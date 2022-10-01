В октябре в Украине повысят минимальную зарплату и пенсию, должен начаться отопительный сезон, часы переведут на зимнее время, а переселенцы смогут получать услуги не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Собрали информацию о том, что изменится с 1 октября для украинцев.

Плюс 200 гривен к минимальной зарплате

С 1 октября минимальная зарплата составит 6 700 гривен, то есть на 200 гривен больше, чем раньше. Ранее в правительстве заявляли, что на этом уровне она останется и на следующий год.

Пенсии с октября

В октябре пересчитают пенсии.

– Минимальная пенсия в Украине вырастет на 200 гривен и составит 2 680 грн. Это касается неработающих пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и которые имеют не менее 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

- Пенсионерам от 70 до 75 лет установят ​​ежемесячную доплату к пенсии в размере до 300 грн.

- Минимальные военные пенсии по инвалидности в зависимости от группы и звания составят от 4 396 до 6 532 грн.

Старт отопительного сезона

В этом году в Украине ждут сложный отопительный сезон. Норму температуры в помещениях понизили до 17-18 градусов. А в пострадавших от боев населенных пунктах Донецкой и Харьковской области он вовсе может не начаться, поэтому оттуда призывают выезжать до холодов.

Кроме того, не исключены перебои из-за ракетных атак РФ по ТЭЦ и сетям. Например, по Львове власти выпустили рекомендации на случай, если в результате атак центральное отопление не будет работать. Жителям посоветовали купить электрообогреватели, заклеить рамы на окнах, подготовить теплую одежду, термобелье и одеяла. Запастись фонариками и повербанками.

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Централизованное отопление в домах подключают, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд составляет не более +8. Обычно это конец октября-ноябрь.

Заканчивается отопительный сезон, когда температура в течение трех дней превышает +8. Обычно это происходит в апреле.

Тарифы на коммуналку

Что касается тарифов, то в Украине до конца военного положения действует мораторий на их повышение.

Тариф на электроэнергию остается прежним: 1,44 гривны за кВТч - до 250 киловатт, 1,68 грн - более 250 киловатт.



Тариф на газ с октября изменится только для потребителей, отказавшихся от фиксированного тарифа на год в пользу месячного.

Клиенты "Нафтогаза", который является поставщиком последней надежды, продолжат платить 7,96 грн за куб. м газа.

Ипотека под 3% для военнослужащих, учителей и медиков

В октябре должна заработать потека под 3%. Рассчитывать на нее смогут военнослужащие, правоохранители, педагоги, медики и ученые, которые не имеют собственного жилья или жилье менее 52,5 кв м для семьи.

Первый взнос на такую ипотеку составит 20% от стоимости жилья. Единоразовая комиссия – 0,5% от суммы кредита.

Ипотека выдается сроком до 20 лет. Приобрести недвижимость по этой программе можно будет и на вторичном и на первичном рынке.

Подать заявку на льготную ипотеку можно будет через "Дию".

На эту программу из бюджета выделили 20 миллиардов гривен. Ожидается, что этого хватит, чтобы ней воспользовались 20 тысяч семей.

Услуги ВПЛ отвяжут от места регистрации

С октября внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут получать услуги по месту фактического пребывания, обратившись в любой орган соцзащиты, независимо от места регистрации.

На финансовые выплаты по-прежнему могут рассчитывать переселенцы, выехавшие из зоны боевых действий. Ежемесячно такие категории граждан Украины могут рассчитывать на 2 тысячи гривен для лиц старше 18 лет и на 3 тысячи гривен на каждого ребенка.

Выплаты приютившим переселенцев

С октября украинцам, приютившие в своих домах переселенцев, повысят ежемесячные выплаты за это. Если ранее они были 450 грн в месяц на каждого перемещенного человека, то во время отопительного сезона составят 900 грн.

Ближний свет для водителей

С 1 октября за городом водители даже днем должны будут включать ближний свет или дневные ходовые огни. Эти сезонные правила будут действовать до мая 2023 года. Они связаны с ухудшением видимости в осенне-зимний сезон. За нарушение можно получить штраф от 425 до 510 грн.

Фары нужно будет включать за пределами населенных пунктов

Перевод часов на зимнее время

В октябре Украина переходит на зимнее время. Это произойдет в последние выходные октября - в ночь с 29 на 30 октября. Стрелки переведут на час назад, то есть просыпаться можно будет позже.