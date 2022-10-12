Подводим итоги 231-го дня войны в Украине.

Ракетные атаки и "Рамштайн"

Сегодня массированных ракетных атак, таких как последние двое суток, не было. Хотя отдельные прилеты имели место.

Позавчера по Украине запустили более 80, вчера - около 30 ракет и десятки беспилотников. ВСУ заявляют, что сбили более половины всего, что летело.

Тем не менее урон нанесен серьезный. Проблемы со светом в стране продолжаются. Из-за нехватки мощностей идут аварийные и веерные отключения. Подобные проблемы в Тернополе, Хмельницком, Виннице.

В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам. Повысился уровень воды в Днепре, что, как заявляют власти, связано с интенсивной работой Киевской и Каневской ГЭС.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

По Днепропетровской области сегодня нанесли новый удар - и опять по энергетической инфраструктуре. Объект пришлось тушить от пожара.

О том, что ситуация сложная, говорят и меры экономии. Премьер Шмыгаль заявил, что Украина должна сократить энергопотребление на 25% (пока оно сокращено только на 10%), а температурный минимум в квартирах зимой будет снижен до 16 градусов.

В общем, пока непонятно, сколько понадобится времени для ликвидации последствий российских атак по энергетике.

Запад сегодня сформулировал, что ответом на действия России будет усиленная поставка средств ПВО для Украины. О том, что на этом сделают акцент, заявили генсек НАТО Столтенберг и глава Пентагона Ллойд Остин.

Напомним, что вчера Германия передала Киеву первую систему ПВО Iris-T. Но еще обещанные три поставит лишь в следующем году. То есть темпы небыстрые, хотя и понятно, почему все так медленно, - эти системы еще нужно произвести.

Тем не менее в Минобороны Украины ожидают увеличения военных поставок по итогам сегодняшней встречи в формате "Рамштайн".

Глава Офиса президента Андрей Ермак уже назвал эту встречу "исторической" и сказал, что по ее итогам над Украиной "закроют небо" через увеличение поставок систем ПВО.

Нидерланды уже пообещали, что поставят Украине ракеты ПРО и ПВО на 15 миллионов евро. Но сроков не называют. Не говорит о них и Вашингтон, обещая передать первые системы NASAMS "в ближайшее время".

Одно понятно наверняка - быстрых и массовых поставок систем ПВО в Украину не будет, поскольку это товар штучный и, как правило, находится почти весь на вооружении, запасы его существенно меньше, чем у боеприпасов или танков.

Ключевым моментом с точки зрения систем ПВО является, будут ли поставлены Украине мощные американские системы ПВО-ПРО "Пэтриот". Их на вооружении США стоят многие сотни и теоретически какое-то количество этих систем Вашингтон смог бы поставить Украине достаточно быстро. Но пока о них речи публично не идет.

При этом западные СМИ пишут, что американцы хотят, чтобы страны НАТО сообща создали для Украины интегрированную систему ПВО и поставили для нужд ВСУ ракетные комплексы различной дальности.

Украина, помимо ПВО, просит поставить в приоритет и другие виды оружия - а именно, РСЗО, боеприпасы и артиллерию, пишет CNN со ссылкой на список пожеланий Киева, представленный на "Рамштайне".

В разделе "артиллерия" Киев просит больше буксируемых гаубиц, самоходных гусеничных гаубиц и нестандартных колесных гаубиц, а также большое количество "дополнительных 155-мм, 152-мм и 122-мм боеприпасов".

Другие перечисленные приоритеты включают радары, береговую оборону, танки и средства радиоэлектронной борьбы.

То есть приоритет наземной войны никуда не делся.

Но окончательные итоги по поставкам оружия для Украины после совещания будут известны, скорее всего, уже завтра.

Тем временем в НАТО неофициально заявляют, что Россия "израсходовала значительную часть своих высокоточных управляемых боеприпасов". И у российской военной промышленности из-за санкций нет возможности воссоздавать ракеты в нужных объемах.

Так это или нет - покажет ситуация с дальнейшими обстрелами. В России же СМИ пишут, что оборонка уже переходит на военные рельсы и производит сейчас рекордные объемы гособоронзаказа, работая в три смены.

Особенно выросли объемы выпуска РСЗО "Торнадо" новых модификаций, что говорит о намерениях вести интенсивные наземные операции. Также зампред Совбеза Медведев недавно инспектировал ракетное производство на заводе "Авангард", где шла речь об увеличении объема производства уже новейших ракет.

Ситуация на фронте

Генштаб утром сообщал, что отбиты атаки противника в районах Николаевки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Первомайского и Красногоровки. Вечером к этому списку добавилось Новосадово под Лиманом.

По Лиману ситуация серьезная. Губернатор Донецкой области Павел Кириленко сегодня заявил о гибели шести мирных жителей в этом районе: четверых в Лимане и двух в селе Терны.

География этих смертей совпадает с данными, которые приходят с этого участка фронта. Вчера с российской стороны приходили сообщения, что противник пошел в контратаку на Терны и Торское под Лиманом (ранее эти населённые пункты освободили ВСУ).

Терны и Торское также попали в утреннюю сводку Генштаба, сообщалось, что по ним ведётся танковый и миномётный огонь.

Эту информацию отразил в своей очередной сводке и Институт изучения войны, сообщив о контратаках РФ под Лиманом и Кременной.

"Российские источники утверждали, что 11 октября российские войска провели локальную контратаку и отбили территории к западу от Кременной", - пишет организация, уточняя, что проверить этих утверждений она не может.

При этом на карте Института села Терны, Торское и Новосадово показаны как территория, на которой Россия декларирует свой контроль. Именно там, по данным российских источников, были проведены контратаки. Сегодня они сообщили, что Торское не захвачено, но в серой зоне, а захват Новосадового, как видим, опроверг Генштаб.

Украина в целом не подтверждает потери сел, которые были освобождены ВСУ в ходе наступления на Лиман.

Противоречивая по ним информация и в российских телеграмм-каналах. Одни пишут, что они под контролем РФ, другие, что в серой зоне, третьи, что сегодня оттуда российские войска отступили и населенные пункты вновь перешли под контроль Украины.

Под Купянском ВСУ наступают и сумели закрепиться на окраине деревни Ольшана, но далее продвинуться не удается, россияне ходят в контратаки, как было в Кисловке, которая переходит из рук в руки, пишут российские военные телеграм-каналы. От Украины подтверждений этой информации не было.

Но в целом на "харьковско-луганском" участке фронта пока новых крупных наступательных прорывов ВСУ не наблюдается. Хотя не исключено, что к ним идет подготовка. По крайней мере, российские телеграмм-каналы регулярно пишут о переброске украинских войск на этот участок фронта.

Карта боев на лиманско-купянском направлении по версии российских телеграм-каналов

Но наиболее тревожная для ВСУ обстановка, судя по сообщениям из разных источников, складывается под Бахмутом.

Еще на прошлой неделе российские телеграм-каналы писали, что россияне захватили несколько населенных пунктов к югу от города и подошли к нему практически вплотную. Вчера и сегодня шли сообщения, что был взять Иванград - населенный пункт прямо около южных окраин Бахмута. То есть, судя по российским сообщениям, здесь идет продвижение армии РФ и отрядов ЧВК "Вагнер", которые действуют в этом районе.

Официально Украина этого не подтверждает. В сводках Генштаба ВСУ лишь упоминаются попытки наступления противника на этом участке, которые украинская армия отбивает.

Карта боев под Бахмутом по версии российских телеграм-каналов

Но в соцсетях публикуются истории о тяжелых боях, которые приходится вести здесь ВСУ в условиях серьезного преобладания противника в артиллерии.

Так, под Бахмутом на прошлой неделе погиб боец 93-й бригады ВСУ Дмитрий Штанько, который записал скандальные "пленки Ермака" - разговоры с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, где тот, как утверждается, "продавал" должности. Затем Штанько был задержан СБУ по подозрению в деле о мошенничестве и о подстрекательстве к взятке.

О смерти Штанько у себя в Facebook сообщил главред "Цензора" Юрий Бутусов.

Вот как он описывает обстоятельства гибели бойца.

"5 октября российские войска после несколькодневных обстрелов захватили одну из наших позиций, которая была очень сильно разбита. Враг преобладал в боеприпасах и артиллерии, а у нас не было снарядов и возможности подавить огонь российских батарей. Командир роты сделал все, что мог, - он собрал группу в 20 бойцов и попросил восстановить положение. В контратаку пошли только только добровольцы. Среди первых пошел Штанько. Враг открыл плотный минометный и артиллерийский обстрел, группу накрыли. Почти всех ранили, несколько бойцов погибли, в том числе Дмитрий Штанько", - написал Бутусов.

То есть даже из этого короткого рассказа понятно, что ситуация там для украинских войск непростая.

Что касается других направлений, то российские телеграм-каналы утверждают, что под Херсоном и в Запорожской области ВСУ ведут перегруппировку и готовятся к наступлению, проводя разведку боем. Ничего из этого Украина официально не подтверждает.

В Украине сегодня сообщили, что россияне завезли иранских инструкторов на территорию Херсонщины и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136. Иранцы, по данным украинской разведки, базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы в Херсонской области и в Джанкое.

Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским объектам в тылу. В частности, по Николаеву и Одессе.

Белорусский сюжет сегодня также был затронут. Генштаб ВСУ утром сообщил, что Беларусь снимает с хранения танки Т-72 и отправляет их в Белгородскую область. И активно ремонтирует российскую технику.

Ранее в ГУР Минобороны сообщали, что в Россию из союзной страны едут боеприпасы. То есть нападения на Украину со стороны Минска не планируется, сделали на основани этих данных вывод в Институте изучения войны.

Однако Россия, судя по косвенным признакам, к чему-то активно готовится. По данным Bloomberg, РФ резко увеличивает поставки топлива своим военным частям вблизи и внутри Украины. Причем поставки достигли наивысшего уровня с момента вторжения.

Таким образом Кремль мобилизует свои силы против контрнаступления Киева, делает вывод издание.

В любом случае это свидетельствует о том, что свою группировку россияне наращивают. А насчет дальнейших планов могут быть варианты - то ли для укрепления обороны, то ли для подготовки нового наступления.

Кто взорвал Крымский мост?

ФСБ сегодня выпустила результаты своего расследования по взрыву на Крымском мосту. "Организатором" назван глава военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов.

Также установлены 12 участников подрыва, 8 из них задержаны.

Российская спецслужба утверждает, что бомба была переправлена в начале августа из порта Одессы в Болгарию, а оттуда морем в грузинский порт Поти.

"К организации переправки груза из Болгарии в порт г. Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г.р., Ковач Денис Олегович, 1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г.р", - говорится в сообщении.

Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тонны.

Далее груз был растаможен в Армении (Ереван), где подменили документы и поменяли фирму-отправителя груза. Затем машина вернулась в Грузию и оттуда, уже после растаможки по правилам Евразийского союза, заехала в Россию.

На складе под Армавиром бомбу выгрузили и снова переоформили документы, сделав получателем фиктивную компанию в Крыму. Это произошло 7 октября "при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г.р., и еще пяти установленных граждан России".

В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль уже известного Махира Юсубова, "который выехал в г. Симферополь, а 8 октября 2022 г. в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв".

"Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р",- считают в ФСБ.

Лица причастных к "теракту", по версии ФСБ РФ

В ГУР Минобороны отреагировали на обвинения.

"Ерунда вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста" - сказал "Суспильному" представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов.

Но фейк это или нет, а последствия могут быть практическими. И не только в виде очередных "ударов возмездия".

Судя по утверждению российской спецслужбы, бомба, замаскированная под рулоны со строительной пленкой, первоначально вышла из порта Одессы и прибыла в болгарский порт Русе.

То есть, морем.

Учитывая, что это, по версии ФСБ, произошло в августе, то переправить груз на корабле могли только в рамках зерновой сделки.

Что в теории даст Кремлю повод поднять вопрос о ее расторжении (независимо от того, отвечают ли реальности версия ФСБ), о чем уже заявляют россияне. А срок ее действия истекает в ноябре.

И до того в Москве обвиняли Запад в невыполнении своей части обязательств по снятию ограничений, препятствующих экспорту российского зерна и удобрений. Теперь же появляется еще один аргумент для не продления зерновых договоренностей.

В общем, похоже, что из подрыва Крымского моста, Россия попытается вытянуть "по максимуму" обоснований для своих самых различных действий.