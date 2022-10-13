Подводим итоги 232-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Наиболее горячая точка фронта - Бахмут. Генштаб сообщил утром, что ВСУ отбили атаки противника в районах Бахмута, Бахмутского, Озеряновки, Иванграда и Марьинки.

Отметим, что о захвате Иванграда к югу от Бахмута вчера активно писали российские источники. Но, как видим, Генштаб его не подтверждает. Как и в целом продвижения противника под Бахмутом.

Тем не менее, в "ДНР" сегодня заявили о захвате не только Иванграда, но и соседнего Опытного - последнего села на пути к Бахмуту с южной стороны.

Впрочем, данных по Опытному не подтверждают пока даже в России. Евгений Пригожин, куратор ЧВК "Вагнер", которая ведёт наступление Бахмут с юга, заявил, что Иванград полностью взят, а за Опытное ещё идут бои.

Также, со ссылкой на российские источники "Институт изучения войны" пишет, что может быть захвачен перекресток на северо-восток от города (трасса М03 и Т1302).

Украинские официальные источники информацию о продвижениях противника к Бахмуту, как уже говорилось, не подтверждают. Тем не менее, Бахмут сейчас под сильными обстрелами, что говорит об интенсивности боев на этом направлении.

Российские телеграм-каналы пишут о скоплении ВСУ в районе Лимана, что создает угрозу российским позициям в Кременной. Там идут периодические боестолкновения.

Российские войска укрепляют новую линию фронта в Херсонской области, к западу от поселка Мыловое, говорится в свежем отчете разведки Великобритании.

"На этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западном конце, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большая часть российских войск на этой линии фронта остается недоукомплектованной частью ВДВ", - говорится в сообщении.

Российские источники пишут об артиллерийских и авиационных дуэлях на этом направлении.

Сегодня СМИ сообщили о падении двух украинских самолетов в Полтавской области. То есть довольно далеко от линии фронта. О двух самолетах также заявил губернатор Дмитрий Лунин. Еще один самолет упал вчера в Винницкой области. Это еще дальше от фронта.

Минобороны России заявило, что российская ПВО сбила Су-27 возле Порскалевки Полтавской области, а также еще одного самолета в Днепропетровской области. В командовании Воздушных сил Украины подтвердили потерю самолета другой модификации - СУ-24 М.

Он поддерживал наступательные действия на восточном направлении, где наносил удары по войскам РФ. После выполнения боевого задания самолет был поражен ракетой. Экипаж принял решение вернуться на аэродром базирования, не долетел и потерпел катастрофу на территории Полтавской области. Пилоты катапультировались, но один из них не выжил.

По Киевской области сегодня ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры

Под массированный обстрел попал Николаев. Мэр Александр Сенкевич сообщил о попадании в пятиэтажный дом. Два верхних этажа разрушены, спасатели разбирают завалы. Оттуда достали 11-летнего мальчика. Погибли по меньшей мере четыре человека.

Серьезные обстрелы идут в Орехове Запорожской области, где стороны, как считают с российской стороны, готовится крупное наступление ВСУ.

К вечеру активизировались обстрелы со стороны РФ. Во Львовской области был "прилет" в два военных объекта. "3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО", – написал губернатор Козицкий.

В Тернопольской области работала ПВО в районе города Чортков. Также взрывы слышали под Ровно.

Попала под удары и территория России. В Белгороде часть ракеты, сбитой ПВО, упала на многоэтажный дом.

А в Курской области было несколько мощных прилетов по электроподстанции.

Продолжает обсуждаться белорусский сюжет, которые недавно активизировался.

К концу февраля в Беларуси может быть сформирована группировка с участием войск РФ до 120 тысяч человек - для подготовки повторного наступления на Украину с севера, заявил в интервью DW белорусский оппозиционер Павел Латушко.

"Решение Лукашенко о формировании совместной группировки войск основано на договоре так называемого Союзного государства: "нам угрожают Украина, Польша, Литва, НАТО - и мы обратились к нашему союзнику РФ". Но это легенда, которая обосновывает цель - необходимость ввести российские войска на территорию Беларуси", - заявил Латушко.

Следующим этапом будет мобилизация в Беларуси, "хотя Лукашенко не допускает этого слова".

Отметим, украинские власти заявляют, что Минск не собирается атаковать Украину и делает громкие заявления для отвлечения ВСУ на укрепление границ с Беларусью (чтобы оттянуть часть украинских сил с фронта).

Ситуация в энергетике

Сегодня спикер госдумы РФ Вячеслав Володин подвёл итоги массированных ракетных атак против Украины. По его словам, за последние два дня под удар попали 70 объектов, в результате чего "Украина утратила 50% генерирующих мощностей".

Украина официально подтверждала прилеты по 12 объектам в первый день наиболее массированных атак, 10 октября. Всего, по данным украинского командования, за 10 и 11 октября было выпущено около 90 ракет, больше половины было сбито.

Второй день без массированных ударов по энергетике позволил восстановит часть мощностей и дать свет почти везде, где он был отключен. И веерных отключений света больше не будет, сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется", - написал Кудрицкий.

Он отметил, что это стало возможно благодаря тому, что "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины, а украинцы экономно потребляли электроэнергию.

Тем не менее, раздаются и менее оптимистические мнения. Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города организовывать в своих домах пункты обогрева с буржуйками на дровах. А также держать постоянный запас воды.

Некоторые дома уже покупают вскладчину небольшие генераторы, сообщил Садовой. По его словам, обстрелы, подобные тому, что было 10 и 11 октября, могут повториться ещё "много раз".

А глава парламентского комитета Рады по вопросам финансов Данил Гетманцев восхитился украинцами, которые покупают "свечи, одноразовую посуду и плиты-горелки". И считает это более правильной моделью поведения, чем выезд из страны.

"Люди, покупающие в огромных очередях свечи, одноразовую посуду и плиты - горелки, вызывают уважение и даже гордость. Это несравнимо лучше, чем билеты на поезд Киев-Варшава", - написал он в Telegram.

То есть, угроза новых ударов по объектам энергетики никуда не делась. Поэтому на Западе, похоже, начитают готовить усиление украинской ПВО. Великобритания заявила, что отправит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для систем ПРО NASAMS, которые скоро обещают поставить американцы.

Другие страны НАТО также заявляют о поставках систем ПВО и ракет к ним. Но о поставках самой мощной системы ПВО НАТО - американских "Пэтриотов" пока речи не идет. По крайней мере публично.

Военные прогнозы

Сегодня снова обсуждали возможное применение Россией ядерного оружия по Украине. Глава евродипломатии Боррель заявил, что в случае такой атаки ядерного ответа от ЕС не будет, однако будет стольно мощный военный ответ, который "уничтожит российскую армию". Отметим, что Россия с первого же дня вторжения дает понять, что на любое военное вмешательства третьих стран в конфликт она ответит ядерным ударом по этим странам. То есть даже вслед за "неядерным ответом" Запада может последовать мировая ядерная война.

Тем временем, Франция заявила, что не будет применять ядерное оружие против России в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос", - заявил президент Эммануэль Макрон.

На уточнение журналиста, что это не приведет к ядерному ответу Франции, Макрон ответил: "это – очевидно".

"Я всегда говорил французам правду. У России есть ядерное оружие. Так же, как и у Франции. Наша доктрина по этому вопросу четкая. Сдерживание работает. Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом", – сказал Макрон.

А генсек НАТО Столтенберг сказал, что НАТО будет и дальше помогать Украине, "но не более".

"НАТО намерено следовать 5 статье устава лишь в случаях защиты партнеров, к которым Украина не относится. Поэтому мы продолжим помогать ей, но не более", - заявил Столтенберг.

Он также сказал, что обстоятельства, при которых Альянс может применить ядерное оружие, "чрезвычайно отдаленные".

В общем, реакция НАТО на возможное применение Россией ядерного оружия против Украины по-прежнему остается до конца неясной. О том, насколько реальна сейчас угроза ядерной войны, мы подробно писали здесь.

Своим видением возможной эскалации войны поделился президент Зеленский. Он заявил, что Россия планирует нанести удары по своей газотранспортной инфраструктуре - с целью обвинить в этом Украину и затем нанести удар по украинской ГТС, перекрыв по ней поставки газа в Европу.

"Они взорвали Северный поток-1. И дальше они взорвут у себя что-то. И обвинят нас – для того, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе. Они скажут: мы просто реагировали. А потом скажут Европе: смотрите, нет другой возможности поставлять газ кроме как срочно запустить Северный поток-2. Который вы, немцы, не запускаете. Вы должны лоббировать снятие санкций, потому что Европа останется без газа – из-за Украины, скажет он (Путин – Ред.). Вот такой будет шаг", – заявил Зеленский в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten.

В связи с этим, по его мнению, Европа должна заявить, что если Россия будет наносить удары по энергосистеме европейского континента, то санкции не снимут, и Северный поток-2 не запустят.

В России на этот сценарий ответили, что "мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу". Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского.

Тем временем на вопрос украинской журналистки "когда мы победим" министр обороны Украины Алексей Резников решил ответить шуткой: "я переодевался, после пробежки оставил карты Таро в номере. Не могу сказать вам когда".

Международная ситуация

Сегодня прошла встреча Путина и Эрдогана в Астане, где начался "Саммит по взаимодействию и мерам доверия в Азии". Президенты Турции и России беседовали полтора часа.

От этой встречи многие ожидали, что будет обсуждаться возможные переговоры Запада и РФ по мирному урегулированию в Украине, которые взялась организовать Турция.

Песков ранее заявлял, что эту идею Путин и Эрдоган могут затронуть на переговорах в Астане. Но затем спикер Кремля сообщил, что президенты вообще не обсуждали Украину. А говорили в основном о создании газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу.

Турция, как сообщается, "весьма положительно" отреагировала на эту идею Путина. CNN сообщает подробности плана по созданию хаба.

Его суть состоит в том, что газ будет продаваться в другие страны не Россией, а этим "хабом".

"Если будет интерес со стороны Турции и наших потенциальных покупателей из других стран, мы могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания газового хаба в Турции для продажи в другие страны - в первую очередь, в третьи страны, конечно; европейские, если они заинтересованы", - сказал Путин в кулуарах саммита в Астане.

Также Россия намекает, что может с ноября отказаться от продуктовой сделки - если условия по экспорту российского зерна и удобрений не будут выполнены, заявляет Reuters.

Напомним, Россия утверждает, что страны Запада так и не сняли ограничения, которые мешают экспорту российского продовольствия и минеральных удобрений (в частности, по использованию судов).

Срок зерновой сделки, по которой украинское зерно вывозится из портов морем, заканчивается в ноябре.

Тем временем, британские СМИ пишут, что кризис в Европе усиливается, при том, что экономический спад в РФ будет не такой глубокий как прогнозировалось.

"Пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее", - статья с таким заголовком опубликована в The Economist.

"То, что может стоить сотни евро в Берлине или Париже этой зимой, в Москве стоит несколько рублей... Экономическая война между Россией и Западом находится в деликатном моменте. В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается", – пишет издание.

Резолюция ООН

Вчера ООН приняла резолюцию с критикой действий России. В документе говорится, что государства осудили организацию "референдумов" и аннексию украинских территорий. И признают лишь границы Украины по состоянию на 1991 год.

Но содержится там и призыв к переговорам для деэскалации конфликта. "Выражается решительная поддержка" усилиям генсека и государств-членов по деэскалации нынешней ситуации "в поисках мира посредством диалога, переговоров и посредничества", - говорится в резолюции.

Ранее европейские СМИ сообщали, что в проекте резолюции содержится призыв к диалогу с Россией. То есть этот отрывок вошел в итоговый документ. Хотя это не вызвало его поддержки со стороны таких стран как Индия и Китай, которые воздержались при голосовании. То есть расчет привлечь их упоминанием переговоров не оправдался.

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся при голосовании. Их было 35 (полный список на таблице).