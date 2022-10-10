Анализируем итоги 229-го дня войны.

Ситуация на фронте

Сегодня главная тема дня - массированный ракетный обстрел Украины, который оставил часть страны без электричества. О причинах и последствиях этого события мы подробно рассказывали здесь.

Генштаб сегодня сообщал, что противник наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. А именно - населенных пунктах Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское.

Российские телеграм-каналы сообщают, что на бахмутском направлении идут ожесточенные бои, но они сводятся на данный момент больше к артиллерийской и контрбатарейной борьбе.

Также россияне взорвали автомобильный и железнодорожный мосты на подступах к Сватово, куда сейчас наступают ВСУ. Но и там о серьезных продвижениях пока не сообщается. Также как и на херсонском направлении.

Белорусские заявления

Одной из главных тем дня стало развитие белорусской темы. На встрече с представителями силовых ведомств, которых срочно созвали в Минске, Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений.

Напомним, что вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке удара по стране. В МИД Украины эти обвинения отвергли. Но сегодня Минск продолжил гнуть эту линию.

"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2". Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", - сказал Лукашенко.

"Открытие Киевом фронта против Беларуси безумно с военной точки зрения, однако процесс пошёл", - сказал белорусский руководитель на совещании.

Далее он заявил, что договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси:

"Формирование этой группировки началось. Оно идёт уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки. Основу белорусско-российской региональной группировки войск составят войска Белоруссии", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что поручил принять и разместить на территории республики российских военных. По его словам, численность контингента не превысит тысячу человек. Лукашенко уже дал поручения КГБ провести "мероприятия антитеррористического характера".

По его словам, "если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства".

Учитывая, что Лукашенко обвинил Украину в подготовке удара по Беларуси, то последняя цитата звучит, будто Минск в ближайшее время готовится "задействовать" новую группировку.

На заявления Бацьки сперва было ответил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы давно понимали, что неадекватность победит логику,поэтому готовилсь к их возможным вражеским действиям. Но у меня риторический вопрос - готовы ли они к последствиям своих решений? Или оценивают масштаб этих последствий для них", - написал он.

Позже он удалил пост. К моменту удаления его успели посмотреть 47 тысяч человек. Но тему подхватили его советники Арестович и Подоляк. Они потроллили Лукашенко.

"Кстати Лукашенко провозглашает какое-то наступление, создание региональной группировки двух союзных сил. Вот это [показывает на Подоляка] региональная группировка двух сил", - заявил Алексей Арестович.

"Мне кажется, в Беларуси нужно уже внутренние процессы запускать, чтобы более-менее внятную вертикаль власти там построить", - заявил Подоляк.

"Сейчас мы тут на круглом столе разложим карту и тогда они действительно поймут, откуда готовилось нападение", - заявил Арестович.

Позже министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что планов нападать у Минска нет, но он готов дать "жесткий ответ" на агрессию.

Пока непонятно, почему так резко активизировалось белорусское направление. И правда ли там назревают угрожающие события - или эти мероприятия проводятся для отвлечения украинских войск с фронта на границу с РБ, как считают некоторые обозреватели в Украине и на Западе.

При этом более чем очевидно, что подготовка к неким радикальным сценариям в Беларуси идет. Что, впрочем, не означает, что Минск намерен вступать в войну.

Задача таких заявлений может быть и другая - заставить Украину держать крупные силы около Киева на границе с Беларусью и не давать их перебрасывать на линию фронта.

Поставки оружия и перспективы войны

На фоне ужесточения ракетных ударов по Украине (а также в перспективе - роста ядерной угрозы), с Запада идут разные сигналы о готовности поддерживать Украину или договариваться с Россией.

Европейские СМИ пишут, что за океаном, судя по всему, приняли решение не прекращать поддержку Киева, но и не наращивать ее слишком резко. Особенно после истории с Крымским мостом и убийством Дарьи Дугиной.

В Вашингтоне озабочены тем, что Киев предпринимает "несогласованные действия", поэтому США намерены проявлять осторожность в своих венных поставках, пишет газета La Repubblica.

Удар по Крымскому мосту "подтверждает необходимость осторожности, которую Пентагон всегда проявлял с военными поставками".

"Украина запрашивает ATACMS (ракеты, способные бить на 300 километров - Ред.), чтобы именно поразить Крым, чтобы добраться до баз, с которых русские наносят удары иранскими беспилотниками по ее территории, и сделать оккупацию полуострова неустойчивой. Вашингтон, однако, сбавляет обороты, потому что опасается эскалации, в которую может быть вовлечена НАТО", - говорится в материале.

При этом таких "несогласованных" акций Киева мало, чтобы переломить тенденцию по военной поддержке Украины и начать "качать Зеленского", пишет издание.

Более официальная риторика ЕС и США звучит куда однозначнее. После известий о ракетной атаке по Украине верховный представитель Евросоюза Боррель заявил, что военная поддержка "уже в пути", а Германия заявила, что ускорит предоставление Киеву средств ПВО.

США и НАТО тоже заявили, что продолжат военную помощь Киеву.

При этом звучат с европейской стороны и другие сигналы. Издание EUobsever пишет, что ЕС разработал проект резолюции Генассамблеи ООН, где помимо осуждения аннексии украинских территорий содержится и призыв к диалогу с Россией.

В проекте, с которым ознакомилось издание, утверждается, что страны-члены ООН и международные органы должны "поддержать прекращение войны путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств".

Причем такая фраза появилась в тексте при последней редакции от 7 октября. Ранее там была лишь расплывчатая поддержка международных усилий по "деэскалации". Интересно, что в новом тексте также исключено любое явное упоминание Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

Украинские дипломаты хотели, чтобы в проекте резолюции ООН были отмечены более широко военные преступления России, но текст, разработанный ЕС, "должен понравиться более дружественным России членам ООН на фоне ослабления глобальной поддержки взглядов Запада на войну".

В рабочей группе объясняют это желанием собрать вокруг проекта как можно больше подписантов и не завалить его голосование, объяснил Ричард Гоуэн из Международной кризисной группы.

Призыв к диалогу "был тем, что хотели увидеть многие незападные страны", добавил Гоуэн.

При этом в документе ЕС делается акцент на уважение суверенитета Украины и ее территориальной целостности в признанных мировым сообществом границах.