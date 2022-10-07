Бюро экономической безопасности заявило об аресте товарных знаков компании известного российского олигарха стоимостью 2 млрд грн.

По данным "Экономической правды", речь идет о товарных знаках "Альфа-групп", которые через кипрские фирмы принадлежат гражданам РФ Андрею Косогову, Петру Авену и Михаилу Фридману.

"По инициативе Бюро экономической безопасности Украины наложен арест на товарные знаки общей стоимостью более 2 млрд грн, принадлежащих кипрской компании. Эта оффшорная компания использовалась украинским финансовым учреждением при выводе активов за пределы Украины", - сообщили в БЭБ.

Следствие установило, что переоформление торговых знаков на кипрского нерезидента совершалось с целью использования условий льготного налогообложения.

Как писала "Страна", "Альфа-Банк Украина" изменил название на "Сенс Банк".

Название "Сенс" выбрано не случайно, мобильное приложение банка уже несколько лет называется Sense SuperApp.

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