В понедельник, 10 октября, в Украине идет уже 229-й день со дня полномасштабного вторжения РФ.

Ниже хроника новостей за сегодня. Главные события, фото и видео в одном онлайне. Материал обновляется.

10 октября

09.22 Все подземные станции метро в Киеве работают, как укрытия. Воздушная тревога продолжается.

09.21 Сообщают о новых ударах в Киеве и Днепре.

09.20 Посол Евросоюза в Украине публикует фото последствий взрыва в центре Киева.

09.19 Ракеты бьют теперь по западу Украины. Сообщают о взрывах во Львовской области.

А глава губернатор Тернопольской области, где сообщалось о прилетах, призвал оставаться в укрытиях.

09.18 Видео с девушкой, которая оказалась на месте взрыва в Киеве. Судя по фону - она находилась у здания главного корпуса университета Шевченко, рядом с которым был прилет.

09.17 Последствия прилета по окрестностям Днепра.

09.16 Сообщают о взрывах в Тернополе.

09.15 Утренние взрывы в центре Киева попали в прямой эфир "БиБиСи" и прервали его.

09.13 В Киевской области работает ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

09.06 Взрывы в Хмельницком и Житомире.

09.03 Сообщают о взрывах в Киевской области. Там работает ПВО.

09.00 В Днепре подтвердили прилеты и призвали оставаться в укрытиях.

Тем временем городские паблики сообщают о новых взрывах.

08.57 Во время ракетной атаки по Киеву есть попадание в автомобиль, сообщил советник главы МВД Геращенко.

На видео, которое он опубликовал в своем телеграм-канале, видна обстановка на месте прилета.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил о погибших. Официально эта информация пока не подтверждена.

08.55 ГосЧС сообщает, что попаданий по Киеву было несколько в разных местах. Есть травмированные и погибшие, сообщила "Суспильному" пресс-секретарь ведомства Светлана Водолага.

08.44 Советник главы МВД Антон Геращенко заявляет, что одна из ракет ударила в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской в Киеве.

08.35 В Днепре тоже прилет.

08.32 Кличко подтвердил взрывы в столице.

Говорит, что удар нанесен по Шевченковскому району - то есть по центру.

08.26 Также сообщают о взрывах в Днепре.

08.25 Жители столичного Печерска говорят о трёх сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева.

08.23 Киевляне сообщают о звуках взрыва.

08.20 В Хмельницкий области сработала ПВО, заявили власти региона. Других подробностей пока нет.

08.16 В кремлёвском пуле журналистов предполагают, что по итогам сегодняшнего заседания совбеза под руководством Путина могут ввести режим "контртеррористической операции" в регионах, сопредельных с Украиной.

Такие мнения высказываются в телеграм-каналах крупных новостных агентств.

08.14 За 9 октября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Северске и 1 в Славянске. Еще 7 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

08.08 У Байдена - "большая нефтяная проблема", пишет CNN.

Решение ОПЕК+ снизить добычу нефти ударит не только по ценам на бензин в США (который подорожает на 30-50 центов за галлон). Но главным образом по тем американцам, которые отапливают свои дома зимой.

Такое мнение в интервью CNN высказал Хусейн Аскари, профессор университета Джорджа Вашингтона.

Он говорит, что больше всего снижение нефтяной добычи отразится на подорожании мазута, который используется для индивидуального отопления в США.

Конкретных цифр эксперт не назвал, но заявил, что с учётом плохих отношений администрации Байдена и американской нефтяной промышленности, решать эту проблему президенту будет сложно. А с учётом ноябрьских выборов в Конгресс, на это уже почти не остаётся времени.

08.05 В Днепропетровской области была ночь массированных атак.

Об этом сообщил глава области Валентин Резниченко.

Россияне били ракетами, "Ураганами", "Градами" и тяжелой артиллерией по четырем районам области.

В Никополе повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети. Из-за обстрела обесточены дома более 2 тысяч никопольчан. Большинству энергетики уже подключили свет.

Российские снаряды также повредили больницу, лицей, почту, аптеку, офис страховой компании, библиотеку, магазины, кафе, парикмахерскую и стоянку.

Предварительно обошлось без пострадавших.

В Красногригорьевской и Мировской громадах продолжаются обследования территорий – информация уточняется.

В Криворожском районе враг "Ураганами" ударил по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

В Синельниковском и Павлоградском районах около полуночи ПВО уничтожили две российские ракеты.

07.56 Запорожский горсовет публикует первые фото после сегодняшнего удара ракетами РФ.

07.55 Фото и подробности ночного удара по Запорожью сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

По состоянию на шесть часов утра известно об одном погибшем человеке. Еще пять человек пострадали. Среди пострадавших – один ребенок, у которого порезы от обломков стекла.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

07.47 Две группы самолетов ТУ-95 (всего 8 штук) летят на пусковой рубеж (Астрахань) - будьте аккуратны, - сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.

Напомним, что по всей Украине сейчас воздушная тервога.

07.45 По Николаеву ночью россияне выпустили 10 ракет С 300. Предварительно без жертв.

Об этом сообщил губернатор Виталий Ким.

07.43 Уже вся подконтрольная Украине территория находится под угрозой воздушной атаки.

07.32 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро 10 октября.

1. Противник наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. А именно - населенных пунктах Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское.

2. За минувшие сутки по Украине нанесли десять ракетных, 19 авиационных ударов и совершили более 90 пусков из РСЗО.

Наиболее пострадали Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодатовка.

Украинская авиация нанесла 24 удара, сообщает Генштаб.

3. Противник взорвал автомобильный и железнодорожный мосты на подступах к Сватово, куда сейчас наступают ВСУ.

07.18 Большая часть областей - в зоне воздушной тревоги этим утром. Объявлена она и в столице.

06.53 В Германии ищут главе ведомства по кибербезопасности Арне Шенбому ищут замену, после того, как его стали подозревать в связях с российскими спецслужбами.

Об этом пишет Bild.

Этому предшествовало расследование ZDF Magazin Royale, в котором говорилось, что Шенбом мог контактировать с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, тесно связанной, по данным журналистов, с российскими спецслужбами.

06.48 В Украине воздушная тревога.

06.18 Новый пакет санкций против РФ позволит ЕС наказывать людей и организации из третьих стран, которые способствуют обходу ограничительных мер Евросоюза.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, им могут заморозить активы на территории Европы, а также запретить въезд.

Меры могут касаться тех, кто импортирует запрещенные российские товары в ЕС, скрывая их подлинное происхождение, либо же экспортирует запрещенные товары в Россию.

Это также потенциально может позволить налагать санкции на европейских граждан, которые помогают другим уклоняться от ограничений. То есть людям и компаниям, которые находятся в ЕС, может быть трудно вести бизнес с подсанкционным юридическим или физическим лицом.

06.05 В результате удара ракет по Запорожью снова разрушен целый подъезд.

В доме возник пожар. На месте работают соответствующие службы, тушащие огонь.

К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

04.00 В результате ракетной атаки в Запорожье вновь разрушен многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил глава ОВА.

На месте работают спасатели и медики.

02.00 В Запорожье около 10 прилетов ракет РФ. Об этом сообщил глава области Александр Старух.