Подводим итоги 223-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Главное направление боев сегодня - это Херсонская область.

Судя по поступающим сведениям, там российские войска после начала наступления ВСУ отступают со всего севера региона. Также отход идёт и с Давыдов Брода на правом берегу Ингульца, в направлении которого украинские войска вели наступательные действия ещё с конца августа.

Главная причина отхода - прорыв украинских войск вдоль правого берега Днепра на десятки километров. Это создавало угрозу удара в тыл российским войскам в районе Давыдов Брода, а также Малой и Большой Александровки (этот населенный пункт, судя по последним данным, уже освобожден).

Всего ВСУ освободили в Херсонской области более 50 населенных пунктов, заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин. Минобороны подтвердило взятие Давыдова Брода.

Новую линию обороны, согласно сообщениям российских телеграмм-каналов, армия РФ попытается создать на линии Мыловое - Борозенское - Костромка, стараясь не допустить прорыва ВСУ к Херсону и Новой Каховке. Как пишут российские военные блогеры, это позволить сократить линию фронта и сделать ее сплошной, а не «очаговой».

Но пока непонятно - получится ли. И есть ли достаточно сил для того, чтоб сдержать новые удары ВСУ. И какого рода действия готово предпринять командование войск РФ для удержания правого берега Днепра.

А ряд российских телеграмм-каналов уже предполагают, что российские войска будут готовиться к уходу на левый берег Днепра.

Правда, ранее в РФ заявляли, что "Херсон отдавать не намерены" (особенно после объявления о его аннексии).

Ближайшие дни покажут - удастся ли россиянам удержать новые рубежи или нет.

В числе причин почему украинским войскам удалось так далеко продвинутся российские военные телеграмм-каналы называют малочисленность войск, их усталость после многомесячных боев, а также слабую координацию между различными родами войск и даже соседними подразделениями.

Второе направление, где ВСУ идут вперед - луганское. Утром Генштаб сообщал о массированных обстрелах россиянами Белогоровки, Верхнекаменского и Серебрянки. Это населенные пункт по пути из контролируемого ВСУ Северска на Лисичанск.

Идет ли по ним наступление - неизвестно. Однако вчера представитель "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко заявлял, что ВСУ закрепляются в направлении Лисичанска.

ВСУ наступают к северу и востоку от Лимана. "Институт изучения войны пишет, что после освобождения Торского и Тернов, украинские войска продвинулись к участку шоссе возле Червонопоповки и Песчаного, которые находятся дороги Сватово-Кременная - в пяти километрах к северу от Кременной.

То есть идут попытки перерезать связь между Сватово и Кременной. Российские источники пишут о том, что дорога здесь еще проездная, но активно простреливается украинскими войсками, а также на нее периодически выходят мобильные группы ВСУ.

Севернее, на левом берегу реки Оскол и к западу от Сватово украинские войска вошли в село Боровская Андреевка Харьковской области. То есть, там армия приближается к границам Луганской области.

При этом Генштаб пишет, что атаки российской армии отражены в районах Спорного, Выемки, Озеряновки, Бахмутского, Майорска, Каменки и Терновых Под. Это Бахмутское, Горловское и Николаевское направления.

На Бахмут уже давно ведут наступления российские войска вместе с отрядами ЧВК "Вагнера". Бои идут в окрестных деревнях и промзоне на окраине города.

Аннексия и конец переговорам

На фоне успешного украинского наступления, Россия продолжает легализовывать аннексию украинских территорий.

Совет федерации РФ сегодня одобрил ратификацию "договоров" о принятии в состав России аннексированных областей Украины. Вчера их ратифицировала Госдума.

Теперь эти территории официально провозгласят "российскими" после заключительного этапа - подписи Путина под данными законами, которые вносят изменения в российскую конституцию.

То есть пока они еще формально не "российские". Тем не менее, "ДНР" уже с завтрашнего дня отменяет "таможню" с РФ. Такие объявления уже размещены на границе с Россией.

В то же время, в "ДНР" и "ЛНР" официально говорят, что таможню упразднят на следующий день после подписи Путина под законами о "присоединении" новых территорий. Но закон, на момент подготовки этой статьи, еще не подписан.

Украина заявляет, что будет продолжать борьбу за свои территории.

Зеленский сегодня ввел в действие решение СНБО, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Что важно - именно с Путиным, а не с российской властью. То есть возможность для переговоров с Россией там остаётся (то ли с кем-то, кроме российского президента, то ли - с его преемником).

В Кремле прокомментировали это решение. "Будем ждать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Другими словами, за стол переговоров с Зеленским в Москве садиться готовы, к чему, кстати, призывал и Путин в свое речи 30 сентября.

Данную тему поднял сегодня и ближайший союзник России - президент Беларуси.

"Позиция Российской Федерации нам абсолютно понятна и ясна. Не единожды президент об этом заявлял: они хоть завтра готовы сесть за стол переговоров и договариваться. Трезво, исходя из сложившейся ситуации", - сообщил Александр Лукашенко.

Что означает "трезво" - можно трактовать двояко.

То ли, как понимание России, что данный этап войны она проигрывает и готова к уступкам (хотя, глядя на решения Кремля по аннексии, этого не скажешь). То ли как призыв к "трезвости" у Киева - с расчетом, что мобилизация по итогу позволит России остановить наступление Украины и вернуть захваченные территории.

Либо же подразумевается и какой-то более жесткий сценарий - например, использование Россией ядерного оружия.

Чтобы это предотвратить, к переговорам призывает уже не только Лукашенко, но и, например, Илон Маск, который вчера взорвал информационную бомбу, предложив оставить России Крым (детальнее о его "мирном плане" мы рассказывали здесь).

Но пока, на фоне успехов ВСУ и отсутствия прямо артикулированной угрозы применения ядерного оружия, настроения на переговоры и компромиссы с РФ у украинской стороны и Запада отсутствуют. Есть очевидное намерение развивать успех.

Военные перспективы

Александр Лукашенко сегодня предрек эскалацию в Украине. По его мнению, РФ "нарастит усилия" в рамках "спецоперации", а Запад будет стремиться еще больше вооружать Украину.

Лукашенко заявил, что "в ближайшее время не следует ожидать снижения напряженности", по его словам, ежедневно на польский аэродром Жешув "прибывают около десятка, порой больше, американских транспортных самолетов".

В России же заявили, что мобилизовали уже 200 тысяч человек. Ранее сообщалось, что собираются призвать всего 300 тысяч, хотя оппозиционные СМИ сообщали, что реальная цифра - в пределах миллиона.

Обучение мобилизованных сейчас идет на 80 полигонах и в шести учебных центрах, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Сколько оно будет длиться - непонятно. По данным российских телеграм-каналов, часть рекрутированных россиян уже появились на фронте - речь о тех, кто ранее служил в армии длительные сроки и почти не нуждается в обучении.

Но скорее всего основная масса мобилизованных начнет прибывать на фронт не ранее конца октября. И как российское командование намерено до этого момента удерживать позиции под усиливающимся натиском ВСУ - вопрос открытый.

Украина тем временем обсуждает с американцами поставки ракет с более высокой дальностью поражения, заявила посол Украины Оксана Маркарова.

"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Сейчас дискуссии продолжаются. Мы надеемся, что США предоставят нам вооружение. Мы покажем не только эффективное применение его, но и как ответственно его будут использовать", - заявила Маркарова.

Вчера CNN сообщала, что украинские представители обещают США согласовывать с ними каждую цель для ракет ATACMS, которые имеют дальность 300 километров. Пока такие ракеты американцы официально предоставлять отказываются. Они позволили бы Украине наносить удары по российским объектам в Крыму.

Но, как неоднократно сообщали западные медиа, Белый дом не спешит принимать такое решение, опасаясь прямого конфликта России с НАТО. С использованием уже ядерного оружия.

Опасения перед таким сценарием достаточно велики. Например, британская газета Times со ссылкой на военные источники пишет, что Россия планирует устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины. И заявить, что это было испытание.

По данным журналистов, Москва, вероятнее всего, испытает ядерное оружие в Черном море.

Отметим, что ранее министр обороны Британии называл ядерный удар по Украине маловероятным. Та же риторика идёт из Пентагона. Да и в целом власти на Западе не видят признаков активности вокруг ядерного арсенала Москвы "которые могли бы считаться подозрительными".

"Деятельность вокруг российских стратегических ядерных сил не выходит за пределы обычных", - приводит Reuters слова осведомленного источника.

При этом обсуждается еще одна гипотетическая угроза - взрыв на Запорожской АЭС.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО сегодня выпустил алгоритм действий на случай удара "грязной бомбой", ядерной атаки или аварии на АЭС. А Еврокомиссия доставила в Украину пять миллионов таблеток йода для людей, живущих вблизи атомных электростанций.