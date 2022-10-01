Итоги 220-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте. Освобождение Лимана

Итак, Лиман сегодня был оставлен российскими войсками. Эту информацию официально подтвердило российское министерство обороны. Ведомство заявило, что группировку вывели "на более выгодные рубежи", чтобы избежать окружения.

Российские блогеры добавляют, что новую линию фронта формируют в районе Кременной Луганской области.

Бои за город начались почти сразу после активной фазы наступления ВСУ в Харьковской области. Лиман имеет стратегически важное значение как "ворота" в Луганскую область - на Кременную и Сватово.

Правда, если под Харьковом украинские силы смогли буквально за четыре дня, с 6 по 10 сентября, освободить обширные территории - в том числе крупные города Балаклею, Изюм и половину Купянска - то с Лиманом дело обстояло иначе.

О начале наступления ВСУ под Лиманом впервые сообщили 9 сентября. То есть бои за город продолжались как минимум 23 дня.

Судя по сообщениям российских телеграм-каналов, решение отступить последовало после того, как ВСУ прорвались к юго-востоку от Лимана под Ямполем и начали выходить на трассу Лиман-Кременная.

Эта дорога к тому времени осталась единственной артерией для сообщения лиманского гарнизона с "большой землей" (путь на Сватово уже к тому времени был непроездным из-за боев). То есть возникла угроза окружения российской группировки.

Российские телеграм-каналы сообщали, что на деблокаду трассы в районе Торского (село между Лиманом и Кременной) были брошены подкрепления, благодаря чему удалось вывести российский гарнизон из города.

По-прежнему нет ясности, удалось ли окружить какую-то часть войск противника, или они сумели покинуть Лиман. Командование ВСУ сегодня заявляло об окружении города. На данный момент о его освобождении официально не заявлялось.

Почему россияне сдали Лиман?

По российской версии, на взятие города ВСУ бросили множество резервов и не считались с потерями - правда, украинские источники никак этой информации не подтверждали.

В целом сиуация напоминает начало июля 2022 года, когда, находясь под угрозой окружения, украинские войска вышли из Лисичанска.

В тоже время, в России сейчас отход из Красного Лимана вызвал целый прилив зрады.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в военных неудачах командующего Центральным военным округом РФ Александра Лапина.

О том, что Лапин командует группировкой, наступавшей на Луганскую область и Лиман, минобороны РФ сообщало еще в июне, после захвата Луганской области.

"Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа", - написал Кадыров.

Далее он перечисляет свои претензии к Лапину.

"Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов", - пишет глава Чечни. Он сообщил, что докладывал о происходящем главе генштаба Герасимову, но там его заверили, что доверяют Лапину.

"Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории", - считает глава Чечни.

Причиной сложившейся ситуации он назвал "кумовство" и "непотизм" в российской армии.

Кадыров призвал принять "кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения".

О проблемах с управлением войсками заявил и бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.

"Это не скоротечный бой был. Мне непонятно, почему за всё время не оценили правильно обстановку, не усилили группировку". По мнению генерал-лейтенанта, "проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки": "Эта система идёт сверху вниз", - заявил он в эфире одного из ток-шоу.

"Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной (офис минобороны РФ - Ред.), где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой. Нам нужен свой Квашнин (глава генштаба РФ с 1997 по 2004 год), который давал команды, писал директиву, ехал в окоп к солдату смотреть, как выполняются его задача. Мы поэтому Вторую чеченскую кампанию завершили успешно.

Пока в генштабе не появится что-то совершенно другое, то ничего не изменится. Всё остальное – следствие проводимой оттуда политики", - сказал Гурулев.

Пока трудно сказать, чем вызваны подобные публичные разборки внутри российского командования.

Но для Украины в первую очередь важен посыл, который в своем сообщении продвигает Кадыров: о том, что ответом на отступление армии РФ (с российской точки зрения - отступление уже с территории России) должен стать ядерный удар по Украине.

То есть, тему ядерного удара в ответ на "наступление на российские территории" "партия войны" в России начала активно прокачивать,

Тем временем, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает риск ядерного удара со стороны России высоким, о чем он заявил в интервью немецкой газете Bild.

Заявка Украины в НАТО. Реакция Запада

Вчера Украина отправила в НАТО заявку о вступлении в Альянс. И уже вчера появились намеки, что западный военный блок пока не готов этот вопрос обсуждать всерьез.

Сегодня это переросло в полную уверенность - судя как по официальной реакции ключевых стран Альянса, так и по неофициальной, через ключевые СМИ.

Советник Байдена Джейк Салливан заявил, что "прямо сейчас, на наш взгляд, лучший способ для нас поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле. А процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время".

Глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что делает все, "чтобы другие страны и НАТО не были втянуты в эту войну". А верховный представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что "стремление Украины присоединиться к НАТО не является главным вопросом в настоящий момент".

Так или иначе против выступили крупнейшие американские издания - Washington Post, New York Times и Politico.

Итак, скорее всего, как мы вчера и писали, это был, во-многом, пиар-ход, чтобы как-то ярко в информационном поле отреагировать на объявленную в Москве аннексию захваченных территорий, а также на постоянные намёки о возможности использования ядерного оружия против Украины.

Эта задача в общем и целом выполнена, но информационный эффект получился хоть и яркий, но неоднозначный. Фактически Альянс ещё раз дал понять, что не намерен входить в прямую военную конфронтацию с Россией, а потому до окончания нынешней войны о вступлении Украины в НАТО речи не может идти точно.

Эта позиция (Украине помогаем, но сами в войну с Россией не вступаем), собственно, была очевидна всем и ранее, потому что заявлялась публично многократно. Однако подача заявки заставила Запад ещё раз ее артикулировать, что и создало эффект "зрады".

В этом контексте возникает закономерный вопрос - какие гарантии Запад может предоставить и какие действия может предпринять в ответ на угрозу ядерного удара, если в НАТО до окончания войны Украину принимать не хотят.