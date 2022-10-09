Подводим итоги 228-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб утром сообщал, что за сутки на фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где ВСУ отразили более 30 атак противника.

Атаки отбиты в населенных пунктах Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной. Там освободили семь населенных пунктов за последние дни, сообщил губернатор Сергей Гайдай.

Это Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.



При этом российские телеграм-каналы утверждают, что на участке Сватово-Кременная сейчас относительное затишье, а основные бои происходят севернее, в районах восточнее Купянска и Купянска-узлового. Где ВСУ пока не могут продвинутся вперед.

ВСУ пытаются прорываться здесь от сел Ольшана и Першотравневое. Российские источники утверждают, что против них ведется массированный артиллерийский огонь.

На юге украинское командование также подводило итоги предыдущих наступлений.

"ВСУ освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении", - сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, "продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий"

В телеграм-каналах сегодня сообщалось об освобождении Новой Каменки в Херсонской области. Это населённый пункт к западу от села Дудчаны, около которого сейчас идут бои. Но официального подтверждения этому пока нет.

В целом на херсонском направлении уже несколько дней идет позиционные бои.

Сегодня ночью по Запорожью нанесли очередной массированный ракетный удар. По данным местных властей, били 12 авиационных ракет, под удар попали жилые дома (в одной из многоэтажек обвалился подъезд) и объекты инфраструктуры. На данный момент известно о 13 погибших.

Минобороны РФ утверждает, что "нанесены удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и украинской бригады спецназначения "Барс" в районе Запорожья".

Украина же сегодня подтвердила факт обстрела гражданской автоколонны у Дарьевского моста (неподконтрольная Украине часть Херсонской области), о чем российская сторона рассказывала еще 7 октября. Тогда погибло пять человек, в чем РФ обвинила ВСУ.

Пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый сегодня обвинил в обстреле российскую авиацию.

Эхо взрыва на Крымском мосту

На взорванном вчера Крымском мосту сегодня уже возобновили движение автотранспорта в обе стороны. Правда, только на одной ветке, которая не пострадала от взрыва.

Также еще вчера по мосту пошли поезда. Видимо, поэтому "Институт изучения войны" (США) считает, что взрыв на Крымском мосту не приведет к нарушению важнейших российских коммуникаций на юге Украины.

"Автомобильный мост, по крайней мере, частично функционирует, а железнодорожный мост не получил значительных структурных повреждений, согласно российским сообщениям, которые в целом кажутся правдоподобными на основе имеющихся видеодоказательств", - говорится в отчете организации.

В то же время, некоторые проблемы в российской логистике он создаст, потому что сейчас в РФ начнут тщательнее проверять грузы, въезжающие на мост - что замедлит их доставку.

Так и происходит - по крайней мере в том, что касается автомобильного транспорта. Из-за досмотров при въезде на мост наблюдаются многокилометровые очереди.

Сегодня продолжилась полемика вокруг того, кто стоит за диверсией на мосту.

Американская газета New York Times, вслед за другим изданием - Washington Post, написала, что это дело рук Украины.

"Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", - сообщает NYT.

Напомним, спикеры Банковой с одной стороны также намекают на то, что за взрывом стоит Украина, с другой - обвиняют саму Россию в подрыве моста. Представители Офиса президента говорят о том, что мост пал жертвой разборок ФСБ и минобороны РФ.

"ФСБ давно подбиралась к генералам, чтобы арестовать их и посадить на места своих людей. Однако, не справившись с охраной Керченского моста, ФСБ не только подорвала все свои усилия, но и невольно создала оправдание для военных: теперь генералы смогут винить Федеральную службу в нарушении поставок и неудачах на фронтах", - заявил советник Ермака Михаил Подоляк.

Примерно о том же сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"В момент, когда в РФ пошёл сильный перекос от военных к ФСБ, происходит мощнейший взрыв на мосту, который охраняет ФСБ... Когда на кону всё, то подрыв любимого моста Путина не кажется такой уж плохой затеей", - заявил он.

Правда, к этой версии есть ряд возражений.

Вчера Путин своим указом передал всю охрану моста в ведение Федеральной службы безопасности. Что, видимо, опровергает заявления Банковой о том, будто эта служба ранее отвечала за охрану моста.

Также российские СМИ еще до взрыва регулярно рассказывали, что за борьбу с диверсиями на мосту отвечает Росгвардия, которая в том числе должна вести досмотр грузов, патрулировать акваторию и прибрежные зоны.

Тем не менее, не только Банковая, но и украинская военная разведка ведут дело к тому, что в России идет серьезный конфликт между разными группами силовиков (из-за чего могли нанести удар по мосту). Так, ГУР вчера сообщило, что в Москве были задержаны некие военные чиновники, для чего в город вводили спецназ.

Также по российским телеграм-каналам вчера прошла информация о якобы смещении с постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника штаба Валерия Герасимова.

Американский "Институт изучения войны", перечислив эти слухи, заявил, что подтверждений они не имеют. То есть, на Западе тезисов о некоем супер-конфликте внутри российских силовых и военных ведомств не разделяют. И, как видим, по вопросу Крымского моста на страницах авторитетных СМИ заявляют, что его взорвала Украина.

Британская разведка сегодня заявила, что подрыв моста - это "персональный удар по Владимиру Путину". И вся эта акция имела больше психологический эффект.

"Этот инцидент, вероятно, сильно затронет президента Путина; это произошло через несколько часов после его 70-летия, он лично спонсировал и открыл мост, а подрядчиком по его строительству был его друг детства Аркадий Ротенберг. В последние месяцы бывший телохранитель Путина, а ныне командующий Росгвардией Виктор Золотов публично заверял в безопасности моста", - пишет британская разведка.

То есть, в Лондоне, вопреки заявлениям Банковой, считают, что вся эта ситуация бьет по авторитету Путина, а в чисто аппаратном контексте - главе Росгвардии Золотову, а не по ФСБ или военным.

Это подводит нас к выводу, что в глазах Запада, пусть пока и неофициально, но именно Украина является автором диверсии на мосту.

В России же сегодня впервые об этом заявили официально.

Путин на совещании с главой Следкома Бастрыкиным, заслушав доклад по мосту, констатировал, что имел место "теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ".

"Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины", - сказал Путин.

Отметим, что на завтра Путин назначил заседание Совета безопасности. Что там будут обсуждать - не сообщалось. Уже идут предположения, что центральная тема - ответ на подрыв Крымского моста.

С учетом того, что Украину лично российский президент обвинил в "теракте", ответ может быть разным. Мы уже рассказывали, что многие в РФ уже требуют разного рода "жестких" реакций - от ударов по критической инфраструктуре до бомбардировки "центров принятия решений".

Но до сегодняшнего вечера Россия Украину в подрыве моста официально не обвиняла. Что говорило первоначально о нежелании брать на себя обязательства на силовой ответ. А теперь эта ситуация изменилась. И, соответственно, вероятность "возмездия" резко повышается.

В Киеве уже говорят, что подрыв Крымского моста приведет к эскалации со стороны России и призывают Запад нарастить поставки оружия.

"Вероятность эскалации со стороны Путина высока. Мы просим дать нам больше оружия. Мы не просим сражаться вместо нас", - сказал советник глав МВД Антон Геращенко в интервью изданию Newsweek.

Напомним, что и без истории с мостом сегодня активно обсуждается опасность эскалации конфликта в Украине - вплоть до ядерного. Это связано с неудачами России на фронте и тем, что в ответ на них Москва подняла ставки, аннексировав захваченные территории. После чего на них стали распространяться в том числе ядерные гарантии.

Подрыв моста лишь обострил ситуацию (что, как видим, признают и украинские власти), и это беспокоит очень многих в мире.

Призывы к переговорам все громче

Турция вчера активизировала тему переговоров между Россией и Западом, которая витает в воздухе после того, как начали расти опасения дальнейшей эскалации войны - и перехода ее в неконтролируемую фазу.

Турецкие СМИ сообщили, что Анкара планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны - США, Францию, Германию и Британию. План уже передан США по частным каналам.

"Первые комментарии к плану со стороны влиятельных фигур в Вашингтоне очень позитивны. Вопрос лишь в том, удастся ли найти российского собеседника для такого диалога. Анкара также уважает волю Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что нужно прийти к миру без применения тактического ядерного оружия", - говорится в публикации.

Сегодня турецкие власти подтвердили, что такой проект существует. И предположили, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами может стать Стамбул.

Вчера также тему переговоров поддержал экс-президент США Дональд Трамп.

"И сейчас мы имеем войну между Россией и Украиной, с потенциальной смертью сотен тысяч людей. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы закончим Третьей мировой войной", - заявил он, выступая перед своими сторонниками в штате Невада.

Следующим о необходимости переговоров высказался глава минобороны Румынии Василе Дынку. По его мнению, "страны мира, НАТО, США должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и мире с Россией".

Он полагает, что Украина в одиночку не сумеет договориться с Москвой, поскольку "политический класс в Украине" в настоящее время не может взять на себя ответственность за "потерю территорий, в конечном итоге, несправедливую потерю территорий".

При этом у российской стороны сохраняются ресурсы для затягивания боевых действий, считает министр. "Идеально было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замораживанием конфликта, переговоры все равно принесут больше пользы, чем то, что происходит сейчас - уничтожение человеческих жизней и имущества", - сказал Дынку.

Комментарии со стороны Украины прозвучали однозначные и уже привычные - переговоров не будет, максимум о чем их есть смысл вести, это о вступлении Киева в НАТО. Либо же о трибунале над российским руководством. Такие позиции обозначили советник Ермака Михаил Подоляк и глава переговорной группы с Россией Давид Арахамия.

Но, судя по тому, что призывы отойти от края пропасти озвучиваются в мире не впервые (к этому продолжает призывать Илон Маск, а также экс-канцлер Германии Ангела Меркель), в мире поднимается движение за то, чтобы закончить войну переговорами.

С другой стороны, очевидно, что нежелание Украины их вести обусловлено также и внешней поддержкой - помимо очевидных успехов на фронте. Судя по всему, ближайшие военные партнеры Киева пока не рекомендуют прекращать боев и хотят увидеть развитие военного успеха ВСУ - с освобождением стратегически важных (в том числе и для НАТО) приморских территорий юга страны.

Другое дело, что нарастающая, как опасаются многие, ядерная угроза, может сделать эти амбиции неактуальными. Но в США, к примеру, сегодня снова повторили, что не видят никаких приготовлений России к использованию таких вооружений.

Также Запад не останавливает военной поддержки Киева. Германия пообещала Украине 100 танков из Греции и Словакии - не уточняя модели, но, судя по всему, речь может идти в том числе о "Леопардах", которые ранее Берлин поставлять отказывался.

Если это подтвердится и произойдет, можно будет утверждать, что пока особенного страха перед ядерной эскалацией даже в Европе не испытывают.

Впрочем, Россия продолжает чертить "красные линии". Одной из таких станут поставки Западом Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он добавил, что Москва "в ходе тщательного анализа" определит меры реагирования на действия американской стороны и ее союзников, решивших поставить вооружение Киеву.

Тем не менее, такие заявления от России уже звучали, но никаких агрессивных действий в адрес государств НАТО не предпринималось. Видимо, поэтому в серьезное повышение ставок Москвой основные ее противники на Западе пока что не верят. А следовательно и переговоры вряд ли сейчас дадут какой-либо эффект (если вообще состоятся).

Ситуация может измениться, если Россия начнет эскалацию на поле боя или открыто пригрозит ядерным оружием (в том числе по территории стран Альянса). Тогда, не исключено, что переговорный трек заработает. Но и уже сейчас, как видим, сторонников мирного решения вопроса стало больше и говорят они все громче.

Белорусское предупреждение

Вчера Беларусь обвинила Украину в подготовке удара по ее территории.

Украинского посла в Беларуси Игоря Кизима вечером 8 октября вызвали в минский МИД и вручили ноту с такими обвинениями

"Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины. Призываем белорусский народ не поддаваться провокациям", - говорится в заявлении Киева, размещённом на сайте МИД Украины.

Позже МИД Белоруссии подтвердил факт недавнего вручения такой ноты.

"Могу только подтвердить информацию, что посол был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота", - сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Часть претензий к Украине, вероятно, попавших и в ноту, озвучили белорусские пограничники.

Как сообщил глава погранкомитета страны Анатолий Лаппо, Украина взорвала все мосты и заминировала дороги у границы с Беларусью. "Вплоть до того, что имеются противотанковые мины в трех рядах на дорогах", - отметил он.

С украинской стороны на границу отправляются не пограничные, а территориальные силы обороны.

"Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", - рассказал Лаппо.

На фоне сообщений о том, как укрепляется военное сотрудничество Минска и Москвы, а также заявлений Лукашенко о необходимости проверки всех призывников и формировании полумиллионного военного резерва - новость о ноте более чем тревожная.

Вероятное вступление Беларуси в текущую войну - одно из главных опасений в Украине. И с вручениями аналогичных нот часто начинались военные действия.

В Украине уже начали комментировать это событие. В ГУР Минобороны заявили, что Россия пытается вовлечь Беларусь в войну против Украины. "Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", – рассказал представитель ведомства Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, Лукашенко категорически не желает вступления Беларуси в войну: "Он "готов отдать все, что у него есть, пусть это использует РФ, но чтобы ВС Беларуси напрямую не вступали в войну".

По его словам, Сейчас у украинской границы со стороны Беларуси сосредоточено шесть батальонов: механизированные и воздушно-десантные. По оценке ГУР, решение об их задействовании будет зависеть от событий на фронте.

Свои объяснения есть и у соседей Беларуси. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что вместо ядерного оружия Россия готовится "применить" Александра Лукашенко.

"Вместо тактического ядерного оружия активируется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее. Цель – отвести как можно больше украинских сил с фронта к границе с Беларусью", – написал Анушаускас.