Подводим итоги 227-го дня войны.

Крымский мост. Послесловие

"Страна" сегодня днем уже анализировала, что означает взрыв на Крымском мосту. Но тема продолжает развиваться.

Ближе к вечеру по мосту запустили автомобильное движение (пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону России). Также сегодня возобновили и движение по железнодорожной ветке, первый поезд по ней уже прошел.

То есть критического урона, который сломал бы российскую логистику на юге Украины, взрыв не принес и большого военного значения, похоже, не имел. Военные грузы перебрасывались скорее всего именно по железной дороге - по крайней мере, составы с военной техникой никак иначе передвигаться и не могут.

Да и скорее всего организаторы взрыва вряд ли не понимали, что обрушение двух автомобильных пролетов скорее всего не вызовет полной парализации военных, да и гражданских поставок (хотя, судя по синхронизации подрыва с движением топливного состава такая попытка имела место).

Но в любом случае сейчас на первый план выходит версия о скорее "символическом" ударе по мосту. Кто его совершил и зачем?

1. Основная версия - к этому причастна Украина.

Мы уже писали, что Киев неоднократно декларировал намерения уничтожить мост. И сегодня радости по этому поводу украинское руководство не сдерживало. Хотя напрямую о своей причастности не заявляло.

Более-менее явный намек на это сделал с утра советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявив о том, что это "начало" и "все незаконное должно быть разрушено". Что многие истолковали как взятие на себя ответственности за взрыв.

Но позже он написал, что это внутренние разборки внутри российских элит (ФСБ против министерства обороны). А затем заявил иностранным СМИ, что окончательных версий пока нет.

Не исключено, что риторика сменилась после выхода в западных СМИ информации о том, что взрыв организовали украинские спецслужбы. Об этом заявил ряд украинских медиа, а затем со ссылкой на источник в Киеве сообщила газета The Washington Post.

Пока неизвестно отношение Запада к случившемуся. Однако, судя по истории с убийством Дарьи Дугиной в Подмосковье - и публикациям в США о том, что за этим стоят украинские спецслужбы - за океаном традиционно спешат отмежеваться от подобных акций (независимо от того, поддерживают их на самом деле или нет).

Тем не менее, судя по подтверждениям в американских медиа (и по отсутствию официальных опровержений своей причастности со стороны Киева), можно считать "украинскую" версию основной.

В этом случае целью акции могло стать, во-первых, выведение из строя важного логистического маршрута снабжения российских войск. Во-вторых, и в-главных мощный информационно-психологический эффект.

Также в соцсетях обсуждают версию того, что россиян таким образом пытаются спровоцировать на неподготовленное наступление и нанести им еще больший ущерб на поле боя.

Еще муссируется версия, что целью было подорвать доверие к руководству РФ и усилить брожения, которые начали подниматься в обществе в связи с мобилизацией и провалами на фронте в Украине.

2. Вторая версия - собственно, российская провокация, о чем говорят на Банковой.

На нее, как считается, указывает несколько косвенных моментов.

Во-первых, попадание на мост начиненного взрывчаткой грузовика, который каким-то образом избежал проверки.

Во-вторых, координация его проезда с грузовым составом, которые перевозил топливо - что было бы непросто сделать, если бы машину задержали на посту ГИБДД несколькими минутами дольше.

А вот аргумент, что грузовик заехал на мост со стороны России, которым оперируют в Киеве, критики не выдерживает: территорию что Крыма, что Краснодарского края контролирует Россия.

Украинские власти говорят о том, что в российском руководстве идет борьба между ФСБ и военными, что и могло стать причиной взрыва. Кстати, сегодня Главное управление разведки Минобороны заявило, что в Москве начались аресты военных чиновников. Подтверждений на данный момент эта информация не получила.

Отметим, что после событий на мосту Путин вывел охрану моста из ведения Росгвардии, передав эти функции ФСБ. Что говорит об ухудшении позиций командующего Росгвардией Валерия Золотова. Но оправдать этой целью разрушение столь символического для Москвы объекта будет сложно.

Но сторонники "российской" версии говорят и о других гипотетических целях "самострела" по мосту.

Первая - оправдать какие-то намечающиеся радикальные действия РФ в Украине (например, массированные удары по критической инфраструктуре или бомбардировка правительственного квартала в Киеве).

Реалистичность этой версии будет понятна, если такие удары состоятся.

Вторая - сподвигнуть к ним российское руководство, которое пока не решается на такой шаг.

Так это или нет, но "дать ответ" сегодня начали призывать многие в России. Например, лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Госдумы Сергей Миронов.

"Если в этот раз мы никак не ответим или ответим как-то не так, то будет окончательно ясно, что мы слабые. И с нами можно делать все что угодно. Это беспредельная наглость. И на нее нужно давать беспредельно жесткий ответ", - заявил Миронов.

Также идут версии, что Кремль ударом по мосту, возможно, хочет мобилизовать российское население на войну с Украиной.

Впрочем, неизвестно, насколько российская власть была бы готова ради всех этих целей на такой имиджевый удар как подрыв моста. Ввиду и без того тяжелой ситуации на фронте.

Новый командующий "спецоперацией"

Продолжается история с кадровыми перестановками в российском военном руководстве - после ряда ощутимых провалов РФ на фронте.

Российские военные блогеры еще вчера вечером сообщили, что командующим "спецоперацией" назначен генерал Сергей Суровикин.

В частности, об этом в своем телеграм-канале сообщил корреспондент ВГТРК Александр Сладков: "Говорят, Суровикина назначили командующим специальной военной операцией. У этого сложного процесса появился ответственный хозяин".

Позже эту информацию подтвердили официально в российском минобороны.

Имя этого генерала уже звучало после начала "спецоперации". В конце июня Суровикин стал командующим южной группировкой российских войск в Украине. Она вела наступление в Золотом и Горском Луганской области. Также, по некоторым данным, он командовал войсками РФ под Киевом.

До Украины Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем в 2017 году Путин назначил его главой ВКС.

Из стана российской "партии войны" идут разноплановые оценки нового командующего "спецоперацией". Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который в последнее время жестко критикует российское военное командование, охарактеризовал нового командующего позитивно и заявил, что знает его лично.

По мнению Пригожина, это самый грамотный командир в российской армии.

"Он может действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде", - написал Пригожин

Он также заявляет, что еще в августе 1991 года, в дни ГКЧП, Суровикин "без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны". Судя из контекста сообщения, он выполнял приказ ГКЧП, при том, что сам Пригожин, по его признанию, в этот момент был в другом лагере - либеральном (то есть, защитников Белого дома), о чем он сейчас жалеет.

А вот Игорь Гиркин-Стрелков о Суровикине иного мнения. Он заявил, что тот, проходя службу в Таджикистане в должности заместителя командира 201-й дивизии был задержан и осужден условно за торговлю оружием.

Также Стрелков заявил, что Суровикин командовал отступлением российской армии под Киевом.

Военные телеграм-каналы РФ пишут о том, что назначение Суровикина ответственным за Украину может означать отстранение министра обороны Шойгу и главы генштаба РФ Герасимова от управления войсками.

Суровикина в этих источниках называют "последним кадровым резервом Путина" и одним из возможных инициаторов частичной мобилизации.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня сообщал о российских наземных атаках в Бахмуте, Бахмутском, Выемке, Зайцево (взятие которого декларировала Россия), Красной Горе, Майорске, Озеряновке, Отрадовке, Андреевке, Первомайском, Красногоровке, Веселом, Каменке, Победе, Невельском, Новомихайловке и Терновых Подах.

В вечерней сводке к этому списку добавились Белогоровка и Терны. О каких-либо продвижениях российских войск не сообщалось.

Российские телеграм-каналы тоже не сообщали о подвижках на фронте. При этом было много обстрелов по тылам "ДНР" - в Иловайске и Волновахском районе были мощные взрывы с детонацией. Также досталось Донецку.