Международная команда ученых обнаружила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на Энцеладе - одном из спутников планеты Сатурн.

Об этом сообщает Xinhua.

Под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа ученые предположили, что в океане Энцелада, покрытом слоем льда, может содержаться растворенный фосфор, необходимый для биологической жизни элемент. Кроме того, в океане ученые обнаружили углерод, водород, азот, кислород и серу.

Из-за отсутствия фосфора, который является обязательным компонентом костей, клеточных мембран и ДНК, Энцелад когда-то считался международным научным сообществом необитаемым.

"Океанская вода на планете оказалась очень соленой и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую люди пьют на Земле", - сказал ведущий исследователь Хао Цзихуа из Университета науки и технологий Китая.

По словам исследователей, фосфор еще не был обнаружен в явном виде, но это исследование дает научную основу для будущих исследований потенциальной жизни на спутнике Сатурна Энцеладе.

Ранее мы писали, что в прошлом году ученые из Университета Кампинаса обнаружили, что на крупнейшем спутнике Сатурна Титане при определенных обстоятельствах могли возникнуть условия для зарождения жизни. Его поверхность покрыта органическими углеводородами, а его ледяная корка, как считают, покрывает водный океан.

Новое исследование показало, что астероид или комета, столкнувшись со спутником, теоретически могут смешать эти два ингредиента в образовавшемся кратере. Таким образом, ударные кратеры могут стать идеальным местом для зарождения простейших живых организмов.

Также "Страна" рассказывала, что астрономы не смогли назвать глубину моря на таинственном спутнике Сатурна. Предполагается, что глубина Кракенового моря на самой большой луне Сатурна - Титане - должна превосходить 300 метров.