по другим направлениям.