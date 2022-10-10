Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин направил иск в кассационный суд, чтобы добиться перехода прав на песни коллектива.

Об этом сообщили в Пятом кассационном суде общей юрисдикции по запросу российского агентства ТАСС.



"Да, иск поступил", - сказали в суде, однако никаких подробностей не сообщили.

Согласно данным дела, Разин подал кассацию, чтобы оспорить решение суда нижестоящей инстанции. Его цель - добиться перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора Сергея Кузнецова к нему.

Информацию об иске также подтвердил директор солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, сообщает агентство.

Напомним, 23 июня в России скончался певец и солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Ему было 48 лет.

В последние годы жизни Юрий Шатунов боролся за право исполнять песни "Ласкового мая", которого он лишился после конфликта с Андреем Разиным (которому принадлежали все авторские права).

Ранее мы писали, что Андрей Разин в социальных сетях назвал виновного в смерти певца Юрия Шатунова.

По его словам, ответственность лежит на судье Ставропольского краевого суда Светлане Луневой, которая вынесла решение в пользу Юрия и передала ему права на песни группы "Ласковый май".