Во вторник, 11 октября, в Украине идет уже 230-й день войны с РФ.

Вчера произошла самая масштабная ракетная атака России за все время войны. Главной их жертвой стали объекты энергетики. Значительная часть страны осталась без света и теперь Украине грозят веерные отключения. Ракеты также впервые били по самому центру Киева.

Подробнее о том, что произошло и какие будут последствия, читайте по ссылке.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

11 октября

10:00 В Одесской области работает ПВО, заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Он призвал находится в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги.

09:56 Губернатор Хмельницкой области сообщил о взрывах.

09:50 В Киевской области работала ПВО и сбили некий объект, сообщают местные паблики.

09:46 Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил о пуске 10 ракет в сторону Украины.

09:43 График отключений света опубликовала и военная администрация Киевской области.

09:38 В Хмельницком анонсировали веерные отключения света после удара по электроподстанции. Света не будет по два часа в день.

Напомним, в Киеве заявили, что будут отключать потребителей на 4 часа в сутки.

09:37 МИД Казахстана прорабатывает вопрос о полной эвакуации сотрудников посольства республики из Киева, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров, отвечая на вопрос журналистов в Астане, передает "Интерфакс"

"Посольство сейчас также работает. Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная", - заявил Смадияров.

Куда будут эвакуированы дипломаты - пока неизвестно.

В настоящее время проверяется информация о том, сколько граждан Казахстана находятся в Украине.

"Из-за последних событий эта цифра разнится. При первой эвакуации многие уехали, возможно, некоторые вернулись, поэтому точную цифру я сейчас назвать не могу", - заявил он.

09:36 В ООН обеспокоены тем, что УПЦ в Украине сталкивается с давлением властей.

"Местные органы власти по меньшей мере семи территориальных общин в Киевской, Сумской и Львовской областях временно приостановили деятельность УПЦ на время действия военного положения. Например, горсовет Броварского района Киевской области также запретил проведение собраний, митингов, походов и других массовых мероприятий УПЦ на время действия военного положения без предоставления четкого обоснования такого запрета", - говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который был представлен на 51-й сессии Совета по правам человека ООН

Там заявляют, что "власти не объяснили оснований, на которых были введены такие меры"

"Такое неблагоприятное отношение к УПЦ может составлять дискриминационное мероприятие по признаку вероисповедания или принадлежности к определенной религиозной группе", - говорится в докладе.

Доклад был представлен 7 октября. Обзор охватывает период с 1 февраля по 31 июля.

09:29 По Запорожью утром ударили 12 ракет С-300, есть попадания в гражданские объекты, заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

2 ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек. Возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его ликвидировать.

Остальные ракеты поразили учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория, сообщил он.

09:16 На фоне колебаний Запада, предоставлять ли Украине более серьезные вооружения, чем сейчас, из РФ идут сигналы о вероятности прямого конфликта НАТО с Россией, в случае продолжения поставок оружия.

Из-за "все большей вовлеченности США и Европы в конфликт" России придется "идти на контрмеры, в том числе ассиметричного характера", заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Он заявил, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций ВСУ все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима".

"Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации", - добавил Рябков.

09:08 Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук направил Конгрессу США письмо, где потребовал предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, пишет издание Foreign Policy.

"Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль (300 километров - Ред.)", - говорится в публикации.

Также Стефанчук призвал начать поставки в Украину истребителей F-15 и F-16 для создания "бесполетной зоны" и призвал уделить "особое внимание" передаче систем зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Это письмо Стефанчук направил в понедельник, пишет издание - то есть в день массированной ракетной атаки.

Отметим, что на данный момент официальная позиция США - не передавать Украине дальнобойных средств поражения, о чем недавно снова заявили в Пентагоне. Также Россия официально заявила, что это будет "красной линией".

Ракеты ATACMS позволят Украине наносить удары по Крыму, а также вглубь российской территории. Однако вчерашняя ракетная атака показала, что реакция на подобные удары у РФ будет, вероятно, разрушительной для Украины. И может привести к прямому конфликту с американцами, если удары будут наноситься их оружием. Поэтому поставки дальнобойных ракет воспринимается многими на Запада как очень опасная степень эскалации.

При этом в последнее время в западных СМИ стали чаще появляться материалы, где говорится, что Украина требует передачи дальнобойных ракет и снятия запрета. Параллельно все чаще на Западе звучат заявления о возрастании риска ядерной войны и призывы в связи с этим немедленно начать мирные переговоры с Россией.

Поэтому решится ли Вашингтон несмотря на все сомнения все-таки поставить дальнобойные ракеты Украине после массированной атаки в понедельник - ключевой вопрос на сегодня, ответ на который покажет готов ли Запад и дальше идти на «рост ставок» в противостоянии с Россией или же намерен остановиться на нынешнем уровне и ограничится поставками и так ранее уже обещанных систем ПВО.

09:05 Идут сообщения о взрывах в Виннице.

09:00 Публикуют видео последствий прилета по Одесской области.

Официально удар пока не подтверждали.

08:58 Сообщают о взрывах в Одесской области.

08:55 Снова вся территория Украины (кроме Крыма) в зоне воздушной тревоги.

08:54 Компания олигарха Ахметова ДТЭК (которая владеет существенной частью украинских генерирующих мощностей) сообщила, что уже с 11 октября в Киеве и области начнутся веерные отключения света.

Обещают, что свет будут отключать не более чем на 4 часа в сутки. Ориентировочное время - с 8 утра до 12 дня. И с 20.00 до 24.00.

Также публикуется таблица с графиком отключений по районам Киева.

08:53 ГСЧС Украины в Киевской области начала рассылку. Пишут о высокой вероятности ракетных ударов по Украине.

08:20 Сегодня пройдет экстренное заседание "Большой семерки", где будут обсуждать вчерашний ракетный удар по Украине.

По видеосвязи там должен выступить Зеленский. Мероприятие начнется в 15:00 по Киеву.

08:13 Судя по заголовкам в западных СМИ, они напрямую увязали подрыв Крымского моста и вчерашнюю ракетную атаку по Украине.

Например, такую подачу дают крупнейшие американские телеканалы.

"Атака в Крыму вызвала волну ударов по Украине. Но остаётся тайной, кто взорвал путинский мост", - пишет CNN. "Россия обрушивает ракеты на столицу Украины и другие города в отместку за взрыв на Крымский мост", - информирует CBS.

"Россия наносит смертоносные удары по городам Украины после атаки на Крымский мост", - утверждает NBC News.

Аналогичная увязка в крупнейших американских газетах - а именно New York Times и Washington Post, ранее писавших, что мост взорвала Украина.

В то же время против такой постановки вопроса резко выступил министр иностранных дел Кулеба. Он написал в Твиттере, что мост здесь, по его мнению, не при чем и назвал утверждения западных журналистов "бредом".

"Этот бред о том, что Путина "спровоцировали", должен прекратиться. Ему не нужно ничего, чтобы "спровоцировать" его на совершение гнусных преступлений. Прошу международные СМИ прекратить перекладывать вину на жертву агрессии, предполагая, что Путин "отвечает" или его "провоцируют", - заявил министр.

08:04 Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Маллен призвал администрацию Байдена работать над тем, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.

Он назвал президента России "загнанным животным" и заявил, "что он становится все более и более опасным", — сказал Маллен в интервью каналу ABC.

По мнению отставного адмирала, к ядерным угрозам России следует относиться серьезно. И риск применения тактического ядерного оружия велик. По мнению Маллена, Москва могла бы применить его в Кривом Роге - родном городе Зеленского.

Я думаю, что нам нужно немного отступить и сделать все, что в наших силах, чтобы попытаться решить эту проблему", - заявил Маллен изданию Huffington Post.

08:00 После вчерашней атаки обесточенным по состоянию на утро 11 октября остается 301 населенный пункт в пяти областях Украины, сообщает ГСЧС.

Речь идет о Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлечено 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.

По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение в 3 571 населенном пункте в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

По предварительным данным, в результате вчерашнего обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где возникло более 30 пожаров. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

07:55 Воздушная тревога быстро расширяется. Она звучит уже и в Киеве.

07:53 Власти Запорожья публикуют первые официальные фото с мест ночных ракетных ударов.

Ранее они сообщали, что попало по объектам инфраструктуры (на снимках их нет). Также уточняется, что прилеты задели здания школы и больницы.

Есть пострадавшие.

07:50 Путин будет подниматься по "лестнице эскалации" постепенно и осторожно, а не переходить к более радикальным мерам, таким как применение ядерного оружия.

Такой вывод американский "Институт изучения войны" делает после заявлений российского президента (https://t.me/stranaua/68768). Путин, напомним, сказал, что ракетную атаку на Украину повторят, если снова произойдут "теракты" на российской территории или в Крыму.

Также "Институт" считает маловероятным, что российские и белорусские силы атакуют Украину с севера - несмотря на заявление Лукашенко о развертывании региональной группировки войск Союзного государства.

"Российский компонент любых формирований РГВ в Беларуси, скорее всего, будет состоять из мобилизованных или призывников низкой готовности, которые, вероятно, не будут представлять значительной военной угрозы для Украины", - говорится в отчете организации.

При этом, по ее мнению, Кремль может попытаться использовать дополнительные российские силы в Беларуси, чтобы зафиксировать украинские силы возле Киева и предотвратить их передислокацию для участия в контрнаступлении.

07:44 Дроны-камикадзе атаковали Ладыженскую ТЭС в Винницкой области, сообщил губернатор Сергей Борзов.

07:42 Началась воздушная тревога по Украине.

Глава военной администрации Кривого Рога Вилкул заявил о пуске ракет с Каспия.

07:28 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. За минувшие сутки россияне нанесли 61 ракетный и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Обычно количество пусков крылатых ракет колеблется в районе 5-10, авиационных ударов - 10-15.

Украина сбила 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.

2. В результате массированного ракетного удара за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса.

3. Признаков формирования наступательных группировок на территории Беларуси и передвижений войск не наблюдается.

Это первая официальная реакция на заявления Лукашенко, которые многие сочли как намек на скорую войну с Украиной.

4. Атаки россиян отражены в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

07:21 Завтра в Брюсселе начнется двухдневная встреча министров обороны натовских стран. На нее приедут шеф Пентагона Ллойд Остин и глава комитета начальников штабов Марк Милли.

12 октября они проведут встречу Контактной группы по Украине - в формате "Рамштайн", передает сайт американского министерства обороны.

Заседание начнется в 14 часов по Киеву, а итоги Милли подведет в 18:30. На следующий день в то же время пресс-конференцию даст Остин.

Будет ли озвучен какой-либо ответ Запада на российскую ракетную атаку 10 октября - вот главный вопрос этой встречи.

07:10 Сводка украинского Генштаба на утро 11 октября.

07:05 Утренний налет БПЛА на юге Украины.

На рассвете над Одесской областью сбили три беспилотника "Шахид-136", над Николаевской областью - еще пять, сообщило командование "Юг".

Об ущербе ничего не сообщается.

07:00 Новая ракетная атака по Запорожью под утро. Власти пишут прилеты по объектам инфраструктуры.