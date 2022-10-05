Подводим итоги 224-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сегодня заявил об "официальном начале деоккупации Луганской области".

По его словам, военные поднимают сейчас украинский флаг над несколькими освобожденными от российской армии населенными пунктами. Названий Гайдай не уточнил.

Сегодня стало известно о как минимум одном таком пункте - украинские военные разместили фото у въезда в село Грековка. Оно находится в Луганской области, около границы с Харьковской и недалеко от трассы Кременная-Сватово.

Британская разведка сообщает, что Украина в рамках наступления в Луганской области продвигается в сторону Сватово.

"Весьма вероятно, что Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово - Кременная из артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению подразделений на востоке Украины", - говорится в свежем отчете.

Российские телеграм-каналы пишут, что их войска отступили из сел Новоплатоновка и Богуславка на левом берегу Оскола "для выравнивания фронта" в районе недавно освобожденной Боровой. Это также сватовский участок.

Также украинские мобильные группы продолжают рейды на дорогу Сватово-Кременная из деревни Терны.

При этом сама трасса, как пишут российские военкоры, под контролем российской армии, хотя и обстреливается переодически украинскими войсками.

Сами Сватово и Кременная находится также под контролем РФ. На их подступах россияне создают линию обороны, чтоб остановить украинское наступление.

По оценке российских телеграмм-каналов главная проблема армии РФ сейчас - это низкая численность, которая не позволяет выстроить сплошную линию фронта, через которую то там то здесь прорываются небольшие мобильные отряды ВСУ. Надеются на подход резервов и мобилизованных (с "мобиками" уже публикуются сюжеты из Луганской области - то есть, видимо, они уже в регион прибывают).

Южнее, судя по сообщения и украинского Генштаба и российской стороны, продолжается наступление армии РФ на Бахмут. По данным Генштаба ВСУ, противник штурмовал в районах Майорска, Спорного, Зайцево, Бахмутского, Бахмута, Курдюмовки

Российские военные телеграм-каналы пишут о захвате мусороперерабатывающего завода на восточных подступах к городу и что отряды ЧВК "Вагнер" уже прорвались к самому городу.

Украина этой информации не подтверждала.

В Херсонской области после вчерашнего масштабного продвижения украинских сил сегодня относительное затишье. Были слухи об оставлении российскими войсками Снегиревки в Николаевской области, но губернатор Виталий Ким их опроверг.

По данным российских военных источников, ВСУ сейчас закрепились на линии Давыдов Брод - Борозенское - Суханово - Качкаровка примерно в 30-40 километрах от Берислава и Новой Каховки.

То есть, эти города теперь в зоне досягаемости украинской ствольной артиллерии, а особенно - высокоточных снарядов Эскалибур.

Россия, тем временем, сегодня совершила воздушную атаку на отдаленный тыл украинских войск - город Белую Церковь под Киевом.

Сегодня ночью там атаковали дроны-камикадзе. Всего было шесть попаданий и взрывов, уточнил губернатор Алексей Кулеба. Официально заявляется, что пострадали объекты инфраструктуры. Но бывший нардеп Игорь Луценко сообщил, что "Шахиды" ударили по месту дислокации 72-й бригады, в которой он служит. О жертвах среди военных официальной информации нет.

К слову, впервые иранские беспилотники смогли добраться так далеко от линии фронта.

От ближайшего участка на границе с Беларусью до города более 130 километров. Причем эта местность плотно насыщена средствами ПВО, прикрывающими столицу. От линии фронта в Николаевской области - более 320 километров. Причем, по данным украинского воздушного командования, дроны запускались именно с юга. То есть, они пролетели через все системы ПВО несколько сот километров. Это тревожный знак для Украины. Так как таким же образом они, теоретически, могут нанести удары и по столице (в том числе, например, и по энергообъектам). Не исключено, что таким образом россияне "прощупывают" уязвимые места в системе ПВО.

К слову, как пишут украинские эксперты, "Шахиды" обладают большой точностью благодаря тому, что получают данных от четырех спутниковых навигационных систем – ГЛОНАСС (Россия), Бейдоу (Китай), Галилео (Евросоюз), GPS (США), благодаря чему и корректируют маршрут. При этом ими можно поражать только стационарные объекты, так как у Дрона нет собственного канала видеонаблюдения (либо "Шахидов" должны в атаке сопровождать другие дроны-наводчики).

Детальнее об этих дронах мы писали здесь.

При этом в Иране официально отрицают поставки России беспилотников.

"Исламская республика Иран считает опубликованную информацию о доставке иранских дронов в Россию для использования в украинском конфликте необоснованной и не подтверждает эти данные", - заявил спикер МИД Ирана Насер Канаани..

По его словам, Иран с начала конфликта "твердо занимает позицию нейтралитета и невмешательства".

Свечение над Белгородом

Вчера и сегодня в сети активно обсуждали странное свечение над Белгородом, которое наблюдали вчера жители города.

1. Одна из версий, которая возникла в российских пабликах - испытания российской лазерной установки "Пересвет", презентованной Путиным в 2018 году. Установка предназначена для ослепления военных спутников противника.

И как раз на днях появилось сообщение минобороны РФ о том, что российские военные «проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите». Новость вышла за сутки до необычных оптических явлений. Подробностей эксперимента и даты его проведения в ней не раскрывалось.

2. По более прозаической версии - над Белгородом вчера наблюдалось редкое природное явление "солнечный столб" (его также называют "лунным столбом").

Оно известно науке и вызывается отражением света на ледяных кристаллах, которые содержатся в воздухе.

Учёные говорят, что в Даням случае речь шла именно о природном явлении, а не об испытании оружия.

"Лазерные" столбы, которые видели очевидцы - это природное явление, они периодически возникают над подсвечиваемыми по ночам городскими теплицами, заявила начальник отдела исследовательских компетенций из Белгородского университета Наталья Андреева.

"Это атмосферное явление, оно называется гало. У нас недавно были дожди, атмосфера влажная, поэтому, возможно, в этот момент в атмосфере были частицы определенного размера, они могли кристаллизоваться в такой форме. Когда свет проходит через эти частицы, то образуется такое явление. Мощным источником света в данном случае были теплицы", - говорит ученая.

Освободить Херсон до грязи. Военные перспективы

Сегодня стало известно о том, какими видят американцы дальнейшие шаги Украины в этой войне. Газета Financial Times сообщила, что США настоятельно рекомендуют Украине попытаться вернуть территории на юге страны до наступления зимы.

Это стратегически важные районы, которые являются воротами в Черное море.

"Боевой сезон подходит к концу. Украинцы одержали верх, и им нужно продолжать использовать свое преимущество", - заявил Крис Мерфи, демократ из сенатского комитета по международным отношениям.

По его мнению, настоящей долгосрочной катастрофой для Украины было бы перекрытие Россией доступа к Азовскому и Черному морям от Мариуполя до Одессы.

"Источником жизненной силы Украины является ее доступ к Одессе, поэтому для украинцев важно быть в наступательной позиции, а не только в оборонительной позиции на юге", - сказал Мерфи.

FT пишет, что западные союзники рассматривают освобождение Херсона как решающее испытание для Украины.

"Если вы сможете контролировать Херсон, вы, безусловно, сможете помешать продвижению к Одессе, чего, я думаю, как мы все считаем, русские действительно хотели", — сказал высокопоставленный военный представитель США.

По данным издания, Украина также согласилась, что ближайшие недели будут иметь решающее значение для их кампании по возвращению земель на юге.

Военные чиновники и аналитики подсчитали, что Украина может освободить Херсон в любое время с середины ноября — если ей вообще удастся это сделать, пишет FT. Украинским силам необходимо срочно отбить юг до зимы, потому что земля в регионе не промерзала последние три года, а это означает, что скоро наступит грязь. А грязь дает преимущество тем, кто защищает территорию, поскольку им не нужно перемещаться по суше.

При этом Москва укрепляет свои позиции на юге, что делает любое украинское наступление более сложным.

"Русским потребовалось много усилий и много времени, чтобы окопаться немного иначе, чем на востоке", — сказал представитель НАТО. Поэтому, по его словам, украинцам потребуется "подавляющая сила".

Официальные лица США заявили, что отвоевать больше территории на юге будет необходимо, чтобы улучшить позицию Украины на будущих переговорах с Россией.

"Окончательное урегулирование будет через шесть-восемь месяцев... Тогда мы достигнем прекращения огня. Но я думаю, что прежде чем это произойдет, Украине нужно вернуть себе еще немного территории", - считает сказал конгрессмен Брэд Шерман.

Газета пишет, что украинское командование в общем и целом эту логику разделяет.

То есть, общая стратегия понятна - к моменту гипотетических переговоров выдавить российские силы со стратегически важных территорий.

При этом продолжаются поставки оружия в Украину.

Пентагон вчера опубликовал перечень вооружения, которое войдет в новый пакет военной помощи 625 миллионов долларов:

– четыре установки HIMARS и боеприпасы;

– шестнадцать 155-мм гаубиц;

– 75 тысяч 155-мм снарядов;

– 500 высокоточных 155-мм снарядов;

– тысяча 155-мм снарядов RAAMS, предназначенных для подрыва бронетехники;

– шестнадцать 105-мм гаубиц;

– 30 тысяч 120-мм мин;

– 200 машин MRAP MaxxPro;

– 200 тысяч патронов для стрелкового оружия;

– оборудование для установки помех, мины Claymore и другое оборудование.

А вот что касается дальнобойных ракет ATACMS, которых требует Украина, все пока не так однозначно.

Замминистра обороны США Лора Купер заявила на брифинге, что уже переданные Украине управляемые снаряды GMLRS выполняют все необходимые задачи.

"По нашим оценкам, с помощью GMLRS, которые у них уже есть для HIMARS... они могут добивать до подавляющего большинства целей на поле боя", - заявила Купер.

Она дала понять, что в том числе эти снаряды могут доставать до Крыма. "И просто для ясности: Крым — это Украина", - добавила она.

Отметим, что большинство модификаций указанной ракеты имеют предельную дальность 84 километра, чего недостаточно для стрельбы по Крыму.

Исключение составляет новейшая разработка - GMLRS-ER, которая имеет максимальную дальность в 150 километров. Однако о том, что такие ракеты поступали в Украину, сообщений не было.

Правда, в июле "ЛНР" заявляла, что из "Хаймарсов" наносился удар по нефтебазе в Ровеньках Луганской области, расположенных примерно в 110 километрах от линии фронта.

Впрочем, официально это не подтверждалось (также звучали версии, что эта была "Точка-У", которая может преодолевать такие расстояния).

Но если ракеты GMLRS-ER действительно поставлены, то в теории они смогут доставать до северо-западного побережья Крыма, если наносить удары из Николаевской области.

Если же бить с новых рубежей, занятых ВСУ в Херсонской области, то такие ракеты смогут войти на территорию северного Крыма на 50 километров, то есть чуть дальше Красноперекопска. То есть бить вглубь полуострова они не могут.

Тем не менее, россияне после предоставления нового военного пакета, пусть даже без ракет ATACMS, стали делать заявления, что Вашингтон превращается в сторону конфликта. Об этом сначала заявил МИД РФ, а потом российское посольство в Америке.

Там считают, что поставки оружия Киеву "усиливают опасность прямого военного столкновения РФ и стран Запада". Такие действия "могут привести к самым серьезным последствиям".

Аннексию узаконили, публичная критика Минобороны. Ситуация в России

Сегодня Владимир Путин подписал законы об аннексии четырех украинских областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Юридически - президент РФ утвердил ратификацию "принятия их в состав России". Законы 3 и 4 октября ратифицировали обе палаты российского парламента - Дума и Совет Федерации.

То есть теперь аннексия состоялась официально.

Путин также назначил Дениса Пушилина временным исполняющим обязанности "главы ДНР". Леонид Пасечник назначен "и.о. главы ЛНР", а Владимир Сальдо и Евгений Балицкий - временными "губернаторами" Херсонской и Запорожской областей.

Между РФ и "ДНР" сегодня исчезла таможня, сообщил "глава ДНР" Денис Пушилин. Ранее было три таможенных пункта - в Успенке, Мариновке и Новоазовске. Впрочем, на пунктах пропуска остается паспортный контроль и проверка на наличие запрещенных к обороту веществ. То же самое - на границе с Крымом в Херсонской области.

Но эти события, впрочем, слабо затмевают проблемы на поле боя, которые в последнее время испытывает Россия. По поводу этих проблем в РФ идет достаточно громкая публичная дискуссия.

И это уже породило версию, что началась "артподготовка" к чисткам в Министерстве обороны РФ либо даже к смене высшего командования российской армии.

Ещё после отступления российских войск из под Лимана генералов и руководство Генштаба России во главе с генералом Валерием Герасимовым раскритиковал Кадыров. Его критику поддержал создатель ЧВК "Вагнера" Пригожин, многие военные блогеры, ведущие государственных телеканалов (включая Владимира Соловьева) и ряд военных. А Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что Кадыров "имеет право выражать своё мнение". То есть, по сути, Кремль эту тему одобрил. Кроме того, Рамзан Кадыров получил звание генерал-полковника.

Сегодня же с призывом "перестать врать", обращенным к Минобороны РФ, выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Все приграничные сёла Белгородской области практически разрушены. Мы это узнаём от кого угодно – от губернаторов и военкоров. Но сводки Минобороны не меняются", - заявил Картаполов в эфире канала Соловьев. Live.

Картаполов заявил, что в РФ "народ не глупый и видит, что ему не хотят говорить даже часть правды". "Это может привести к потере кредита доверия", - заявил он.

О том, что назревают перестановки в руководстве минобороны сегодня писали и ряд российских телеграмм-каналов, но официально информация пока не подтверждена.

Если действительно будут перемены, это значит, что Путин решил во-первых, признать проблемы на фронте, а во-вторых, сделать главными ответственными за них нынешнее командование российской армии.

Впрочем, слухи об отставке Шойгу ходили и до этого, но они ни разу не подтвердились. Хотя и столь мощной кампании против него, как сейчас, ещё не было.

В свете всей этой информации немного иначе выглядит неожиданно высокая оценка, которую недавно дал начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову главком ВСУ Валерий Залужный.

Не исключено, что в украинском командовании знали о намерениях уволить Герасимова и поэтому решили высказаться о нем в позитиве.

Для чего - вариантов может быть два. Либо чтоб поспособствовать его увольнению (чтоб похвала от Залужного вызвала в Кремле подозрение в адрес Герасимова). Либо, наоборот, чтоб снизить вероятность увольнения (если в командовании ВСУ по каким-то причинам считают Герасимова удобным противником, то не грех и слово доброе о нем сказать).

Но в целом ситуация с возможными чистками российского командования пока выглядит не очень определенной. И главный вопрос - если Путин принял решение эти чистки провести, то зачем ему нужно для этого организовать публичную кампанию против генералов, если он может уволить Шойгу и Герасимова своими указами, объяснив их логику уже после объявленного решения.

Поэтому нельзя исключать версию, что кадровые решения еще окончательно не приняты, а Путина к ним пытаются подтолкнуть отдельные группы во власти.

Есть еще версия, что Путин пока увольнять никого не будет, но решил показать генералам, что ситуация очень не простая и "люди требуют результата".

Как будет на самом деле, вероятно, увидим в ближайшее время.

К слову, сегодня Путин сам немного покритиковал ведомство Шойгу, сказав, что "Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию". В связи с этим теперь "приходится вносить коррективы".

Нефтяной удар

Сегодня послы ЕС одобрили восьмой пакет санкций против России. Его детали официально опубликуют завтра. Но уже сейчас известно, что там будет введен потолок цен на российскую нефть.

Газета New York Times описывает, как будет он действовать:

"Компании, занимающиеся отгрузкой российской нефти, включая судовладельцев, страховщиков и андеррайтеров, будут нести ответственность за то, чтобы нефть, которую они помогают перевозить, продавалась по установленной цене или ниже ее. Если их уличат в том, что они помогают России продавать по более высокой цене, они могут столкнуться с судебными исками в своих странах за нарушение санкций", - пишет издание.

Речь, само собой, о компаниях, зарегистрированных в ЕС.

При этом, по данным NYT, Евросоюз "учтет деловые интересы" Греции, Мальты и Кипра, которые зарабатывают на транспортировке российской нефти. Как именно учтет - не сообщается. Но упоминается, что ранее эти три страны блокировали санкционный пакет. То есть, видимо, некие послабления им сделаны.

Исключение сделали также и для Венгрии, которая покупает трубопроводную нефть из России. А также предусмотрено исключение для экстренных морских поставок (то есть, при необходимости, "потолок" перестает действовать).

Напомним, что ЕС еще летом наложил эмбарго на поставки российской нефти в Европу - также за рядом исключений (в том числе для трубопроводной нефти, которая идет в Венгрию).

То есть данный пакет санкций накладывает ограничения на перепродажу и транспортировку нефти из РФ европейскими компаниями в третьи страны.

Насколько серьезный урон это нанесет российской торговле нефтью - пока непонятно. Но очевидно, что некий дефицит на этом рынке новые санкции создадут. Что толкнет цены вверх.

Впрочем, это произошло бы и без новых санкций - поскольку случилось событие не менее серьезного порядка. Организация ОПЕК+ сегодня решила сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Стоимость нефти марки Brent после этого поднялась выше $93 впервые с 21 сентября.

О том, что так произойдет, еще вчера писали деловые СМИ. Заявлялось, что это решение пролоббировали Саудовская Аравия и Россия, также к ним примкнули Объединенные арабские эмираты.

Арабы сделали это, "чтобы разозлить США и помочь России", полагает Financial Times

А CNN добавляет, что Белый дом "испытывает панику" по поводу этого решения нефтяных государств. Накануне администрация Байдена развернула "кампанию" по убеждению союзников на Ближнем Востоке, уговаривая их проголосовать против сокращения добычи нефти. Но, как видим, ничего из этого не вышло.

Байден сегодня назвал "близоруким" решение ОПЕК+ и сказал, что разочарован им, сообщил Белый дом. Президент США обещает выпустить на рынок в ноябре дополнительные 10 миллионов баррелей из стратегического резерва.

В общем событие оказалось знаковое. Причем не только с экономической, но и с геополитической точки зрения.

1. Это решение означает, что цены на нефть продолжат держаться на высоком уровне, несмотря на ожидания мирового экономического спада (из-за чего они последний месяц шли вниз).

2. Это решение выгодно России: как раз с декабря ЕС вводит эмбарго на импорт российской нефти. То есть, Россия теперь, в значительной степени, "зачтет" прекращение поставок в Европу в свою квоту по сокращению добычи, что позволит ей экспортировать нефть в другие страны почти в прежнем объёме и по высокой цене. Последний момент серьезно снижает негативный эффект для РФ от введения потока цен на нефть. И это же сильно повышает для Запада цену решения задачи замещения российской нефти энергоносителями из других источников.

3. Решению ОПЕК+ пытались воспрепятствовать американцы, но этого у них не получилось. Что стало свидетельством снижения влияния США на ключевые нефтедобывающие страны в мире (а значит и на мировой рынок нефти в целом).

4. В свете этого решения становится несколько более понятной внезапная выдача в сентябре Россией иностранных добровольцев, взятых в плен в Украине.

Процесс, напомним, шёл при посредничестве Саудовской Аравии и, судя по всему, стал одним из составляющих стратегических договорённостей двух стран по рынку нефти. Образно говоря, Путин обменял 10 пленных на миллиарды нефтедолларов для России и миллиардные потери для европейской экономики.