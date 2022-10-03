Подводим итоги 222-го дня войны

Луганско-Харьковское направление

Главные темы дня - наступление украинских войск на северо-востоке страны и на юге.

Еще вчера различные источники подтверждали, что ВСУ после Лимана двинулись дальше на восток, в сторону Сватова и Кременной.

Сегодня в "народной милиции ЛНР" заявили, что вооруженным силам Украины удалось пересечь админграницу Луганской области и "закрепиться в направлении Лисичанска".

Где именно пересечена граница - не указывается. Но, учитывая, что украинские вооруженные силы давно контролируют Белогоровку под Лисичанском, речь может идти о наступлении на Кременную.

Правда, позже в "ЛНР" заявили, что украинские войска были отброшены. Впрочем, из других источников (как украинских, так и российских) о данном "прорыве" ничего не сообщали. Поэтому непонятно где он был и был ли он вообще.

Севернее украинская армия продолжает вытеснять россиян с левого берега реки Оскол в Харьковской области.

Сегодня появились кадры украинских войск в сёлах Боровая и Шейковка. Позже Боровской поселковый совет подтвердил, что поселок и большая часть громады очищены от противника.

С учетом того, что ВСУ вышли на левый берег Оскола и севернее (в районе Купянска) и южнее, можно констатировать, что план россиян выстроить линию обороны вдоль левого берега Оскола после отступления из Изюма и Балаклеи не удался.

Сейчас россияне пытаются выстаивать новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово. И на нее уже наступают украинские войска. Ближайшие дни покажут - смогла ли здесь армия РФ стабилизировать фронт.

В российских телеграм-каналах обсуждается тактика, которая приносит украинским силам успех. Главное в ней - отсутствие лобовых атак и действия разрозненными маневренными группами на джипах или бронеавтомобилях.

Таких групп действует много, при этом координация между ними налажена хорошо, действуют закрытые каналы связи. Кроме того, их работа четко увязана с беспилотниками - как для разведки, так и с ударными.

Эти группы пробираются в ближайшие села и поселки "козьими тропами", блокируя вражеские блокпосты и гарнизоны, подготавливая подход основных сил. Таким образом окружая крупные укрепрайоны противника.

Также в российских телеграмм-каналах пишут о системных проблемах, с которыми сталкивается российская армия. В первую очередь это нехватка личного состава (мобилизованные только начали прибывать), плохая координация между разными родами войск, что не позволяет, например, оперативно запрашивать артиллерийскую поддержку, в целом плохая связь, наличие не стойких в бою подразделений. И это не только отряды из числа мобилизованных жителей "ЛДНР", но и ряд частей регулярной российской армии из Западного военного округа, которые ранее считались "элитными", но часть из них слабо показали себя в бою, оставляли позиции, за что их теперь в российских военных телеграмм-каналах начали именовать не иначе как "придворные".

Собственно, за это и сняли со своего поста еще в конце сентября командующего Западным военным округом генерала Журавлева.

Контрнаступление на юге

Второе направление наступления ВСУ - Херсонская область.

Вчера сообщалось, что украинские войска за день продвинулись там как минимум на 25 километров и дошли до села Дудчаны. А Зеленский заявил об освобождении сел Архангельское и Миролюбовка на севере области.

Дудчаны находятся на правом берегу Днепра. От них открывается дорога на Берислав, а оттуда - совсем недалеко до Каховки и ГЭС. Также не исключено, что цель - зайти с востока в тыл на позиции российских войск в районе Давыдов Брода (там, к слову, серьезного продвижения у ВСУ в последнее время не было, несмотря на многочисленные попытки контрнаступлений).

Сегодня военное командование также подтвердило наступление на юге. О том, что ВСУ продолжают закрепляться на освобожденных территориях Херсонской области, сообщила начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Также отступление на этом направлении признало минобороны России.

"Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", - заявило Минобороны РФ.

О Золотой Балке сообщалось еще вчера (были видео с украинскими военными в селе). А вот о прорыве в районе Александровки, о котором говорят в Минобороны РФ (это юг области), никто не сообщал. Не исключено, в МО РФ имели в виду Новоалександровку - она чуть южнее Золотой Балки.

На данный момент бои здесь продолжаются - судя по сообщениям российских военных телеграм-каналов, ВСУ возобновили наступление на Дудчаны и закрепились на рубеже Любомировка - Беляевка - Новоалександровка.

Россияне ведут артиллерийский и ракетный огонь по наступающим украинским силам. Также вчера в Одессе и Николаеве объявили о срочном сборе донорской крови, что говорит о притоке раненых в больницы.

В ход битвы вмешались и силы природы - прошедший сильный дождь усложнил передвижения для наступающих украинских войск вне асфальтированных дорог, а также затруднил действия российской авиации.

Госдума узаконила аннексию

Сегодня Госдума единогласно ратифицировала "договоры" о включении в состав РФ "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей.

Завтра это решение должно быть утверждено голосованием в Совете Федерации. Спикер Госдумы Володин заявил, что "в РФ с сегодняшнего дня 89 субъектов".

Тем не менее, пока еще далеко не все понятно даже по базовым вопросам аннексии. Главный из них - какую границу РФ будет считать "своей".

С одной стороны, в законопроекте Путина говорится, что Россия претендует на территории в пределах административных границ областей (в том числе и Донецкой, и Запорожской, которые не полностью контролируются россиянами). О том же сегодня заявили в Госдума.

По словам депутата от "Единой России" Павла Крашенинникова, Запорожскую область Россия "примет" в ее административных границах. А Херсонская область "войдет" в РФ с двумя территориальными общинами Николаевской области (речь, судя по всему, о Снегиревке и Александровке).

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что "ЛДНР" приняли в состав РФ в "границах областей", а вот по границам Херсонской и Запорожской областей ещё есть вопросы.

"Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - как-то неопределенно заявил Песков.

От этого вопроса зависит, будет ли Россия заявлять "территориальные претензии" к Украине по поводу города Запорожье, к примеру. Или же на гипотетических мирных переговорах согласится считать его украинским. Не исключено, что в расчете на переговоры в Кремле (устами Пескова) и "подвесили" вопрос границ.

Кстати о переговорах. Сегодня бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план". Он состоит из нескольких частей:

- повторить референдум на аннексированных территориях под наблюдением ООН. Россия уходит, если это воля народа.

- Крым официально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).

- гарантировано водоснабжение Крыма.

- Украина остается нейтральной.

Понятно, что этот план на данном этапе вряд ли будет принят и Украиной, и Россией, но сам по себе факт, что даже Илон Макс подключился к миротворческой деятельности по поиску вариантов прекратить войну, говорит о том, что желания скорейшего мира на условиях компромисса с Россией на Западе распространены достаточно сильно даже в тех кругах, которые трудно отнести к "друзьям Москвы".

Впрочем, переговоры это вероятность пока гипотетическая. А потому по границам остается и другой вариант - Россия предъявляет претензии и на подконтрольные Украине части Запорожской и Донецкой области, угрожая применить "все возможные средства", чтобы "освободить свою территорию". В качестве одного из методов обсуждают в том числе использование ядерного оружия.

НАТО и ядерная угроза

Обсуждение ядерной темы сегодня снова шло весьма активно.

В разведке НАТО предупредили страны альянса о выходе с базы ВМФ РФ подводной лодки "Белгород", которая несёт ядерные торпеды "Посейдон". Подлодка вышла на испытания в Белом море, сообщает источник итальянской газеты La Repubblica.

Посейдон - это новейшие торпеды мощностью в несколько мегатонн, способные вызывать 500-метровые радиоактивные цунами, которые сделают участки побережья непригодными для жизни на десятилетия.

Издание пишет, что "Посейдоны" могут уничтожить такие города как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

На борту "Белгорода" до восьми таких ракет. Считается, что от них не существует эффективной защиты. Поэтому его называют "оружием судного дня".

Созданные США спутники с инфракрасными датчиками, чтобы отслеживать пуски российских ракет, в случае с "Посейдоном" окажутся бесполезными: "суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 км/ч", - пишет La Repubblica.

"Если бы Кремль просто объявил об испытаниях "Посейдонов", то это уже бы перетянуло канат конфронтации Западом: это оружие, против которого нет защиты", – сообщает издание.

Несмотря на то, что эта информация вышла со ссылкой на источники и официальной не являлась, украинские власти внезапно дали на нее свою реакцию.

В Центре противодействия дезинформации СНБО обвинили итальянскую газету в "информационной манипуляции" - на том основании, что газета ссылалась на отчет разведки НАТО, но ЦПД подобной информации на сайте Альянса не обнаружил.

"Подобные необоснованные заявления со стороны медиа только усиливают информационный терроризм РФ", - заявляют в украинском "Центре".

Отметим, что в Украине часто можно встретить мнение, что ядерные угрозы со стороны России является способом убедить Запад склонить Киев к компромиссам с Москвой. А потому к обсуждению темы таких угроз в западных СМИ или среди западных политиков нередко относятся настороженно.

Тем не менее, там эти обсуждения все равно идут очень интенсивно. Причем, мнения разделились: одни говорят, что угрозу нужно воспринимать всерьез и не допустить такого сценария, другие угрожают РФ ответным ударом.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ФРГ воспринимает очень серьезно слова Владимира Путина о готовности России использовать все имеющиеся у нее средства.

А, например, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что США и их союзники могли бы ударить по российским войскам и технике в Украине, в случае, если Путин применит ядерное оружие.

"Мы бы ответили, возглавив коллективные усилия НАТО, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму, и каждый корабль в Черном море", - заявил он в интервью ABC.

По его мнению, распространение радиации, в случае ядерного удара, может быть истолковано как нападение на страну-члена НАТО.

Петреус полагает, что сейчас Путин "в отчаянии" из-за успешного контрнаступления ВСУ. "И даже применение тактического ядерного оружия на поле боя ничего не изменит", - добавил он.

Действующие политики продолжают считать, что использование ЯО по Украине "крайне маловероятно". Такую оценку сделал министр обороны Британии Бен Уоллес.

По его информации, Путину на встречах лидеры Индии и Китая дали понять, что применение ядерного оружия для них совершенно неприемлемо и недопустимо (отметим, что официально и Дели, и Пекин по этому поводу вообще не высказывались).

Тем не менее, на Западе ядерного сценария не исключают и обдумывают, как на него реагировать.

"США с самого начала конфликта разрабатывали планы реагирования на непредвиденные обстоятельства, в том числе на возможность того, что президент России может пойти на эскалацию, предприняв шаг, близкий к ядерной атаке на Украину. Один из источников назвал это "ядерной демонстрацией", такой как потенциальный военный удар по Запорожской АЭС или подрыв ядерного устройства на большой высоте или вдали от населенных пунктов", - сообщает CNN.

Россия пока на все эти разговоры отвечает, преимущественно так: "все написано в военной доктрине".

Так, Песков, отвечая на вопрос о призыве Кадырова ударить тактическим ядерным оружием по Украине, заявил, что в Кремле предпочитают "придерживаться сбалансированных, объективных оценок".

"У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных здесь соображений быть не может", - сказал Песков.

Тем временем, в свете ядерных угроз России по украинским телеграм-каналам расходится видео песни "Все могу за три рубля", которое было записано в Исакиевском соборе Санкт-Петербурга 23 февраля 2019 года.

В частности, в песне такие строки:

На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

«Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!»

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!

Ты гори, гори земля неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,

Спят усталые игрушки, негры тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

Пополам гори земля неприятеля!