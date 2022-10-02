Подводим итоги 221-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня ничего не сообщал о ситуации в районе Лимана. Но днем выступил президент Владимир Зеленский и заявил, что "по состоянию на 12-30 Лиман зачищен полностью". То есть город официально освобожден.

Также украинские войска вошли в Торское - населенный пункт к востоку от Лимана, через который россияне отступали из города. Фото оттуда военные публикуют в соцсетях.

Через Торское дорога из Лимана ведет в город Кременная Луганской области. Российские телеграм-каналы сегодня сообщили, что украинские войска уже атаковали Кременную со стороны села Терны (то есть, это село уже перешло под контроль ВСУ). Также пишут, что Кременная находится уже под артобстрелом украинской армии - а значит она уже довольно близко к городу.

Блогеры РФ считают, что целью атаки ВСУ является дорога из Кременной в Сватово, где уже начинают действовать украинские мобильные группы. С российской стороны идут сообщения, что в самой Кременной идет строительство эшелонированной обороны, как и в целом по линии Кременная-Сватово.

Судя по всему здесь и будут создавать новую линию обороны.

На данный момент в России, судя по всему, идет "разбор полетов" за ситуацию в Лимане.

Вчера ряд известных деятелей публично раскритиковали военное руководство РФ. В частности, Рамзан Кадыров заявил, что в минобороны процветает кумовство и обвинил в провале командующего западной группой войск Александра Лапина.

Другие военные блогеры (например, Гиркин-Стрелков) заявили, что Лапин не причем, а виновато министерство обороны и лично Шойгу.

Сегодня стало известно, что своей должности снят командующий Западным военным округом российской армии Александр Журавлев. Об этом свидетельствуют реестры, имеющиеся в открытом доступе. Там же можно увидеть, что кадровая ротация была осуществлена еще 28 сентября.

Новым командующим ЗВО стал генерал-лейтенант Роман Бердников. В свое время он руководил группой российских войск в Сирии.

Войска Западного округа участвовали в боях в Харьковской области. И российские военные телеграм-каналы обвиняли их в отсутствии стойкости и в отступлении с позиций, что привело к потере российскими войсками с большей части захваченной территории в регионе.

На Западе звучат другие объяснения. Там считают, что провал под Лиманом - не вина конкретных генералов, а явление более широкого порядка.

По мнению экспертов американского "Института изучения войны", оборона Луганской области - не приоритет российского руководства, которое полагает, что удержание позиций в Запорожской и Херсонской областях стратегически важнее.

Несмотря на обвал Харьковско-Изюмского фронта и падение Лимана, россияне продолжают укреплять свои позиции на юге. "Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", - пишет "Институт".

То есть американские военные эксперты считают, что дело не в генералах, а в Путине, который решил отдать приоритет южному направлению.

Впрочем, начинают поступать данные, что на юге ВСУ тоже начали активно наступать. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

Отметим, что в последние недели в Херсонской области не было серьёзного продвижения ВСУ, бои приняли позиционный характер.

Но со вчерашнего вечера российские военные телеграм-каналы пишут, что ВСУ начали наступление сразу на несколько направлений - особенно, в сторону Берислава (город у Новой Каховки). Они также подтверждают взятие села Золотая Балка украинскими войсками, а также соседней Осокоровки. По их данным, россияне обороняются в селе Дудчаны. Пишут, что ВСУ наступают достаточно крупными силами.

По Донецкой области - российские телеграм-каналы сегодня писали о наступлении на южные окраины Бахмута и появлении россиян в селе Опытное. Но объективных подтверждений эта информация не имеет.

Аннексия на марше

Сегодня Конституционный суд РФ одобрил "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

После Путин внес в Дума законопроекты об аннексии украинских территорий. Что известно на данный момент о деталях "принятия" их в состав РФ:

1. Все аннексированные регионы войдут в своем нынешнем "статусе": "ДНР" и "ЛНР" войдут в качестве "республик", а захваченные части Запорожской и Херсонской областей - как отдельные области.

2. Путин назначит этим регионам временных руководителей в течение 10 дней. Глав Херсонской и Запорожской областей будут называть "губернаторами".

3. "Выборы парламентов" всех четырех регионов пройдут в российский единый день голосования в сентябре 2023 года.

4. Русский язык будет государственным. При этом, РФ "гарантирует всем народам", проживающим на территории "ЛДНР", Запорожской и Херсонской областей право на сохранение и изучение родного языка.

5. Переходный период для "интеграции новых субъектов" с Россией действует до 1 января 2026 года. До 1 июня 2023 года там будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

6. Денежной единицей в "новых субъектах РФ" будет рубль, до 31 декабря при расчетах будет допускаться обращение гривны.

7. В общероссийский бюджет эти территории включат с 1 января 2023 года, с той же даты там начнет применяться российское бюджетное законодательство.

8. На аннексированных территориях устанавливается специальный режим для градостроительной деятельности до 1 января 2028 года (речь, видимо, о восстановлении после боевых действий).

9. До 1 января 2028 года регистрация прав на недвижимость в аннексированных районах будет возможна на основании украинских документов.

10. Живущие на неподконтрольных Украине территориях на момент их "принятия" в состав РФ автоматически получат российское гражданство. Исключение делается для лиц, которые в течение одного месяца (видимо, со дня официальной аннексии) заявят о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство.

11. "Вооруженные силы" "ДНР" и "ЛНР" включаются в состав российской армии.

12. В законопроектах Путина о "принятии в состав России" захваченных украинских областей содержится пункт о границе.

Судя по нему, Россия считает, что аннексирует их в существующих административных границах соответствующих областей.

По всем четырем регионам идет одна и та же формулировка: "Пределы территории ЛНР (ДНР, Запорожской и Херсонской областей - Ред.) будут определяться границами территории "республики" (области), существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию".

Запорожская область в существующих границах образована в 1939-м году, Херсонская - в 1944-м. "ЛДНР" претендуют на территории Донецкой и Луганской областей и в таком виде были признаны РФ 22 февраля 2022 года.

То есть РФ официально заявляет претензии на крупную часть украинской территории, которая сейчас под контролем Украины в Запорожской и Донецкой областях (включая сам город Запорожье). А также на небольшие участки в Херсонской и Луганской.

НАТО и ядерное оружие

После того, как Украина подала заявку на вступление в НАТО, а Запад принял ее холодно, свое слово сказал глава Пентагона Ллойд Остин. Он дал понять, что вопрос вступления Украины в НАТО быстро не решится.

"Мы привержены поддержке политики "открытых дверей" НАТО, но то, как это происходит действительно является вопросом, который решается 30 странами, которые проводят голосование, а также страной, которая стремится", - заявил он на пресс-конференции в штате Гавайи.

При этом в НАТО есть страны, которые выступили за принятие Украины. Главы Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии, Словакии сегодня опубликовали совместное заявление по Украине.

Они выразили поддержку решению Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего членства Украины в Альянсе.

То есть Членство Украины в НАТО официально поддержали 9 европейских стран и ранее одна американская - Канада. При этом всего в НАТО 30 государств. Но и нынешние десять не выступили на немедленное принятие Киева.

Как вчера прямо говорили американские СМИ и европейские политики - Альянс не намерен воевать с Россией напрямую, что неминуемо выльется в ядерный конфликт.

При том, что и без НАТО ситуация близка к опасной, пишет газета New York Times, анализируя возможность применения Россией тактического ядерного оружия.

С одной стороны, высокопоставленные чиновники США заявили, что, по их мнению, шансы на это остаются низкими.

Они говорят, что не видели доказательств того, что Россия перемещает какие-либо из своих ядерных активов. А недавний анализ Пентагона предполагает, что военная выгода будет незначительной. Также последует "яростная международная реакция, возможно, даже со стороны китайцев, в поддержке которых он (Путин) нуждается больше всего".

С другой стороны, такая возможность сейчас выше, чем в феврале. Особенно беспокойство Запада растет после аннексии украинских территорий и потери Россией Лимана.

"После серии унизительных отступлений, высокого уровня потерь и непопулярных действий по призыву российских мужчин на службу, Путин ясно видит в угрозе своего ядерного арсенала способ внушить страх и, возможно, восстановить некоторое уважение к России", - пишет газета.

Также применение тактического ядерного оружия может рассматриваться в Кремле как способ добиться уступок, которых не получается добиться на поле боя. Утверждается, что российские военные аналитики рассматривают вариант "демонстрационного" взрыва ЯО над Черным морем или против одной из украинских военных баз.

При этом в России могут рассчитывать на то, что Запад не даст на это военного ответа. "Исход войны в Украине имеет экзистенциальное значение для Кремля, а не для Белого дома", - считают, по мнению NYT, в российском руководстве.

Впрочем, в Москве, видимо, пока рассчитывают добиться успеха, не применяя ЯО, а лишь пугая этим.

"В какой-то степени он (Путин - Ред.) добился успеха. Нежелание г-на Байдена использовать американские или натовские войска для непосредственного участия в боевых действиях или предоставить Украине оружие, которое может нанести удар глубоко вглубь РФ, коренится в обеспокоенности по поводу ядерной эскалации", - пишет газета.

При этом следующие несколько недель могут оказаться особенно опасными, заявил NYT ряд официальных лиц. Особенно, если Украина сможет развить свои успехи в контрнаступлении.