Подводим итоги 226-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

"Институт изучения войны", анализирующий ситуацию на фронте, сообщил сегодня, что украинские силы продолжают наступать на восток от Купянска. Цель, судя по всему - угрожать Сватово с северо-запада.

Сообщается о наступлении ВСУ на Первомайское, Берестово и Кисловку.

Также американские эксперты пишут, что российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной. Речь идёт о связывающей их трассе, на которую регулярно выходят украинские мобильные группы. В тоже время российские телеграмм-каналы пишут, что трасса, хоть и обстреливается ВСУ, но сохраняется под контролем армии РФ.

Российские же войска постепенно продвигались вперед в районе Бахмута, пишет "Институт". Со ссылкой на российских блогеров сообщил о частичном захвате Зайцево, полном захвате Веселой Долины и продвижении на северо-запад, в район Опытного и Иванграда в южных окрестностях Бахмута.

Также, судя по карте "Института", россияне декларируют контроль над Отрадовкой на трассе Горловка-Бахмут.

Сегодня "штаб территориальной обороны ДНР" также заявил, что российские войска овладели Отрадовкой, Веселой Долиной и Зайцевым (все это населенные пункты к югу от Бахмута). Украина даную информацию не подтверждала. А российские телеграмм-каналы пишут, что в Зайцево еще идут бои.

Украинский Генштаб сообщил, что отбиты атаки россиян в районах Выемки, Красного, Бахмута, Майорска, Веселого, Победы, Невельского, Каменки и Терновых Под.

На юге, в Херсонской области ВСУ пошли в новое наступление по правому берегу Днепра в районе Дудчан, пишут российские военные паблики. Также идут украинские атаки на юг от Давыдова Брода. Российские "военкоры" сообщают об ударах российской артиллерии и авиации по наступающим войскам. О прорыве фронта украинскими силами на данный момент пока не сообщается.

Карта российских военных телеграмм-каналов

При этом продолжаются массированные обстрелы переправ в тылу российских войск под Херсоном. Сегодня у Дарьевского моста через Ингулец погибло пять мирных жителей, которые пытались переправиться через мост автобусов.

Минувшая ночь и день принесли новые удары по Запорожью. Ночью город впервые атаковали дронами Shahed-136, утром был нанесен ракетный удар. Плюс 12 человек погибли вчера от ракетной атаки.

Удары по Запорожью в последнее время резко участились, что может говорить о назревании там очередного наступления ВСУ. И попытке российских войск сорвать сосредоточение войск и разрушить их обеспечение.

Российские телеграм-каналы, СМИ, а также представители назначенной Россией "администрации" сообщают о том, что на запорожском направлении украинские силы сосредоточили большие резервы для броска на Мелитополь.

Ранее мы приводили мнение западных экспертов о том, что выход на Мелитополь и, впоследствии, Бердянск позволит разрезать российские войска в Украине на две части. То есть, это может быть одной из ключевых задач ВСУ.

Официально, впрочем, власти Украины таких намерений не подтверждают. По их сведениям, Россия наносит удары по гражданским объектам и инфраструктуре Запорожья, а также по жилым домам.

Военные перспективы

Вчера президент США Байден развернуто высказался о прямой угрозе применения ядерного оружия.

По его словам, Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия".

Это, считает Байден, следствие того, что российская армия "значительно отстаёт" на поле боя в Украине.

"Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", - заявил президент США.

Он не думает, что можно "легко использовать тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном", цитирует Байдена корреспондент CNN Наташа Бертран.

То есть в США как бы намекают - уже устами Байдена - что на применения ЯО по Украине может быть дан некий ответ.

Огромный резонанс вызвала вчера фраза президента Зеленского на эту тему. Он призвал НАТО нанести превентивный удар по РФ в случае угрозы применения с ее стороны ядерного оружия.

"Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!", - заявил он во время видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии.

После этой фразы Россия с разных площадок - от Кремля до МИД - обвинила Зеленского в провокации Третьей мировой войны. Отдельно у Путина заявили, что ответственность за эти фразы несут американцы и англичане, как "кураторы" Киева.

Спустя некоторое время на Банковой пояснили, что Зеленский не призывал к превентивным ядерным ударам по России, а говорил о ситуации до 24 февраля. Впрочем, оригинальная цитата президента Украины читалась, тем не менее, в пользу более радикальных интерпретаций - как призыв к удару по России в ближайшее время еще до использования Москвой ядерного оружия. И хотя президент Украины не говорит, что удары по РФ должны быть ядерными, но даже если удар будет обычными вооружениями, Россия, вполне вероятно, нанесет в ответ по НАТО ядерный удар.

Вкупе с реакцией Москвы все это накладывается на все более активное обсуждение в мире возрастающей угрозы ядерного конфликта, о которой сегодня прямо сказал Байден.

Твиты Илона Маска, вызвавшие негодование в Украине, из той же серии. "Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны", - написал уже сегодня Маск, кратко изложив суть опасений, о которых все чаще говорят на Западе. А именно - дальнейшее продолжение войны в Украине может вызывать ядерный апокалипсис в мире. И с этим нужно что-то делать.

Что - пока точно ещё никто не придумал и не сформулировал. Но тема уже начала широко обсуждаться и, не исключено, скоро выйдет и на уровень властей ведущих стран Запада.

Для них будет крайне тяжёлой сама по себе ситуация, если Москва начнёт прямо угрожать ядерным ударом для "защиты" аннексированных территорий.

Потому что использование ядерного оружия Россией поставит Западом перед выбором: либо отреагировать на это военным ударом по РФ, что с большой долей вероятности приведет к началу мировой ядерной войны. Либо не отреагировать и, в таком случае, показать всему миру слабость глобального Запада и его неспособность защитить Украину (а значит - и других своих союзников вне НАТО).

В США и ЕС, очевидно, не хотели бы оказаться перед таким выбором и потому варианты как избежать эскалации или даже остановить войну сейчас будут обсуждаться очень активно. И твитами Илона Маска, судя по всему, дело не ограничится.

Видимо, в силу тех же соображений из США продолжают идти сигналы, что Украине пока не станут передавать более дальнобойных ракет, чем сейчас (Киев запрашивает их для ударов по Крыму, куда нынешние ракеты для "Хаймарсов" не добивают).

The Wall Street Journal пишет, что в Конгрессе не спешат с передачей Украине ракет ATACMS, которые бьют на 300 километров. Там опасаются, что удары по Крыму приведут к эскалации, в том числе ядерной. Также США тревожит потенциальное истощение запасов таких ракет.

Ситуация в России

Продолжаются кадровые ротации в российском командовании.

Командующим войсками Восточного военного округа РФ назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов, свидетельствуют данные базы Единого госреестра юрлиц РФ. Летом в минобороны РФ заявляли, что Мурадов командует российскими войсками на Донбассе.

Ранее со своей должности был снят командующий Западным военным округом российской армии Александр Журавлев, а вместо него назначен генерал-лейтенант Роман Бердников. В свое время он руководил группой российских войск в Сирии.

Также Путин подписал ряд законов о социальной защите мобилизованных - на фоне массовых сообщений о нарушениях в ходе мобилизации.

1. Закон о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту. Предусматривает в том числе приостановление действия трудового договора мобилизованного работника на период прохождения им военной службы.

2. Закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за ЖКХ.

3. Закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам "спецоперации" и членам их семей.

Все это происходит на фоне критики в адрес министерства обороны РФ, подоплеку которой мы анализировали здесь.

На Западе эту критику рассматривают как контролируемый Кремлем процесс. На фоне поражений в Украине "неуклонно оптимистичная пропаганда подпитывает растущие сомнения в обществе", пишет агентство Bloomberg.

В Кремле ожидают, что критика ошибок командования по государственному телевидению снимет напряженность в обществе. Тем не менее, Bloomberg сомневается, что СМИ в РФ начнут задавать власти более серьезные вопросы.

Другие заокеанские медиа пишут, что такие вопросы уже задает ближайшее окружение президента Путина.

Один из его представителей в беседе с президентом прямо раскритиковал ход войны в Украине, пишет Washington Post со ссылкой на американскую разведку.

О ком речь не говорится, сообщается, что этот человек выразил Путину обеспокоенность неэффективным управлением военными действиями и ошибками, допущенными российским военным руководством.

"Мы наблюдаем растущую тревогу со стороны ряда приближенных Путина. По нашим оценкам, они особенно недовольны недавними российскими потерями и многочисленными военными промахами", - заявил газете источник в разведке.

Пресс-секретарь Путина в разговоре с Washington Post признал, что среди российского руководства были разногласия по поводу войны, но заявил, что они являются "частью обычного рабочего процесса", а не "признаком какого-то раскола".

Позже, комментируя публикацию Песков отдельно опроверг наличие раскола в Кремле.

"Есть рабочие споры: об экономике, о ходе "спецоперации". Это часть нормального рабочего процесса, и это не является признаком какого бы то ни было раскола", - заявил Дмитрий Песков.

Премия мира во время войны

Сегодня впервые в истории присуждена Нобелевская премия мира представителям Украины - организации "Центр гражданских свобод".

Однако Нобелевский комитет одновременно присудил ее и белорусскому правозащитнику Беляцкому, и российскому обществу "Мемориал". Оно было создано в 1987 для увековечения памяти жертв политических репрессий советской эпохи.

Первым председателем совета "Мемориала" стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. Зимой 2022 года Верховный суд России ликвидировал "Мемориал" по иску Генпрокуратуры.

Хотя и Беляцкий, и "Мемориал" - явно противники "спецоперации" и нынешней российской власти, в Украине началась "зрада". В том, что премию мира дали одновременно украинцам, россиянам и белорусам некоторые увидели следы продвигаемой Путиным теории о "триедином народе".

Также звучали возмущения тем, что на одном пьедестале оказалась и украинская организация, и российская (пусть и оппозиционная).

Журналист Антон Подлуцкий считает, что Нобелевский комитет "поломался", как и ООН. Комментаторы с ним соглашаются и возмущаются:

"Де-факто они по случайному совпадению представители "трёх братских народов". Нобелевская премия? Скорее Шнобелевская". "Объединять их в рамки коллективных "они" - вот что не достойно", - написала журналистка Ольга Духнич.

К критике подключились и представители власти.

"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если премию вместе получают представители двух стран, что напали на третью. Ни российские, ни беларуские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

А вот в украинской организации "Центр гражданских свобод", которая стала лауреатом Нобелевской премии, поздравили своих коллег по награде.

"Я рада, что возглавляемый мной Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из Мемориала и Весны", - написала глава центра Александра Матвейчук.