Подводим итоги 217-го дня войны.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщал сегодня о боях под Лиманом - правда, не о своих действиях, а о том, что россияне вели миномётный и танковый огонь по Редкодубу, Екатериновке и Старому Каравану.

Но, по информации из других источников, именно с этих направлений на Лиман наступают ВСУ. А об освобождении Украиной Екатериновки вчера сообщали российские телеграм-каналы.

Также сегодня появилось видео, как украинские военные зашли в Новоселовку - это село к северо-западу от Лимана. То есть, украинские силы продолжают движение вперед в этом районе, конечной целью чего является окружение Лимана.

В "ДНР" заявляют, что контролируют город, но ведут бои с войсками Украины, которые прорываются в город. Сообщается, что украинские войска "малыми и усиленными группами" пытаются взять город с юга.

Также там заявляют, что украинские войска пытаются перекрыть трассу Сватово- Лиман, но в "ДНР" заявляют, что контролируют эту дорогу. И, таким образом, город пока не находится в окружении.

В унисон к этом Минобороны РФ сегодня заявило, что украинское наступление на Лиман якобы провалилось. Но есть в России и другие оценки.

Российские военные телеграмм-каналы пишут, что ВСУ продолжают продвигаться к Изюму. Причем не только с севера и запада, но и с востока, заняв плацдарм близ Ямполя. Россияне их пытаются остановить массированные артиллерийскими ударами.

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал российское военное командование за ситуацию под Лиманом.

"Каждый раз читаешь: там что-то украинцы отжали, здесь заходят... Нельзя уже наконец туда части направить, подразделения, сосредоточить огонь, средства воздушной разведки? Что происходит?", - возмутился Соловьев.

Он призвал дать лиманскому гарнизону пополнения, чтобы город не окружили. "Мы что хотим, чтобы они сейчас вышли на границу Луганской области, а мы разведем руками и скажем: ну, окружили, мы должны были отойти? То есть это что, проспали, как в Харькове?", - заявил он.

Соловьев говорит, что "хватит терять территории, хватит уже терять населенные пункты". И призвал воевать "уже по-настоящему" и заявил, что армия России сейчас - миллион человек.

Также украинский Генштаб сегодня сообщал о попытках наступления российских войск в районах Зайцево, Железного, Майорска, Николаевки 2-й, Первомайского, Победы, Новомихайловки и Безыменного. Это под Бахмутом, Горловкой, Авдеевкой и Угледаром Донецкой области, а также под Давыдовым Бродом в Херсонской.

Но все равно общее внимание приковано больше к активностям ВСУ. Британская разведка считает, что украинские силы медленно продвигаются как минимум по двум направлениям - к востоку от рек Оскол и Северский Донец.

Там "Россия создает более сильную оборону, чем раньше" - вероятно, потому, что украинское наступление теперь угрожает частям Луганской области, где завершился "референдум" по присоединению к РФ.

В целом у наблюдателей есть общая точка зрения, что в ближайшее время ВСУ попытается максимально продвинуться вперед, чтоб успеть добиться серьезных успехов до того момента, как на фронт начнет поступать пополнение из мобилизованных в РФ солдат.

И направление главного удара, в принципе понятно - восток Харьковской области и север Донецкой с перспективой выхода на луганскую область. Там после отступления в начале сентября россиянам так и не удалось создать единую линию фронта. Благодаря чему (а также благодаря лесистой местности) украинские подразделения могут осуществлять прорывы в тыл российских войск небольшими мобильными группами, за которыми затем идут основные механизированные подразделения. За счет такой тактики и продвигается сейчас, в основном, наступление на Лиман и в направлении Луганской области. Для противодействия этому россиянам нужно создать сплошную линию обороны, что они сейчас, судя по всему, и пытаются делать, перебрасывая сюда резервы.

Российские телеграмм-каналы переодически пишут, что ВСУ готовятся наступать и на других участках фронта (например, под Донецком и Угледаром), но там пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

"Референдумы" и ядерная угроза

Вчера закончились "референдумы" на захваченных территориях Украины. Как утверждают их устроители, "за" проголосовали плюс-минус 90% (украинские власти называют "референдумы" фарсом и заявляют, что на них пришло голосовать мизерное число избирателей). А сегодня назначенное россиянами "руководство" Запорожской, Херсонской областей и "главы" "ЛНР" и "ДНР" отправили в Москву просьбы принять их в состав РФ.

Процедура эта, судя по всему, состоится на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже. Об этом заявили спикеры обеих палат Володин и Матвиенко.

И уже после Совета Федерации решение утвердит Путин.

Ранее в российских СМИ писали, что все голосования по аннексии территорий пройдут уже на этой неделе, до 30 сентября. Но, по какой-то причине, в Москве решили отложить процесс.

С чем это связано - пока непонятно. Не исключено, что РФ готовит к этим датам ещё некие действия, для которых нужно время на подготовку.

Сегодня "глава ДНР" Пушилин заявил, что после "референдума" начнется новая фаза ведения боевых действий. Также он сообщил о планах взятия под контроль "всей территории "ДНР" в ее конституционных границах": то есть, о намерении вытеснить ВСУ на административные границы Донецкой области.

В Кремле подтвердили такие намерения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос, будет ли продолжена "спецоперация" после признания "ЛДНР" частью России заявил: "Как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики"

Но вот Украина, несмотря на "референдумы", говорит, что намерена все равно освобождать захваченные территории.

"Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он – мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть – в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, мир не должен бояться запугивания агрессора (имея ввиду, вероятно, недавние заявления руководства РФ о готовности применить ядерное оружие в войне).

"Ибо таких угроз будет еще много. Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно – ядерным оружием, голодом, аннексией или оккупацией", - заявил он.

Впрочем, в Европе не все уверены, что нужно игнорировать ядерные угрозы со стороны РФ. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в отличие от президента Зеленского, сегодня призвала серьезно относиться к заявлениям Путина.

"Относиться к словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, мол, это всего лишь блеф, но относиться к ним серьезно, это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости", - сказала она на церемонии открытия Фонда федерального канцлера Гельмута Коля.

Серьезно к ситуации с эскалацией войны относятся и американцы. У Байдена попросили Конгресс выделить Украине 35 миллионов долларов Украине для укрепления ядерной безопасности. Они пойдут на закупку дополнительных датчиков, оценку и анализ данных, а также на обеспечение Нацгвардии средствами защиты на атомных электростанциях.

Правда, основанием для дополнительного финансирования у Байдена называют не угрозы России, а тревожную ситуацию на Запорожской АЭС. Но совпадение довольно примечательное.

Тем более, что посвященные ядерной войне материалы в крупнейших американских СМИ появляются уже каждый день. Например, Politico пишет, что США, вероятно, не смогут предугадать момент, когда Путин решится "совершить немыслимое" - то есть использовать ядерное оружие.

Большинство российских самолетов, наряду с обычными ракетами и ракетными установками, могут доставлять тактическое ядерное оружие малого размера. "Это означает, что если Путин или его командиры не захотят, чтобы мир знал об этом заранее, США могут никогда не узнать, когда российские войска заменили обычные боеприпасы на атомные бомбы", - пишет издание.

Причем, судя по всему, идут опасения удара не по Украине, а по НАТО. Опрошенные газетой военные рассказали, что после заявления Путина американские самолеты-разведчики RC-135 Rivet Joint стали активнее мониторить воздушное пространство в районе Калининграда.

Также в США не оставили без внимания недавнее заявление Медведева о том, что НАТО "проглотит" ядерную войну.

Сейчас Россия имеет более 1900 тактических ядерных боеголовок, от крылатых ракет до ядерных торпед, гравитационных бомб и баллистических ракет средней дальности.

Тем временем, посольство США в РФ призвало американских граждан немедленно покинуть территорию Россию.

"Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении.

Правда, это связывают не с ядерной войной, а с объявленной частичной мобилизацией.

"Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу", - говорится в сообщении на сайте посольства США в Москве.

Западная помощь Украине

Сегодня администрация Байдена должна объявить о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности - еще на 1 миллиард долларов, пишет Bloomberg. На эти деньги Киев сможет покупать оружие у американских производителей.

В случае предоставления указанной суммы, общая помощь Украине от США с января 2021 года превысит 16 миллиардов долларов.

На этом фоне у Вашингтона начались разногласия с европейцами. Те явно отстают в финансировании Украины.

Как пишет Financial Times, в администрации Байдена по этому поводу недавно выразили Брюсселю свое разочарование. И предложили европейским партнёрам создать "регулярный механизм" финансовой поддержки и существенно ее ускорить. А также увеличить и предоставлять не кредиты, а гранты (то есть, без необходимости возврата).

Такие требования представители Белого дома высказывали европейцам в кулуарах собиравшейся на днях Генассамблеи ООН.

Параллельно к Европе взывает и Киев. Источник FT рассказывает, что премьер Денис Шмыгаль обратился к главе Евросовета Шарлю Мишелю и заявил, что Киеву необходимо около 3,5 млрд евро в месяц.

"Мессидж был один - нужно срочно увидеть [деньги]. Он (Шмыгаль - Ред.) умолял, чтобы это произошло как можно быстрее", — сказал собеседник издания.

Вашингтон предоставил Киеву экономическую помощь в размере 8,5 млрд долларов и запросил у Конгресса еще 4,5 млрд долларов в виде грантов. Брюссель же выплатил только 1 млрд евро из девяти, обещанных в мае. В этом месяце ЕС согласился дать 5 миллиардов, но еще не выплатил их (ожидается, что три миллиарда поступят до конца года).

Но это что касается финансовой поддержки. Что же до военной, то здесь Германия продолжает отказывать в поставках того, что активно требует Украина - боевых танков.

"Отправлять в Украину современные западные танки Германия не будет, пока это же не начнут делать другие партнеры.

Германия поддерживает Украину в меру своих возможностей и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией. Именно это лежит в основе всех решений. И это также соответствует воле подавляющего большинства граждан", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

То есть, в целом понятно, что немцы будут готовы давать свои танки только после того, как это сделают американцы. Которые пока даже не поднимают этот вопрос и пытаются переложить эту обязанность на Берлин.

Диверсия на "Северном потоке"

Главная экономическая и политическая новость уже второй день - это диверсия на "Северном потоке". Газ продолжает выходить из пробоин, и ликвидировать аварию на газопроводах пока не получается.

Немецкие службы безопасности опасаются, что обе нитки газопровода "Северный поток-1" будут непригодны для использования навсегда, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на правительственные источники.

В Европе уже практически официально заявляют о диверсии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала случившееся "саботажем" и "преднамеренным нарушением европейской энергетической инфраструктуры".

Примерно о том же заявил глава дипоматии ЕС Жозеп Боррель.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что утечка газа "является следствием взрывов, возможно вызванных диверсией". Министр энергетики Дании Дан Йёргенсен говорит, что пробоины на трубах очень большие, случайно возникнуть они не могли (например, из-за корабельного якоря).

В западных СМИ уже звучат заявления, что это могла сделать Россия.

Например, немецкая газета Bild утверждает, что россияне взорвали трубу при помощи "подводного" срецподразделения ГРУ. А Times, со ссылкой на источник в британском минобороны, заявляет, что россияне устроили атаку при помощи подводного беспилотника-камикадзе, сброшенного в море за несколько недель до того, как он взорвался.

Агентство Associated Press пишет, что диверсия может быть связана с запуском газопровода из Норвегии в Польшу, который запустили в тот же день, что и подорвали "Северный поток" (якобы как намек, что с норвежским газом что-то может случиться).

Также AP со ссылкой на экспертов заявляет, что рост газовых цен в Европе выгоден России.

Американская газета The Washington Post вышла с заголовком "Лидеры обвиняют Россию во взрывах на "Северном потоке-1". При этом ни один из изображенных на фото политических лидеров не обвинял Москву в диверсии.

Отсылка к России в статье дается фразой о том, что случившееся "усилило опасения в Европе, что утечки были преднамеренными , возможно, из России". Что подано как оценка самой редакции.

В CNN ничего не пишут о предполагаемой роли России в диверсии, но также проводят мысль, что выиграет тот, кто получит наибольшую прибыль от роста газовых цен.

Напомним, что бывший глава МИД Польши Радек Сикорский дал понять, что, по его мнению, аварию на "Потоках" устроили США. После этого выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий и заявил, что это была Россия.

В самой России доминирующая версия, что это американская диверсия либо действия Украины.

В пользу версии о российской причастности приводятся аргументы о том, что РФ хочет оставить Европу без газа в "наказание" за поддержку Украины, а также повысить цены на газ. Тем более что как раз вчера, в день подрыва "Северного потока", "Газпром" заявил, что может ввести санкции против НАК "Нафтогаз" и разорвать все отношения с Украиной (что означает и остановку транзита) в случае, если НАК не отзовет свои исковые претензии к "Газпрому" в международных судах. А если остановить транзит через Украину после взрыва на Северном потоке, то импорт российского газа в ЕС практически полностью прекращается.

В пользу "украино-американской версии" - то, что таким образом хотят не допустить даже теоретическую возможность восстановления экономических связей Европы и России, а также усилить зависимость ЕС от импорта американского газа. Кроме того, указывается, что акватория, где произошёл взрыв, очень плотно контролируется военными Дании, Швеции и Польши - явно недружественных России стран.